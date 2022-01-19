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Ердоган запросив Путіна та Зеленського до Туреччини, щоб "розібратися в їхніх питаннях і розбіжностях", - речник президента Туреччини

Ердоган запросив Путіна та Зеленського до Туреччини, щоб

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запросив президентів України і РФ до Туреччини, щоб сторони змогли обговорити розбіжності.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Daily Sabah, про це заявив речник президента Туреччини Ібрагім Калін.

Він зазначив, що президент Реджеп Таїп Ердоган розмовляв як з президентом Росії Володимиром Путіним, так і з президентом України Володимиром Зеленським.

"Насправді він навіть запросив їх обох приїхати до Туреччини, якщо вони хочуть там зустрітися, розібратися в їхніх питаннях і розбіжностях", - сказав речник Ердогана.

Він додав, що "Туреччина залишається доступною ... для зниження напруженості між Росією та Україною".

"І ми робимо це як Туреччина, як дружня для Росії та України країна, а також як союзник по НАТО", - додав Калін.

Також читайте: "Не вважаю реалістичним сценарій вторгнення Росії в Україну", - Ердоган

Автор: 

Зеленський Володимир (23978) путін володимир (23881) росія (65394) Туреччина (3502) Ердоган Реджеп Таїп (929)


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Топ коментарі
+30
Разногласия.. это сильно сказано. На нас напали, оккупировали Крым и Севастополь а потом их аннексировали. Развязали войну на востоке Украины и оккупировали половину региона. Война продолжается уже 8 лет, 14 тысяч убитыми, тысяч 40 раненными, миллионы беженцев, блокада акватории Азовского и частично Черного моря. Постоянные обстрелы. Вмешательство во внутреннюю и внешнюю политику. Отрицание Украины как государства а украинцев как нации Запрет Украине вступать в какие либо международные экономические или оборонительные сообщества. Запрет на присутствие иностранных инструкторов, покупка или получение оборонительного оружия. Требования по языку, церкви ( религии), экономическая блокада, по сути целенаправленное уничтожение транзита газа через Украину. Поддержка и финансирование антиукраинских элементов внутри Украины И это не смотря на Большой договор, продленный срок аренды базы ВМФ, будапештские соглашения и т.д. и т.п. "РАЗНОГЛАСИЯ" говоришь.. ну ну...
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19.01.2022 09:32
+26
в росіїї до нас лише одне питання: хочуть щоб нас не було. Але ми з цим погодитись не можемо.
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19.01.2022 09:25
+9
Если *****, шойгу и лавролошадь хотят повоевать, пусть соберут своих детишек и в первых рядах в атаку!!!
хочу акцентировать внимание на том, что армия рф не воевала с равным противником с 1945 года. Вообще. Поэтому ***** это всё шапито считать чем-то непобедимым - у них тоже кровь течёт, а значит они тоже дохнут. Ну и ссыкливые они - не в их стиле открыто нападать.
Фашик Донецкий
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19.01.2022 09:32
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в росіїї до нас лише одне питання: хочуть щоб нас не було. Але ми з цим погодитись не можемо.
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19.01.2022 09:25 Відповісти
Саме так_тому українці були, є та й надалі будуть...
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19.01.2022 09:29 Відповісти
разве опудало не там?
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19.01.2022 09:26 Відповісти
Виникла можливість у Велічайшого зійтися з ху@лом десь посередині Кривого Рогу, мабуть по 95 кварталу.
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19.01.2022 09:26 Відповісти
Там неправильно написано. Ердоган запросив дерьмака і ***** на зустріч.
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19.01.2022 09:28 Відповісти
та не будет ***** с этим паяцем разговаривать, только если тот примет капитуляцию
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19.01.2022 09:28 Відповісти
Гадаю, що Туреччині це скоріше вдастся, ніж іншим. Поганий мир кращий, ніж хороша війна.
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19.01.2022 09:29 Відповісти
а, яким боком наш президент до цієї війни?.
в присутності путіна наш президент навіть не видушить із себе відповіді на привітання ердогана - слава україні
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19.01.2022 09:43 Відповісти
Что в твоем понимании означает "плохой мир"???
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19.01.2022 09:45 Відповісти
Мир - це припинення бойових дій, це як мінімум. Поганий, бо не буде стосунків інших - економічних, як приклад.
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19.01.2022 09:50 Відповісти
Разногласия.. это сильно сказано. На нас напали, оккупировали Крым и Севастополь а потом их аннексировали. Развязали войну на востоке Украины и оккупировали половину региона. Война продолжается уже 8 лет, 14 тысяч убитыми, тысяч 40 раненными, миллионы беженцев, блокада акватории Азовского и частично Черного моря. Постоянные обстрелы. Вмешательство во внутреннюю и внешнюю политику. Отрицание Украины как государства а украинцев как нации Запрет Украине вступать в какие либо международные экономические или оборонительные сообщества. Запрет на присутствие иностранных инструкторов, покупка или получение оборонительного оружия. Требования по языку, церкви ( религии), экономическая блокада, по сути целенаправленное уничтожение транзита газа через Украину. Поддержка и финансирование антиукраинских элементов внутри Украины И это не смотря на Большой договор, продленный срок аренды базы ВМФ, будапештские соглашения и т.д. и т.п. "РАЗНОГЛАСИЯ" говоришь.. ну ну...
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19.01.2022 09:32 Відповісти
100%
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19.01.2022 09:38 Відповісти
Тоже обратил внимание на эту формулировочку. А дальше все просто: какие формулировки - такой и результат.
Какие "разногласия"? Нет у нас никаких разногласий.
У нас война. А это совершенно другой вопрос.
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19.01.2022 09:52 Відповісти
Еще бывает ( чаще всего) употребление термина "конфликт".. ну почти что " разногласия" ( хотя разногласия это конечно совсем уж...)
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19.01.2022 09:56 Відповісти
Эрдогана понять можно. Ему хочется и вашим и нашим. Умом-то он понимает, что Путин не прав, но уж больно зависима тур.отрасль Турции от русотуристо. Я был в Турции в 2016 г. и видел это все лично.
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19.01.2022 10:05 Відповісти
Если *****, шойгу и лавролошадь хотят повоевать, пусть соберут своих детишек и в первых рядах в атаку!!!
хочу акцентировать внимание на том, что армия рф не воевала с равным противником с 1945 года. Вообще. Поэтому ***** это всё шапито считать чем-то непобедимым - у них тоже кровь течёт, а значит они тоже дохнут. Ну и ссыкливые они - не в их стиле открыто нападать.
Фашик Донецкий
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19.01.2022 09:32 Відповісти
И в сорок пятом не было армии рф,была армия СССР,это две большие разницы
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19.01.2022 10:11 Відповісти
Ще один хоче ***** і його слузі в очі загланути?
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19.01.2022 09:35 Відповісти
головне не пускати любителя тиснути руки агресорам
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19.01.2022 09:40 Відповісти
Та які там руки? На коліна!

"Зеленский подтвердил, что готов встать перед Путиным на колени."

https://bykvu.com/ua/bukvy/115372-zelenskij-podtverdil-chto-gotov-vstat-pered-putinym-na-koleni/
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19.01.2022 09:50 Відповісти
Там і Петро стоїть...на фото все є, от тільки він задницею до народу
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19.01.2022 09:52 Відповісти
На тому фото і близко немає пуйла.
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19.01.2022 09:53 Відповісти
Не приедет куйло к туркам
1. Турки тупо сбили самолет "вяликой ********" с самыми крутыми пилотами-асами (попадают белке в глаз) 157 поколения пуле-ракето невидлимыйи непробиваемый (не имеет аналогов в мире
2. куйло мнит себя "сверх-державой". Фантомные боли остались. он приедет только в США или на края в Берлин, или по свистку сразу в Китай.
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19.01.2022 09:42 Відповісти
Замочите там эту крысу и утопите в Босфоре!!!
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19.01.2022 09:42 Відповісти
Боже збав, цього дурника залишати віч-на-віч з ******! Поєдинок кролика з удавом! Тим паче, що кролик ВСЄГДА ГАТОВ!
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19.01.2022 09:42 Відповісти
"І ми робимо це як Туреччина, як дружня для Росії та України країна, а також як союзник по НАТО", - додав Калін."

Джерело:

Потужно ...
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19.01.2022 09:45 Відповісти
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19.01.2022 09:46 Відповісти
Пурдін не приїде, воно гавнюк, тільки із кущів гавкать!
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19.01.2022 09:46 Відповісти
Ердогану звичайно респект-але головний палкаводєц вже відпочив на Сейшелах...
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19.01.2022 09:47 Відповісти
А щому Зеленського а не Єрмака ?)
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19.01.2022 09:53 Відповісти
Ердогану спасибо, но мы уже разобрались, что кто хочет. Россия хочет, чтобы Украины как независимого государства не было, а мы украинцы против этого. Поэтому переговоров уже было много и новые переговоры ни к чему не приведут. Если Ердоган действительно хочет помочь Украине, пусть поможет Украине оружием. Навеки с братской Турцией!
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19.01.2022 10:03 Відповісти
Хороший ответ для, "аналитиков" дипломатии, с Порошенко в голове, как осел оманский, типа:
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19.01.2022 10:40 Відповісти
а что у них есть разногласия!?
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19.01.2022 10:05 Відповісти
Овощи и тряпки надо на рашке продавать и в Украине надо продавать...а это огромная часть бюджета страны...есть что терять
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19.01.2022 10:08 Відповісти
Зелений не проти на халяву покупатися.
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19.01.2022 10:09 Відповісти
Ну какие же это разногласия,это всего лишь недоразумение млять!
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19.01.2022 10:38 Відповісти
У них нет разногласий,оба евреи.
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19.01.2022 10:53 Відповісти
Как говорят русские, "рубль за сто", что путин не приедет в Турцию на такую встречу - это выглядело бы как вызов двух бузотёров на ковёр к султану
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19.01.2022 11:13 Відповісти
Розбіжностей нема - є війна і напала не Україна.
Що за провокаційні заголовки?
Виника питання що до цілей такої несподіваної зустрічі.
Сподіваюся це не до поступок та не примус до капітуляції України?
Навіщо це Єрдогану?
Хоче виступити у ролі миротворця чи союзника х-ла як су ка меркель?
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19.01.2022 11:25 Відповісти
Да какие могут быть встречи КГБшника с КЛОвУНОМ?!Которого обКакивают все кому не лень!!!Сам напросилмя он же не ЛОХ!!!
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19.01.2022 11:38 Відповісти
Поскільки ЗЕ ну дуже зелений в політиці йому суватись туди на одинці не варто,щоб не наломати дров,і тим більше щось підписувати.
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19.01.2022 11:51 Відповісти
Розбіжностей майже немає. Всі домовленості десь по середині. Тільки ось середина в одного йде по Дону, а у іншого по Сяну.
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19.01.2022 12:03 Відповісти
Смешно
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19.01.2022 12:31 Відповісти
 
 