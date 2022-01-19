Виявлена Microsoft програма для знищення даних є складовою кібератаки на держоргани України, - Держспецзв’язок

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації повідомила нові подробиці розслідування кібератакі на державні інформаційні ресурси України, яка сталася у ніч з 13 на 14 січня 2022 року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держспецзв’язку.

Повідомляється, що в кількох установах, що стали жертвами атаки, зафіксоапно використання програми-вайпера WhisperGate для знищення даних.

"Таким чином, з високою вірогідністю можна стверджувати, що дефейс (заміна відображуваної інформації) вебсайтів атакованих держорганів та знищення даних за допомогою вайпера є складовими однієї кібератаки, спрямованої на завдання якомога більшої шкоди інфраструктурі державних електронних ресурсів", - зазначають у відомстві.

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Нагадаємо, що в ніч із 13 на 14 січня було здійснено хакерську атаку на низку урядових сайтів, зокрема МЗС, Міносвіти та інші.

На головній сторінці цих сайтів було розміщено повідомлення провокаційного характеру.

При цьому, як зазначає СБУ, контент сайтів не був змінений, а витоку персональних даних, за наявною інформацією, не сталося.

У Держспецзв'язку назвали назвали атаку найпотужнішою за останні чотири роки.