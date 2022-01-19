Колишній нацгвардієць затриманий під час продажу автомата за 10 тис. грн, - прокуратура. ФОТО
Правоохоронці затримали ексвійськовослужбовця Нацгвардії України, який продавав вогнепальну зброю та боєприпаси.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офіса генпрокурора.
За даними слідства, в рамках оперативної закупки, колишній нацгвардієць збув автомат АКСУ-74, прилад безшумної стрільби, 464 патрони калібру 5.45х39 та три магазини до 5,45 мм автоматів Калашникова за грошові кошти на загальну суму 10 тис грн.
Наразі проводяться слідчі дії, вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Затриманому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 КК України.
Топ коментарі
+21 Слава Шустрий
показати весь коментар19.01.2022 00:54
+21 Maxim Ak-Murza
показати весь коментар19.01.2022 02:02
+8 Дмитрий Анатольевич #460218
показати весь коментар19.01.2022 03:39
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Это что такое, чучело?
Бо тільки хотів написати про демпінг, але ви все мені зіпсували. Так не можна, поважайте оточуючих!
Добре, що хоч не за тиждень та ніц про "в письмовій формі"!
Бог создал человека а Кольт сделал всех равными
зараз , слава Богу , потреби нема ...
Але файна річ - ней собі і десь полежить ...
Усім рекомендую
себе хочу,
тем более, почти бесплатно
Йди в дозвільну, бро! Нема нічого складного. Все просто.
2. Яка в дупу автоматична? Нахрєна вам автоматична? Ви коли, блін, в тому автоматичному режимі працювали? (хоча стоп, з ким я розмовляю?)
3. Повернути карабіну режим автоматичного вогню - там маоенька пімпочка на УСМ. Вирізати по новій - не проблема взагалі. Питання - нахіба?
Автоматичний режим зброї не потрібен взагалі (крім дуже рідкістних випадків, коли треба накрити вогнем засідку при відході групи. Крапка. Ви диверсант? Розвідник? Нахіба вам автоматичний вогонь?)
А як будете гуглити, щоб мені розповісти, то наперед дещо поясню.
В період з 2004 по 2011 рік в цивільному продажі були карабіни на базі АКСУ під 5,45х39
Їх відносно небагато викинули на цивільний ринок - декілька тисяч.
В 2011 році з цивільного обігу вивели - тобто заборонили продаж. Але у власників ніхто нічого не вилучав, і їх спокійно зараз переоформлюють.
Інколи їх виставляють у комісійний продаж з дурною ціною (не знаю, яким треба бути дятлом, що купити ксюху за 3,5 тис. баксів.)
https://hotguns.info/products/prodam-prodam-karabin-okhotnichii-vulkantk-kalibr-5-45-mm-na-baze-aksu-74-25449/
Дозвіл на нарізну мисливську зброю.
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Тільки не кажіть, що сходу, по зовнішньому вигляду можна відрізнити карабін з автоматичним режимом від карабіна без автоматичного режиму ))) Не можна.
І Ви самі це знаєте. Так до чого питання?
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Я теж не знаю, навіщо в мирні часи потрібен карабін на базі АК. В такі часи як зараз - норм.