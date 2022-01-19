Порошенко в інтерв'ю CNN закликав союзників дати більше зброї Україні і запровадити "пекельні" санкції проти Путіна
П’ятий Президент, лідер партії "Європейська Солідарність" у прямому ефірі телеканалу CNN подякував союзникам України за підтримку у час, коли зростає загроза повномасштабного російського вторгнення.
Порошенко наголосив – Україну слід робити ще сильнішою, а Путін має чітко знати, яку ціну він заплатить у разі свого воєнного божевілля, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу "ЄС".
"З кожним днем, крок за кроком, Захід робить більше, і це є позитивним. Те, що нам потрібно сьогодні, це робити Росію слабшою, і це можливо завдяки санкціям", – зауважив Порошенко.
"А Україну слід робити сильнішою. З кожним днем ми маємо отримувати нові обронні летальні зразки озброєнь, включно з засобами радіоелектроного захисту, протиповітряної оборони, протитанкових озброєнь, отримання розвідданих. На жаль, ми цього в достатній кількості не маємо. Однак позитивний тренд присутній, Захід дедалі збільшує відповідне постачання", – констатує п’ятий Президент.
"Маємо позитивний досвід по лінії міністества оборони Великобританії. Очікуємо на візит Державного секретаря США Блінкена в Україну", – зазначає Петро Порошенко.
"Чим більше ми робимо у цьому напрямі – тим більше шансів не мати цієї агресії. Вважаємо, що Держсекретарю Блінкену було б важливо зустрітися не лише з президентом Зеленським, а й з усіма демократичними силами, адже внутрішня єдність є дуже важливим чинником зміцнення стійкості України для захисту себе, Європи та світу", – переконаний Петро Порошенко.
"Маємо зараз збільшити ціну, яку завдяки "пекельним санкціям" проти нього заплатить Путін. Завдяки значному збільшенню оборонного потенціалу України – тут загинуть тисячі росіян. Нам не потрібні тут солдати НАТО, але ми точно будемо захищати нашу землю. Слід також зупинити Північний потік 2, який є спробою Путіна зруйнувати енергетичну безпеку європейських країн, адже він не є економічним чи енергетичним проектом. І Україна має отримати, як нам і обіцяли, План дій щодо членства в НАТО", – резюмує Порошенко.
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Да, линию хорошую купили в 17-ом, корейскую. В Вишнёвом поставили, за Окружной. Тогда сразу сделали партию 152-мм снарядов для буксируемого «Гиацинта», а потом и 100-мм для "Рапиры". Но производство гильз и снарядов - это только половина дела, если даже не меньшая его часть. У нас нет порохов. До 2014 года снаряжением боеприпасов средних и крупных артиллерийских калибров занимался Донецкий казенный завод химических изделий и химическое казенное объединение им. Петровского, которые теперь находятся на оккупированной территории Донецкой области. Еще одно предприятие, которое производило пороха и взрывчатку - химическое казенное объединение имени Петровского осталось тоже в оккупации - в городе Красный Луч. Так что пока единственная возможность снаряжения выстрелов порохами - это импорт из Польши.
Завод «Звезда», который занимался до войны производством дымных и пироксилиновых порохов, бикфордова шнура, метательных зарядов, артиллерийские снарядов калибром 23 мм, 30 мм, 100 мм и 125 мм находится в 35 километрах от границы с рф, и может быть накрыт до уровня фундамента за пять минут. Такую же судьбу может разделить и его сосед - завод "Импульс" - единственное в стране предприятие по производству взрывателей и детонаторов. Два залпа "смерча" или "урагана", и не то что заводов, половину семидесятитысячного города не будет.
Что-то пытались запустить на единственном крупном предприятии специальной химии - в ГКАУ «Павлоградский химический завод». Производство порохов - это новая для них тема, и насколько это получилось - у меня информации нет.
А производства, которые производили взрывчатку (заводы "Заря" и Южный") тоже находятся в радиусе достижения реактивной артиллерии оккупантов - в шестидесяти километрах от линии разграничения - в Рубежном.
То есть все эти заводы теперь надо строить с нуля на западе страны. Или импорт. Вот такая ситуация со снарядами: кроме гильз и корпусов снарядов необходимы пороха, взрывчатка, капсюля, взрыватели, детонаторы и много еще чего по мелочам.
Правда Висоцький у 42 відійшов, а у нас відійшов той військовий, якому фігурант пояснював, що йому 42, і він Нелох
Но верховенство права это не отменяет.
Но это решать должна реформированная судейская система.
А Порошенко - найбільш проукраїнський політик. Моя йому підтримка і шана.
Змушувати суддів керуватися верхвенством права, як ви вірно відзначили.
На жаль, наразі до цього доводиться їх змушувати.
https://www.youtube.com/watch?v=zhbhccmFK3w
Питроликсеич обижается,что он уже никому и нафиг не нужен...
Але ж ти - брехливий подляковий зебіл, тому вишукуєш "блошки" в політиці, яка за визначенням не може бути ідеальною.
У всяк випадку - навіть не керувати озброєнням. Тим більше - не воювати в окопі.
ЗІ: хто-хто там і де "закликає до війни"???
Чи ти в окопі з тої сторони лінії фронту?
Спасает Украину! Всё время спасает. Только то и делает, что спасает. И впредь будет спасать. Даже будучи закованным в кандалы, сидя в буцегарне, лучезарный светоч демократии Пётр Алексеевич Порошенко будет спасать Украину. Пусть даже из буцегарни и в кандалах, а всё равно будет спасать! От прям из буцегарни в кандалах возьмёт и будет спасать. Никто из буцегарни, тем более - в кандалах, не будет спасать, а он будет спасать. Причём, из буцегарни в кандалах!
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