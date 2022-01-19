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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Ситуація навколо України - головний пріоритет. У нас є надійні плани дій для реагування на будь-які події, - представник МЗС Британії

Ситуація навколо України - головний пріоритет. У нас є надійні плани дій для реагування на будь-які події, - представник МЗС Британії

Розвиток ситуації в Україні та навколо неї є ключовим пріоритетом для зовнішньополітичного відомства Великої Британії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомляє The Daily Telegraph.

"Ситуація, що складається в Україні і навколо неї, є головним пріоритетом для МЗС, і, як і слід було очікувати, у нас є надійні плани дій у надзвичайних ситуаціях для реагування на будь-які події", - заявив виданню представник зовнішньополітичного відомства.

За його словами, міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс чітко дала зрозуміти, що агресія Росії щодо України неприйнятна і неспровокована, і будь-яке вторгнення буде пов'язане з серйозними наслідками та витратами.

Раніше агентство Bloomberg повідомило, що співробітникам МЗС Великої Британії сказали бути готовими перейти в "кризовий режим" у найкоротші терміни через можливе загострення ситуації навколо України.

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Зазначається, що у разі потреби чиновників і дипломатів буде переведено для роботи над політикою щодо Росії та України, а також для визначення реакції Великої Британії на будь-який подальший сплеск напруженості, включно зі стримуванням та санкціями.

Країни Заходу стурбовані пересуванням російських військ на кордоні України. Вони вважають, що Росія може планувати вторгнення до цієї країни. Росія заявляла, що не планує такого вторгнення.

У Вашингтоні неодноразово говорили про готовність США та союзників запровадити санкції проти Росії у разі ескалації ситуації навколо України. Раніше, у вівторок, прессекретар Білого дому Джен Псакі заявила, що Вашингтон не виключає жодного з раніше озвучених варіантів санкцій щодо Росії у разі її вторгнення на Україну, зокрема відключення від міжбанківської системи Swift.

агресія (1194) Велика Британія (5610) МЗС (4140) росія (65394)


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Топ коментарі
+5
Слава Британии!💙💛❤️
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19.01.2022 08:28
+4
Китай, Фінляндія, Корея, Грузія, Германія, Молдова, Україна і 22 республіки мають територіальні претензії до Раші. А обкурений Кремль навіть має претензії на Аляску. І що, ніхто не об'єднається проти аборзєвшого загарбника? Та нехай тільки нападе, кожен потягне свій шматок. Ніхто обкурених не пошкодує.
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19.01.2022 08:09
+2
Ще Японія не проти приєднатися до каоліції проти обкурених за Куріли і Сахалін.
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19.01.2022 08:15
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Китай, Фінляндія, Корея, Грузія, Германія, Молдова, Україна і 22 республіки мають територіальні претензії до Раші. А обкурений Кремль навіть має претензії на Аляску. І що, ніхто не об'єднається проти аборзєвшого загарбника? Та нехай тільки нападе, кожен потягне свій шматок. Ніхто обкурених не пошкодує.
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19.01.2022 08:09 Відповісти
Ще Японія не проти приєднатися до каоліції проти обкурених за Куріли і Сахалін.
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19.01.2022 08:15 Відповісти
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19.01.2022 08:30 Відповісти
Розширення Китаю із шкільних підручників.
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19.01.2022 08:32 Відповісти
Монголія до китаю яким боком?
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19.01.2022 08:45 Відповісти
Китайці про боки знають краще москалів і монголів і краще нас. Сибір по факту вже займає Китай.
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19.01.2022 08:50 Відповісти
Поняття не маю що там китайці знають. Але заспокоювати їх треба вже вчора. Вони як розпоясаються буде уже кацапа
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19.01.2022 09:10 Відповісти
Слава Британии!💙💛❤️
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19.01.2022 08:28 Відповісти
Один из (крайних) вариантов, который я думаю логично рассматривается, втягивание Раши в изнурительную войну в Украине ( превращение Украины в поле боя с перемалыванием экономического и военного потенциала агрессора), сплочение в связи с этим даже сомневающихся союзников вокруг США, введение разрушительных санкций, усиление сил НАТО ( наконец и Европа будет вынуждена за это платить), газ из США, полномасштабная холодная война с Рашей на всех фронтах включая Азию, Африку и Латинскую Америку ( где они последнее время активизировались) как основной " второй фронт", как следствие всего экономическое крушение Раши, " афганский синдром", развал Раши на ряд государств с ликвидацией их ядерного потенциала ( по будапештскому варианту) и т.д. Роль Украины может быть сведена к жертвенности в послевоенном мире, но это дело уже такое.( кого это волнует кроме нас самих) Политика цинична по своей сути, а уж геополитика тем более. Правда в том что и у нас самих не просматривается выхода из сложившейся ситуации. Раша и Запад( внутри себя) будут решать что и как.Зато у нас есть возможность "умереть на щите" или как там было сказано Святославом " Мертвые сраму не имут". Конечно описанный мною сценария " крайний" но вполне вписывается в историю нашего циничного мира. Ну и еще возможно это даст решить противоречия с Китаем за счет сибирских земель, ну как вариант. Конечно понятно что благополучный Запад предпочел бы вариант "удава" по отношению к Раше.. Но ситуация складывается так что этот вариант становится маловероятным. Жаль.
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19.01.2022 08:54 Відповісти
Поки не надали Україні ракет, виснажливий варіант під сумнівом. Багато крис для виснажливого варіанту. А ракети крисам не дадуть.
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19.01.2022 09:02 Відповісти
Изнурительный вариант не обязательно связан с долгой полномасштабной войной, это может быть изнурительная "оккупация" конечно же + и сама война.
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19.01.2022 09:07 Відповісти
Зато у нашего МЗЧ главный приоритет совсем не это
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19.01.2022 12:35 Відповісти
 
 