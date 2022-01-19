Блінкен про мету зустрічі з Лавровим у Женеві: "Це дипломатична спроба знизити напруженість"

Держсекретар США Ентоні Блінкен пояснив свій візит до Женеви, де він зустрінеться з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

Про це держсекретар написав на своїй сторінці у твіттері, передає Цензор.НЕТ.

"Я їду до Києва та Берліна, де зустрінуся з нашими партнерами та союзниками, а потім із моїм російським колегою (Сергієм Лавровим. – Ред.) у Женеві. Це дипломатична спроба знизити напруженість навколо неспровокованого нарощування російської військової могутності біля кордонів України", – написав Блінкен.

Нагадаємо, раніше Держдепартамент повідомив, що з 18 до 20 січня Блінкен здійснить поїздку до Києва та Берліна. 19 січня у нього заплановані переговори з президентом Володимиром Зеленським та головою МЗС Дмитром Кулебою 19 січня, а 20 січня Блінкен вирушить до Берліна, де у нього намічено зустріч із головою МЗС ФРН Анналеною Бербок, а 21 січня він зустрінеться з головою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

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