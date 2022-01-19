"Росія ні на кого не збирається нападати": посольство РФ закликало США не постачати зброю в Україну
Посольство Росії закликало США відмовитися від планів щодо постачання нових партій озброєнь в Україну.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві посольства, опублікованій 19 січня у фейсбуці.
"18 січня високопосадовці Білого дому, Держдепу та Пентагону в унісон заявили про відсутність кроків щодо деескалації на російсько-українському кордоні. Більше того, стверджували, що наша країна може будь-якої миті вторгнутися до сусідньої держави, у т.ч. з території Білорусії", - йдеться у повідомленні.
Російські дипломати запевняють, що Росія ні на кого не збирається нападати: "Практика переміщення військ у своїй землі – наше суверенне право".
"Закликаємо припинити істерику і не нагнітати напруженість навколо проблеми Донбасу. А головне – не підштовхувати "гарячі голови" у Києві до нових провокацій.
Якщо США насправді віддані дипломатичним зусиллям щодо врегулювання внутрішньоукраїнського конфлікту, їм варто відмовитися від планів щодо постачання нових партій озброєнь для ЗСУ. Натомість, Вашингтону слід би скористатися своїм впливом на владу України, щоб переконати їх припинити саботаж Мінських домовленостей", - йдеться у заяві.
Будь ласка, зачекайте...
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А что, уже были какие-то ранее провокации с нашей стороны, ***********?
Добре.
...Цілий тиждень повторюю на Захід на різні лади, телефоном і на письмі: люди, не годуйте вампіра! Готуйтесь проткнути його кілком, але, ради всього святого, не панікуйте, - не розмовляйте (подумки) з Путіним, розмовляйте зі своїми дітьми! - https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3387875-pro-psihologicni-vijni-rosiu-zahid-aponiu-i-sevelova.html
Якщо не збираєтесь нападати (цього разу), то навіщо ця істерика? Заспокойтесь і займіться своєю державою - побудуйте своїм громадянам нові дерев'яні дворові вбиральні, нагодуйте нужденних, аби вони не копирсалися у смітниках, зробіть доступними ціни на ваш "народний напій" - настоянку глоду, відремонтуйте лікарні... Хіба мало є проблем у вашого населення?
І не лізьте зі своїми п'яними обіймами до інших. Бо українці та інші сахаються від вас, як від чуми. І мріють побачити на місці вашої паРаші просто безкраї океанські простори...
І про те, що колись вони були українськими і проукраїнськими. А потім скурвились.
2014 року на Ютьюбі розмістили цікаве відео
https://www.youtube.com/watch?v=AnbqL7Ivkno Российские казаки: "Сегодня наш царь - Путин!"
Зараз перевірив - його вже видалено, на жаль. Там на зібранні казаків старший рявкнув на присутніх саме цією фразою. У них ***** - це цар, млять!
ну не бред-ли?
вот мы и переместим войска на нашей земле до границы, только оружия побольше наберем
В том числе для московии.
У них уродливая власть и соответственно уродливый народ, который произвел эту власть и политиков.
В Украине совсем другое. У нас политики не производные украинского народа. Они корнями исходят из бывшей номенклатуры СССР, жесткими мерами созданной для нас москвой из негодяев и предателей. Многие из них (а может и большинство) имеют прямых предков исполнителей голодомора и репресий.
Украинское право .