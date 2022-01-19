У Києві збудують арену для Євробаскет-2025, вона вміщатиме майже 16 тис. глядачів, - ОП

Центральна і місцева влада України активно співпрацюють для розвитку спортивної інфраструктури і створення нових арен для проведення чоловічого чемпіонату Європи з баскетболу серед національних збірних (Євробаскет-2025) на найвищому рівні.

Про це заявив заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко на зустрічі з представниками Міжнародної федерації баскетбольних асоціацій Європи (ФІБА Європа), передає Цензор.НЕТ.

"Будівництво спортивних арен, зокрема для проведення Євробаскету, є одним із флагманських проєктів у програмі президента "Велике будівництво". І Володимир Зеленський постійно контролює ці питання, терміни спорудження об’єктів", - сказав Тимошенко, який координує президентську інфраструктурну програму.

Зокрема, у Києві вже почалося створення багатофункціональної спортивної арени на майже 16 тисяч глядачів, що буде готова приймати фінал Євробаскету-2025. Арена розташується на лівому березі столиці, біля Міжнародного виставкового центру. Її введуть в експлуатацію в грудні 2024 року, а поруч створять велику паркову зону.

Нова арена з’явиться і у Львові, де представники ФІБА були напередодні. Львівський спортивний майданчик зможе приймати 10 тисяч глядачів і буде завершений не пізніше листопада 2024 року.

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"При цьому я хочу зауважити, що більшість проєктів у межах "Великого будівництва" ми завершуємо раніше встановлених строків", - додав Тимошенко.

В свою чергу, керівник відділу змагань ФІБА Європа Любомир Мандич відзначив високу залученість центральної влади у підготовці до Євробаскету.

"Зазвичай такими питаннями більше переймається місцева влада. А у вас ми бачимо, що політична підтримка йде до найвищого рівня. Це справляє сильне враження", – сказав представник ФІБА.

Остаточне рішення щодо країни для проведення Євробаскету-2025 буде прийнято 29 березня в Мюнхені.

Нагадаємо, у вересні минулого року президент Володимир Зеленський зустрівся з головою ФІБА Європа Тургаєм Демірелем і познайомив його з планами розвитку спортивної інфраструктури за програмою "Велике будівництво".

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