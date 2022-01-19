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Новини
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У Києві збудують арену для Євробаскет-2025, вона вміщатиме майже 16 тис. глядачів, - ОП

У Києві збудують арену для Євробаскет-2025, вона вміщатиме майже 16 тис. глядачів, - ОП

Центральна і місцева влада України активно співпрацюють для розвитку спортивної інфраструктури і створення нових арен для проведення чоловічого чемпіонату Європи з баскетболу серед національних збірних (Євробаскет-2025) на найвищому рівні.

Про це заявив заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко на зустрічі з представниками Міжнародної федерації баскетбольних асоціацій Європи (ФІБА Європа), передає Цензор.НЕТ.

"Будівництво спортивних арен, зокрема для проведення Євробаскету, є одним із флагманських проєктів у програмі президента "Велике будівництво". І Володимир Зеленський постійно контролює ці питання, терміни спорудження об’єктів", - сказав Тимошенко, який координує президентську інфраструктурну програму.

Зокрема, у Києві вже почалося створення багатофункціональної спортивної арени на майже 16 тисяч глядачів, що буде готова приймати фінал Євробаскету-2025. Арена розташується на лівому березі столиці, біля Міжнародного виставкового центру. Її введуть в експлуатацію в грудні 2024 року, а поруч створять велику паркову зону.

Нова арена з’явиться і у Львові, де представники ФІБА були напередодні. Львівський спортивний майданчик зможе приймати 10 тисяч глядачів і буде завершений не пізніше листопада 2024 року.

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"При цьому я хочу зауважити, що більшість проєктів у межах "Великого будівництва" ми завершуємо раніше встановлених строків", - додав Тимошенко.

В свою чергу, керівник відділу змагань ФІБА Європа Любомир Мандич відзначив високу залученість центральної влади у підготовці до Євробаскету.

"Зазвичай такими питаннями більше переймається місцева влада. А у вас ми бачимо, що політична підтримка йде до найвищого рівня. Це справляє сильне враження", – сказав представник ФІБА.

Остаточне рішення щодо країни для проведення Євробаскету-2025 буде прийнято 29 березня в Мюнхені.

Нагадаємо, у вересні минулого року президент Володимир Зеленський зустрівся з головою ФІБА Європа Тургаєм Демірелем і познайомив його з планами розвитку спортивної інфраструктури за програмою "Велике будівництво".

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У Києві збудують арену для Євробаскет-2025, вона вміщатиме майже 16 тис. глядачів, - ОП 01
У Києві збудують арену для Євробаскет-2025, вона вміщатиме майже 16 тис. глядачів, - ОП 02
У Києві збудують арену для Євробаскет-2025, вона вміщатиме майже 16 тис. глядачів, - ОП 03

Автор: 

баскетбол (49) Тимошенко Кирило (558) Велике будівництво (741)


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Топ коментарі
+23
Стоїть катастрофічно питання про існування України як держави на політичній карті. Стотисячна орда на кордонах, готова щомиті вдертися. Кремль не визнає Україну, як державу, а Українців, як Націю. АРМІЮ треба робити, ЗБРОЮ кувати, НАЦІЮ гуртувати, а не красти на т.з. "будівництві", котре наразі не потрібне (не факт, що Євробаскет відбудеться в Україні...). Обдолбані аморали...
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19.01.2022 09:16
+16
Они будут стадионом отбиваться от врагов. Ну и немного от стадиона возьмут себе. За труды.
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19.01.2022 09:12
+15
Вот это самая важная тема для зедебилов,на фоне огромной вероятности войны и не до финансирования ВСУ и не выполнение в течении последних 3 лет оборон заказа.
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19.01.2022 09:15
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Они будут стадионом отбиваться от врагов. Ну и немного от стадиона возьмут себе. За труды.
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19.01.2022 09:12 Відповісти
Ви гадаєте, що зброю так легко купити? Он уже Німеччина продає нам скільки часу, а рушниці проти дронів з Естонії уже всі надійшли?

І не варто казати про те, як було раніше...Створювали малий флот, який по характеристикам близький до надувних човнів з магазину "Все для рибалки", потім ці бойові Богдани, які з великою ймовірністю не могли навіть доїхати до лінії фронту своїм ходом...

Не треба робити вигляд, що щось є, коли воно ні на що не придатне!

Україна не така багата країна аби витрачати гроші на мотлох, нехай навіть і створений на заводах України.
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19.01.2022 09:37 Відповісти
тролляка подоляка в действии!
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19.01.2022 09:46 Відповісти
Ну не надо так сурово, может просто долб..б.
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19.01.2022 10:31 Відповісти
Будь-який проект, на реалізації якого можна "ефективно" освоїти кошти та пропіаритися, не пройде без участі ОПи.
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19.01.2022 09:13 Відповісти
Григорий Игоревич Коломойский - украинский баскетболист, играющий на позиции https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B3%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA разыгрывающего защитника. Выступает за баскетбольный клуб https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80_(%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1) «Днепр» .
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19.01.2022 09:27 Відповісти
Апять хитрие маланци перемогли, за народні гроші для синулі спортплощадку збацають
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19.01.2022 10:05 Відповісти
Вот это самая важная тема для зедебилов,на фоне огромной вероятности войны и не до финансирования ВСУ и не выполнение в течении последних 3 лет оборон заказа.
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19.01.2022 09:15 Відповісти
А главное слепили всё вместе с незаконными высотками! ради них всё и затеяли!
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19.01.2022 12:31 Відповісти
Стоїть катастрофічно питання про існування України як держави на політичній карті. Стотисячна орда на кордонах, готова щомиті вдертися. Кремль не визнає Україну, як державу, а Українців, як Націю. АРМІЮ треба робити, ЗБРОЮ кувати, НАЦІЮ гуртувати, а не красти на т.з. "будівництві", котре наразі не потрібне (не факт, що Євробаскет відбудеться в Україні...). Обдолбані аморали...
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19.01.2022 09:16 Відповісти
бАРАНИ, БЛДЬ, ....БУДУЙТЕ ПАТРОННІ ЗАВОДИ.....
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19.01.2022 09:20 Відповісти
Навіщо кацапським кротам щось будувати для оборони?
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19.01.2022 09:32 Відповісти
таке відчуття, що це свято клептоманії не вщухне навіть під час артилерійської канонади.
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19.01.2022 09:21 Відповісти
Коли на кордонах Украіни розміщено понад сто тисяч військових РФ , коли весь світ занепокоєний війною ,влада і особисто президент марить ілюзіями то стадіон , то Євробаскет ,то працевлаштування Шевченка ,ось це гарант національноі не бензпеки.
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19.01.2022 09:26 Відповісти
дебилы конченные
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19.01.2022 09:26 Відповісти
ідіоти зелені...
ну хоч тепер, після настання епохи безбідності Зелі Золотої Ручки, 73%ві жлоби-мрійники награються у баскетбол...
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19.01.2022 09:33 Відповісти
Чому ідіоти? Це цілком свідома політика нинішньої влади.
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19.01.2022 10:01 Відповісти
Чудове рішення для тих територій. Цей шматочок Києва завжди був ласим для забудовників, по суті це чи не єдине вільне місце в самому центрі, до якого дуже зручно добратись.
Там є не тільки метро, а і великий вузол мікроавтобусів.

Така арена нам потрібна, як заміна тимчасових площадок виставкових центрів для концертів, спортивних змагань.
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19.01.2022 09:34 Відповісти
Кляті порохоботи, не заважайте "людям" красти! Можливо, це їх останній шанс! Дай Боже, щоб вистачило каштанів та ліхтарів!!!
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19.01.2022 09:34 Відповісти
чиканулись, армию заправлять нечем а волонтеры собирают деньги на дроны, а эти арены строят. тьфу...
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19.01.2022 09:47 Відповісти
Розумію. Криті стадіони,-більш функціональні...
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19.01.2022 09:50 Відповісти
Это было в Чили. Но там сейчас хоть демократия восстанавливается, а у нас параша будет загонять на стадионы для расстрела.
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19.01.2022 09:54 Відповісти
Щеплення хунтою від лівацтва й популізму.
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19.01.2022 10:15 Відповісти
Просто нет слов.
И эта новость от ОП появляется на фоне срочной поставки вооружений из Британии, стран Балтии и США. На фоне дипломатической войны Запада и Мордора, но голос Украины вообще тут не слышен. Будете гореть в аду, зеленые мрази
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19.01.2022 09:51 Відповісти
А може так і задумано - щоб потім виглядало наче Зеленський був за мир, клятий Захід підбурював до війни?
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19.01.2022 09:56 Відповісти
А на якій з околиць Києва цю "арену однієї події" будуватимуть?
І чим їх не влаштовує нинішній Палац Спорту, який після трансформації арени під розміри баскетбольного майданчика зможе вмстити близько 11 000 глядачів?
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19.01.2022 09:52 Відповісти
Це не околиця. Метро "Лівобережна", Євробачення.
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19.01.2022 10:04 Відповісти
Під час підготовки до Євробачення так і не спромоглися побудувати підземні пішохідні переходи від М"Лівобережна", хоч грошей було виділено прорва. І тепер збираються вбухати мільярди, а те що людям необхідно кожен день, то їм до сраки. Хай люди місять грязь, їх збивають машини - кому ви сірі потрібні?
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19.01.2022 09:54 Відповісти
Нє, ну а чо? Потрібна справа для Армії і пенсіонерів і головне - вчасно! (їдкий сарказм).
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19.01.2022 09:56 Відповісти
Ну нах ті стадіони ? 10тис і 16 тис людей, дай Боже щоб пяту частину квитків розкупили, це не футбол. І чому за держ (наші !!!) кошти будують, потім за наші гроші утримують дорогезну споруду (одних з.т. десятки мільйонів в місяць + відкати + розпили). Оголосити міжнародний конкурс, внесок громади Київа оренда з.д. на 50 років, і будуйте хто хоче.
Чому не враховують думку суспільства, де опитування киян, рішення Київради ?
Мені нудно баскетбол і футбол, я і моя родина хотять дивитись спортивну і художню гімнастику, зі спритними хлопцями і красивими дівчатами
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19.01.2022 10:01 Відповісти
Я правильно понял, все давно построено, осталось рспилить бабло?
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19.01.2022 10:03 Відповісти
Ні, це ближче до берега, там де Микитась не встиг збудувати ЖК
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19.01.2022 10:08 Відповісти
Ближе к берегу нет места на такое строительство.
Там запланирован подземный паркинг и усе.
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19.01.2022 10:14 Відповісти
Камеру потрібно розвернути до Дніпра і все буде
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19.01.2022 10:19 Відповісти
каким образом это повлияет на обороноспособность государства ?
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19.01.2022 11:29 Відповісти
Руководство кб луч просит у государства каких-то 40 млн гривен на разработку отечественного ракетного комплекса. Но у косовороточных мародеров - таких денег нет. Зато на бестолковые стройки за кредитные деньги - бабла навалом. Кому там не хватало доказательств, что зе-гниды работают на парашию?!
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19.01.2022 11:36 Відповісти
Дарагой Зеля, а где ты найдёшь 16 тысяч зрителей для баскетбола в Киеве?
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19.01.2022 11:43 Відповісти
Цікаво, дебілізм у Клоуна має "кордони"??? Ми вже будували ''Арену'' в Донецьку за шалені гроші... І що маємо у результаті можна побачити через фото у Гуглі...
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19.01.2022 11:51 Відповісти
Стадіони це потім,зараз ворог на границі стоїть,армія недофінансована,оборонне замовлення роками не виконується,реабілітаційного центру для онкохворих нема.У Львові вже побудували стадіон до евро 2012 і що???????????????
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19.01.2022 12:37 Відповісти
Палац Спорту ж для цього аж ніяк не підходить і треба будувати ще одну велетенську споруду в якій потім можна буде розмістити ще один ТРЦ
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19.01.2022 16:50 Відповісти
 
 