Блінкен під час зустрічі з Лавровим з’ясує, чи є ще дипломатичний шлях для запобігання агресії РФ, - The New York Times

Зустріч державного секретаря США Ентоні Блінкена з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, що має відбутися в Женеві, розглядається як один із заходів, спрямованих на запобігання можливому нападу Росії на Україну.

Про це йдеться в аналітичній статті The New York Times, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Блінкен має намір з'ясувати, чи є ще дипломатичний шлях для запобігання конфлікту в Східній Європі. Під час переговорів американська сторона зробить спробу вийти з глухого кута, у який завела серія переговорів між Росією і Заходом минулого тижня.

Російські офіційні особи заявили, що вони чекають на письмову відповідь Америки на вимоги, які РФ висунула кілька тижнів тому з приводу активності НАТО в Східній Європі. За даними Міністерства закордонних справ Росії, Лавров сказав Блінкену під час телефонної розмови у вівторок, що Москва очікує від США "постатейних" коментарів пропозицій Москви.

При цьому Лавров нібито відкинув твердження про наміри Росії напасти на Україну.

Читайте також: Блінкен зустрінеться з Лавровим у Женеві 21 січня, - Держдеп

"Бажання Лаврова зустрінеться з Блінкеном вказує на те, що Росія готова принаймні до ще одного раунду дипломатії", - вказує видання.

Нагажуємо, Блінкен вирушив до Києва, де зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським. Після цього в четвер він відвідає Берлін, а наступного дня зустрінеться з Лавровим.

Також читайте: Україна має брати участь в обговоренні європейської безпеки, - Блінкен в розмові з Лавровим