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Новини Війна
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Перекидання російських військ у Білорусь - це пряма загроза для Литви, - міністр оборони Анушаускас

Перекидання російських військ у Білорусь - це пряма загроза для Литви, - міністр оборони Анушаускас

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив у середу, що прибуття російських військових до Білорусі становить ще більшу безпосередню загрозу для Литви.

Москва заявляє, що російські війська було перекинуто до Білорусі для проведення навчань у лютому. Тим часом на Заході зберігаються побоювання щодо можливого вторгнення Росії до України, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"У ситуації, що склалася, ми розглядаємо введення російських збройних сил у Білорусь не тільки як фактор, що дестабілізує ситуацію з безпекою, але і як ще більшу пряму загрозу для Литви", - заявив Анушаускас.

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За повідомленнями Москви, ракетні комплекси С-400 будуть розгорнуті в Білорусі в ході навчань щодо "запобігання зовнішній агресії".

Росія не розкриває кількість військовослужбовців, які беруть участь у навчаннях, про які авторитарний самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко оголосив раніше цього тижня.

Анушаускас зазначив, що у середу він зустрінеться з послами дев'яти країн НАТО, "які активно сприяють зміцненню безпеки Литви". "Ми обговоримо ситуацію з безпекою та представимо дії Литви", - сказав міністр.

У відповідь на напруженість у регіоні Литва вирішила збільшити кількість призовників, а також інструкторів в українській армії, прискорити придбання систем залпового ракетного вогню.

Автор: 

армія рф (17538) Білорусь (7941) Литва (2414)


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Топ коментарі
+3
НАТО - це ворог. Для ...йла. Для московії. Нічого вже не зміниться. Домовляйся не домовляйся. Злочинці ніколи не змінюються. Ні з роками, ні з ситуацією.
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19.01.2022 10:45
+3
Шо вы паникуете?! Они же сказали, что нападать ни на кого не собираются. Вы что, не верите им?!!
(Сарказм )
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19.01.2022 10:59
+2
Вопрос.
Почему параша не показывает факты о готовящейся "внешней агрессии"? НАТО начало массированную передислокацию войск альянса к границам параши? Или это делает Литва, или Украина, или кто-то другой? Так покажите скоты кацапские! Чем параша ожет объяснить такое маштабное шевеление раша окупантов?
Ответ.
Парашенское, циничное вранье, много вранья, и еще больше вранья.
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19.01.2022 11:07
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НАТО - це ворог. Для ...йла. Для московії. Нічого вже не зміниться. Домовляйся не домовляйся. Злочинці ніколи не змінюються. Ні з роками, ні з ситуацією.
показати весь коментар
19.01.2022 10:45 Відповісти
Шо вы паникуете?! Они же сказали, что нападать ни на кого не собираются. Вы что, не верите им?!!
(Сарказм )
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19.01.2022 10:59 Відповісти
Він ще забувся додати слово - НІКОЛИ...
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19.01.2022 11:06 Відповісти
Кажется, па-раша сильно **********, дергается, как в пляске святого Витта. Они поняли, что шагнули слишком широко и порвали свои штаны.
Но продолжают кидать понты.
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19.01.2022 11:03 Відповісти
А ты уверен, что они поняли - я нет.
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19.01.2022 11:22 Відповісти
Они ВСЁ понимают, но быкуют.
В игре слишком жирные куски за передел мира.
За рашей наблюдает, как удав, Китай. Видите - про него нигде не вспоминают, а кятай - уже ПЕРВАЯ сила в мире.
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19.01.2022 12:21 Відповісти
Вопрос.
Почему параша не показывает факты о готовящейся "внешней агрессии"? НАТО начало массированную передислокацию войск альянса к границам параши? Или это делает Литва, или Украина, или кто-то другой? Так покажите скоты кацапские! Чем параша ожет объяснить такое маштабное шевеление раша окупантов?
Ответ.
Парашенское, циничное вранье, много вранья, и еще больше вранья.
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19.01.2022 11:07 Відповісти
население Литвы в 5 раз меньше чем в Москве а она вон какая опасная
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19.01.2022 11:10 Відповісти
Bylo vremia kak takoje naselyleija daze xodila po Moskve.Mnogyje goroda raski byli zaxvaceni Litvoj.Takaja byla istorija i ejio neizmenis
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19.01.2022 11:33 Відповісти
с-400 хімарсом врахити
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02.07.2022 16:30 Відповісти
а ****
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02.07.2022 16:32 Відповісти
 
 