Порошенко в інтерв'ю CNN закликав союзників дати більше зброї Україні і запровадити "пекельні" санкції проти Путіна

П’ятий Президент, лідер партії "Європейська Солідарність" у прямому ефірі телеканалу CNN подякував союзникам України за підтримку у час, коли зростає загроза повномасштабного російського вторгнення.

Порошенко наголосив – Україну слід робити ще сильнішою, а Путін має чітко знати, яку ціну він заплатить у разі свого воєнного божевілля, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу "ЄС".

"З кожним днем, крок за кроком, Захід робить більше, і це є позитивним. Те, що нам потрібно сьогодні, це робити Росію слабшою, і це можливо завдяки санкціям", – зауважив Порошенко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Британські C-17 доставили в Україну протитанкову зброю. Літакам довелося оминати Німеччину. ВIДЕО

"А Україну слід робити сильнішою. З кожним днем ми маємо отримувати нові обронні летальні зразки озброєнь, включно з засобами радіоелектроного захисту, протиповітряної оборони, протитанкових озброєнь, отримання розвідданих. На жаль, ми цього в достатній кількості не маємо. Однак позитивний тренд присутній, Захід дедалі збільшує відповідне постачання", – констатує п’ятий Президент.

"Маємо позитивний досвід по лінії міністества оборони Великобританії. Очікуємо на візит Державного секретаря США Блінкена в Україну", – зазначає Петро Порошенко.

"Чим більше ми робимо у цьому напрямі – тим більше шансів не мати цієї агресії. Вважаємо, що Держсекретарю Блінкену було б важливо зустрітися не лише з президентом Зеленським, а й з усіма демократичними силами, адже внутрішня єдність є дуже важливим чинником зміцнення стійкості України для захисту себе, Європи та світу", – переконаний Петро Порошенко.

"Маємо зараз збільшити ціну, яку завдяки "пекельним санкціям" проти нього заплатить Путін. Завдяки значному збільшенню оборонного потенціалу України – тут загинуть тисячі росіян. Нам не потрібні тут солдати НАТО, але ми точно будемо захищати нашу землю. Слід також зупинити Північний потік 2, який є спробою Путіна зруйнувати енергетичну безпеку європейських країн, адже він не є економічним чи енергетичним проектом. І Україна має отримати, як нам і обіцяли, План дій щодо членства в НАТО", – резюмує Порошенко.