Будь-яке подальше військове вторгнення до України матиме для Росії серйозні наслідки, зокрема погоджені санкції, - Трюдо
Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо обговорив розвиток ситуації в Україні із шістьма іншими членами уряду, а також начальником штабу оборони Канади й кількома іншими високопоставленими чиновниками.
Про це заявили в офісі глави канадського уряду, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Під час розмови прем’єр-міністр та міністри обговорили останні події в Україні. Вони засудили російську військову розбудову в та навколо країни, а також анексію та незаконну окупацію Росією Криму. Вони наголосили на потребі для Росії зменшити напруження ситуації та дотримуватися міжнародних зобов’язань, а також наголосили на відданості Канади продовженню координації та співпраці із союзниками та партнерами", - заявили у Трюдо.
Зазначається, що урядовці "запевнили у необхідності пошуку мирного виходу із ситуації шляхом діалогу".
"Вони підтвердили непохитну підтримку Канадою суверенітету й територіальної цілісності України, а також обговорили чинну та майбутню допомогу Україні. Прем’єр-міністр наголосив, що будь-яке подальше військове вторгнення до України матиме серйозні наслідки, в тому числі погоджені санкції", - йдеться у поширеному повідомленні.
Усі учасники розмови погодилися "уважно стежити за розвитком ситуації протягом наступних днів та тижнів".
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1. Лично путину чем то обидело все Украинское ..не знаю что но чувствую что к Украиснкому проявлению любому у него просто какой то заскок таракан в голове прыгает
2. в 2008 году Путин потом обернув в шутку сказал дословно что Украина это недогосударство ошибочное государство котрого не должнго существоватьв природе потом типа ой то была шутка но все мы помним про Оговорку по Фрейду...
3. 2003-2004 год Кучма и Янык и Ющенко Майдан № 1 Кучма сам признал что путин настоятельног ему лично требовательно советовал вывести войска в Киев и всех расстреливать и жетско перссовать попытка Кучмы пояснить Путину что Украина не Россия и методы России в Украине никогда не работали осталась для Путина загадной из высшей математики с ядерной физикой за межами восприятия и понимания Путин не понимает (это не оправдание) а факт Украину.. от слова вообще.. от родился в РСФСР а там в отличии даже в рамках СССР в УСВСР было вовсе иначе во многом в том числе с размерами гласности и совбоды ГУЛАГ из РСФСР никуда не выветрился так и остался... каторга и кандалы как были нормой с времен Империи так и остались...
4. 2014 год Путин думал с помощью Яныка захватит Украину как Белоруссию по просьбе народа..не вышло облом.. тогда на кону стоял вопрос просто перспективные планы сближения с ЕС и это вызвало бешенство Путина а когда погнали Яныка взашей он Понял что все если такое проглотить то все и пришлось срочно педалирвоать ускорять вопрос с Крымомо внутренри е прлемы хаос власти и то что Крым всегда повторяю 1 млн.ю раз всегда был АНТИУКРАИСНКИМ КАК И ДОНБАСС.. желание Путина легли на благодатно вспаханную анти-украинством почву...
5. Почему именно сегодня такое бешенство Путина была тонкая надежда на Вовочку Зеленского однако Вова вошел во вкус и все закусил удила власти и ему нема резона быть вассалом Путина он хочет быть равным Путину... также есть пару серьезных предпосылок...
а)**резкое усилие контактов Британии Канады в сфере вооружения Украины
б) резкие контакты и наработки в вофенной технической сфере с НАТО учения зазоды кораблей демарш кораблей влоль Крыма показательный плевок Путину в рыло мол видели мы "ваш Крым" в гробу и так далее все это накоплено..и накопленов злобе
в) арест Медведчука да да именно так...
г) заявление свежее НАТО что они готовы переработать свои документы и даже решать вопрос членства Украина в НАТО дажес ситуацией неопределенности и утраты контроля над Крымомо и ОРЛДО,. И ЭТО ГЛАВНОЕ потому как ситуация станет критичной с Крыма надо будет бежать без оглядки причем как и из ОРЛДО и еще контрибуции репарации и прочие прелести...вот тут мозг Путина и навернулся он как загнанная крыса в угол решила нападать...
д) довеском и в комплексе санкции санкции санкции Северный Поток провалы в Сирии и везде где только можно...
е) ПЦУ Томос это очень важный аспект и тут не от нас уже идет а от Константинополя Стамбула Гундяев объявив войну потерпел кразх и поражение... по сути Вселенская церковъ заявила о раскольниках в Москве а это чревато и сильно анафемой и запретом... все к этому идет Рим Ватикан как и мусульмане также будут рады иметь дело с вменяемыми священниками а не идиотами в рясах..
з) и последнее чувствуя горизон своего земного бытия понимая а он понимает что после себя оставляет разхруху проклятия он пытается из стоя в могиле одной ногой все таки нажать на крансую кнопочку и это реально опасно и страшно ..хотя потом всем и все будет фиолетово катаклизм всей Цивилизации вот что может быть за гагрессией в Украину и наконец тов США мире нАТО это стали понимать ка ки то что надо перерабатывать документы по Европейской оброне Устав НАТо на очереди думаю вопрос капитального ремонта всего ООН чтобы Россия выбросилась из СБ ООН атомное оружие должно стать фактором наказания за обладание им а не привилегией...
ж) не думаю чото все 100% населения России нготовы умирать во имя маразма деменции психопатии Путина и его банды..не уверен в конце то концов приказ можно и не выполнить и выполнять его или ет будет не лично Путин а конкретный человек пусть и в форме и звании...
во времена СССР было пару случаев когда вольность и затягивание выполнение приказа о запуске ядерного носителя конкретным человеком спасало мир от катастрофы... и очевидность проступка и последствия не влекли для такого человека никаких последствий..
Канада - самый яркий мировой представитель "моя хата с краю".
Погугли - Размер иностранной помощи Украине. Может с Германией перепутал - тогда иди в школу.
их нужно бить в слабые места, которыми являются например гундяйская секта либо козлячий мост.