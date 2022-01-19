Після масованої хакерської атаки на урядові сайти України Польща ввела підвищений рівень терористичної загрози у кіберпросторі
У Польщі з 18 по 23 січня діє перший ступінь терористичної загрози (ALFA-CPR) у кіберпросторі. Відповідне розпорядження підписав у вівторок глава польського уряду Матеуш Моравецький.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомляє урядовий сайт Польщі.
Як зазначається, запровадження рівня ALFA-CPR має превентивний характер і пов’язано з кібератаками на урядові сайти, що мали місце у ніч з 13 на 14 січня в Україні.
Повідомляється, що після масованої кібератаки в Україні в урядовому центрі безпеки Польщі відбулося засідання групи з критичних інцидентів. За результатами цієї зустрічі й рекомендацій глави МВС і Агенції внутрішньої безпеки Польщі було прийнято рішення про запровадження першого ступеня терористичної загрози у кіберпросторі.
Ступінь загрози ALFA-CPR є найнижчим з чотирьох ступенів і запроваджується у випадку наявності загрози терористичного характеру, що стосується телекомунікаційних систем органів державної адміністрації і систем критичної інфраструктури. Він означає ведення посиленого моніторингу безпеки телекомунікаційних систем.
Нагадаємо, що в ніч із 13 на 14 січня було здійснено хакерську атаку на низку урядових сайтів, зокрема МЗС, Міносвіти та інші.
На головній сторінці цих сайтів було розміщено повідомлення провокаційного характеру.
При цьому, як зазначає СБУ, контент сайтів не був змінений, а витоку персональних даних, за наявною інформацією, не сталося.
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