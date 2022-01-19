Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 335 млн, жертв уже 5,5 млн. За добу захворіли понад 3 млн людей. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 19 січня у світі зареєстрували 3 027 812 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу – 8 063 особи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

За даними центру, у світі зафіксували 335 386 305 випадків інфікування, з них 3 027 812 за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 5 573 717 осіб, з них 8 063 за минулу добу.

Побороли хворобу та вилікувалися 271 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 – США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Франція.

Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу та на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 41-шу позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 21-шу, за летальними випадками за добу Україна - 12-та у світі та 8-ма в Європі.