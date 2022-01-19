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Новини ДТП
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П'яний водій з 5-річною дитиною в автомобілі влетів у відбійник на Київщині, - патрульна поліція. ФОТОрепортаж

На 57 км автодороги Київ-Чоп, неподалік міста Макарів у напрямку Житомира, увечері у вівторок, 18 січня, легкове авто Opel Vectra з малолітньою дитиною всередині протаранило відбійник.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє патрульна поліція Київської області у фейсбуці.

За попередньою інформацією водій з ознаками алкогольного сп’яніння не впорався з керуванням і здійснив наїзд на відбійник. В салоні авто перебувала 5-річна дитина.

Зазначається, що обох потерпілих ушпиталено до лікарні. Обставини встановлюватимуть слідчі.

У поліції вкотре закликали водіїв дотримуватись правил дорожнього руху.

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Пяний водій з 5-річною дитиною в автомобілі влетів у відбійник на Київщині, - патрульна поліція 01
Пяний водій з 5-річною дитиною в автомобілі влетів у відбійник на Київщині, - патрульна поліція 02
Фото: поліція/фейсбук

Пяний водій з 5-річною дитиною в автомобілі влетів у відбійник на Київщині, - патрульна поліція 03

ДТП (4473) Київська область (4047) пияцтво (580)


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Чергове дурко...
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19.01.2022 09:42 Відповісти
Часто було, що на відбійниках жодних поміток чи знаків не має, а вночі за туману чи коли дорога блищить їх просто не видно
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19.01.2022 09:42 Відповісти
он был пьяный, что ему было видно, а что не видно - не имеет значения..., он чудом не стал убийцей..., это все - безкарність, она порождает чудовищные преступления и увеличивает число жертв...
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19.01.2022 09:50 Відповісти
Просто в нас кримінальне дискавері. Ну вийде воно з лікарні. Штраф там заплатить. Ну може на рік-два позбавлять прав.
А по нормальному за пянку за кермом штраф має бути диким. ВІД 5000 долларів США, але не менше 50% вартості НОВЇ машини, за кермом котрої був порушник
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19.01.2022 09:45 Відповісти
зовсім немає совісті і відповідальності за свою дитину!
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19.01.2022 10:44 Відповісти
 
 