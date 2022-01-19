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Блінкен про відносини з РФ: США хочуть миру. Путін має можливість зробити кроки для деескалації кризи

Блінкен про відносини з РФ: США хочуть миру. Путін має можливість зробити кроки для деескалації кризи

Росія може уникнути кризи відносин із США.

Таку заяву зробив держсекретар США Ентоні Блінкен напередодні візиту до України, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Блінкен сказав, що в США не прагнуть загострити кризу у відносинах із РФ, але все залежатиме від дій Росії та особисто президента РФ Володимира Путіна.

"Сполучені Штати не хочуть конфлікту. Ми хочемо миру. Путін має можливість зробити кроки для деескалації кризи, щоб Сполучені Штати та Росія могли підтримувати відносини, які не ґрунтуються на ворожості чи кризі", заявив Блінкен.

Нагадаємо, сьогодні, 19 січня, Ентоні Блінкен прибув до України, де планує провести зустрічі з президентом Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

Автор: 

путін володимир (23881) росія (65394) США (23065) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+1
на росії так долго запрягалі про вялічіє, шо у нєйо поєхала гебешная криша
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19.01.2022 10:15
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на росії так долго запрягалі про вялічіє, шо у нєйо поєхала гебешная криша
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19.01.2022 10:15 Відповісти
Так проблема полягає, в тому що смердюче лапатне бункерне лайно миру не хоче...
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19.01.2022 10:15 Відповісти
«Узнав о смерти императора Николая Первого, Россия вздохнула свободнее. Это была одна из тех смертей, которые расширяют простор жизни.» - В. О. Ключевский
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19.01.2022 10:16 Відповісти
Так в чем проблема. Украину принимайте в НАТО и ЕС. Путин пускай возвращает оккупированные украинские земли и территории ( Крым, Севастополь и ОРДЛО- в пределах международно признанных границ, нашу акваторию Азовского и Черного морей) Ликвидирует базу ВМФ в Севастополе в связи с нарушением договора аренды. Выплачивает понесенные Украиной убытки в связи с агрессией РФ Прекращает вмешательство во внутренние и внешние дела Украины. И будет мир и никакой эскалации.
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19.01.2022 10:41 Відповісти
ага . ну только ненужно всё снова начинать очередной раз с чистого листа отношения.... снова ляляля тополя.... технологии им, помощ ...совместные полёты в космос . дружба ФрэНдшип.... ХВАТИТ!Я ЗАПРЕЩАЮ НОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ! как дети малые.... ограниченные рабочие отношения не более того...
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19.01.2022 10:48 Відповісти
Які ще треба вмовляння? Це батьки можуть діточок так вгамувати їх непослух. Що відбувається? Дефіцит газу, запит перевищує пропозицію. Нафта в ціні піднялась. Пояснення, що це викликано зростом економік після пандемії - абсурд. Коронавірус не припинився. Локдауни залишаються. Бряжчання зброєю московітів зросла. Шантаж та вимоги визнати московію наддержавою не припиняються незалежно від діючих санкцій та обіцянок застосувати ще жорстокіші заходи. Нічого було вмовляти московію з 2013 року. Але час є. Можна поставити московію ще у позу ЗЮ. Ніколи не пізно. Московіти тільки подякують за це. Бо це наблизить кінець ...йлу.
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19.01.2022 10:56 Відповісти
Почему Блинкен так деликатно разговаривает с убийцей путлером, просящим тоном, с гопниками нельзя так себя вести.
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19.01.2022 11:05 Відповісти
Хочешь мира - готовься к войне
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19.01.2022 11:46 Відповісти
https://www.facebook.com/borislav.bereza?__cft__[0]=AZU5FHJyPj_pYYWpcTmnF9rBcwYNMkhWDFAwFRx8fT9I0GyXim6aWoJs4qIchhyed-o2KQlDI7vlMvWdYefWeif_5hzSvvhmBfR9tf97am3EUOJm1SToemClQEmSPbVFIfM&__tn__=-UC%2CP-R Борислав Береза

https://www.facebook.com/borislav.bereza 19 мин. ·



Злые языки с Банковой говорят, что Владимира Александровича, со всех сторон, активно запихивают в реализацию Минских соглашений. И похоже, что в российской трактовке. Владимир Александрович отпирается, как может, потому что даже он понимает чем это черевато, а с уличными протестами он не справится. И это он хорошо понимает. Не лох все же. Хотя он пытался предложить нашим западным партнерам поддержать беспредельный арест Порошенко в обмен на выполнение им Минских соглашений в российской трактовке. Но был послан с примерным объяснением, что мухи отдельно, а котлеты отдельно. И мухи, в виде исполнения Минских соглашений в российской трактовке можно, а вот с нарушением законов садить Порошенко нельзя. От слова совсем. Говорят, что в виде сладкой пилюли ему обещают выдвинуть его на Нобелевскую премию мира. Мол, будет он лауреатом, как пятый премьер-министр Израиля Ицхак Рабин. Но я бы рекомендовал Владимиру Александровичу прежде поинтересоваться, как закончил Рабин. Та ещё перспектива для 43-летнего комика...
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19.01.2022 13:11 Відповісти
 
 