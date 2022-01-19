Утворення Держслужби у справах дітей та вакцина з Китаю, - порядок денний Кабміну

Кабінет Міністрів на сьогоднішньому засідання планує ухвалити рішення про утворення Державної служби України у справах дітей, а також розглянути низку інших питань.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний порядок денний опубліковано на Урядовому порталі.

Так, Кабмін може ухвалити рішення про утворення Державної служби України у справах дітей.

Глава МЗС Денис Монастирський пропонує встановити квоти імміграції на 2022 рік.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко пропонує розглянути деякі питання функціонування інформаційно-аналітичної системи "MedDataˮ. Також глава МОЗ запропонував змінити перелік лікарських засобів та медичних виробів, які закуповуються на підставі угод про закупівлі зі спеціалізованими організаціями.

Також Кабмін розгляне підписання Листа-зобов’язання Уряду України щодо отримання гуманітарної допомоги у вигляді вакцини від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, від Уряду Китайської Народної Республіки.

Міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко ініціює затвердження порядку консервації земель.

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