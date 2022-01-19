Безкарність Росії в України призведе до хаосу та підриву демократії в світі, - Блінкен

Безкарність Росії у її агресії проти України розв'яже руки іншим автократіям по всьому світу та стане рецептом підриву демократії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

"Звісно, Україна важлива сама собою. Ми багато років підтримували її суверенітет, територіальну цілісність та незалежність – ви чули цю формулу багато разів", - зазначив Блінкен у подкасті Save America, відповідаючи на запитання, чому США приділяє так багато уваги подіям в Україні.

Водночас, пояснив він, значення того, що відбувається, "набагато більше, ніж Україна".

"Тому що те, що відбувається – це одна країна, Росія, яка своїми діями каже, що може просто змінювати кордони своїх сусідів силою, може вирішувати за своїх сусідів, якими мають бути їхні рішення, з ким вони можуть вступати до союзів, а не люди цієї країни через їх обраний уряд", - наголосив Блінкен.

"Якщо ми залишимо це безкарним, я думаю, ми відкриємо велику скриньку Пандори – і це стосується не лише України. У світі є інші автократичні країни, як Росія, які скажуть: ми теж так робитимемо. І це буде рецепт конфлікту, рецепт хаосу, рецепт людських страждань та рецепт підриву демократії", - підсумував держсекретар США.

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