Транзит газу через Україну зменшився до мінімуму за останні чотири роки, - Оператор ГТС. ІНФОГРАФІКА
Середньодобовий транзит природного газу через газотранспортну систему (ГТС) України 1-16 січня 2022 року становить 52,4 млн куб. м, що є мінімальним за останні чотири роки.
Про це повідомив голова ОГТСУ Сергій Макогон, передає Цензор.НЕТ.
"Газпром" не став бронювати на лютий додаткову транзитну потужність через Україну, незважаючи на таку можливість. До речі, за 16 діб січня 2019-го середньодобовий обсяг транзиту становив понад 250 млн куб. м газу, у "ковідному" 2020-му - 83,4 млн куб. м, 2021-го - 124,6 млн куб. м, 2022-го - загалом 52,4 млн куб. м газу", - розповів він.
"Висновки напрошуються самі за себе: "Газпром" не зацікавлений допомагати країнам ЄС у кризовий період, тиск на Європу для запуску "Північного потоку-2" продовжується", - резюмував Макогон.
Як повідомлялося, транзит природного газу через ГТС України у 2021 році становив 41,6 млрд куб. м, що на 25,4% менше, ніж 2020-го (55,8 млрд куб. м). Зокрема, транспортування у західному напрямку у 2021 році знизилося на 26% - до 38,017 млрд куб. м газу. Загалом у 2021 році було заброньовано 44,4 млрд куб. м транзитних потужностей на точках виходу з РФ (40 млрд куб. м відповідно до контракту, ще 4,4 млрд куб. м - на місячних та добових аукціонах), але використано лише 41,6 млрд куб. м. Загалом потужності української ГТС у 2021 році було використано менше ніж на 30%. Пропускна спроможність ГТС України на вході становить 281 млрд куб. м, на виході - 146 млрд куб. м.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
То они нагло придумали причину чтобы закрыть паралельную
поставку
Когда идёт речь о деньгах как СП-2 все благородство
и партнёрство пошло бы род пол
Черчиль не обслуживал интересы Гитлера.
Сейчас новые времена.
1) Полякам рус газ не нужен. Супер!
2) Украина рус газ не покупает (спасибо Кролику). Супер!
3) Новые прямые газопроводы в Европу короче и на 50% профинансированы европейцами по законам ЕС.
1Ну не покупаеют поляки газ чего вам нервничать гейропейцы же.
2 Ну оказались вы поставлять газ даже по контракту в Украину, а теперь отказываетесь заключать. Ну так вы ж ноете что биндеры с натой на вас напали? Только тогда непонятно зачем вы через Украину газ в нату возите и все больше трубопроводов туда строите (это реальность без вашего маразма "Понастроили еще во времена СССР". когда ********* еще и в помине не было).
3 все эти газопроводы газпромовские, а сп2 на 100%, то что деньги вы давали кому то что б они влажевали их в газпром это ваше личное дело, и все равно непонятно нах вы их строили если "И почему Газпром должен помогать Европе".
Вернитесь лучше добровольно в больничку, может такой кретинизм лечится медикаментозно.
Рынок все и отрегулировал.