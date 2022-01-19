Ердоган запросив Путіна та Зеленського до Туреччини, щоб "розібратися в їхніх питаннях і розбіжностях", - речник президента Туреччини
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запросив президентів України і РФ до Туреччини, щоб сторони змогли обговорити розбіжності.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Daily Sabah, про це заявив речник президента Туреччини Ібрагім Калін.
Він зазначив, що президент Реджеп Таїп Ердоган розмовляв як з президентом Росії Володимиром Путіним, так і з президентом України Володимиром Зеленським.
"Насправді він навіть запросив їх обох приїхати до Туреччини, якщо вони хочуть там зустрітися, розібратися в їхніх питаннях і розбіжностях", - сказав речник Ердогана.
Він додав, що "Туреччина залишається доступною ... для зниження напруженості між Росією та Україною".
"І ми робимо це як Туреччина, як дружня для Росії та України країна, а також як союзник по НАТО", - додав Калін.
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в присутності путіна наш президент навіть не видушить із себе відповіді на привітання ердогана - слава україні
Какие "разногласия"? Нет у нас никаких разногласий.
У нас война. А это совершенно другой вопрос.
хочу акцентировать внимание на том, что армия рф не воевала с равным противником с 1945 года. Вообще. Поэтому ***** это всё шапито считать чем-то непобедимым - у них тоже кровь течёт, а значит они тоже дохнут. Ну и ссыкливые они - не в их стиле открыто нападать.
Фашик Донецкий
"Зеленский подтвердил, что готов встать перед Путиным на колени."
https://bykvu.com/ua/bukvy/115372-zelenskij-podtverdil-chto-gotov-vstat-pered-putinym-na-koleni/
1. Турки тупо сбили самолет "вяликой ********" с самыми крутыми пилотами-асами (попадают белке в глаз) 157 поколения пуле-ракето невидлимыйи непробиваемый (не имеет аналогов в мире
2. куйло мнит себя "сверх-державой". Фантомные боли остались. он приедет только в США или на края в Берлин, или по свистку сразу в Китай.
Джерело:
Потужно ...
Що за провокаційні заголовки?
Виника питання що до цілей такої несподіваної зустрічі.
Сподіваюся це не до поступок та не примус до капітуляції України?
Навіщо це Єрдогану?
Хоче виступити у ролі миротворця чи союзника х-ла як су ка меркель?