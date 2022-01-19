У Держдепі США занепокоєні можливістю розміщення російської ядерної зброї у Білорусі
Держдепартамент США висловив занепокоєння, що режим Лукашенка в Білорусі ініціює референдум для внесення змін до конституції, які дозволять розмістити в республіці на постійній основі як звичайні збройні сили РФ, так і ядерну зброю.
Про це заявив під час телефонного брифінгу для журналістів у вівторок високопоставлений представник Державного департаменту США, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Запропоновані (референдумом. – Ред.) зміни до конституції (Білорусі. – Ред.) включають формулювання, які можна інтерпретувати як створення умов для розміщення російських гарнізонних військ на білоруській території",- зауважив чиновник.
Він підкреслив, що це означало б суттєві зміни для РБ, "і подібний крок став би викликом європейській безпеці, який, можливо, вимагатиме відповіді".
Крім того, зауважив представник Держдепартаменту США, "проєкти конституційних змін можуть свідчити про плани Білорусі дозволити розміщення на її території як звичайних, так і ядерних сил Росії".
Чиновник нагадав, що Лукашенко відкрито заговорив про можливий дозвіл для російської ядерної зброї ще в листопаді. І хоча він часом висловлює "неймовірно перебільшені й необґрунтовані думки", однак будь-які заяви про ядерну зброю не можуть залишатися поза увагою.
Представник адміністрації США зазначив, що це підтверджує безповоротне послаблення позицій режиму Лукашенка в країні, а також що він розраховує на всі види підтримки з боку РФ. Росія ж використовує вразливість білоруського диктатора, який після 27 років зусиль зі збереження суверенітету й незалежності країни зараз, схоже, готовий торгуватися всім, аби залишитися при владі, зауважив представник Держдепу.
Як повідомлялося, у вівторок США висловили занепокоєння щодо передислокації російських військ на територію Республіки Білорусь та початку там "спільних навчань". У цьому зв’язку в Вашингтоні назвали ситуацію "вкрай небезпечною" та заявили, що зараз вона перебуває в тій точці, "коли Росія в будь-яку мить може почати атаку на Україну".
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«С Дальнего Востока сейчас едет большое количество различной техники - танковые, мотострелковые подразделения. Наши западные коллеги считают, что речь о 10-15 батальонно-тактических группах - это специальные подразделения в составе российских соединений. Они укомплектованы контрактниками и считаются наиболее боеспособными и готовыми к таким переброскам», - заявил Михайлов. Нечто похожее происходило только в 2015 году, «когда из Буратии перебрасывали танкистов и мотострелков, которые принимали участие в войне на востоке Украины зимой 2015 года, в боях за Дебальцево». В России нынешнюю переброску войск «объясняют тем, что армия должна быть готова к любым внештатным ситуациям, когда, например, могут понадобиться все силы на западном направлении».
«Но если говорить о российских практиках, то есть такая практика - не выводить войска после учений. Такое было на Северном Кавказе в 2008 году и на границе с Украиной в 2014 году, когда военных после учений не стали возвращать в места постоянной дислокации, а потом они зашли в Украину», - заявил Михайлов.
По его прогнозам, в Беларуси после объявленных учений может остаться техника и часть личного состава - https://telegraf.by/politika/mogut-ostatsya-i-posle-uchenij-v-conflict-intelligence-team-rasskazali-chto-govoryat-rossijskim-*******-pered-otpravkoj-v-belarus/
Ангеле Меркель предложили работу в ООН.
Она может возглавить консультативный орган высокого уровня по глобальным общественным благам, которые приносят пользу всему человечеству.
Речь идёт о структуре, объединяющей глобальное здравоохранение, науку, экономику и защиту природы.
Генсек организации Антониу Гутерреш направил экс-канцлеру ФРГ письмо с инициативой. Однако ответа пока не последовало. - https://t.me/charter97_org/59827
Алілуя !!
На одном из объектов оставили шесть метров от поверхности, чтобы показывать туристам, как он выглядел раньше.
В каком они состоянии?
Что-то мне кажется, что ***** скоро скинут с трона. Будет что-то вроде дворцового переворота. Потом настанет на несколько лет оттепель и в эту оттепель Украине надо так вооружиться, чтобы ни у кого и в мыслях не было нападать.