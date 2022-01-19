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"Росія ні на кого не збирається нападати": посольство РФ закликало США не постачати зброю в Україну

Посольство Росії закликало США відмовитися від планів щодо постачання нових партій озброєнь в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві посольства, опублікованій 19 січня у фейсбуці.

"18 січня високопосадовці Білого дому, Держдепу та Пентагону в унісон заявили про відсутність кроків щодо деескалації на російсько-українському кордоні. Більше того, стверджували, що наша країна може будь-якої миті вторгнутися до сусідньої держави, у т.ч. з території Білорусії", - йдеться у повідомленні.

Російські дипломати запевняють, що Росія ні на кого не збирається нападати: "Практика переміщення військ у своїй землі – наше суверенне право".

"Закликаємо припинити істерику і не нагнітати напруженість навколо проблеми Донбасу. А головне – не підштовхувати "гарячі голови" у Києві до нових провокацій.

Якщо США насправді віддані дипломатичним зусиллям щодо врегулювання внутрішньоукраїнського конфлікту, їм варто відмовитися від планів щодо постачання нових партій озброєнь для ЗСУ. Натомість, Вашингтону слід би скористатися своїм впливом на владу України, щоб переконати їх припинити саботаж Мінських домовленостей", - йдеться у заяві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремль вважає "надзвичайно небезпечними" постачання Заходом озброєння в Україну

Росія ні на кого не збирається нападати: посольство РФ закликало США не постачати зброю в Україну 01

Держдепартамент США (1639) зброя (7477) посольство рф (331) США (23065)


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Топ коментарі
+139
ми не збираємось нападати... але ви зброю Україні не давайте, щоб українці нам не ввалили *****, коли ми на них не нападемо
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19.01.2022 10:28
+99
Росися уже напала, аннексировав Крым и части двух областей
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19.01.2022 10:27
+88
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19.01.2022 10:36
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"Закликаємо припинити істерику і не нагнітати напруженість навколо проблеми Донбасу. А головне - не підштовхувати "гарячі голови" у Києві до нових (НОВИХ, ****!) провокацій.

А что, уже были какие-то ранее провокации с нашей стороны, ***********?
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19.01.2022 11:03 Відповісти
Конечно не собирается - она уже это сделала
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19.01.2022 11:05 Відповісти
Странный подход у россиян. Донбассу они оружие не поставляют и отпускников туда не направляют. Но время от времени там ловятся кадровые военнослужащие РФ. А также выкапываются образцы современного оружия российского производства из шахт и схованок трактористами и шахтерами. То есть они могут тайно поставлять современное оружие "народу Донбасса" (новая терминология, то есть есть народ Москвы, Кубани, Мухосранска и т.д.), а Украине легально закупать - низзя! Как говорил Вовочка в анекдоте - логики нет!
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19.01.2022 11:06 Відповісти
_Их дело в том, что они убеждены, будто Украина - их собственность. Это заявление глупо критиковать за нелогичность, неправдивость и т. п. - это прямо высказанное притязание агрессора на Украину.
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19.01.2022 11:32 Відповісти
касабу повірити, себе не поважати, нехай фуйло та Конь відправлять в Київ на проживання свої дочки з сім'ями
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19.01.2022 11:07 Відповісти
Ссуться свинособаки. Ссуться

Добре.
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19.01.2022 11:08 Відповісти
Трохи втомилась заспокоювати своїх західних друзів (у них усіх panic disorder чи щось близько того). Зокрема пояснювати, що це й є головна зброя Кремля - індукований психоз: замість жити своє життя, творити-будувати-мислити-розвиватись, ви спускаєте енергію й невідшкодовний час свого життя в чорний унітаз "планів Путіна": він диктує вам свій порядок денний. На фіга ж йому якось іще "нападати", коли він і без зайвих затрат, надурняк може вас розчудесно паралізувати якою-небудь одною ексцентричною новиною, і ви ні про що більш не будете думати цілими днями?..
...Цілий тиждень повторюю на Захід на різні лади, телефоном і на письмі: люди, не годуйте вампіра! Готуйтесь проткнути його кілком, але, ради всього святого, не панікуйте, - не розмовляйте (подумки) з Путіним, розмовляйте зі своїми дітьми! - https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3387875-pro-psihologicni-vijni-rosiu-zahid-aponiu-i-sevelova.html
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19.01.2022 18:18 Відповісти
боятся они или не боятся, главное чтобы прислали нам средства защиты от ракетных атак Кремля. А то будет потом поздно "всраться". Ну а про важность хобби надо думать всегда и не только во время войны с агрессором. Вы ж не овощь, чтобы просо бездушно существовать без увлечений. Чем больше этих хобби, тем меньше у вас желания в мыслях там у себя путинизировать. Подумайте о хобби ждущем вас, о занятии которое вас сделает счастливее, здоровее, сильнее.
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20.01.2022 01:01 Відповісти
Повірити *****!?
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19.01.2022 11:08 Відповісти
Если даже на каждого взрослого жителя Украины будет приходиться 1 Джавелин, 1 Стингер, 1 Пэтриот и по одной ракете из Железного купола, то как это может угрожать тем, кто не собирается нападать на Украину?
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19.01.2022 11:11 Відповісти
Она напала 8 лет назад. Кровищи будет с кремлевских зеленых человечков!
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19.01.2022 11:12 Відповісти
Если нападать не собираетесь,то чего кипишуете,убогие?
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19.01.2022 11:13 Відповісти
Эти лживые русские....
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19.01.2022 11:17 Відповісти
які ж вони руськіе, ани рассеянці
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19.01.2022 12:18 Відповісти
фидирасты
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19.01.2022 18:47 Відповісти
это россияне а не русские.
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20.01.2022 01:02 Відповісти
расіся ніколи не збирається і завжди нападає
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19.01.2022 11:19 Відповісти
Логіка кремляді до тупості проста, як 3+2=6: якщо "Практика переміщення військ у своїй землі - наше суверенне право", а "України нема, є наша недороссія" то, переміщати танки по Україні це, суверенне право московитів. Це, так- якщо хтось ще не вкурив.
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19.01.2022 11:20 Відповісти
Недоноссия
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19.01.2022 16:04 Відповісти
"Россия ни на кого не собирается нападать. Призываем прекратить истерику и не нагнетать напряженность." ©
Якщо не збираєтесь нападати (цього разу), то навіщо ця істерика? Заспокойтесь і займіться своєю державою - побудуйте своїм громадянам нові дерев'яні дворові вбиральні, нагодуйте нужденних, аби вони не копирсалися у смітниках, зробіть доступними ціни на ваш "народний напій" - настоянку глоду, відремонтуйте лікарні... Хіба мало є проблем у вашого населення?
І не лізьте зі своїми п'яними обіймами до інших. Бо українці та інші сахаються від вас, як від чуми. І мріють побачити на місці вашої паРаші просто безкраї океанські простори...

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19.01.2022 11:23 Відповісти
Та блин, где наша Кубань и Дальневосточная Украина..
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19.01.2022 11:28 Відповісти
Ми пам'ятатимемо про них.
І про те, що колись вони були українськими і проукраїнськими. А потім скурвились.
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19.01.2022 11:49 Відповісти
У 2013 році на спортивному паблику було у мене спілкування з молодим спортсменом, випускником школи з Кубані. Він заздалегідь вибачився за посереднє знання російської, оскільки з сім'єю та своїм оточенням спілкується по-українськи. Хлопець народився та виріс на Кубані. Так що...
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19.01.2022 13:08 Відповісти
Не маю сумніву, що є якісь рідкісні випадки такого штибу. Проте переважна більшість там вже є втраченою для України. Століття "служенія царю і атєчєству" зробили свою чорну справу.
2014 року на Ютьюбі розмістили цікаве відео
https://www.youtube.com/watch?v=AnbqL7Ivkno Российские казаки: "Сегодня наш царь - Путин!"
Зараз перевірив - його вже видалено, на жаль. Там на зібранні казаків старший рявкнув на присутніх саме цією фразою. У них ***** - це цар, млять!
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19.01.2022 14:41 Відповісти
відтепер ті території заражені, як чорнобиль, туди смертельно навіть наближатись, не те що мріяти приєднання до нас
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19.01.2022 11:58 Відповісти
то є так, невиліковний камуняко сатанинський сифіліс мозку, хоча які там мізки
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19.01.2022 12:20 Відповісти
А от зробіть навпаки. Поставте зброю. Америка! І не тільки бронежилети, а летальну. Аж свербить, так хочеться подивитись, яка риторика почнеться з конюшні рФ. Так вже було, коли балтійські країни вступали у НАТО. Конюшня ... палала.
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19.01.2022 11:29 Відповісти
Верить рашке , себе дороже. Вы козломордые в Будапеште уже гарантировали нам безопасность, целостность , нерушимость наших границ , ну и что теперь , где это всё?
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19.01.2022 11:33 Відповісти
Отлично значит все правильно делаем , если на мошканских болотах вой
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19.01.2022 11:36 Відповісти
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19.01.2022 11:38 Відповісти
Помним, как перед оккупацией Крыма Лавров говорил, что Россия уважает суверенитет, границы и территориальную целостность Украины.
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19.01.2022 11:42 Відповісти
И ***** то же самое кукарекало.
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19.01.2022 11:50 Відповісти
Російські дипломати запевняють, що Росія ні на кого не збирається нападати: (практика невиконання російським окупантом Будапештських папірців, дає Україні повне право стверджувати,що московський окупант в черговий раз бреше."Практика переміщення військ у своїй землі - наше суверенне право" отож після окупації українського Криму і частини Донбасу ,московським окупантом ,Українське суверенне право зобов'язує мати достатнью кількість необхідної зброї, щоб у московського окупанта назавжди відпала не тільки охота, але навіть і думки про повторення того,що він вчинив в 2014 році в Україні,окупувавши 7% її території і розпочавши з нею війну
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19.01.2022 11:43 Відповісти
Вірити кацапу - себе не поважати
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19.01.2022 11:44 Відповісти
Во свинособаки ********
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19.01.2022 11:49 Відповісти
"не давайте им оружие, а то у них будет чем защищаться от нас."
ну не бред-ли?
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19.01.2022 11:49 Відповісти
Тобиш свиномордые забили Донецкий военторг новейшим оружием под завязку,уже места не хватает,а как нам, так табу. ******, таких цыничных ублюдков,тварей,нелюдей,нужно уничтожать на каждом клочке земли...Пусть только дернуться,суки, вам ****** будет,или думаете что Китай подсобит,хрен вам,Поднебесная только и ждет вашей прыти, и мы будем граничить с Китаем !!
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19.01.2022 11:52 Відповісти
Ну да, то будуть білоруські добровольці Чим більше зброї отримає Україна тим більше російської нечисті ми знищимо!
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19.01.2022 11:53 Відповісти
Нам зброю постачають для захисту.
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19.01.2022 12:07 Відповісти
Подгорает у москаликов ...
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19.01.2022 12:08 Відповісти
Ответ ************ должен быть такой: "Какие-такие поставки вооружения, да еще и из Штатов ? Это все можно купить в ближайшем военторге !!!"
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19.01.2022 12:12 Відповісти
Відповідь має бути така: "Перестаньте стягувати та приберіть своє військо кругом України з трьох сторін, НАТО і Америка не збираються нападати на роісю!"
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19.01.2022 12:17 Відповісти
Ага, повірити масковії-себе не поважати. Путін перед захопленням Крима також казав що він Український. Хочешь миру - готуйся до війни.
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19.01.2022 12:19 Відповісти
Хрен вас знаешь питорасы ватные
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19.01.2022 12:30 Відповісти
Москалям верить нельзя
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19.01.2022 12:34 Відповісти
Во идиоты. Если их перемещения войск - дело суверенное, то и поставка оружия Украине - тоже дело суверенное США и Украины. Также приближение НАТО к России - дело суверенное Украины и НАТО.
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19.01.2022 12:36 Відповісти
ТОГДА ВЫВОДИТЕ ВОЙСКА С ДОНБАССА И КРЫМА !!!
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19.01.2022 12:39 Відповісти
Карашо! Теперь контрибуция и за ущерб.
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19.01.2022 12:46 Відповісти
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19.01.2022 12:52 Відповісти
ер вам а не особый статус ваты. лучше уж оружием запасаться
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19.01.2022 12:55 Відповісти
>перемещения войск на своей земле - наше суверенное право
вот мы и переместим войска на нашей земле до границы, только оружия побольше наберем
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19.01.2022 12:57 Відповісти
никто уже не доверяет козлам.
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19.01.2022 13:01 Відповісти
Московиты говорят, что имеют право перемечать войска по своей территории. А мы на своей территории имеем право покупать или получать даром вооружения.
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19.01.2022 13:03 Відповісти
США просто взяли на вооружение методы русни,которая день и ночь рассказывает что Украина якобы собирается нападать на Дамбас.А теперь эти рашочерти сами оказались стороной которая оправдывается.Кроме того все эти заявления США нехило просаживают экономику мордора.
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19.01.2022 13:11 Відповісти
Говорят, что каждый народ имеет ту власть и политиков которых заслуживает чаще всего так.
В том числе для московии.

У них уродливая власть и соответственно уродливый народ, который произвел эту власть и политиков.

В Украине совсем другое. У нас политики не производные украинского народа. Они корнями исходят из бывшей номенклатуры СССР, жесткими мерами созданной для нас москвой из негодяев и предателей. Многие из них (а может и большинство) имеют прямых предков исполнителей голодомора и репресий.
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19.01.2022 13:15 Відповісти
ты прав. Правительство РФ к своим россиянам относится лучше, чем правительство Украины к украинцам.
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19.01.2022 14:47 Відповісти
А украинцев власть РФ ненавидит. И их народ им подыгрывает.
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19.01.2022 15:31 Відповісти
Я не о том, я о том, что у нас власть против народа.
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19.01.2022 16:02 Відповісти
Тобто,Ви маєте на увазі Кагановичів,Балицьких і інших швондерів.
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19.01.2022 15:45 Відповісти
Якщо не збираєтесь то і боятись нічого.
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19.01.2022 13:17 Відповісти
Хто повірить росії - той величезний дурак. Росія - це тисячократна брехня.
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19.01.2022 13:23 Відповісти
Если не собираетесь нападать - какая вам разница.?
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19.01.2022 13:43 Відповісти
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19.01.2022 13:47 Відповісти
Нет уж, сцуки - горите в аду.
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19.01.2022 13:59 Відповісти
Что пуйло-*****, засцал от наличия В украине огромного количества противотанковых средств!! Путину верить себя не уважать!! ВУкраина!!Вооружацся...вооружайся...вооружайся!!! .. только так мы сможем дать отпор этой татаро-монгольской нечисти-Московии!!
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19.01.2022 14:35 Відповісти
Их.там.нет.ам верить- это себя обмануть.
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19.01.2022 14:46 Відповісти
Практика покупать что хочешь тоже наше с уверенное право.
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19.01.2022 15:09 Відповісти
Кацапу повірити- себе не поважати.
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19.01.2022 15:33 Відповісти
Моя мама ще 60 років тому, говорила мені- Богданцю,не вір псові і москалеві.
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19.01.2022 15:39 Відповісти
звідки вона була?
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19.01.2022 20:04 Відповісти
хламідія теж саме каже , що "вторгнення РФ може не бути"... Кремлівська консерва здулася та засмерділа ...
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19.01.2022 16:27 Відповісти
ну, так и Украина не собирается ни на кого нападать. а оружие нужно для того, чтобы и Россия могла сдержать свое слово.
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19.01.2022 16:42 Відповісти
ПНХ
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19.01.2022 16:56 Відповісти
хороший лапоть-мёртвый лапоть.после 2014 по другому быть не может.
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19.01.2022 17:41 Відповісти
"Практика перемещения ОРУЖИЯ и его поставок на своей земле - наше суверенное право"…
Украинское право .
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19.01.2022 17:43 Відповісти
Все, що хотів сказати вже сказали до мене..і так всі коменти. Не дають людині слова сказати...
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19.01.2022 19:08 Відповісти
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19.01.2022 19:34 Відповісти
Російські дипломати запевняють, що Росія ні на кого не збирається нападати: "Практика переміщення військ у своїй землі - наше суверенне право". Джерело: Озброювати українську армію, а за потребою і український народ на своїй землі і закупати зброю для цього у будь якої країни - це наше суверенне українське право
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19.01.2022 20:57 Відповісти
медведь сильно хитрожопый, не хочет из ружья получить
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21.01.2022 16:31 Відповісти
https://podari-drova.ru/ супердержава , *****
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23.01.2022 10:23 Відповісти
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