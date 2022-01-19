Люди недооцінюють небезпеку і самі себе обдурюють: ВООЗ закликає переглянути ставлення до штаму "Омікрон"

Глава ВООЗ Тедрос Гебреєсус висловив думку, що людство має перестати ставитись легковажно до небезпеки штаму коронавірусу "Омікрон".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це поідомляє видання "Коментарі" із посиланням на "ORF.at".

За словами глави ВООЗ, люди самі себе обдурюють, коли заявляють, що головна небезпека штаму "Омікрон" полягає лише у його великій заразності, а в іншому він безпечний. Насправді це велика помилка.

Гебреєсус підкреслив, що "Омікрон" справді має дуже велику заразність, але і він нерідко призводить до важкого перебігу хвороби, є навіть зафіксовані летальні випадки. У більшості країн світу легковажно ставляться до нового штаму коронавірусу, вважаючи, що він не може серйозно вплинути на пандемію.

На підтвердження своїх слів глава ВООЗ заявив, що в різних країнах лікарні переповнені хворими, які захворіли саме на новий штам "Омікрон".

Гебреєсус погодився з тим, що за деякими показниками "Омікрон" справді може бути менш небезпечним, ніж попередні штами. Але говорити про те, що він повністю безпечний і не може призвести до летальних випадків – самовпевнено та небезпечно.

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Вся справа в тому, що організм кожної людини по-своєму реагує на вірус і, якщо всі люди ставляться несерйозно, це призводить до смертей, яких могло і не бути.

Гебреєсус також поінформував, що після появи штаму "Омікрон" говорити про кінець пандемії точно не доводиться. "Омікрон" з його великою заразністю призведе до появи нових штамів коронавірусу.