Будь-яке подальше військове вторгнення до України матиме для Росії серйозні наслідки, зокрема погоджені санкції, - Трюдо

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо обговорив розвиток ситуації в Україні із шістьма іншими членами уряду, а також начальником штабу оборони Канади й кількома іншими високопоставленими чиновниками.

Про це заявили в офісі глави канадського уряду, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Під час розмови прем’єр-міністр та міністри обговорили останні події в Україні. Вони засудили російську військову розбудову в та навколо країни, а також анексію та незаконну окупацію Росією Криму. Вони наголосили на потребі для Росії зменшити напруження ситуації та дотримуватися міжнародних зобов’язань, а також наголосили на відданості Канади продовженню координації та співпраці із союзниками та партнерами", - заявили у Трюдо.

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Зазначається, що урядовці "запевнили у необхідності пошуку мирного виходу із ситуації шляхом діалогу".

"Вони підтвердили непохитну підтримку Канадою суверенітету й територіальної цілісності України, а також обговорили чинну та майбутню допомогу Україні. Прем’єр-міністр наголосив, що будь-яке подальше військове вторгнення до України матиме серйозні наслідки, в тому числі погоджені санкції", - йдеться у поширеному повідомленні.

Усі учасники розмови погодилися "уважно стежити за розвитком ситуації протягом наступних днів та тижнів".