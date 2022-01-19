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Транзит газу через Україну зменшився до мінімуму за останні чотири роки, - Оператор ГТС. ІНФОГРАФІКА

Транзит газу через Україну зменшився до мінімуму за останні чотири роки, - Оператор ГТС. ІНФОГРАФІКА

Середньодобовий транзит природного газу через газотранспортну систему (ГТС) України 1-16 січня 2022 року становить 52,4 млн куб. м, що є мінімальним за останні чотири роки.

Про це повідомив голова ОГТСУ Сергій Макогон, передає Цензор.НЕТ.

"Газпром" не став бронювати на лютий додаткову транзитну потужність через Україну, незважаючи на таку можливість. До речі, за 16 діб січня 2019-го середньодобовий обсяг транзиту становив понад 250 млн куб. м газу, у "ковідному" 2020-му - 83,4 млн куб. м, 2021-го - 124,6 млн куб. м, 2022-го - загалом 52,4 млн куб. м газу", - розповів він.

"Висновки напрошуються самі за себе: "Газпром" не зацікавлений допомагати країнам ЄС у кризовий період, тиск на Європу для запуску "Північного потоку-2" продовжується", - резюмував Макогон.

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Транзит газу через Україну зменшився до мінімуму за останні чотири роки, - Оператор ГТС 01

Як повідомлялося, транзит природного газу через ГТС України у 2021 році становив 41,6 млрд куб. м, що на 25,4% менше, ніж 2020-го (55,8 млрд куб. м). Зокрема, транспортування у західному напрямку у 2021 році знизилося на 26% - до 38,017 млрд куб. м газу. Загалом у 2021 році було заброньовано 44,4 млрд куб. м транзитних потужностей на точках виходу з РФ (40 млрд куб. м відповідно до контракту, ще 4,4 млрд куб. м - на місячних та добових аукціонах), але використано лише 41,6 млрд куб. м. Загалом потужності української ГТС у 2021 році було використано менше ніж на 30%. Пропускна спроможність ГТС України на вході становить 281 млрд куб. м, на виході - 146 млрд куб. м.

Автор: 

газ (10455) Газпром (3389) ГТС (588) Макогон Сергій (116) Оператор ГТС (547)


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Топ коментарі
+3
Я сам верю в свободный рынок. НО!!. Я помню, как Газпром еще в июне говорил для ЕС, мало покупатете газ для закачки в хранилища - будут проблемы зимой.

Рынок все и отрегулировал.
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19.01.2022 11:59
+2
Якщо європідери не купують газ для своїх країн , то кому його транспортувати?
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19.01.2022 10:36
+2
Если Газпром не выполняет контракты, то иди Ukraine прямо в суд, а не скулите.
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19.01.2022 10:40
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Если бы ЕС надо было запустить такой проект как СП-2
То они нагло придумали причину чтобы закрыть паралельную
поставку
Когда идёт речь о деньгах как СП-2 все благородство
и партнёрство пошло бы род пол
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19.01.2022 10:28 Відповісти
Бавтеся і далі з москалями в загальноєвропейські цінності.
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19.01.2022 10:32 Відповісти
Нужно влупить санкциями по Газпрому и запретить этот вонючий газ в Европe.
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19.01.2022 10:34 Відповісти
Якщо європідери не купують газ для своїх країн , то кому його транспортувати?
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19.01.2022 10:36 Відповісти
Если Газпром не выполняет контракты, то иди Ukraine прямо в суд, а не скулите.
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19.01.2022 10:40 Відповісти
Та чиновники ходять в суд тільки щоб собі мегапремію виписати.
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19.01.2022 10:45 Відповісти
Все правильно говорите нужно восстанавливать ядерное оружие.
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19.01.2022 11:41 Відповісти
О каком транзите Черчилль договаривался бы с Германией воюя с Гитлером 8 лет ?
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19.01.2022 10:37 Відповісти
Ну Сталина ставить в пример - как-то не кошерно здесь, а вот Черчиль это же супер пример принципиальности.
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19.01.2022 11:53 Відповісти
О ужос оказывается Европа воюет с ***********? А когда такое случилось и кто на кого напал?
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19.01.2022 11:44 Відповісти
Украина воюет, но одновременно настаивает на обслуживании газового бизнеса врага. Тут пахнет зрадой.
Черчиль не обслуживал интересы Гитлера.
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19.01.2022 11:51 Відповісти
А с кем Украина воюет? И кто бизнес интересы Украины газовые обслуживает? Что вы так скромно и неопределенно озвучиваете? И к стати разве газ не в Европу идет? Разве гитлер поставлял Черчелю газ? К то ж у вас с кем воюет и чьи бизнес интересы обслуживает определитесь поименно.
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19.01.2022 11:56 Відповісти
Ну зачем такой тупой? Воюет Украина с агрессором, правда без объявления войны, и не разорвав дип отношения. Одновременно Украина заставляет агрессора провозить (gas) товары агрессора в Европу только через Украину. Помогая богатеть агрессору. Это и есть форменная зрада для воюющей страны - Украины.
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19.01.2022 12:07 Відповісти
Мне тоже интересно зачем такой тупой, да еще и идиот, Так с кем воюет Украина? Где же этот агрессор который газ возит через Украину, помогая богатеть Украине, в горах Гималаях что ли? Так что там Гитлер Черчелю возил газ?
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19.01.2022 12:14 Відповісти
Вітаю госпожу Меркель з перемогою над цінами за газ. Газпром .... вошел в пАложеніє.
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19.01.2022 10:42 Відповісти
Кстати, газ сегодня подешевел до 850$. https://www.theice.com/products/27996665/Dutch-TTF-Gas-Futures/data?marketId=5336900
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19.01.2022 10:46 Відповісти
Меньше денег заплатят, Зеленский меньше украдёт, это же хорошо))
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19.01.2022 10:46 Відповісти
Так а нах ********* сп2 и турецкий поток и тд строили? В благодарность за санкции?
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19.01.2022 11:46 Відповісти
От блин строили помогать Европе в благодарность за санкции а теперь "И почему Газпром должен помогать Европе." Шо там у вас образно говоря, с трусами и крестиком сможете определиться?
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19.01.2022 12:06 Відповісти
Так Газпром и обвиняют, что не помогает Европе давая больше газа сверх контрактов, что бы сбить цены. Это же рынок за который ЕС ратовал..
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19.01.2022 12:11 Відповісти
Так а нах тогда столько трубопроводов настроили? Чтоб меньше газа продавать? Если обиделся на Европу нах он вообще газ туда продает, пусть обрежет и вы не будете плакать что Украина напала на ********* а приходится возить через нее газ в проклятую вами гейопу.
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19.01.2022 12:22 Відповісти
Понастроили еще во времена СССР и соц. лагеря и войны идеологий. Те времена канули. Забыли и все.

Сейчас новые времена.
1) Полякам рус газ не нужен. Супер!
2) Украина рус газ не покупает (спасибо Кролику). Супер!
3) Новые прямые газопроводы в Европу короче и на 50% профинансированы европейцами по законам ЕС.
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19.01.2022 12:31 Відповісти
Все эти сп и турецкие потоки понастроили во времена ссср? Вас до сегодня со времен ссср в дурдоме держали за антисоветскую деятельность? Они рано вас выпустили и ошиблись с диагнозом.
1Ну не покупаеют поляки газ чего вам нервничать гейропейцы же.
2 Ну оказались вы поставлять газ даже по контракту в Украину, а теперь отказываетесь заключать. Ну так вы ж ноете что биндеры с натой на вас напали? Только тогда непонятно зачем вы через Украину газ в нату возите и все больше трубопроводов туда строите (это реальность без вашего маразма "Понастроили еще во времена СССР". когда ********* еще и в помине не было).
3 все эти газопроводы газпромовские, а сп2 на 100%, то что деньги вы давали кому то что б они влажевали их в газпром это ваше личное дело, и все равно непонятно нах вы их строили если "И почему Газпром должен помогать Европе".
Вернитесь лучше добровольно в больничку, может такой кретинизм лечится медикаментозно.
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19.01.2022 12:54 Відповісти
Я сам верю в свободный рынок. НО!!. Я помню, как Газпром еще в июне говорил для ЕС, мало покупатете газ для закачки в хранилища - будут проблемы зимой.

Рынок все и отрегулировал.
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19.01.2022 11:59 Відповісти
Кацапи своїми руками убили свій "бізнес на газу". Так, це не вчора, чи сьогодні. чи завтра. Але точку неповернення вже пройдено.
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19.01.2022 12:01 Відповісти
Не очень Кошерно как-то с Новатэком получилось для друга стоящего плечом к плечу к Украине и уверяющего в 100% поддержке.
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19.01.2022 12:23 Відповісти
Німці хай Шредера слухають.
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19.01.2022 12:33 Відповісти
Так послушали-же Шредера. У немцев и есть прямой маршрут. Немцы знают, что Норвегия будет пустая через 5-10 лет. Ho - Надежда на США, но эти как обычно, могут соскочить в Азию, там экономический бум.
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19.01.2022 13:12 Відповісти
а россиюшка через сколько пустаю будет? поговаривают что она "не свой" газ частично поставляет.
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19.01.2022 14:15 Відповісти
Позитивная динамика для Украины.Хотя скорее это все из-за высоких температур.
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19.01.2022 13:22 Відповісти
 
 