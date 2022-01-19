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Новини Силовики
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Колишній нацгвардієць затриманий під час продажу автомата за 10 тис. грн, - прокуратура. ФОТО

Колишній нацгвардієць затриманий під час продажу автомата за 10 тис. грн, - прокуратура. ФОТО

Правоохоронці затримали ексвійськовослужбовця Нацгвардії України, який продавав вогнепальну зброю та боєприпаси.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офіса генпрокурора.

За даними слідства, в рамках оперативної закупки, колишній нацгвардієць збув автомат АКСУ-74, прилад безшумної стрільби, 464 патрони калібру 5.45х39 та три магазини до 5,45 мм автоматів Калашникова за грошові кошти на загальну суму 10 тис грн.

Колишній нацгвардієць затриманий під час продажу автомата за 10 тис. грн, - прокуратура 01
Колишній нацгвардієць затриманий під час продажу автомата за 10 тис. грн, - прокуратура 02

Також читайте: Військовослужбовця Нацгвардії затримали за продаж наркотиків товаришам по службі, - прокуратура. ФОТО

Наразі проводяться слідчі дії, вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Затриманому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 КК України.

Автор: 

зброя (7477) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514) Військова прокуратура (722) Національна гвардія (1543)


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Топ коментарі
+21
Демпінгує пацан калаш з глушником і набоями за 300 баксів..... та там одних набоїв на 10000 ((
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19.01.2022 00:54
+21
Ксюха с глушаком за $350, да еще, видимо, не в цивильном варианте....Дайте мне две!!!
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19.01.2022 02:02
+8
Обвіс не стандартний, як і коліматор. Вилучив в когось, того така і ціна, бо тут саундмодератор з обвісом більше коштують. А вилучив у АТОшника, вони їх шманають з собаками, як зеків, коли бійці їдуть додому.
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19.01.2022 03:39
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замылил ксюху из не учтёнки
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19.01.2022 00:51 Відповісти
Ксюха с глушаком за $350, да еще, видимо, не в цивильном варианте....Дайте мне две!!!
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19.01.2022 02:02 Відповісти
Там планки под обвес российского производства. Однозначно автомат стоит дороже указанной суммы. То ли нам лапшу вешают на уши, то ли продавец совсем без денег остался...
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19.01.2022 02:59 Відповісти
С каких пор вивер / пикатини российского производства?
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19.01.2022 08:43 Відповісти
С тех пор что это не пикатини))) НПО Зенит. Учи матчасть.
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19.01.2022 13:32 Відповісти
Кацап, иди накуй. Вот просто, иди накуй. Ты мне будешь рассказывать о своей кацапской конторке Зенит Беломо, которая пилит кронштейны с вивером? В Украине только ленивые не занимаются обвесами к оружию.

Это что такое, чучело?

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19.01.2022 14:44 Відповісти
Чмошник! Тебе не надо влазить в тему где ты не копенгаген. Хватит картинки в инете рассматривать)))
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19.01.2022 14:47 Відповісти
У меня арка примерно с таким же квадрейлом стоит в сейфе. И на помпе планка под коллиматор. Еще вопросы, дишнехромосомный?
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19.01.2022 14:53 Відповісти
Фраза "примерно с таким же" отлично характеризует великого оружейника))) Ты далек от темы, займись картинками. Утомил своим хамством и глупостью. Брысь...
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19.01.2022 15:02 Відповісти
Обвіс не стандартний, як і коліматор. Вилучив в когось, того така і ціна, бо тут саундмодератор з обвісом більше коштують. А вилучив у АТОшника, вони їх шманають з собаками, як зеків, коли бійці їдуть додому.
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19.01.2022 03:39 Відповісти
Демпінгує пацан калаш з глушником і набоями за 300 баксів..... та там одних набоїв на 10000 ((
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19.01.2022 00:54 Відповісти
Я буду на вас скаржитись модератору за плагіат!!!

Бо тільки хотів написати про демпінг, але ви все мені зіпсували. Так не можна, поважайте оточуючих!
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19.01.2022 08:10 Відповісти
Наступного разу попереджуйте мене про свої наміри
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19.01.2022 12:26 Відповісти

Добре, що хоч не за тиждень та ніц про "в письмовій формі"!
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19.01.2022 14:08 Відповісти
Так як у письмовій формі - тоді мені потрібно буде реєструватися як користувачеві баз персональних даних нудна це справа
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19.01.2022 14:10 Відповісти
Зі святом Вас ! Христос хрещається !
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19.01.2022 14:23 Відповісти
І тепер сяде...за якісь 10 тисяч...
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19.01.2022 00:57 Відповісти
Люди грядки машинним маслом поливають, доглядають що в кого є, бережуть. Купили б щось свіжіще, та ні - перекривають!
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19.01.2022 00:58 Відповісти
Супер. За пачку LR22 - четыре года. И за этот набор тоже четыре. Справедливо. Хотя тут условное будет , это понятно.
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19.01.2022 00:59 Відповісти
Не ты один, а потому в очередь)))
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19.01.2022 10:49 Відповісти
Могу ошибаться, но вроде для бесшумной стрельбы из калашникова, даже с ПБС нужны специальные патроны. И стоят они не мало...
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19.01.2022 01:39 Відповісти
Вообще, если уж есть необходимость бесшумной стрельбы в этом калибре, лучше уж мелкашка с глушителем. А тут не глушитель, а "приглушитель".
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19.01.2022 02:26 Відповісти
Марголина, как в Секретном фарватере. Дешево и сердито. Если нужно то черепушку пробьет)
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19.01.2022 02:30 Відповісти
Американский "спецназ", оперативники ЦРУ и тому подобные служащие раньше использовали High Standard .22 Pistol с глушителем. Кстати, Гарри Пауэрс, летчик У-2, сбитый русскими, имел такой. Позже перешли на Browning Buck Mark, тоже мелкашка. В Ираке и Афгане пользовались Ruger Mark 3, 22lr. С глушителем слышно только щелчки затвора. Мой Ruger 10/22 с глушителем лязгает чуть погромче, бо все-таки карабин, затвор потяжелее.
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19.01.2022 02:43 Відповісти
Ну ругер это так поиграться. На глок денег ещё не заработал
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19.01.2022 03:24 Відповісти
Кстати, к Глокам есть в продаже upper- карабин. Я 2 года тому покупал за 800.
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19.01.2022 03:34 Відповісти
Модель можно,название. У глоков темболее много генераций уже. Ну и цена тоже. Хотя на ругере самое то это учиться. Есть такой ютубер - борисыч, живет в столице персиковой Грузии )))) Очень годные обзоры пилит на короткоствольное. Что-то носишь или в машину
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20.01.2022 19:07 Відповісти
https://mechtechsys.com/ Вот тут.
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20.01.2022 19:33 Відповісти
Аааа , так сам «мистер глок» обзор делал.... Ну игруша только так поиграться . За 600 можешь взять себе фулл авто.Посмотри в комиссионке и прочие распродажи. Кто-то наигрался и скидывает. Но в твоём штате запрещено. Всякие «девайсы» типа прикладов/ автоматических помогалок ,это сомнительные штуковины больше для фана. Открытое ношение вполне нормальная тема. Но сам знаешь что это по разным штатам. В твоём «яблоке» законы не позволяют носить открыто.Ну а скажем в ОН можно повесить на плечо винтовку.

Бог создал человека а Кольт сделал всех равными
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21.01.2022 01:18 Відповісти
I'm in PA. Open carry state.
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21.01.2022 01:23 Відповісти
Аааа, в том штате про который написано на рекламном щите во время поездки главного героя фильма брат 2? P....a welcome you
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21.01.2022 01:49 Відповісти
Моссад широко використовував Beretta Bobcat з глушником у 22lr калібрі.
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19.01.2022 10:26 Відповісти
Ну і ціни.
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19.01.2022 02:00 Відповісти
а я і би купив
зараз , слава Богу , потреби нема ...
Але файна річ - ней собі і десь полежить ...
Усім рекомендую
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19.01.2022 04:41 Відповісти
Хлопцю треба медаль дати, бо перед кацапською навалою люди хочуть мати зброю для захисту. Та ще й за таку ціну.
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19.01.2022 05:07 Відповісти
нгу влаштована за совковими принципами ВВ виклбчно для придушення протестів
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19.01.2022 07:03 Відповісти
Запобіжний захід? Що, ще є автомати? Я на черзі!
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19.01.2022 08:08 Відповісти
10к? Норм. Зараз травмати дорожчі)))
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19.01.2022 08:14 Відповісти
Вата welcome у нас у каждого третьего мирного калаш за червонец 🙈 🙉🙊 ......приём будет не то что радушным....возможно даже назад посылкой отправим....
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19.01.2022 08:16 Відповісти
конечно, ВЕЩЬ!!!
себе хочу,
тем более, почти бесплатно
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19.01.2022 08:24 Відповісти
Ну шо тут скажешь, цена нравственная, можно брать. Наверное конкуренты сдали.
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19.01.2022 08:33 Відповісти
І те добре, що хоча б автомати не подорожчали. На відміну від їжі
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19.01.2022 08:38 Відповісти
Дам 20
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19.01.2022 08:39 Відповісти
От дурак )))) Гражданская версия АКСУ (Вулкан-ТК) под 5,45 стоит 3500$
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19.01.2022 08:42 Відповісти
Хто знає продавців за такими цінами? Дайте телефончик!
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19.01.2022 08:46 Відповісти
*** купив....

Йди в дозвільну, бро! Нема нічого складного. Все просто.

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19.01.2022 08:50 Відповісти
Ви особисто пробували через дозвільну систему отримати дозвіл на автоматичну зброю і отримали його ? (( Викладіть тут його фото а потім вже розміщуйте рекламу зброї яка не має автоматичного режиму ((
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19.01.2022 12:33 Відповісти
1. будь-ласка, фотографувати дозвіл на зброю в розгорнутому вигляді, чи вистачить обкладинки?

2. Яка в дупу автоматична? Нахрєна вам автоматична? Ви коли, блін, в тому автоматичному режимі працювали? (хоча стоп, з ким я розмовляю?)
3. Повернути карабіну режим автоматичного вогню - там маоенька пімпочка на УСМ. Вирізати по новій - не проблема взагалі. Питання - нахіба?

Автоматичний режим зброї не потрібен взагалі (крім дуже рідкістних випадків, коли треба накрити вогнем засідку при відході групи. Крапка. Ви диверсант? Розвідник? Нахіба вам автоматичний вогонь?)
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19.01.2022 14:37 Відповісти
Мені автоматична і нахєр не потрібна , у танку її нємного є (( просто нічого на цензорі перед іншими " понти" ганяти своєю обізнаністю в дозвільній системі (( так що прошу на загальний огляд дозвіл саме на АВТОМАТ а не на його цивільну версію " коробін як на хвото" який тільки понторізи і беруть , бо х.з. для чого він у цивільному житті знадобиться , вполювати з нього хіба що солоного зайця вийде , ну іще можна застрелитися самому як мєр одного кривого города (( З того що я за своє вже чимале життя знаю - офіційно дозвіл на автомат могли оформити або мєнти з прокурорами або ті у кого бабла неміряно , простому сірому - зась (( То з ким маю справу - мєнт ілі пракурор ? ((
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19.01.2022 15:21 Відповісти
Слава, що таке автомат, а що таке карабін. Давайте розберемося.
А як будете гуглити, щоб мені розповісти, то наперед дещо поясню.

В період з 2004 по 2011 рік в цивільному продажі були карабіни на базі АКСУ під 5,45х39
Їх відносно небагато викинули на цивільний ринок - декілька тисяч.
В 2011 році з цивільного обігу вивели - тобто заборонили продаж. Але у власників ніхто нічого не вилучав, і їх спокійно зараз переоформлюють.
Інколи їх виставляють у комісійний продаж з дурною ціною (не знаю, яким треба бути дятлом, що купити ксюху за 3,5 тис. баксів.)
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19.01.2022 16:13 Відповісти
Будь-ласка ))) Спешиалс фор ю )))

https://hotguns.info/products/prodam-prodam-karabin-okhotnichii-vulkantk-kalibr-5-45-mm-na-baze-aksu-74-25449/
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19.01.2022 16:16 Відповісти
Одним коментом на Ваші два - мені немає потреби розповідати що таке, карабін , що таке автомат і де можна застосувати ***÷ю у вигляді переробленого калашникова , виготовленого на київському маяку із того що свого часу не утилізували (( Свого часу на базі Т-55 у знамениті 90- ті трактори робили , потім додивилися що економічно неефективні (( це про другий пост що там на базі чого(( Ви знову ухилилися від питання - у Вас дозвіл на АВТОМАТ є ? А як цивільну версію ак на автомат переробити афганці мені без вас показали , просто якщо у дозвільній не Ваш кум працює - відпочинок у кілька років після перереєстрації таке нововведення забезпечить ((
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19.01.2022 16:40 Відповісти
Який до біса автомат? До чого автомат? Чого Ви пургу тут гоните?

Дозвіл на нарізну мисливську зброю.

****

Тільки не кажіть, що сходу, по зовнішньому вигляду можна відрізнити карабін з автоматичним режимом від карабіна без автоматичного режиму ))) Не можна.

І Ви самі це знаєте. Так до чого питання?
****
Я теж не знаю, навіщо в мирні часи потрібен карабін на базі АК. В такі часи як зараз - норм.
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19.01.2022 17:22 Відповісти
Всього доброго ! ХРИСТОС ХРЕСТИВСЯ !
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19.01.2022 17:38 Відповісти
Може людина на броньовичок для частини гроші збирала? Могли когось ощасливити.
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19.01.2022 09:13 Відповісти
Як взагалі можна таку корисну у господарстві річ, як автомат продавати?!
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19.01.2022 09:22 Відповісти
Та просто у продавця не залишилося вільного складського місця , а під відкритим небом зброю зберігати не камільфо ((
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19.01.2022 12:35 Відповісти
 
 