За добу порушень режиму припинення вогню з боку військ РФ не зафіксовано, - штаб ООС

Упродовж минулої доби, 18 січня, та станом на 7 годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у фейсбуці.

"Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - повідомили у штабі.

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