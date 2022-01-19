У Держдепі США занепокоєні можливістю розміщення російської ядерної зброї у Білорусі

Держдепартамент США висловив занепокоєння, що режим Лукашенка в Білорусі ініціює референдум для внесення змін до конституції, які дозволять розмістити в республіці на постійній основі як звичайні збройні сили РФ, так і ядерну зброю.

Про це заявив під час телефонного брифінгу для журналістів у вівторок високопоставлений представник Державного департаменту США, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Запропоновані (референдумом. – Ред.) зміни до конституції (Білорусі. – Ред.) включають формулювання, які можна інтерпретувати як створення умов для розміщення російських гарнізонних військ на білоруській території",- зауважив чиновник.

Він підкреслив, що це означало б суттєві зміни для РБ, "і подібний крок став би викликом європейській безпеці, який, можливо, вимагатиме відповіді".

Крім того, зауважив представник Держдепартаменту США, "проєкти конституційних змін можуть свідчити про плани Білорусі дозволити розміщення на її території як звичайних, так і ядерних сил Росії".

Чиновник нагадав, що Лукашенко відкрито заговорив про можливий дозвіл для російської ядерної зброї ще в листопаді. І хоча він часом висловлює "неймовірно перебільшені й необґрунтовані думки", однак будь-які заяви про ядерну зброю не можуть залишатися поза увагою.

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Представник адміністрації США зазначив, що це підтверджує безповоротне послаблення позицій режиму Лукашенка в країні, а також що він розраховує на всі види підтримки з боку РФ. Росія ж використовує вразливість білоруського диктатора, який після 27 років зусиль зі збереження суверенітету й незалежності країни зараз, схоже, готовий торгуватися всім, аби залишитися при владі, зауважив представник Держдепу.

Як повідомлялося, у вівторок США висловили занепокоєння щодо передислокації російських військ на територію Республіки Білорусь та початку там "спільних навчань". У цьому зв’язку в Вашингтоні назвали ситуацію "вкрай небезпечною" та заявили, що зараз вона перебуває в тій точці, "коли Росія в будь-яку мить може почати атаку на Україну".