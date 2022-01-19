Блінкен про відносини з РФ: США хочуть миру. Путін має можливість зробити кроки для деескалації кризи

Росія може уникнути кризи відносин із США.

Таку заяву зробив держсекретар США Ентоні Блінкен напередодні візиту до України, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Блінкен сказав, що в США не прагнуть загострити кризу у відносинах із РФ, але все залежатиме від дій Росії та особисто президента РФ Володимира Путіна.

"Сполучені Штати не хочуть конфлікту. Ми хочемо миру. Путін має можливість зробити кроки для деескалації кризи, щоб Сполучені Штати та Росія могли підтримувати відносини, які не ґрунтуються на ворожості чи кризі", — заявив Блінкен.

Нагадаємо, сьогодні, 19 січня, Ентоні Блінкен прибув до України, де планує провести зустрічі з президентом Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.