Ердоган запросив Путіна та Зеленського до Туреччини, щоб "розібратися в їхніх питаннях і розбіжностях", - речник президента Туреччини

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запросив президентів України і РФ до Туреччини, щоб сторони змогли обговорити розбіжності.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Daily Sabah, про це заявив речник президента Туреччини Ібрагім Калін.

Він зазначив, що президент Реджеп Таїп Ердоган розмовляв як з президентом Росії Володимиром Путіним, так і з президентом України Володимиром Зеленським.

"Насправді він навіть запросив їх обох приїхати до Туреччини, якщо вони хочуть там зустрітися, розібратися в їхніх питаннях і розбіжностях", - сказав речник Ердогана.

Він додав, що "Туреччина залишається доступною ... для зниження напруженості між Росією та Україною".

"І ми робимо це як Туреччина, як дружня для Росії та України країна, а також як союзник по НАТО", - додав Калін.

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