Байден і Нііністе обговорили нарощування сил РФ поблизу кордону з Україною та безпеку у Північній Європі

Президент США Джо Байден провів телефонну розмову з президентом Фінляндії Саулі Нііністе, під час якої обговорив ситуацію в районі України та безпеку у Північній Європі

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє Білий дім.

"Лідери обох країн обговорили загальне занепокоєння нічим не спровокованим нарощуванням сил РФ поблизу кордону з Україною", - йдеться у пресрелізі.

Крім того, Байден та його фінський колега "поговорили про важливість тісного партнерства Фінляндії зі США та НАТО для гарантування безпеки півночі Європи".

"Байден нагадав про право Фінляндії та інших європейських країн самостійно обирати, в яких домовленостях у сфері безпеки брати їм участь", - зазначає Білий дім.

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Розмова відбулася на тлі активного обговорення останніми тижнями у західних ЗМІ ідеї про приєднання Фінляндії та Швеції, стурбованих діями РФ поблизу України, до НАТО. При цьому фінська влада раніше в січні запевняла, що членство в НАТО зараз не стоїть у Гельсінкі на порядку денному.