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Новини Агресія Росії проти України Війна
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За добу порушень режиму припинення вогню з боку військ РФ не зафіксовано, - штаб ООС

За добу порушень режиму припинення вогню з боку військ РФ не зафіксовано, - штаб ООС

Упродовж минулої доби, 18 січня, та станом на 7 годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у фейсбуці.

"Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - повідомили у штабі.

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За добу порушень режиму припинення вогню з боку військ РФ не зафіксовано, - штаб ООС 01

Донбас (22356) операція Об’єднаних сил (6725)


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Промку та ЯБП учора під вечір дуже чутно було. Важкі і + і -. Але, видно, у штабі ООС не чутно цього...
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19.01.2022 07:25 Відповісти
Глухі....працюють на кремлівську мафію!
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19.01.2022 07:49 Відповісти
поставили на розслабон. Хріново, якщо ворог веде себе не типово до звіздюліни.
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19.01.2022 07:56 Відповісти
Влада приховує, що йде війна
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19.01.2022 08:02 Відповісти
Не зафіксовано і не було - це зовсім інші речі .
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19.01.2022 08:18 Відповісти
Хай Свята водичка
скропить ваші личка
І окропить ззовні
щоб були здорові
Скропить Україну
щоб жила щасливо ""
Колись на світанні
Христос хрестився в Йордані !!!



ГЕРОЯМ СЛАВА !!
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19.01.2022 09:56 Відповісти
 
 