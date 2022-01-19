За добу порушень режиму припинення вогню з боку військ РФ не зафіксовано, - штаб ООС
Упродовж минулої доби, 18 січня, та станом на 7 годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у фейсбуці.
"Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - повідомили у штабі.
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