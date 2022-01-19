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Новини
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Виявлена Microsoft програма для знищення даних є складовою кібератаки на держоргани України, - Держспецзв’язок

Виявлена Microsoft програма для знищення даних є складовою кібератаки на держоргани України, - Держспецзв’язок

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації повідомила нові подробиці розслідування кібератакі на державні інформаційні ресурси України, яка сталася у ніч з 13 на 14 січня 2022 року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держспецзв’язку.

Повідомляється, що в кількох установах, що стали жертвами атаки, зафіксоапно використання програми-вайпера WhisperGate для знищення даних.

"Таким чином, з високою вірогідністю можна стверджувати, що дефейс (заміна відображуваної інформації) вебсайтів атакованих держорганів та знищення даних за допомогою вайпера є складовими однієї кібератаки, спрямованої на завдання якомога більшої шкоди інфраструктурі державних електронних ресурсів", - зазначають у відомстві.

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Нагадаємо, що в ніч із 13 на 14 січня було здійснено хакерську атаку на низку урядових сайтів, зокрема МЗС, Міносвіти та інші.

На головній сторінці цих сайтів було розміщено повідомлення провокаційного характеру.

При цьому, як зазначає СБУ, контент сайтів не був змінений, а витоку персональних даних, за наявною інформацією, не сталося.

У Держспецзв'язку назвали назвали атаку найпотужнішою за останні чотири роки.

Автор: 

хакер (1353) Держспецзв’язок (352) кібербезпека (1166)


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Топ коментарі
+1
Так интересней. Чувствуешь себя иностранцем при прочтении заголовка)
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19.01.2022 01:53
+1
За словами міші федорова постраждали лише сайти. А про те, що завалили реєстр МТСБУ з даними про усі страховки ніхто навіть не пікнув. Не працювало все це п'ять днів, доступ відновили тільки 19 січня, коли відновилися з бекапів.
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19.01.2022 03:30
+1
НАТО подтверждает значительное присутствие российских разведчиков на территории Украины - Столтенберг.
Присутствие в Украине российских разведчиков он назвал "значительным".
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19.01.2022 03:56
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Все правильнот написано - Винды это и есть программа по уничтожению данных
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19.01.2022 01:42 Відповісти
Так интересней. Чувствуешь себя иностранцем при прочтении заголовка)
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19.01.2022 01:53 Відповісти
За словами міші федорова постраждали лише сайти. А про те, що завалили реєстр МТСБУ з даними про усі страховки ніхто навіть не пікнув. Не працювало все це п'ять днів, доступ відновили тільки 19 січня, коли відновилися з бекапів.
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19.01.2022 03:30 Відповісти
НАТО подтверждает значительное присутствие российских разведчиков на территории Украины - Столтенберг.
Присутствие в Украине российских разведчиков он назвал "значительным".
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19.01.2022 03:56 Відповісти
а , можливо - нефіг на російські порносайти зі службових ПК ходити
Бо вас чекають там і інші речі
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19.01.2022 04:48 Відповісти
Переходите на Линукс .
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19.01.2022 05:06 Відповісти
стоп! яке ще знищення казали ж просто про зміну головної сторінки)))
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19.01.2022 08:42 Відповісти
Вони настільки кличкоподібними стають що спочатку говорять напів правду ,а через 3 речення самі заперечують собі!
Там у тому ківєвє щось пороблено точно хто туди приїде все тупіє і тупіє.
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19.01.2022 08:58 Відповісти
Касперский, DrWeb, yandex.ru, mail.ru - эти антивирусы и поисковики на службе у врага Украины.
Не пользуйтесь ими,уничтожайте и блокируйте их работу на уровне своих роутеров.
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19.01.2022 09:27 Відповісти
 
 