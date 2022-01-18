Головні новини 18 січня: до України летить Блінкен, британська зброя вже в Києві

Держсекретар США Ентоні Блінкен летить на переговори до Києва та Берліна, а також матиме розмову з Лавровим, Велика Британія надала Україні нелетальну зброю, "Слуга народа" хоче відкликати 61 депутата місцевих рад, - головні новини України 18 січня.

Блінкен летить зустрічатися з Зеленським, Лавровим та керівництвом ФРН

До Києва він прибуде 19 січня - і проведе переговори з Зеленським та Кулебою. Після цього голова Держдепу вирушить на перемовини до Німеччини, а далі зустрінеться в Женеві з міністром закордонних справ РФ Лавровим.

Білий дім тим часом повідомляє: Росія може атакувати Україну будь-якої миті.

Зброя з Великої Британії прибула до України

До України доставили протитанкову зброю з Великої Британії. ЗМІ зазначили, що літакам довелося оминути повітряний простір Німеччини. Але пізніше уточнили, що Лондон просто не подавав Берліну запит на те, щоб пролетіти через німецький повітряний простір. У Німеччині при цьому додають: зброю Україні постачати не збираються. Генсек НАТО Столтенберг прокоментував постачання зброї так: Україна має право захищатися.

Росія та Білорусь готують спільні військові навчання

І не одні: спочатку вишкіл відбудеться в Білорусі (туди вже прибувають російські військовики), потім - у Росії.

Міноборони РФ зазначило, що готується до бойових дій за межами своїх кордонів відповідальності. У Держприкордонслужбі України розповіли, як облаштовують кордон із Білоруссю.

Скандал з нібито евакуацією дипломатів РФ з України

New York Times повідомило, що Росія буцімто забирає з України своїх дипломатів та їхні родини. МЗС України, а також МЗС РФ це спростували. При цьому в Білому домі зазначають: за їхніми даними, до евакуації співробітників посольства російська влада таки готувалася.

"Слуги" готують імперативний мандат

Це означає, що вони хочуть достроково відкликати депутатів, які діють не за "лінією партії". Поки що мандати хочуть забрати у 61 депутата місцевих рад.

Філарет намагається відновини УПЦ КП через ОАСК

Він подав позов, яким просить зобов’язати Державну службу з етнополітики та свободи совісті скасувати припинення дії Української православної церкви (Київського патріархату). Зараз суд вирішує, чи відкривати за цим позовом провадження.