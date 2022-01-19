В Україні за добу від COVID-19 померли 163 особи, зафіксовано 12 815 нових випадків зараження, 5 413 осіб одужали

За добу 18 січня в Україні зафіксовано 12 815 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

"За добу 18 січня в Україні:

зафіксовано 12 815 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1422, медпрацівників – 464). ;

85 177 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 30 201 людина, другу дозу – 36 744 людини, додаткову дозу отримали 614 людей, бустерну дозу – 17 618 людей.

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Також за минулу добу:

госпіталізовано – 2 401 особа;

летальних випадків – 163;

одужало – 5 413 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 780 903 особи;

одужало – 3 567 336 осіб;

летальних випадків – 98 712;

проведено ПЛР-тестувань – 17 270 793.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 053 125 людей, з них отримали першу дозу – 15 053 123 людини, отримали дві дози – 14 343 487 людей, отримали додаткову дозу – 10 687 людей, бустерну дозу – 131 178 людей. Загалом проведено 29 538 475 щеплень", - розповіли в МОЗ.





