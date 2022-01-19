"Росія ні на кого не збирається нападати": посольство РФ закликало США не постачати зброю в Україну

Посольство Росії закликало США відмовитися від планів щодо постачання нових партій озброєнь в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві посольства, опублікованій 19 січня у фейсбуці.

"18 січня високопосадовці Білого дому, Держдепу та Пентагону в унісон заявили про відсутність кроків щодо деескалації на російсько-українському кордоні. Більше того, стверджували, що наша країна може будь-якої миті вторгнутися до сусідньої держави, у т.ч. з території Білорусії", - йдеться у повідомленні.

Російські дипломати запевняють, що Росія ні на кого не збирається нападати: "Практика переміщення військ у своїй землі – наше суверенне право".

"Закликаємо припинити істерику і не нагнітати напруженість навколо проблеми Донбасу. А головне – не підштовхувати "гарячі голови" у Києві до нових провокацій.

Якщо США насправді віддані дипломатичним зусиллям щодо врегулювання внутрішньоукраїнського конфлікту, їм варто відмовитися від планів щодо постачання нових партій озброєнь для ЗСУ. Натомість, Вашингтону слід би скористатися своїм впливом на владу України, щоб переконати їх припинити саботаж Мінських домовленостей", - йдеться у заяві.

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