Колишній нацгвардієць затриманий під час продажу автомата за 10 тис. грн, - прокуратура. ФОТО

Правоохоронці затримали ексвійськовослужбовця Нацгвардії України, який продавав вогнепальну зброю та боєприпаси.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офіса генпрокурора.

За даними слідства, в рамках оперативної закупки, колишній нацгвардієць збув автомат АКСУ-74, прилад безшумної стрільби, 464 патрони калібру 5.45х39 та три магазини до 5,45 мм автоматів Калашникова за грошові кошти на загальну суму 10 тис грн.





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Наразі проводяться слідчі дії, вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Затриманому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 КК України.