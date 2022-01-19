Епідзонування України: вже п'ять областей в "помаранчевій" зоні, на Івано-Франківщині за добу COVID-госпіталізація зросла на 92,9%, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Міністерство охорони здоров'я оновило інформацію про епідемічні показники у регіонах України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Так, станом на 18 січня, в Україні загалом перевищено рівень захворюваності – за норми не більше 75 випадків на 100 тис. населення в країні цей показник становить 258. Найвищий рівень захворюваності у Івано-Франківській області (628), Сумській області (481) та Чернівецькій області (426).

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За даними за 18 січня, в Україні загалом рівень госпіталізації пацієнтів із COVID-19 становить 30,7 осіб на 100 тис. населення за норми не більше 60 осіб.на 100 тис. населення.

Показник рівня госпіталізацій, станом на 18 січня, перевищено в Івано-Франківській області (76 осіб на 100 тис. населення). Також в Івано-Франківській області три дні поспіль - 16,17 та 18 січня - перевищено показник динаміки рівня госпіталізацій - 54,3%, 72,2%, 92,9% відповідно при визначеному показнику 50%. Тобто за попередню добу кількість госпіталізованих на Івано-Франківщині майже подвоїлась - зросла на 92,9%. Також показник динаміки рівня госпіталізацій перевищено у Львівській області - 57,4%.

Також в Україні зайнято 24% лікарняних ліжок із киснем за норми не більше 65%. Показник завантаженості ліжок з киснем не перевищено в жодному регіоні України.

Станом на 19 січня 2022 року, в Івано-Франківській, Львівській, Рівненській, Сумській та Чернівецькій областях встановлений "помаранчевий" рівень епіднебезпеки, решта регіонів перебувають на "жовтому" рівні.