Перекидання російських військ у Білорусь - це пряма загроза для Литви, - міністр оборони Анушаускас
Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив у середу, що прибуття російських військових до Білорусі становить ще більшу безпосередню загрозу для Литви.
Москва заявляє, що російські війська було перекинуто до Білорусі для проведення навчань у лютому. Тим часом на Заході зберігаються побоювання щодо можливого вторгнення Росії до України, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
"У ситуації, що склалася, ми розглядаємо введення російських збройних сил у Білорусь не тільки як фактор, що дестабілізує ситуацію з безпекою, але і як ще більшу пряму загрозу для Литви", - заявив Анушаускас.
За повідомленнями Москви, ракетні комплекси С-400 будуть розгорнуті в Білорусі в ході навчань щодо "запобігання зовнішній агресії".
Росія не розкриває кількість військовослужбовців, які беруть участь у навчаннях, про які авторитарний самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко оголосив раніше цього тижня.
Анушаускас зазначив, що у середу він зустрінеться з послами дев'яти країн НАТО, "які активно сприяють зміцненню безпеки Литви". "Ми обговоримо ситуацію з безпекою та представимо дії Литви", - сказав міністр.
У відповідь на напруженість у регіоні Литва вирішила збільшити кількість призовників, а також інструкторів в українській армії, прискорити придбання систем залпового ракетного вогню.
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(Сарказм )
Но продолжают кидать понты.
В игре слишком жирные куски за передел мира.
За рашей наблюдает, как удав, Китай. Видите - про него нигде не вспоминают, а кятай - уже ПЕРВАЯ сила в мире.
Почему параша не показывает факты о готовящейся "внешней агрессии"? НАТО начало массированную передислокацию войск альянса к границам параши? Или это делает Литва, или Украина, или кто-то другой? Так покажите скоты кацапские! Чем параша ожет объяснить такое маштабное шевеление раша окупантов?
Ответ.
Парашенское, циничное вранье, много вранья, и еще больше вранья.