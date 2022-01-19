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Новини
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У нас немає альтернативи, крім членства в НАТО і продовження реформ, - Порошенко

Україна має на цьогорічному саміті НАТО отримати План дій щодо членства в Альянсі.

Про це заявив п’ятий Президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко у прямому ефірі телеканалу CNN, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу "ЄС".

У нас немає альтернативи, крім членства в НАТО і продовження реформ, - Порошенко 01

"У нас нема іншої альтернативи. Ми маємо приєднатися до НАТО. Досягти критеріїв у сфері протидії корупції. Критеріїв розвитку демократії. Ми прагнемо досягти критеріїв у сфері економіки, енергетики, і багатьох інших сферах, у тому числі сфері безпеки", – зазначив Петро Порошенко.

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"Я пишаюся тим, що разом з нашими американськими партнерами, нашими європейськими партнерами ми створили повноцінну антикорупційну інфраструктуру – Національне антикорупційне бюро, Спеціального антикорупційного прокурора, спеціалізовані агентства та окремий Антикорупційний суд. Все це здобуло позитивну оцінку і було започатковано в якості цілком завершеної структури", – нагадав Петро Порошенко.

"На жаль, протягом останніх трьох років ми спостерігаємо скочування зі шляху реформ. І це стосується не лише антикорупційної сфери, а всього пакету, який ми зробили разом з американськими партнерами. Тому однозначно потрібний сигнал від Сполучених Штатів з тим, щоб стимулювати реформи, не дозволити сповзання на цьому шляху, просування нас на шляху трансатлантичної та європейської інтеграції. Це абсолютно важливо", – констатує Порошенко.

"У нас є вже існуюча інфраструктура. Ми зміцнили законодавство. І ми маємо нарешті стати абсолютно незалежними від корупціонерів. Необхідно призначити керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури", – вважає лідер партії.

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Порошенко зауважив, що наразі Зеленський не призначає керівника САП, і це блокує роботу інституції.

"Рівень корупції значно зріс за ці три роки, і Зеленський розуміє, що якщо зʼявиться незалежний Среціалізований антикорупційний прокурор, то члени його команди, його оточення ризикує опинитися за гратами через корупцію. Саме так. Зі свого боку намагатимусь зробити все для незалежності цих органів, подальшого просування шляхом реформ, передусім у сфері протидії корупції", – наголосив Порошенко.

Автор: 

корупція (4689) НАТО (6463) Порошенко Петро (15181) членство в НАТО (1724) реформи (3207) САП (2225)


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Топ коментарі
+43
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19.01.2022 10:54
+33
Швидше би вже Порох повернувся у президенстке крісло і Україна знову була в надійних руках
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19.01.2022 10:57
+30
В день приезда Блинкена и заседания суда CNN берет у Порошенко интервью. До зелени не доходит?
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19.01.2022 10:55
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19.01.2022 11:43 Відповісти
Говнобот, ходи отсюда
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19.01.2022 11:52 Відповісти
Правильно ответил "! Бот с нулевым "о" IP>
П. порох -не вспоминай имени Моего всуе...
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19.01.2022 13:41 Відповісти
Нела покажи фото свого месії
Рабінович чи Ме, або Зе?
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19.01.2022 15:26 Відповісти
42 млн. украинцев "За" НАТО.
1 против - НАТО.
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19.01.2022 11:46 Відповісти
Купатись, чи не купатись? (с) Та ще цей Блінкен. Дилема Зеленського.

https://www.youtube.com/watch?v=Aok9BcBCCjw
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19.01.2022 11:47 Відповісти
У Гетьмана гарна перспектива вашого зЕзідента у тюрмі навідати. Хоча ... Для цього ви є.
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19.01.2022 11:52 Відповісти
Дык у тваво ***** вообще никакой альтернативы, верёвочка, мыло, берёзка
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19.01.2022 11:53 Відповісти
Не міряйте всіх по собі.
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19.01.2022 12:24 Відповісти
Ну і?
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19.01.2022 12:21 Відповісти
Москвабадскому патріархаті
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19.01.2022 12:21 Відповісти
Та ви шо? Ну і, як це впливає на отримання Україною Томосу?
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19.01.2022 12:26 Відповісти
За пять лет ты мог ввести Украину и в ЕС. И в НАТО. В итоге - имеешь суд,который тебя и судит. Регионалов не пересажал. Сам дерибанил страну с спомощью остальных олигархов. - Мурло брехливое и мерзкое.
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19.01.2022 13:03 Відповісти
з якого наштиря ти вирішив, що Україна в 2014-19рр могла стати членом ЄС та НАТО?
Заглянь в свою методичку, навіть там такої байди немає
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19.01.2022 13:27 Відповісти
Вы серьёзно? После 20 лет её тотальной коррупции и его начало каденции в войне?! Он что волшебник? Или Россия и её влияние в мире исчезло?
Чесное слово ....
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19.01.2022 13:28 Відповісти
Был уже один такой - много обещал Украинским Гражданам , да мало из обещанного свершилось..
1 .Сдал в 1992 году все тактическое и стратегическое оружие Украины-
178 МБР шахтный вариант и 2282 ед. тактического ЯО.
За 220 000 млн. долларов.
2.Продал и сдал в аренду на 10 лет весь Черноморский флот - 330 кораблей , 2 рыболовных флотилии и весь пассажирский , включая новейшие корабли туристического класса , построенные в ГДР типа
.Иван Франко - класс восьмипалубных морских грузопассажирских судов, строившихся на верфи VEB Mathias Thesen Werft Wismar в Висмаре, немецкое обозначение - Seefa 750. Класс назван по имени построенного в 1964 году головного судна этого проекта Иван Франко.
Результат обещаний в 2022 году. В стране - война. ЯО - нет.Флота ЧМП - нет. Кудюкин освобожден.
Рыболовного -нет. 4 рыболовных корабля под украинским вымпелом ловят рыбу в Австралии не для Украины.
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19.01.2022 14:32 Відповісти
а что сделал Зеленский за 2,5 года? - большое НИ-ЧЕ-ГО. все что интересует эту ЗЕленую подлую гадину, так это откаты на его офшоры. и брехливое и мерзкое существо это как раз Зеленский, пообещавший своим избирателям "золотые горы", а после избрания просто подтерся 73% ЗЕбилами. в итоге имеем в стране неслыханную коррупцию и дерибан жидовской мафией, во главе которой Каломойский и его слуга - Зеля. наверное, по версии 73% идиотов выбравших все это, это и есть предел их мечтаний.
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19.01.2022 17:06 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=lJiEZo7d2ys&t=2s

Война до победного конца оффшоров на Соломоновых островах (Англия).

Drone footage of the Roshen factory

44 976 просмотров 3 апр. 2016 г.

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19.01.2022 13:36 Відповісти
Поздно перданул. В 2014-м надо было решать.
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19.01.2022 21:57 Відповісти
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