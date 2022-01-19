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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Порошенко в інтерв'ю CNN закликав союзників дати більше зброї Україні і запровадити "пекельні" санкції проти Путіна

П’ятий Президент, лідер партії "Європейська Солідарність" у прямому ефірі телеканалу CNN подякував союзникам України за підтримку у час, коли зростає загроза повномасштабного російського вторгнення.

Порошенко наголосив – Україну слід робити ще сильнішою, а Путін має чітко знати, яку ціну він заплатить у разі свого воєнного божевілля, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу "ЄС".

Порошенко в інтервю CNN закликав союзників дати більше зброї Україні і запровадити пекельні санкції проти Путіна 01

"З кожним днем, крок за кроком, Захід робить більше, і це є позитивним. Те, що нам потрібно сьогодні, це робити Росію слабшою, і це можливо завдяки санкціям", – зауважив Порошенко.

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"А Україну слід робити сильнішою. З кожним днем ми маємо отримувати нові обронні летальні зразки озброєнь, включно з засобами радіоелектроного захисту, протиповітряної оборони, протитанкових озброєнь, отримання розвідданих. На жаль, ми цього в достатній кількості не маємо. Однак позитивний тренд присутній, Захід дедалі збільшує відповідне постачання", – констатує п’ятий Президент.

"Маємо позитивний досвід по лінії міністества оборони Великобританії. Очікуємо на візит Державного секретаря США Блінкена в Україну", – зазначає Петро Порошенко.

"Чим більше ми робимо у цьому напрямі – тим більше шансів не мати цієї агресії. Вважаємо, що Держсекретарю Блінкену було б важливо зустрітися не лише з президентом Зеленським, а й з усіма демократичними силами, адже внутрішня єдність є дуже важливим чинником зміцнення стійкості України для захисту себе, Європи та світу", – переконаний Петро Порошенко.

"Маємо зараз збільшити ціну, яку завдяки "пекельним санкціям" проти нього заплатить Путін. Завдяки значному збільшенню оборонного потенціалу України – тут загинуть тисячі росіян. Нам не потрібні тут солдати НАТО, але ми точно будемо захищати нашу землю. Слід також зупинити Північний потік 2, який є спробою Путіна зруйнувати енергетичну безпеку європейських країн, адже він не є економічним чи енергетичним проектом. І Україна має отримати, як нам і обіцяли, План дій щодо членства в НАТО", – резюмує Порошенко.

Автор: 

зброя (7477) Порошенко Петро (15181) росія (65394) санкції (11885) CNN (119)


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Топ коментарі
+38
Слова нормального президента, а не завхоза обдолбанного наркомана, и не вылазящего из трусов еврейской бабушки петрушки
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19.01.2022 09:04
+22
какого права?????????????? бенино-татаровского???????? Ген прокурор и 4!!!!!!!!! ее заместителя свалили в отпуск, чтобы только не подписывать этот бред! Пшонка твой прокурор!
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19.01.2022 09:06
+19
Так, це верховенство існує. І його потрібно вимагати й захищати. Люди зробили це позавчора, і зроблять сьогодні.

А Порошенко - найбільш проукраїнський політик. Моя йому підтримка і шана.
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19.01.2022 09:12
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Слова нормального президента, а не завхоза обдолбанного наркомана, и не вылазящего из трусов еврейской бабушки петрушки
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19.01.2022 09:04 Відповісти
Чому ж за часів грабування цей "нормальний" мародер не спромігся патронного завода побудувати в Україні? Про інші "подвиги" цього покидька з тобою не варто і говорити!
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19.01.2022 09:11 Відповісти
Бот чи просто обдовбаний недоумко?
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19.01.2022 09:14 Відповісти
Самокритично
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19.01.2022 09:19 Відповісти
Вас, ботов, и не разберешь, мультилогинитесь, и каждый раз новые придурки.
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19.01.2022 09:40 Відповісти
Вони всі прихильники клоуна - обдовбані.
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19.01.2022 10:18 Відповісти
І що він в тебе грабанув, чи просто ля-ля.
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19.01.2022 09:19 Відповісти
А ты при пете стал богаче?
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19.01.2022 09:45 Відповісти
В чому правий?
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19.01.2022 09:49 Відповісти
https://defence-line.org/2022/01/21-j-god-ne-14-j/#comment-412704 https://defence-line.org/2022/01/21-j-god-ne-14-j/#comment-412704

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22.01.2022 12:24 Відповісти
https://defence-line.org/2022/01/21-j-god-ne-14-j/#comment-412704

Да, линию хорошую купили в 17-ом, корейскую. В Вишнёвом поставили, за Окружной. Тогда сразу сделали партию 152-мм снарядов для буксируемого «Гиацинта», а потом и 100-мм для "Рапиры". Но производство гильз и снарядов - это только половина дела, если даже не меньшая его часть. У нас нет порохов. До 2014 года снаряжением боеприпасов средних и крупных артиллерийских калибров занимался Донецкий казенный завод химических изделий и химическое казенное объединение им. Петровского, которые теперь находятся на оккупированной территории Донецкой области. Еще одно предприятие, которое производило пороха и взрывчатку - химическое казенное объединение имени Петровского осталось тоже в оккупации - в городе Красный Луч. Так что пока единственная возможность снаряжения выстрелов порохами - это импорт из Польши.
Завод «Звезда», который занимался до войны производством дымных и пироксилиновых порохов, бикфордова шнура, метательных зарядов, артиллерийские снарядов калибром 23 мм, 30 мм, 100 мм и 125 мм находится в 35 километрах от границы с рф, и может быть накрыт до уровня фундамента за пять минут. Такую же судьбу может разделить и его сосед - завод "Импульс" - единственное в стране предприятие по производству взрывателей и детонаторов. Два залпа "смерча" или "урагана", и не то что заводов, половину семидесятитысячного города не будет.
Что-то пытались запустить на единственном крупном предприятии специальной химии - в ГКАУ «Павлоградский химический завод». Производство порохов - это новая для них тема, и насколько это получилось - у меня информации нет.
А производства, которые производили взрывчатку (заводы "Заря" и Южный") тоже находятся в радиусе достижения реактивной артиллерии оккупантов - в шестидесяти километрах от линии разграничения - в Рубежном.
То есть все эти заводы теперь надо строить с нуля на западе страны. Или импорт. Вот такая ситуация со снарядами: кроме гильз и корпусов снарядов необходимы пороха, взрывчатка, капсюля, взрыватели, детонаторы и много еще чего по мелочам.
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22.01.2022 12:23 Відповісти
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19.01.2022 09:19 Відповісти
" І звідки Анрюша цей марафєт притаранив... це п-ц..."
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19.01.2022 09:32 Відповісти
А що такого, вчора почув такий аргумент, що наріки народ прогресивний, он Висоцький під кайфом пісні писав, Цой співав ...
Правда Висоцький у 42 відійшов, а у нас відійшов той військовий, якому фігурант пояснював, що йому 42, і він Нелох
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19.01.2022 09:39 Відповісти
Это прекрасно!
Но верховенство права это не отменяет.
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19.01.2022 09:04 Відповісти
какого права?????????????? бенино-татаровского???????? Ген прокурор и 4!!!!!!!!! ее заместителя свалили в отпуск, чтобы только не подписывать этот бред! Пшонка твой прокурор!
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19.01.2022 09:06 Відповісти
Моего прокурора нет.
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19.01.2022 09:17 Відповісти
Верно. И потому зебобик сядет, поскольку все дело Пороха шито портновскими нитками.
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19.01.2022 09:07 Відповісти
Если есть за что - пусть и его садят.
Но это решать должна реформированная судейская система.
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19.01.2022 09:20 Відповісти
Нет за что? Зепоц фальсифицирует выборы, дела против оппозиции, журналистов, сдает дела вагнеровцев, вымывает миллиарды из бюджета...А ты "если есть за что"? Ты же это не серьезно? И кем она по-твоему должна быть реформирована? Татаровым? Ермаком? Коломойским?
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19.01.2022 09:23 Відповісти
Всё. Решено. Пусть садят.
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19.01.2022 09:26 Відповісти
Кого? Пороха не посадят. Опудала тоже нет(пока). Но проблема-то остается: портновы, татаровы, дерьмаки правят бал. Еще раз: проблема не только остается, она только усугубляется. А ты о верховенстве закона. Его нет и не будет при этой власти как минимум.
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19.01.2022 09:30 Відповісти
Звісно, "ПРАВА", за яким ті, хто злив операцію з "вагнерівцями" повинні бути у суді, ті, хто тирив гроші вкладників із Приватбанку, уже давно повинні бути у буцигарні
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19.01.2022 09:09 Відповісти
Так, це верховенство існує. І його потрібно вимагати й захищати. Люди зробили це позавчора, і зроблять сьогодні.

А Порошенко - найбільш проукраїнський політик. Моя йому підтримка і шана.
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19.01.2022 09:12 Відповісти
Все суды отменить и решать всё на площадях и улицах.
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19.01.2022 09:15 Відповісти
З нашими "судами" по інакшому і не вирішити...
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19.01.2022 09:27 Відповісти
Ні.
Змушувати суддів керуватися верхвенством права, як ви вірно відзначили.
На жаль, наразі до цього доводиться їх змушувати.
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19.01.2022 09:38 Відповісти
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19.01.2022 09:08 Відповісти
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19.01.2022 09:49 Відповісти
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19.01.2022 13:23 Відповісти
Зеленський з Сейшелів передає, що нам нічого не треба, все харашо. А от Порошенко намагається нас посварити з братським народом, що купляє в Зеленського серіали!
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19.01.2022 09:19 Відповісти
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19.01.2022 09:20 Відповісти
А шож Петя так не рвал жопу во время своего президенства? Боялся обидеть своего друга ввх? Лучше обниматься и жмурукаться с агрессором, чем давать ему достойный отпор. И не было у него альтернативы минским договорнякам...
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19.01.2022 09:21 Відповісти
Та все время и гнал, и коалицию в поддержку Украины создал, и санкций ***** всем миром навалял
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19.01.2022 09:23 Відповісти
Ти був у комі з 3 2014 по 2019?
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19.01.2022 09:25 Відповісти
Ні, воно - свіжовилуплений зебот.
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19.01.2022 09:31 Відповісти
Під час президенства Петра Олексійовича, українська армія звільнила 2/3 захоплених на Сході територій. І звільнила би всі, якби не напад регулярної рос.армії. Саме цей напад і загроза просування ворога змусили підписати Мін.домовленості. Саме під час президенства Пороха була створена нова укр.армія, озброєна і одягнена, навіть під час інтенсивних бойових дій. А що зробив оманський вислюк?
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19.01.2022 09:30 Відповісти
Промова Президента Порошенка на 73-й Генасамблеї ООН.

https://www.youtube.com/watch?v=zhbhccmFK3w
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19.01.2022 09:31 Відповісти
зеля дал достойный отпор, отвел и приказал не стрелять, а мид заявил что планы наступления не рассматривает, оно само как-то освободится...
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19.01.2022 09:59 Відповісти
Ворог готовий напасти на Україну будь якої миті, а в нас замість Головнокомандувача - обдовбаний нарік, який тільки й тим займається, що переслідує опозицію і нюхає свій порошок...
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19.01.2022 09:22 Відповісти
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19.01.2022 09:48 Відповісти
Жаль но призывы в пустоту.. Больше это сделано что бы заявить о себе Так сказать напомнить. Простой вопрос почему Запад не надав больше оружия и пекельных санкций в период с 2014 по май 2019. Риторический вопрос( тоже по сути в пустоту).
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19.01.2022 09:23 Відповісти
На жаль, в Україні багато людей, яким вона не потрібна. А ви бажаєте, щоб вона була потрібна людям в інших країнах? Наші проблеми - вони по-перше наші, а інші не готові відмовитись від рос.грошей заради невідомою їм України.
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19.01.2022 09:35 Відповісти
Согласен. У нас основа это борьба за власть и как следствие деньги с последующим обеспечением себя и своего потомства для жизни на Западе. Украина же служит местом от куда выкачиваются деньги для этого. Лозунги у всех ( без исключения) разные, но суть одна. Чем бы она не прикрывалась. ( хоть "руським миром", хоть " рошенковским патриотизмом", хоть " зеленой клоунской новизной")Что же до "лохов" ( извините за такое слово) то у нас их не 72% у нас их 99% к сожалению. А это клиника. Как не прискорбно. ( а 1% это те о которых я написал в начале)
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19.01.2022 09:44 Відповісти
а зеля що скаже...?
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19.01.2022 09:26 Відповісти
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19.01.2022 09:46 Відповісти
То не цікаво. Чекаємо маляви)
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19.01.2022 09:29 Відповісти
Які свіжі ідеї. Щоб світ без того робив. Навіть не знаю хто гірший. Шостий, що відмовчується у норці вічно, чи п'ятий, який трепається без умолку і сенсу, як тільки де баче мікрофон. Ви, пане реформаторе вирішуйте свої справи зі своїми реформованими судами, на разі.
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19.01.2022 09:31 Відповісти
Обое рябое)Нам будто пороблено на всяких мудаков
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19.01.2022 09:38 Відповісти
в бубочка призвал не трогать его, бо ему надо принять ванну и выпить чашечку кофэ
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19.01.2022 09:35 Відповісти
"Считаем, что Госсекретарю Блинкену было бы важно встретиться не только с президентом Зеленским, но и со всеми демократическими силами "
Питроликсеич обижается,что он уже никому и нафиг не нужен...
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19.01.2022 09:36 Відповісти
Щось з ранку багато ботів подоляка набігло...
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19.01.2022 09:38 Відповісти
У Зели нет своих поклонников,а тем более-ботов.Нормальные люди оценивают его ситуативно.Сделал хорошее-молодец,накосячил-мудак.А вот у Питраликсеича явно или упоротые,или боты:врет,выкручивается-все равно самый сюсипусечный)))
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19.01.2022 09:43 Відповісти
Бот - це людина, яка отримує гроші за свої пости, як правило, працює на ботофермі. І було журналістке розслідування, яке показувало що подібні ботоферми широко використовувались саме Зеко-****** під час виборів 2019го року.
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19.01.2022 10:05 Відповісти
Возможно.Но гляньте,что происходит СЕЙЧАС.Я абсолютно не поклонник Зели,но дурь,типа "Зеля провалил вакцинацию" не может родиться в голове нормального человека.
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19.01.2022 10:08 Відповісти
А хіба не провалив?? Він спочатку казав, що ми "чемпіони по Ковіду", потім пішла друга хвиля - люди масово помирали через нестачу копійчаного кисню в лікарнях! І вже після того як хворі гинули, через те ще кисню не було, його стали постачати у лікарні! А влітку не можна було це зробити, поки був спад захворювань??? По вакцинації - поки НОРМАЛЬНІ країни замовляли вакцину, Зеля знову спочивав на лаврах "чемпіона", і коли в нас кинулися їх замовляти, з'ясувалось, що для України вакцин немає! Вся Європа почала вакцинуватися взимку 2021го, а в Україні - тільки влітку!!! Та ще й не дуже якісними вакцинами, що також злякало частину населення! Це не провал???
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19.01.2022 10:38 Відповісти
При чем кислород к вакцинации?Вы хоть пишите о том,о чем спрашивалось))Что ж вы врете? Что значит "заказывал/не заказывал"?Это ПРОИЗВОДИТЕЛЬ решает куда отправлять собственный товар.А Украина на все вакцины подавала заявки в числе первых.Вакцин-валом.ЛЮБЫХ.Абсолютно бесплатно,да еще и 1000 дают.Это провал?Будте хоть немного объективными и не обливайте грязью собственную страну.
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19.01.2022 12:44 Відповісти
И вообще:Вам не противно нытье Порошенко,который публично призывает Блинкена встретиться с "демократическими силами",явно намекая на себя любимого?И не просто намекает,а утверждает,что Блинкену "это будет полезно".НИКТО что-то навязывает второму человеку первой страны в мире)
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19.01.2022 10:11 Відповісти
Ні. Чому це повинно бути мені "противно"? По-перше, це нормальна практика, зустрічатися і з опозицією в дем.країнах. А по-друге, Зе - неадекват, тупий, який оточив себе підлабузниками. Я не впевнений, що зустріч з ним щось дасть. Наприклад, він вже зустрічався с Байденом і ОСОБИСТО ПООБІЦЯВ йому провести чесний і прозорий конкурс на очільника антикорупційної прокуратури. Але вже 8 місяців пройшло, і це не зроблено. Він ТУПО ЗБРЕХАВ Байдену в очі!! Думаєте, Байден це не розуміє??
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19.01.2022 10:30 Відповісти
Естественно,понимает.И нам брехня Зели тоже абсолютно понятна и противна.Все понимают,что это попытки зеленых гаденышей и дальше безнаказанно красть.НО!Для спавнения,опять же:когда врет Зеля,то нормальные люди это видят и признают,когда врет Порошенко,его поклонники(или боты) всячески его выгораживают.Давайте так...Слова Порошенко:"Я не объявлю ОДНОСТОРОНЕЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ОГНЯ,пока граница не будет под ПОЛНЫМ контролем".Что потом сделал?Первым же его действием на должности было именно это "ОПО".Что это ,для нормальных людей,означает?Минимум-вранье,максимум-государственная измена,учитывая катастрофические последствия этого "ОПО".Но вы ведь начнете отрицать явное и пытаться его оправдать?
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19.01.2022 12:38 Відповісти
Ок. Давайте не буду його виправдовувати, але ви мені поясніть, що за катастрофа була з припиненням вогню?
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19.01.2022 12:43 Відповісти
Так Вы,для начала,скажите:это было вранье Порошенко или нет?
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19.01.2022 12:45 Відповісти
а то до тебе не доходить, що то була невиконана передвиборча обіцянка, обумовлена конкретними вимогами з боку Меркель та Оланда. І, до речі, оте тактичне припинення вогню було необхідним, щоб довести посередникам, що саме ***** ініціатор війни. От такі обставини на початку червня 2014-го склалися. Але саме наказ на оте припинення вогню дав підстави доводити "союзникам", що силове звільнення окупованої території в липні-серпні - було безальтернативне.
Але ж ти - брехливий подляковий зебіл, тому вишукуєш "блошки" в політиці, яка за визначенням не може бути ідеальною.
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19.01.2022 13:21 Відповісти
Не,котыку)То была "абицянка",которую он нарушил через ЧЕТЫРЕ дня после того,как дал))Мало тог:он,чтоб объявить это ОПО опять-таки ВРАЛ,что граница ПОЛНОСТЬЮ ПОД КОНТРОЛЕМ)Так,что "брехло"=это тот,кто брешет,а не тот,на кого пытаются что-то свалить сами брехуны.А про "обставыны"-рассказывай коллегам по Секте,а не тем,кто в этом участвовал))Или напомнить,как народ тогда вышел и поставил ультиматум твоему Гэтьману?
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19.01.2022 13:31 Відповісти
дебіл ти! То - все політика, де потрібно десь і в чомусь відступити. І не називай "народом" в т.ч. себе обманутих маргіналів
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19.01.2022 14:22 Відповісти
Т.е.,врет Пэтя-то политика,врет Зеля-то скотыняка? Так и у Зели-то политика)))
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19.01.2022 14:25 Відповісти
твій зе не відступає де в чому з наступним визволенням окупованих територій, а підписує капітуляції
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19.01.2022 14:37 Відповісти
Зе-біли завжди брешуть, як і їх Зе-лідар. Коли це Порох казав "що кордон повністю під контролем"? Можливо, він міг бути під контролем, але скрізь тривали бої, ситуація змінювалась що години
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20.01.2022 10:25 Відповісти
Сурьезно?Ну,говорил,конечно,не сам Гэтьман,а Лысенко.Ну,если Питроликсеич объявил ОДНОСТОРОННЕЕ прекращение огня,то значит она была под контролем.Или тогда надо определиться,когда он врах:когда говорил,что не объявит ОДНОСТОРОННЕЕ прекращение огня,пока граница не будет взята под ПОЛНЫЙ контроль,или когда нрворил,что она под полным контролем.Как ты считаешь:когда именно?
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20.01.2022 10:29 Відповісти
К тому же,есть дипломатический этикет при котором подобное обращение,как плевок в лицо.
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19.01.2022 12:39 Відповісти
зато зе-зрадник то в Буковели, то на Сейшелах. И вся зе-зрада на очередных каникулах. Клоуны и скоморохи "перетрудились"
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19.01.2022 09:39 Відповісти
Надо переодіти Гетьмана в прибиральницю,і поки Клован на Сейшелах,пронікнути в АП,викрасти у Клована булаву і об"явить себе офігєнного Президентом України.А щє лучше-Президентом Галактики.Слава Гетьману!Смерть зебілам!
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19.01.2022 10:05 Відповісти
А чи не повязана ескалація "на кордоні" з тим що Петру Олексійовичу винесли підозру? Винесли підозру і ескалація. Ворон не дає в обіду ворона?
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19.01.2022 09:50 Відповісти
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19.01.2022 10:08 Відповісти
Десь подібні заклики я вже чув...Ага,на Майдані - "з ганьбою жити не хочу,завтра піду першим,куля в лоб так куля в лоб"!..І пішли пацани,і отримали кулі,а та лиса **** живе з ганьбою і болт на неї поклав - на ганьбу і на все інше...Тому як закликаєш до війни - будь готовий її очолити і навіть загинути в перших рядах,а як нє - то "рошенку" в рот,стуль писок і смокчи...
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19.01.2022 10:09 Відповісти
ти то пішов - куди?
У всяк випадку - навіть не керувати озброєнням. Тим більше - не воювати в окопі.
ЗІ: хто-хто там і де "закликає до війни"???
Чи ти в окопі з тої сторони лінії фронту?
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19.01.2022 12:57 Відповісти
Украина не какая то недоразвитая страна. . В ней находится 15 ядерных реакторов на 4х АЭС. Военные действия на такой территории, прямая угроза всей Европе. Мы знаем какая " высокая точность" ракет и авиации рашки. Одно это должно заставить задуматься Европу и поставить свой щит ПВО над Украиной. При попадании в один даже реактор, никому мало не покажется, Чернобыль ничему не научил. Раша собралась в рай, это понятно! А Европа зачем туда засобиралась? Там... газ, нефть и миллионы евро за них, значения не имеют! Почему Украина не выкладывает этот аргумент, как основной, для той же Германии?
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19.01.2022 10:13 Відповісти
"Пусть вышлют 5 мотоциклетов с пулеметами!!!"©
Спасает Украину! Всё время спасает. Только то и делает, что спасает. И впредь будет спасать. Даже будучи закованным в кандалы, сидя в буцегарне, лучезарный светоч демократии Пётр Алексеевич Порошенко будет спасать Украину. Пусть даже из буцегарни и в кандалах, а всё равно будет спасать! От прям из буцегарни в кандалах возьмёт и будет спасать. Никто из буцегарни, тем более - в кандалах, не будет спасать, а он будет спасать. Причём, из буцегарни в кандалах!
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19.01.2022 10:21 Відповісти
скільки же вас нагнано свіжезаряжених подлякових... От в тебе, конкретно - який був старий деактивований логін?
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19.01.2022 12:32 Відповісти
Достатньо, щоб П'ятий не став Сьомим.
Слідкуй за своїм логіном.
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19.01.2022 12:42 Відповісти
мій логін давно відомий. Який твій був?
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19.01.2022 13:10 Відповісти
Порошенко ----ГЛАВНОЕ ЧТО БЫ ТВОИ СЫНОВЬЯ ПЕРВЫМИ ПОШЛИ ЗАЩИЩАТЬ РОДИНУ !!!!!
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19.01.2022 10:33 Відповісти
В моєму будинку, баба Ліда с сьомого під'їзду, закликала союзників дати більше зброї Україні і запровадити "пекельні" санкції проти Путіна.
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19.01.2022 10:43 Відповісти
А де ховається ,,кремлівська зозуля''-Юля?
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19.01.2022 10:51 Відповісти
 
 