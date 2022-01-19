Справа Чауса: екссуддя розпочав зачитувати вступну промову та звинуватив НАБУ у провокаціях. ФОТОрепортаж

18 січня у Вищому антикорупційному суді пройшло засідання у справі колишньогл судді Дніпровського суду Києва Миколи Чауса, якого обвинувачують в отриманні хабаря. На засіданні Чаус почав проголошувати свою вступну промову.

Про це інформує кореспондент Цензор.НЕТ із зали суду.

На початку засідання адвокати екссудді просили перенести зачитування вступних промов захистом та самим обвинуваченим, проте колегія суддів зазначила, що у адвокатів та самого Миколи Чауса було достатньо часу на підготовку промов. Екссуддя близько двох годин зачитував промову, у якій звинуватив НАБУ у провокаціях.

"В чому полягає провокація по даному кримінальному провадженню? Враховуючи політичну ситуацію навколо мене з кінця 2015 року, детективами НАБУ почали проводитись постійні провокації. Впродовж з грудня 2015 року по серпень 2016 було вчинено 10 провокацій, в тому числі сім 7 по цьому кримінальному провадженню", - заявив Микола Чаус.

Окрім цього під час засідання екссуддя зачитав своє звернення до президента Молдови Ігоря Додона, де, серед іншого зазначив, що його справу сфабриковано.

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"Намагаючись виправдати свою неефективність, керівництво антикорупційних органів прийняло для себе створювати штучне викриття неугодних новій владі громадян, з подальшим їх активним, але однобоким висвітленням у ЗМІ", - йдеться у зверненні.

"На фабрикування кримінальної справи, з подальшим переслідуванням, моя кандидатура підходила як не можна краще, через здійснення мною правосуддя у так званих політичних кримінальних справах."

Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря у розмірі $150 тис. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України, і 12 вересня 2016 року його було оголошено у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови.

6 жовтня Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку.

4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.





Фото: Цензор.НЕТ

Молдова звинувачує Україну у викраденні екссудді і вважає причетними співробітників українських спецслужб.

17 травня 2021 року екссуддя Чаус опублікував відео, на якому заявив: "Перебуваю в безпеці, найближчим часом маю намір з'явитися в Україні". Його адвокат Вишневий вважає, що ці заяви не можуть вважатися добровільними.

30 липня суддю Чауса виявили в одному із сіл Вінницької області. Він повідомив, що був викрадений невідомими. За даними головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, співробітники СБУ відбили Чауса у поліцейських і вивезли його в невідомому напрямку.

Увечері 30 липня було опубліковано фотографії та відео того, як співробітники НАБУ намагаються проникнути на територію будівлі СБУ в Києві, щоб затримати Чауса, але їх не пускають. 31 липня СБУ повідомила, що Чаус перебуває під захистом і що його допитали у справі про викрадення.

3 серпня НАБУ повідомило про затримання Чауса в лікарні "Феофанія".

4 серпня ВАКС призначив екссудді Миколі Чаусу запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Пізніше САП оскаржила запобіжний захід Чаусу. 16 серпня апеляційна палата ВАКС залишила чинним рішення про цілодобовий домашній арешт Чауса.