Безкарність Росії в України призведе до хаосу та підриву демократії в світі, - Блінкен
Безкарність Росії у її агресії проти України розв'яже руки іншим автократіям по всьому світу та стане рецептом підриву демократії.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.
"Звісно, Україна важлива сама собою. Ми багато років підтримували її суверенітет, територіальну цілісність та незалежність – ви чули цю формулу багато разів", - зазначив Блінкен у подкасті Save America, відповідаючи на запитання, чому США приділяє так багато уваги подіям в Україні.
Водночас, пояснив він, значення того, що відбувається, "набагато більше, ніж Україна".
"Тому що те, що відбувається – це одна країна, Росія, яка своїми діями каже, що може просто змінювати кордони своїх сусідів силою, може вирішувати за своїх сусідів, якими мають бути їхні рішення, з ким вони можуть вступати до союзів, а не люди цієї країни через їх обраний уряд", - наголосив Блінкен.
"Якщо ми залишимо це безкарним, я думаю, ми відкриємо велику скриньку Пандори – і це стосується не лише України. У світі є інші автократичні країни, як Росія, які скажуть: ми теж так робитимемо. І це буде рецепт конфлікту, рецепт хаосу, рецепт людських страждань та рецепт підриву демократії", - підсумував держсекретар США.
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Повинно утворитись 25 країн на її території!!!!
https://www.liga.net/politics/articles/vo-imya-vseh-lyudey-v-evrope-polnyy-perevod-stati-ministra-oborony-velikobritanii Этот материал также доступен на русском
Бен Воллес (фото - ЕРА/TOMASZ WASZCZUK)
18.01.2022, 19:36
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Британія зброєю підтримала Україну. Ми переклали статтю міністра оборони Бена Воллеса, яка пояснює мотиви: про НАТО, Україну та агресію РФ
Президент РФ https://file.liga.net/persons/vladimir-pytin Володимир Путін бреше про НАТО, щоб https://news.liga.net/politics/news/putin-ljet-o-nato-chtoby-opravdat-agressiyu-protiv-ukrainy-ministr-oborony-britanii виправдати агресію Кремля проти України, - і це сигнал для всіх нас у Європі. Про це у статті пише міністр оборони Великої Британії Бен Воллес (https://www.gov.uk/government/news/an-article-by-the-defence-secretary-on-the-situation-in-ukraine оригінал - тут ). Напередодні Британія вирішила передати Україні https://news.liga.net/politics/news/velikobritaniya-postavit-ukraine-orujie-dlya-zaschity-ot-rossii партію зброї для стримування воєнної агресії РФ - і тепер зрозуміло, на чому базується це рішення. Нижче - повний переклад статті від https://www.liga.net/ LIGA.net :
"Вже безліч разів останнім часом мені доводилося пояснювати значення англійського терміну straw man ("солом'яна людина", але тут - у значенні "підміна тез") своїм європейським союзникам. Тому що найкращий, живий приклад "підміни тез" на сьогодні - це заява Кремля, що https://news.liga.net/politics/news/rossiya-pokazala-chego-hochet-ot-ssha-po-garantiyam-bezopasnosti-tekst-dokumenta НАТО, мовляв, загрожує Росії .
Заяви російського міністра оборони, які пролунали кілька тижнів тому, - що "https://news.liga.net/politics/news/lavrov-zagovoril-o-planah-zapada-sdelat-voynushku-v-ukraine-chtoby-obvinit-v-ney-rossiyu США готують провокації із застосуванням хімічної зброї на сході України", - зробили підміну тез навіть суттєвішою.
Звісно, Кремль хотів би, щоб ми реагували на цей фальшивий закид замість того, щоб звернути увагу на дії президента Російської Федерації. Детальне вивчення фактів "спалює" будь-які звинувачення у бік НАТО.
По-перше, блок НАТО - оборонний за своєю суттю. В основі організації лежить 5 стаття (Північноатлантичного договору. - Ред.), яка зобов'язує всіх членів прийти на допомогу союзникам, якщо вони зазнають нападу. Без жодних додаткових умов. Взаємна самооборона є наріжним каменем НАТО. Цей обов'язок захищає всіх нас.
Союзники з таких віддалених країн, як Туреччина та Норвегія, або з таких близьких, як Латвія та Польща, - всі мають цей привілей, але мають і обов'язки. Це справді оборонний союз.
По-друге, колишні радянські республіки ніхто не "зараховував" до складу НАТО, вони вступили туди за своїм бажанням. Кремль намагається зобразити НАТО як західну "змову", мета якої - захопити російські території. Але насправді розширення Альянсу є природною відповіддю цих держав на загрозу.
"По-третє, твердження про те, що НАТО прагне оточити Російську Федерацію, є безпідставними. Лише п'ять із тридцяти союзників мають з Росією спільний кордон, лише 1/16 її кордонів межує з країнами-членами Альянсу".
Якщо визначення слова "оточити" - це 6% вашого периметра, то, безсумнівно, сміливі люди, які воювали під Арнемом чи Ленінградом у Другій світовій війні, могли б щось сказати щодо цього.
Насправді Кремлю загрожує не диспозиція сил НАТО, а прийнятність його цінностей. Так само ми знаємо, що дії Кремля, справді, є відображенням того, як президент Путін інтерпретує історію та якими є його власні амбіції щодо України.
Ми знаємо це, бо минулого літа він опублікував на офіційному урядовому сайті "Про історичну єдність росіян та українців". Я закликаю вас прочитати її, якщо у вас є час, тому що - хоча вона і наповнена даними, які відображають світобачення Путіна - стаття неточна і має багато суперечливих моментів.
Ми всі маємо хвилюватися, адже те, що вийшло з-під пера самого президента Путіна - це есе на 7000 слів, яке ставить у центр його амбіцій етнонаціоналізм. Він дає перекручену та вибіркову аргументацію, щоб у кращому разі виправдати напад на Україну, а в гіршому - примусово приєднати суверенну державу.
Стаття президента Путіна повністю ігнорує бажання громадян України, але водночас відроджує той самий тип етнонаціоналізму, який існував у Європі протягом століть і який все ще має потенціал пробудити ці руйнівні сили давньої ненависті. Читачі будуть не тільки шоковані тоном статті, але й здивовані тим, як мало в ній автор згадує про НАТО. Зрештою, хіба "експансіонізм" НАТО не є джерелом усіх турбот Кремля? Фактично, лише один абзац присвячений НАТО.
Есе містить три твердження. Перше: що Захід прагне розділяти, щоб "керувати" Росією. Друге: що все, окрім єдиної нації Великоросії, Малоросії та Білоросії у форматі 17 століття, є штучною конструкцією і суперечить бажанням одного народу, з єдиною мовою і церквою. Третє: кожен, хто не згоден, робить це через ненависть чи фобії щодо Росії.
Ми можемо обійтися без першого звинувачення. Ніхто не хоче керувати Росією. Він констатує очевидне, що громадяни кожної країни самі визначають своє майбутнє. Власні уроки, які Росія винесла з таких конфліктів, як Чеченська війна, безсумнівно, полягають у тому, що етнічні та релігійні зіткнення коштують тисяч невинних життів, а сторони втягуються у десятиліття ворожнечі.
Щодо України, то сама Росія визнала її суверенітет як незалежної держави та гарантувала її територіальну цілісність, підписавши не лише Будапештський меморандум 1994 року, а й договір про дружбу з самою Україною 1997 року. Але це Кремль, а не Захід, пропагує поділ у цій країні та кількох інших країнах Європи.
"Численні намагання ГРУ та інших російських агентів втручатися в демократичні вибори та внутрішні питання добре задокументовані. Політика "розділяй і володарюй" найкраще підходить Москві, а не НАТО".
Мабуть, найбільш важливе твердження про те, що Україна - це Росія, а Росія - це Україна, представлене не зовсім так, як є насправді. Україна існувала окремо від Росії набагато довше у своїй історії, ніж разом.
Друге - це пасаж про те, що народи Білорусі, Росії та України є нащадками "Давньої Русі" і тому так чи інакше є "росіянами".
Насправді, як стверджує історик, професор Ендрю Вілсон у своєму чудовому есе для RUSI під назвою "Росія та Україна: "Єдиний народ", як стверджує Путін?", вони у кращому разі "близькі, але не ті самі люди". Так само Британія близько 900 року нашої ери складалася з Мерсії, Вессекса, Йорка, Стратклайда та інших королівств домодерну, але це була громадянська нація багатьох народів, різних за походженням етнічних груп, які врешті-решт утворили Сполучене Королівство.
Якщо подивитися на російську історію між 1654 і 1917 роками, можна сфабрикувати аргументи за більшу експансивність Росії, можливо, керуючись девізом російського царя: "Государ всієї Русі: Великої, Малої та Білої" - Росії, України та Білорусі відповідно. Але ви маєте забути будь-які "до" і "після" в історії. Маєте ігнорувати існування Радянського Союзу, розрив договору про російсько-українську дружбу, окупац
Вал Мишель@VALMICHEL7
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Сборная Норвегии по гандболу отказалась лететь одним рейсом с российскими спортсменами.
Русофобия шагает по Европе.