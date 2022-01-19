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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні за добу від COVID-19 померли 163 особи, зафіксовано 12 815 нових випадків зараження, 5 413 осіб одужали

В Україні за добу від COVID-19 померли 163 особи, зафіксовано 12 815 нових випадків зараження, 5 413 осіб одужали

За добу 18 січня в Україні зафіксовано 12 815 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

"За добу 18 січня в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 163 особи, зафіксовано 12 815 нових випадків зараження, 5 413 осіб одужали 01 зафіксовано 12 815 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1422, медпрацівників – 464). ;

В Україні за добу від COVID-19 померли 163 особи, зафіксовано 12 815 нових випадків зараження, 5 413 осіб одужали 01 85 177 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 30 201 людина, другу дозу – 36 744 людини, додаткову дозу отримали 614 людей, бустерну дозу – 17 618 людей.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Майже половина населення Землі вакцинована від Сovid-19

Також за минулу добу:

В Україні за добу від COVID-19 померли 163 особи, зафіксовано 12 815 нових випадків зараження, 5 413 осіб одужали 01 госпіталізовано – 2 401 особа;

В Україні за добу від COVID-19 померли 163 особи, зафіксовано 12 815 нових випадків зараження, 5 413 осіб одужали 01 летальних випадків – 163;

В Україні за добу від COVID-19 померли 163 особи, зафіксовано 12 815 нових випадків зараження, 5 413 осіб одужали 01 одужало – 5 413 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 163 особи, зафіксовано 12 815 нових випадків зараження, 5 413 осіб одужали 01 захворіло – 3 780 903 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 163 особи, зафіксовано 12 815 нових випадків зараження, 5 413 осіб одужали 01 одужало – 3 567 336 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 163 особи, зафіксовано 12 815 нових випадків зараження, 5 413 осіб одужали 01 летальних випадків – 98 712;

В Україні за добу від COVID-19 померли 163 особи, зафіксовано 12 815 нових випадків зараження, 5 413 осіб одужали 01 проведено ПЛР-тестувань – 17 270 793.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 053 125 людей, з них отримали першу дозу – 15 053 123 людини, отримали дві дози – 14 343 487 людей, отримали додаткову дозу – 10 687 людей, бустерну дозу – 131 178 людей. Загалом проведено 29 538 475 щеплень", - розповіли в МОЗ.

В Україні за добу від COVID-19 померли 163 особи, зафіксовано 12 815 нових випадків зараження, 5 413 осіб одужали 10
В Україні за добу від COVID-19 померли 163 особи, зафіксовано 12 815 нових випадків зараження, 5 413 осіб одужали 11
В Україні за добу від COVID-19 померли 163 особи, зафіксовано 12 815 нових випадків зараження, 5 413 осіб одужали 12

Автор: 

МОЗ (5398) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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А шо така тиша? Холодильник почав перемагати?
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19.01.2022 08:49 Відповісти
Число вакцинаций упало в несколько раз, притом и у многих вакцинированных весной-летом иммунитет уже снизился.
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19.01.2022 08:50 Відповісти
Весною-влітку ми тільки почали отримувати вакцини. Зараз починає знижуватись імунітет.
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19.01.2022 09:06 Відповісти
Вакцина не защищает от заражения. Какой иммунитет?
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19.01.2022 09:42 Відповісти


Число вакцинаций упало в несколько раз, притом и у многих вакцинированных весной-летом иммунитет уже снизился.

Так и людям то надоело колоться постоянно,что ж это за "прививка" каждые тримесяца, уже везде подзабили на весь этот бред с сертификатами, ибо просадки по доходам колосальные, тут уж не до уколов, ибо завтра жрать будет нечего.
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19.01.2022 09:36 Відповісти
понеслась...
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19.01.2022 09:08 Відповісти
 
 