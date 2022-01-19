П'яний водій з 5-річною дитиною в автомобілі влетів у відбійник на Київщині, - патрульна поліція. ФОТОрепортаж
На 57 км автодороги Київ-Чоп, неподалік міста Макарів у напрямку Житомира, увечері у вівторок, 18 січня, легкове авто Opel Vectra з малолітньою дитиною всередині протаранило відбійник.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє патрульна поліція Київської області у фейсбуці.
За попередньою інформацією водій з ознаками алкогольного сп’яніння не впорався з керуванням і здійснив наїзд на відбійник. В салоні авто перебувала 5-річна дитина.
Зазначається, що обох потерпілих ушпиталено до лікарні. Обставини встановлюватимуть слідчі.
У поліції вкотре закликали водіїв дотримуватись правил дорожнього руху.
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А по нормальному за пянку за кермом штраф має бути диким. ВІД 5000 долларів США, але не менше 50% вартості НОВЇ машини, за кермом котрої був порушник