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Новини Війна
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Головні новини 18 січня: до України летить Блінкен, британська зброя вже в Києві

Головні новини 18 січня: до України летить Блінкен, британська зброя вже в Києві

Держсекретар США Ентоні Блінкен летить на переговори до Києва та Берліна, а також матиме розмову з Лавровим, Велика Британія надала Україні нелетальну зброю, "Слуга народа" хоче відкликати 61 депутата місцевих рад, - головні новини України 18 січня.

Блінкен летить зустрічатися з Зеленським, Лавровим та керівництвом ФРН

До Києва він прибуде 19 січня - і проведе переговори з Зеленським та Кулебою. Після цього голова Держдепу вирушить на перемовини до Німеччини, а далі зустрінеться в Женеві з міністром закордонних справ РФ Лавровим.

Білий дім тим часом повідомляє: Росія може атакувати Україну будь-якої миті.

Зброя з Великої Британії прибула до України

До України доставили протитанкову зброю з Великої Британії. ЗМІ зазначили, що літакам довелося оминути повітряний простір Німеччини. Але пізніше уточнили, що Лондон просто не подавав Берліну запит на те, щоб пролетіти через німецький повітряний простір. У Німеччині при цьому додають: зброю Україні постачати не збираються. Генсек НАТО Столтенберг прокоментував постачання зброї так: Україна має право захищатися.

Росія та Білорусь готують спільні військові навчання

І не одні: спочатку вишкіл відбудеться в Білорусі (туди вже прибувають російські військовики), потім - у Росії.

Міноборони РФ зазначило, що готується до бойових дій за межами своїх кордонів відповідальності. У Держприкордонслужбі України розповіли, як облаштовують кордон із Білоруссю.

Скандал з нібито евакуацією дипломатів РФ з України

New York Times повідомило, що Росія буцімто забирає з України своїх дипломатів та їхні родини. МЗС України, а також МЗС РФ це спростували. При цьому в Білому домі зазначають: за їхніми даними, до евакуації співробітників посольства російська влада таки готувалася.

"Слуги" готують імперативний мандат

Це означає, що вони хочуть достроково відкликати депутатів, які діють не за "лінією партії". Поки що мандати хочуть забрати у 61 депутата місцевих рад.

Філарет намагається відновини УПЦ КП через ОАСК

Він подав позов, яким просить зобов’язати Державну службу з етнополітики та свободи совісті скасувати припинення дії Української православної церкви (Київського патріархату). Зараз суд вирішує, чи відкривати за цим позовом провадження.

Автор: 

Білорусь (7941) Велика Британія (5610) Держдепартамент США (1639) зброя (7477) росія (65394) США (23065) військові навчання (2777) Філарет (274) дипломати (567) Слуга народу (2814) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+4
Британцям велика подяка. NLAW - це крутезна річ
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19.01.2022 00:13
+3
А он Вам что то должен ?
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18.01.2022 23:54
+2
Согласно Будапештского меморандума - да! И очень даже много!
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19.01.2022 00:00
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Нам необходимо оружие против вертолетов!
Где стингеры, Блинкейн?!
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18.01.2022 23:53 Відповісти
А он Вам что то должен ?
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18.01.2022 23:54 Відповісти
Там, где и ПТРК от зели
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19.01.2022 02:28 Відповісти
Согласно Будапештского меморандума - да! И очень даже много!
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19.01.2022 00:00 Відповісти
А не поздно ? Меморандум в 2014 нарушили.
Мне кажется осел должен в первую очередь в колокола бить, а не остальное мировое сообщество.
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19.01.2022 00:22 Відповісти
Смотрю, тебя сильно беспокоит, что Украина получает военную помощь.
И это хорошо.
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19.01.2022 00:27 Відповісти
Меня беспокоит, что нашим властям война *****.
А то, что тебя этот момент не интересует, бот, показывает твое истинное лицо...
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19.01.2022 00:51 Відповісти
Согласно Будапештского меморандума - нет.
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19.01.2022 02:29 Відповісти
Интересно с чем летит Блинкин. Такие персоны просто так не летают. Просто продемонстрировать поддержку.. сомнительно. Как то тревожно, не будут ли проталкивать Минск... Но тогда это просто замена быстрой "смерти" ( масштабное вторжение) на медленную и мучительную ( развал государство на федерацию и превращение в протекторат).
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19.01.2022 00:01 Відповісти
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19.01.2022 00:12 Відповісти
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19.01.2022 00:13 Відповісти
Это ошибка, оружие летальное, оно же прилетело...
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19.01.2022 00:23 Відповісти
Летальное для рашистов, а не для украинцев! Нет никакой ошибки.
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19.01.2022 00:29 Відповісти
Британцям велика подяка. NLAW - це крутезна річ
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19.01.2022 00:13 Відповісти
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19.01.2022 00:44 Відповісти
Файно бумкнуло! Кацапам треба буде навушніки одягати,щоб не всратися, перед тим як на концерт до кобздона потрапити!
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19.01.2022 07:36 Відповісти
Блинкина надо из Киева вообще не выпускать. Пусть у нас сидит. Может посетит мысль поставить нам современное ПВО.
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19.01.2022 06:42 Відповісти
Тоже была такая мысль. Если в Киеве постоянно будут какие то делегации США, Франции...
Может Уйло побоится напасть в этот момент?
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19.01.2022 09:50 Відповісти
 
 