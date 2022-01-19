Перекидання російських військ у Білорусь - це пряма загроза для Литви, - міністр оборони Анушаускас

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив у середу, що прибуття російських військових до Білорусі становить ще більшу безпосередню загрозу для Литви.

Москва заявляє, що російські війська було перекинуто до Білорусі для проведення навчань у лютому. Тим часом на Заході зберігаються побоювання щодо можливого вторгнення Росії до України, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"У ситуації, що склалася, ми розглядаємо введення російських збройних сил у Білорусь не тільки як фактор, що дестабілізує ситуацію з безпекою, але і як ще більшу пряму загрозу для Литви", - заявив Анушаускас.

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За повідомленнями Москви, ракетні комплекси С-400 будуть розгорнуті в Білорусі в ході навчань щодо "запобігання зовнішній агресії".

Росія не розкриває кількість військовослужбовців, які беруть участь у навчаннях, про які авторитарний самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко оголосив раніше цього тижня.

Анушаускас зазначив, що у середу він зустрінеться з послами дев'яти країн НАТО, "які активно сприяють зміцненню безпеки Литви". "Ми обговоримо ситуацію з безпекою та представимо дії Литви", - сказав міністр.

У відповідь на напруженість у регіоні Литва вирішила збільшити кількість призовників, а також інструкторів в українській армії, прискорити придбання систем залпового ракетного вогню.