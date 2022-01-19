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Єрмак обговорив із міністеркою закордонних справ Канади Жолі шляхи деескалації ситуації довкола України

Єрмак обговорив із міністеркою закордонних справ Канади Жолі шляхи деескалації ситуації довкола України

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак обговорив із міністром закордонних справ Канади Мелані Жолі питання безпеки та подальшу співпрацю двох країн.

Про це Єрмак написав у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Провів зустріч з міністеркою закордонних справ Канади Мелані Жолі. Обмінялися думками щодо безпекової ситуації навколо України та дипломатичних шляхів її деескалації", - зазначив Єрмак.

Єрмак обговорив із міністеркою закордонних справ Канади Жолі шляхи деескалації ситуації довкола України 01

Автор: 

армія рф (17538) кордон (4775) Канада (2206) Єрмак Андрій (1377) Жолі Мелані (80)


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Топ коментарі
+23
тільки одне питання виникає - а він то хто?
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19.01.2022 08:55
+21
чувак париться, бідняга, і за міністра іноземних мов і за президента і ще за десятки відповідальних державних мужів. Гігант.
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19.01.2022 08:54
+19
А де наш Елбаси з квартала95? Знову заморився, віддиха? Чи валяеться обдовбаний ?
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19.01.2022 08:53
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А де наш Елбаси з квартала95? Знову заморився, віддиха? Чи валяеться обдовбаний ?
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19.01.2022 08:53 Відповісти
Нє-схоже тренується ставати на лижі...
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19.01.2022 08:54 Відповісти
А сейшеловский отдыхающий почему не на переговорах?
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19.01.2022 08:53 Відповісти
Ох думи мої думи...
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19.01.2022 08:53 Відповісти
и не говори ..
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19.01.2022 09:22 Відповісти
чувак париться, бідняга, і за міністра іноземних мов і за президента і ще за десятки відповідальних державних мужів. Гігант.
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19.01.2022 08:54 Відповісти
Пока завгар выполняет работу опудала, самого опудала приводят в человеческий вид. Впрочем, в обед опудало с человеческим лицом станет опять просто опудалом.
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19.01.2022 08:54 Відповісти
тільки одне питання виникає - а він то хто?
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19.01.2022 08:55 Відповісти
та отож...
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19.01.2022 08:59 Відповісти
Вообще-то он президент Украины…
я понял… Вы, наверное, подумали что актёр Зеленский играющий роль президента Зеленского главный. Он только исполняющий роль Президента Украины, но никак не выполняющий эти функции.
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19.01.2022 09:01 Відповісти
А кто такой ермак?
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19.01.2022 09:00 Відповісти
завхоз - уборщица
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19.01.2022 09:21 Відповісти
А віцезавхоз таки рулить, поки кавеенщік відпочиває. Ху#ло з вибором не помилився.
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19.01.2022 09:01 Відповісти
Сейшели
Вже Володя на Сейшелах,
Що ті Буковелі.
А ви там в містах і селах,
Думали, що в Делі?

А чи думали в Омані,
Знов здає країну?
Він купається в лимані
Й sрав на Україну.

США ху@ла ганяють,
Щоб не йшов війною.
Також в ЄС його пиляють,
Всі за нас горою.

А Володя наш стомився,
В ху@ла «заворожен»…
Взяв з країни тихо змився,
"Нічьо вам не должен"...

Знов країною керують,
Лєвченки і Гогі.
Єрмаки нею ласують...
А ви жріть це вбогі!
19.01.2022 р.
Анатолій Березенський
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19.01.2022 09:01 Відповісти
К глубочайшему сожалению даже если бы Украина ( ну как фантазийный вариант) официально отказалась от Крыма, Севастополя и даже ОРДЛО в нынешних границах ( или даже в админ границах двух областей Доунбасса) Раша никогда не оставит Украину в покое, не даст ей возможности самостоятельно решать свою судьбы во внешней и даже внутренней политике, и это даже не вступление в НАТО, но даже и в ЕС, и даже вариант шведского или даже финского нейтралитета ( основанного на взаимодействии с Западом и независимости от Раши). У нас вот такой случай. Схожий ну разве что с израильским, у нас нет выбора. ( Победа или смерть)
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19.01.2022 09:04 Відповісти
какая-то удивительная страна Украина - подносчик бумаг сидит обсуждает международные дела с министром иностранных дел Канады... хотя зелёнский издал указ о том, что только лично он, премьер и министр иностранных дел имеют право заниматься внешней политикой... значит главный укололся и забылся и упал на дно колодца... не смог без помощи выйти со своего кабинета... видать переживает, что сегодня отдерет его Блинкен по самое некуда...
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19.01.2022 09:06 Відповісти
Осел не в курсі що казати, дурнуватий вигляд може збити з толку послів, ще щось ляпне тіпа -" Ну шо, пасани, нюхнем не отходя от каси?"
Або почне розказувати що він тут президент і головнокомандувач..
Ось і закрили товпо*па.
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19.01.2022 09:13 Відповісти
Ну и зачем нам все это? По звезде мешалкой осла-идиота и выбираем другого президента, че сидим а? Может уже пора?
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19.01.2022 10:49 Відповісти
Ну у нас с приходом Зеленского по факту существует должность "вице президента", он же видимо негласный глава СНБО и куратор МИДа. Ну вот такая вот система власти. Если Богдан при Зеленском исполнял роль этакого "фаворита" 17 века, то Ермак старается представить себя этаким "канцлером"., " визирем" ,"кардиналом Ришелье" при слабом, запуганном и малоподготовленном монархе ( гетмане).
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19.01.2022 09:15 Відповісти
а що ви хотіли? Пісюграй про нарід думає. він скумбрію ловить на березі якогось Сейшельського острова. щоб по 8 грн продавати.
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19.01.2022 09:09 Відповісти
Ну бл, прямий агент кремля переговори проводить, чи по "вагнер" вже висновки зроблено? Зе скотобаза, одне радує, міжнародники не ідіоти, усе розуміють!
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19.01.2022 09:12 Відповісти
Хто такий єрмак?
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19.01.2022 09:14 Відповісти
Доверенное лицо путена.
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19.01.2022 09:21 Відповісти
А де СБУ?
Ау СБУ дерьмака під арешт взяти не хочете за узурпування влади та перевищення службових повноважень?
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19.01.2022 10:54 Відповісти
дермак должен обсуждать поставки туалетной бумаги в оп максимум
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19.01.2022 09:19 Відповісти
А что ,"кроты" умеют разговаривать?
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19.01.2022 09:21 Відповісти
Мало того - кроты умеют 72% стадо загонять в стойло....
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19.01.2022 09:22 Відповісти
как он мог ?! повинен. согласно указу сцаря нашего!
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19.01.2022 09:29 Відповісти
В нас вже і "президент" гібридний
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19.01.2022 11:46 Відповісти
Я своего завхоза тоже отправил сегодня на переговоры с Блинкеном.
Надеюсь на успех - по крайней мере бОльший, чем от этого завхоза, с Банковой.
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19.01.2022 11:51 Відповісти
73 % Бачили кого обирали тепер їжте щоби вам повилазило, але вони винні а 25% чому !!!!!!!!!!!!
Чому це не ставиться руба на Верховній Раді.
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09.02.2022 18:24 Відповісти
 
 