У Києві збудують арену для Євробаскет-2025, вона вміщатиме майже 16 тис. глядачів, - ОП
Центральна і місцева влада України активно співпрацюють для розвитку спортивної інфраструктури і створення нових арен для проведення чоловічого чемпіонату Європи з баскетболу серед національних збірних (Євробаскет-2025) на найвищому рівні.
Про це заявив заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко на зустрічі з представниками Міжнародної федерації баскетбольних асоціацій Європи (ФІБА Європа), передає Цензор.НЕТ.
"Будівництво спортивних арен, зокрема для проведення Євробаскету, є одним із флагманських проєктів у програмі президента "Велике будівництво". І Володимир Зеленський постійно контролює ці питання, терміни спорудження об’єктів", - сказав Тимошенко, який координує президентську інфраструктурну програму.
Зокрема, у Києві вже почалося створення багатофункціональної спортивної арени на майже 16 тисяч глядачів, що буде готова приймати фінал Євробаскету-2025. Арена розташується на лівому березі столиці, біля Міжнародного виставкового центру. Її введуть в експлуатацію в грудні 2024 року, а поруч створять велику паркову зону.
Нова арена з’явиться і у Львові, де представники ФІБА були напередодні. Львівський спортивний майданчик зможе приймати 10 тисяч глядачів і буде завершений не пізніше листопада 2024 року.
"При цьому я хочу зауважити, що більшість проєктів у межах "Великого будівництва" ми завершуємо раніше встановлених строків", - додав Тимошенко.
В свою чергу, керівник відділу змагань ФІБА Європа Любомир Мандич відзначив високу залученість центральної влади у підготовці до Євробаскету.
"Зазвичай такими питаннями більше переймається місцева влада. А у вас ми бачимо, що політична підтримка йде до найвищого рівня. Це справляє сильне враження", – сказав представник ФІБА.
Остаточне рішення щодо країни для проведення Євробаскету-2025 буде прийнято 29 березня в Мюнхені.
Нагадаємо, у вересні минулого року президент Володимир Зеленський зустрівся з головою ФІБА Європа Тургаєм Демірелем і познайомив його з планами розвитку спортивної інфраструктури за програмою "Велике будівництво".
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І не варто казати про те, як було раніше...Створювали малий флот, який по характеристикам близький до надувних човнів з магазину "Все для рибалки", потім ці бойові Богдани, які з великою ймовірністю не могли навіть доїхати до лінії фронту своїм ходом...
Не треба робити вигляд, що щось є, коли воно ні на що не придатне!
Україна не така багата країна аби витрачати гроші на мотлох, нехай навіть і створений на заводах України.
ну хоч тепер, після настання епохи безбідності Зелі Золотої Ручки, 73%ві жлоби-мрійники награються у баскетбол...
Там є не тільки метро, а і великий вузол мікроавтобусів.
Така арена нам потрібна, як заміна тимчасових площадок виставкових центрів для концертів, спортивних змагань.
И эта новость от ОП появляется на фоне срочной поставки вооружений из Британии, стран Балтии и США. На фоне дипломатической войны Запада и Мордора, но голос Украины вообще тут не слышен. Будете гореть в аду, зеленые мрази
І чим їх не влаштовує нинішній Палац Спорту, який після трансформації арени під розміри баскетбольного майданчика зможе вмстити близько 11 000 глядачів?
Чому не враховують думку суспільства, де опитування киян, рішення Київради ?
Мені нудно баскетбол і футбол, я і моя родина хотять дивитись спортивну і художню гімнастику, зі спритними хлопцями і красивими дівчатами
Там запланирован подземный паркинг и усе.