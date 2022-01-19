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Блінкен під час зустрічі з Лавровим з’ясує, чи є ще дипломатичний шлях для запобігання агресії РФ, - The New York Times

Блінкен під час зустрічі з Лавровим з’ясує, чи є ще дипломатичний шлях для запобігання агресії РФ, - The New York Times

Зустріч державного секретаря США Ентоні Блінкена з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, що має відбутися в Женеві, розглядається як один із заходів, спрямованих на запобігання можливому нападу Росії на Україну.

Про це йдеться в аналітичній статті The New York Times, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Блінкен має намір з'ясувати, чи є ще дипломатичний шлях для запобігання конфлікту в Східній Європі. Під час переговорів американська сторона зробить спробу вийти з глухого кута, у який завела серія переговорів між Росією і Заходом минулого тижня.

Російські офіційні особи заявили, що вони чекають на письмову відповідь Америки на вимоги, які РФ висунула кілька тижнів тому з приводу активності НАТО в Східній Європі. За даними Міністерства закордонних справ Росії, Лавров сказав Блінкену під час телефонної розмови у вівторок, що Москва очікує від США "постатейних" коментарів пропозицій Москви.

При цьому Лавров нібито відкинув твердження про наміри Росії напасти на Україну.

Читайте також: Блінкен зустрінеться з Лавровим у Женеві 21 січня, - Держдеп

"Бажання Лаврова зустрінеться з Блінкеном вказує на те, що Росія готова принаймні до ще одного раунду дипломатії", - вказує видання.

Нагажуємо, Блінкен вирушив до Києва, де зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським. Після цього в четвер він відвідає Берлін, а наступного дня зустрінеться з Лавровим.

Також читайте: Україна має брати участь в обговоренні європейської безпеки, - Блінкен в розмові з Лавровим

Автор: 

Лавров Сергій (1592) росія (65394) США (23065) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+15
Питати треба не Лаврова а його дочку.
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19.01.2022 00:14
+11
Рашка хочет уничтожить Украину. Какие могут быть дипломатические договоренности ето прекратить? Дипломатически Украина должна добровольно сама прекратить существование?
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19.01.2022 00:17
+11
На полномасштабную нет. Ни сил у Рашки ни желания не хватит. А вот бахнуть по нескольким городам и заводам артиллерией и запустить плакальщиц чтобы на всех екранах умоляли Зеленского остановить войну и сдаться и пойти на уступки ето их конек.
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19.01.2022 00:20
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Питати треба не Лаврова а його дочку.
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19.01.2022 00:14 Відповісти
На полномасштабную войну рашка не пойдет.Рашку послали пару раз нах,еще пару раз послать и притихнет
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19.01.2022 00:15 Відповісти
Не притихнет, эта плешивая тварь пуйло никогда не включает заднюю, что то оно да сделает
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19.01.2022 00:18 Відповісти
Уже зделала,у нас придурок у власти
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19.01.2022 00:19 Відповісти
Китай цикнул - из Казахстана вымелись за 15 секунд - даже вонь нигде не стоит.
А сколько понтов было...
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19.01.2022 00:28 Відповісти
На полномасштабную нет. Ни сил у Рашки ни желания не хватит. А вот бахнуть по нескольким городам и заводам артиллерией и запустить плакальщиц чтобы на всех екранах умоляли Зеленского остановить войну и сдаться и пойти на уступки ето их конек.
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19.01.2022 00:20 Відповісти
Після цього будуть такі санкції та ембарго на нафту та газ що засрашкі вже буде не до війни.
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19.01.2022 01:50 Відповісти
а на неполномасштабную с несколькими локальными конфликтими и десантом в буковель?
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19.01.2022 00:38 Відповісти
Рашка хочет уничтожить Украину. Какие могут быть дипломатические договоренности ето прекратить? Дипломатически Украина должна добровольно сама прекратить существование?
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19.01.2022 00:17 Відповісти
"Нагла поміч" їде до будочки вправляти вивих мозгу
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19.01.2022 00:20 Відповісти
письмова відповідь - ********** от України )
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19.01.2022 00:21 Відповісти
Пасиб, Макс! Помойму ми переможемо )
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19.01.2022 00:29 Відповісти
А у Вас выбора нет. Воля або смерть.
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19.01.2022 00:36 Відповісти
а у нас его не было и не будет так что девиз из Гуляй Поля актуален https://www.youtube.com/watch?v=S1rRBbNwyPU https://www.youtube.com/watch?v=S1rRBbNwyPU
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19.01.2022 00:45 Відповісти
Українська сторона заблокувала залізнодорожній транзит в Польщу, в Українських смі є про це новини? Що за спроби посварити нас зараз з союзниками?
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19.01.2022 00:25 Відповісти
у власти предатели...
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19.01.2022 00:30 Відповісти
лошадка заржот. Блінкен чо подумает ?
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19.01.2022 00:25 Відповісти
Поддавшись на шантаж один раз. С этой иглы уже не слезть.
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19.01.2022 00:26 Відповісти
Та поставте нам зброю і ми влаштуємо кремлівським гоблінам таке пекло яке вони не бачили в своїх найстрашніших снах!
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19.01.2022 00:28 Відповісти
уже прибыли из Англии родом из Швеции шампуры для бурятов и кизляков сру
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19.01.2022 00:48 Відповісти
Как вариант, тянут резину, чтоб успеть хоть что-то перекинуть в Европу ...
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19.01.2022 00:32 Відповісти
Мне кажется история закончится яркой дипломатической победой Байдена, как и планировалось.
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19.01.2022 00:52 Відповісти
Всі тільки за
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19.01.2022 01:07 Відповісти
Победой Байдена снявшего санкции с СП2 и лишивший Украину и Польшу транзита ? Яркая победа , я бы сказал . После успешной оккупации Беларуси при помощи евроидиотов и сенильной администрации байдена это будет еше одна победа .
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19.01.2022 05:10 Відповісти
Почему США не проведут свои синие линии, как гаранты нашей целостности и суверенитета, и не объявят, что если какието человечки со стороны Московии начнут пересекать нашу границу, будет залп из всех рядом находящихся кораблей в регионе по этим группам неопознанных существ? Московия же официально не собирается нападать, значит, никакого конфликта ядерных держав нет, можно мочить неопознанных вшей со всей мощи)
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19.01.2022 01:09 Відповісти
потому как у теперешеней администрации руки дрожат от старческой деменции .
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19.01.2022 05:12 Відповісти
 
 