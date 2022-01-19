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Новини Коронавірус і карантин
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Люди недооцінюють небезпеку і самі себе обдурюють: ВООЗ закликає переглянути ставлення до штаму "Омікрон"

Люди недооцінюють небезпеку і самі себе обдурюють: ВООЗ закликає переглянути ставлення до штаму

Глава ВООЗ Тедрос Гебреєсус висловив думку, що людство має перестати ставитись легковажно до небезпеки штаму коронавірусу "Омікрон".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це поідомляє видання "Коментарі" із посиланням на "ORF.at".

За словами глави ВООЗ, люди самі себе обдурюють, коли заявляють, що головна небезпека штаму "Омікрон" полягає лише у його великій заразності, а в іншому він безпечний. Насправді це велика помилка.

Гебреєсус підкреслив, що "Омікрон" справді має дуже велику заразність, але і він нерідко призводить до важкого перебігу хвороби, є навіть зафіксовані летальні випадки. У більшості країн світу легковажно ставляться до нового штаму коронавірусу, вважаючи, що він не може серйозно вплинути на пандемію.

На підтвердження своїх слів глава ВООЗ заявив, що в різних країнах лікарні переповнені хворими, які захворіли саме на новий штам "Омікрон".

Гебреєсус погодився з тим, що за деякими показниками "Омікрон" справді може бути менш небезпечним, ніж попередні штами. Але говорити про те, що він повністю безпечний і не може призвести до летальних випадків – самовпевнено та небезпечно.

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Вся справа в тому, що організм кожної людини по-своєму реагує на вірус і, якщо всі люди ставляться несерйозно, це призводить до смертей, яких могло і не бути.

Гебреєсус також поінформував, що після появи штаму "Омікрон" говорити про кінець пандемії точно не доводиться. "Омікрон" з його великою заразністю призведе до появи нових штамів коронавірусу.

ВООЗ (770) Гебреєсус Тедроса Адханом (166) коронавірус (19923)


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Отвали, эфиоп.
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19.01.2022 09:21 Відповісти
Телепортувати б його рівно на два роки узад і посадити б на карантин в ухані.
А то тоді за китайське бабло після 4х тижнів геометричного зростання випадків він загрози не побачив. Гербарій блд.
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19.01.2022 09:24 Відповісти
Понеслось мантра ...они врачи микробиологи инфекционисты между собой не могут разобраться ...что такое Ковид штаммы и прочее причина и фактор появления природный или рукотворный или комбинированный и то и иное разом.... вакцина оказалась ещё опасней чем без таковой..если информация что те кто вакцинироваться будут заражаться и далее и их иммунитет от природы в ноль то и вовсе стоит вопрос что вакцина это отсроченная смерть вакцинированных....
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19.01.2022 09:38 Відповісти
Это не говоря уже о том, что 50% вакцинированных никогда не смогут забеременеть! 😢
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19.01.2022 10:54 Відповісти
зато детей у нас в Украине массово собрались под уколы поставлять Ляшко Зе КМУ и прочая...чаво изволите--не понмиает что их просто УБЬЮТ...
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19.01.2022 11:14 Відповісти
та коли тебе вже закриють?
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19.01.2022 11:58 Відповісти
ляшко поменяй логин придурок... тебя скоро закроют у параши... номерной из оппы бот на зарплате...
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19.01.2022 12:02 Відповісти
країні потрібні герої, вольво дурень
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19.01.2022 12:04 Відповісти
 
 