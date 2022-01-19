Єрмак обговорив із міністеркою закордонних справ Канади Жолі шляхи деескалації ситуації довкола України
Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак обговорив із міністром закордонних справ Канади Мелані Жолі питання безпеки та подальшу співпрацю двох країн.
Про це Єрмак написав у твітері, інформує Цензор.НЕТ.
"Провів зустріч з міністеркою закордонних справ Канади Мелані Жолі. Обмінялися думками щодо безпекової ситуації навколо України та дипломатичних шляхів її деескалації", - зазначив Єрмак.
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я понял… Вы, наверное, подумали что актёр Зеленский играющий роль президента Зеленского главный. Он только исполняющий роль Президента Украины, но никак не выполняющий эти функции.
Вже Володя на Сейшелах,
Що ті Буковелі.
А ви там в містах і селах,
Думали, що в Делі?
А чи думали в Омані,
Знов здає країну?
Він купається в лимані
Й sрав на Україну.
США ху@ла ганяють,
Щоб не йшов війною.
Також в ЄС його пиляють,
Всі за нас горою.
А Володя наш стомився,
В ху@ла «заворожен»…
Взяв з країни тихо змився,
"Нічьо вам не должен"...
Знов країною керують,
Лєвченки і Гогі.
Єрмаки нею ласують...
А ви жріть це вбогі!
19.01.2022 р.
Анатолій Березенський
Або почне розказувати що він тут президент і головнокомандувач..
Ось і закрили товпо*па.
Ау СБУ дерьмака під арешт взяти не хочете за узурпування влади та перевищення службових повноважень?
Надеюсь на успех - по крайней мере бОльший, чем от этого завхоза, с Банковой.
Чому це не ставиться руба на Верховній Раді.