В Україні за добу від COVID-19 померли 163 особи, зафіксовано 12 815 нових випадків зараження, 5 413 осіб одужали
За добу 18 січня в Україні зафіксовано 12 815 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.
"За добу 18 січня в Україні:
зафіксовано 12 815 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1422, медпрацівників – 464). ;
85 177 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 30 201 людина, другу дозу – 36 744 людини, додаткову дозу отримали 614 людей, бустерну дозу – 17 618 людей.
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 2 401 особа;
летальних випадків – 163;
одужало – 5 413 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 3 780 903 особи;
одужало – 3 567 336 осіб;
летальних випадків – 98 712;
проведено ПЛР-тестувань – 17 270 793.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 053 125 людей, з них отримали першу дозу – 15 053 123 людини, отримали дві дози – 14 343 487 людей, отримали додаткову дозу – 10 687 людей, бустерну дозу – 131 178 людей. Загалом проведено 29 538 475 щеплень", - розповіли в МОЗ.
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Число вакцинаций упало в несколько раз, притом и у многих вакцинированных весной-летом иммунитет уже снизился.
Так и людям то надоело колоться постоянно,что ж это за "прививка" каждые тримесяца, уже везде подзабили на весь этот бред с сертификатами, ибо просадки по доходам колосальные, тут уж не до уколов, ибо завтра жрать будет нечего.