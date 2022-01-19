Єрмак обговорив із міністеркою закордонних справ Канади Жолі шляхи деескалації ситуації довкола України

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак обговорив із міністром закордонних справ Канади Мелані Жолі питання безпеки та подальшу співпрацю двох країн.

Про це Єрмак написав у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Провів зустріч з міністеркою закордонних справ Канади Мелані Жолі. Обмінялися думками щодо безпекової ситуації навколо України та дипломатичних шляхів її деескалації", - зазначив Єрмак.