П'яний водій з 5-річною дитиною в автомобілі влетів у відбійник на Київщині, - патрульна поліція. ФОТОрепортаж

На 57 км автодороги Київ-Чоп, неподалік міста Макарів у напрямку Житомира, увечері у вівторок, 18 січня, легкове авто Opel Vectra з малолітньою дитиною всередині протаранило відбійник.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє патрульна поліція Київської області у фейсбуці.

За попередньою інформацією водій з ознаками алкогольного сп’яніння не впорався з керуванням і здійснив наїзд на відбійник. В салоні авто перебувала 5-річна дитина.

Зазначається, що обох потерпілих ушпиталено до лікарні. Обставини встановлюватимуть слідчі.

У поліції вкотре закликали водіїв дотримуватись правил дорожнього руху.

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Фото: поліція/фейсбук