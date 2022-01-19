УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11911 відвідувач онлайн
Новини
6 162 37

У Держдепі США занепокоєні можливістю розміщення російської ядерної зброї у Білорусі

У Держдепі США занепокоєні можливістю розміщення російської ядерної зброї у Білорусі

Держдепартамент США висловив занепокоєння, що режим Лукашенка в Білорусі ініціює референдум для внесення змін до конституції, які дозволять розмістити в республіці на постійній основі як звичайні збройні сили РФ, так і ядерну зброю.

Про це заявив під час телефонного брифінгу для журналістів у вівторок високопоставлений представник Державного департаменту США, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Запропоновані (референдумом. – Ред.) зміни до конституції (Білорусі. – Ред.) включають формулювання, які можна інтерпретувати як створення умов для розміщення російських гарнізонних військ на білоруській території",- зауважив чиновник.

Він підкреслив, що це означало б суттєві зміни для РБ, "і подібний крок став би викликом європейській безпеці, який, можливо, вимагатиме відповіді".

Крім того, зауважив представник Держдепартаменту США, "проєкти конституційних змін можуть свідчити про плани Білорусі дозволити розміщення на її території як звичайних, так і ядерних сил Росії".

Чиновник нагадав, що Лукашенко відкрито заговорив про можливий дозвіл для російської ядерної зброї ще в листопаді. І хоча він часом висловлює "неймовірно перебільшені й необґрунтовані думки", однак будь-які заяви про ядерну зброю не можуть залишатися поза увагою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Територія Білорусі може бути використана для інсценування "агресії України", - Беларуская праўда

Представник адміністрації США зазначив, що це підтверджує безповоротне послаблення позицій режиму Лукашенка в країні, а також що він розраховує на всі види підтримки з боку РФ. Росія ж використовує вразливість білоруського диктатора, який після 27 років зусиль зі збереження суверенітету й незалежності країни зараз, схоже, готовий торгуватися всім, аби залишитися при владі, зауважив представник Держдепу.

Як повідомлялося, у вівторок США висловили занепокоєння щодо передислокації російських військ на територію Республіки Білорусь та початку там "спільних навчань". У цьому зв’язку в Вашингтоні назвали ситуацію "вкрай небезпечною" та заявили, що зараз вона перебуває в тій точці, "коли Росія в будь-яку мить може почати атаку на Україну".

Білорусь (7941) Держдепартамент США (1639) Лукашенко Олександр (2655) росія (65394) США (23065) ядерна зброя (1156)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+12
Є пропозиція амерам-розмістити у відповідь ядерну зброю в Україні...
показати весь коментар
19.01.2022 08:25
+7
Так нема проблеми - всі сховища ядерних *********** в Україні - цілі Можна розміщувать американську зброю там!
показати весь коментар
19.01.2022 08:46
+7
Згадай - я пишу про "просирателя земель руських" уже кілька років! Кремль проводить політику "тихої" здачі територій Сибіру Саме тому вони нещадно викачують з надр всі можливі корисні копалини але не розвивають там інфраструктуру Саме тому вони не гасять пожежі в Сибіру - все одно залишаться китайцям Ну а зараз не тільки залишають беззбройним Сибір але й рятують єдине чим вони багаті - запаси зброї та *********** накопичені при СРСР! Саме тому їм потрібна Україна! "Орду" кацапську зігнала з сибірських пасовиськ інша "орда" і вони пішли шукать нові "пасовиська" Саме так прийшли в Європу мадяри - їх витіснили з Приуралля тюрки Кілька століть вони "ковбасили" військовими походами Європу поки не стали "майже європейцями" Те саме чекає Європу і зараз!
показати весь коментар
19.01.2022 09:04
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Занепокоєність нічого не вирішує.
показати весь коментар
19.01.2022 08:24 Відповісти
Є пропозиція амерам-розмістити у відповідь ядерну зброю в Україні...
показати весь коментар
19.01.2022 08:25 Відповісти
Китай прижал Кремль: Отвод войск из Сибири и Дальнего Востока начинает передел РФ - https://www.youtube.com/watch?v=NHAuixa46as&ab_channel=MixNews
показати весь коментар
19.01.2022 08:27 Відповісти
Згадай - я пишу про "просирателя земель руських" уже кілька років! Кремль проводить політику "тихої" здачі територій Сибіру Саме тому вони нещадно викачують з надр всі можливі корисні копалини але не розвивають там інфраструктуру Саме тому вони не гасять пожежі в Сибіру - все одно залишаться китайцям Ну а зараз не тільки залишають беззбройним Сибір але й рятують єдине чим вони багаті - запаси зброї та *********** накопичені при СРСР! Саме тому їм потрібна Україна! "Орду" кацапську зігнала з сибірських пасовиськ інша "орда" і вони пішли шукать нові "пасовиська" Саме так прийшли в Європу мадяри - їх витіснили з Приуралля тюрки Кілька століть вони "ковбасили" військовими походами Європу поки не стали "майже європейцями" Те саме чекає Європу і зараз!
показати весь коментар
19.01.2022 09:04 Відповісти
Вони без сибіру як нуль без палички. Я думаю не віддадуть вони китайцям нічого...Вони тоді навіть сир'євой смехдержавой перестануть бути...просто снєжная нігерія.....моя думка не віддадуть
показати весь коментар
19.01.2022 09:16 Відповісти
Ти наївний! Вони ВЖЕ віддали!!! Передача в оренду орних земель у південному Сибіру розміром з ТРИ КРИМИ на П"ЯТДЕСЯТ РОКІВ говорить про "приховану добровільну анексію" Ці землі розташовані В ТИЛУ укріпрайонів що побудовані проти Китаю! РОсія воює з Україною за гроші які вона отримала за здачу Сибіру!!!
показати весь коментар
19.01.2022 12:19 Відповісти
Такой массовой переброски российских войск с Дальнего Востока в Европу, в том числе в Беларусь, раньше еще не было. Об этом журналистам заявил Кирилл Михайлов, участник расследовательского проекта Conflict Intelligence Team.

«С Дальнего Востока сейчас едет большое количество различной техники - танковые, мотострелковые подразделения. Наши западные коллеги считают, что речь о 10-15 батальонно-тактических группах - это специальные подразделения в составе российских соединений. Они укомплектованы контрактниками и считаются наиболее боеспособными и готовыми к таким переброскам», - заявил Михайлов. Нечто похожее происходило только в 2015 году, «когда из Буратии перебрасывали танкистов и мотострелков, которые принимали участие в войне на востоке Украины зимой 2015 года, в боях за Дебальцево». В России нынешнюю переброску войск «объясняют тем, что армия должна быть готова к любым внештатным ситуациям, когда, например, могут понадобиться все силы на западном направлении».

«Но если говорить о российских практиках, то есть такая практика - не выводить войска после учений. Такое было на Северном Кавказе в 2008 году и на границе с Украиной в 2014 году, когда военных после учений не стали возвращать в места постоянной дислокации, а потом они зашли в Украину», - заявил Михайлов.

По его прогнозам, в Беларуси после объявленных учений может остаться техника и часть личного состава - https://telegraf.by/politika/mogut-ostatsya-i-posle-uchenij-v-conflict-intelligence-team-rasskazali-chto-govoryat-rossijskim-*******-pered-otpravkoj-v-belarus/
показати весь коментар
19.01.2022 09:32 Відповісти
Мені цікаво одне - "Як вони пояснять втрату Сибіру кацапам?" А дуже просто: вони оголосять Путіна померлим звалять на нього все і скажуть що він у всьому винен! І кацапи ЦЕ "схавають"!
показати весь коментар
19.01.2022 12:10 Відповісти
Ще вчора! Але й на сьогодні ще не піздно...
показати весь коментар
19.01.2022 09:02 Відповісти
Виходить тоді, що Білорусь і Московія, яка себе у 1721 році назвала Росією, вкравши нашу історію - порушають Будапештський договір? Тоді ми можемо спокійно починати виготовлячти свою ядерну зброю. Спеціалісти і потенціал є, а Володя Криворізький для захисту держави дасть на це свої гроші, які до цього вивів в офшори.
показати весь коментар
19.01.2022 08:25 Відповісти
может только рояль выделить
показати весь коментар
19.01.2022 09:39 Відповісти
Не Беларусь, а Рабарусь.
показати весь коментар
19.01.2022 09:42 Відповісти
опять Газпром ідьот за мір бороться..?

Ангеле Меркель предложили работу в ООН.

Она может возглавить консультативный орган высокого уровня по глобальным общественным благам, которые приносят пользу всему человечеству.

Речь идёт о структуре, объединяющей глобальное здравоохранение, науку, экономику и защиту природы.

Генсек организации Антониу Гутерреш направил экс-канцлеру ФРГ письмо с инициативой. Однако ответа пока не последовало. - https://t.me/charter97_org/59827
показати весь коментар
19.01.2022 08:25 Відповісти
добре що Україну позбавили ЯО - тепер наші головні західні союзники можуть бути спокійними, а мі радісними

Алілуя !!
показати весь коментар
19.01.2022 08:30 Відповісти
Не всі тебе зрозуміють.Я мене підказували на форумі ЦН,Ось так потрібно👉 " " 👈🤓
показати весь коментар
19.01.2022 09:04 Відповісти
Какая разница где размещено ЯО, обычно, в случае ракетного ядерного удара, +- 1000км уже ничего не решает.
показати весь коментар
19.01.2022 08:35 Відповісти
а в криму не беспокоит
показати весь коментар
19.01.2022 08:44 Відповісти
Так нема проблеми - всі сховища ядерних *********** в Україні - цілі Можна розміщувать американську зброю там!
показати весь коментар
19.01.2022 08:46 Відповісти
В 90-х все 40-метровые ракетные шахты в Украине залили бетоном.
На одном из объектов оставили шесть метров от поверхности, чтобы показывать туристам, как он выглядел раньше.
показати весь коментар
19.01.2022 09:13 Відповісти
У ********** всього 1,5% світового ВВП і це лише завдяки сировині яку вони видобувають в Сибіру...
показати весь коментар
19.01.2022 10:42 Відповісти
Ніхто бетоном шахти не заливав. Ну не було бетону! То ж були 90-і! Стоять пусті шахти завалені сміттям, яке запросто можна прибрати.
показати весь коментар
19.01.2022 10:45 Відповісти
""Дядя! Ты - дурак?!" Я кажу про "сховища" а не про "пускові шахти"! Чи вам - кацапам тяжко українську мову зрозуміть? Забудь про шахти - ще у 80-ті роки навіть СРСР перейшов на мобільні установки! Сховища - просто бункери під землею де лежать боєголовки! А от вони - ціленькі! (Я по одному своїми ніжками колись ходив! Ви хоч придурки не "паліться так відкрито!!!
показати весь коментар
19.01.2022 12:27 Відповісти
Ну, тогда дай ссылку, где про "сховища" почитать.
В каком они состоянии?
показати весь коментар
19.01.2022 12:31 Відповісти
показати весь коментар
19.01.2022 09:08 Відповісти
Так мобильное ядерное оружие и так есть в Белоруссии и им рулит Россия...в чем новость то ....тактическое малой дальности..но достаточное для Европы нанести существенный ущерб...
показати весь коментар
19.01.2022 09:12 Відповісти
Схоже в США не деже розуміють з ким мають справу ,а саме з шулером який тероризує світ ,а хтось хоче домовитись, це розумів колись президент Рейгани. Маючи неспідставні економічні потенціали росія могла зрозуміти з ким має справу.
показати весь коментар
19.01.2022 09:20 Відповісти
главные террористы сидят в на капитолие.
показати весь коментар
19.01.2022 10:33 Відповісти
Америке нужен Рейган или Кенеди - Байден слабак и старый маразматик!
показати весь коментар
19.01.2022 09:21 Відповісти
Ничего США не обеспокоены. Делают вид. Тянут время.
Что-то мне кажется, что ***** скоро скинут с трона. Будет что-то вроде дворцового переворота. Потом настанет на несколько лет оттепель и в эту оттепель Украине надо так вооружиться, чтобы ни у кого и в мыслях не было нападать.
показати весь коментар
19.01.2022 09:30 Відповісти
***** це титул правителя ********** і персоніфікація колективної підсвідомості кацапів. Ну от здохне оце ***** і що? Буде *****-2, *****-3 і так до остаточного розвалу. Римська імперія розвалювалася 300 років і остаточно її доконали не варвари а латифундії. *****стану не довго залишилось (корупція верхів і зубожіння регіональних низів) але агонія може бути епічною бо ідіоти мають залишки ЯО.
показати весь коментар
19.01.2022 11:00 Відповісти
Це зрозуміло, не мудруй. Я ж вище написав: "Потом настанет на несколько лет оттепель и в эту оттепель Украине надо вооружиться".
показати весь коментар
19.01.2022 13:04 Відповісти
Переозброєння в Україні до "відлиги" у кацапів не має ніякого стосунку.
показати весь коментар
19.01.2022 16:12 Відповісти
я бы на месте США обеспокоился тем что в бульбостане вскоре появится типа своё ядерное оружие по аналогии с северной кореей
показати весь коментар
19.01.2022 09:34 Відповісти
Если выделять только озабоченности,то скоро ракеты будут стоять на границе США с Мексикой.
показати весь коментар
19.01.2022 09:58 Відповісти
США первопричина всех бед. За 287 лет существования развязали 243 военных конфликта. при этом сами не воевали ни разу. Видимо скучно самим за океаном.
показати весь коментар
19.01.2022 10:13 Відповісти
Кількість військових конфліктів, війн та переворотів в інших країнах які ініціювала кацапська імперія починаючи з Петра 1 в рази перевищує військову активність США, але результати геополітичної діяльності дурних кацапів вражають - всюди куди вони впхали свого носа бідність, терор і інтелектуальна деградація. Для початку порівняй Південну Корею з Північною.
показати весь коментар
19.01.2022 11:08 Відповісти
пора бы обеспокоенность заскрепить утилизацией. ну типа по расейским нацико-фашиковским унтерменшевским поняткам . в соответствии с суровым законом физики: сила действия утилизируется силой противодействия.
показати весь коментар
19.01.2022 10:42 Відповісти
 
 