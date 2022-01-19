У нас немає альтернативи, крім членства в НАТО і продовження реформ, - Порошенко

Україна має на цьогорічному саміті НАТО отримати План дій щодо членства в Альянсі.

Про це заявив п’ятий Президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко у прямому ефірі телеканалу CNN, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу "ЄС".

"У нас нема іншої альтернативи. Ми маємо приєднатися до НАТО. Досягти критеріїв у сфері протидії корупції. Критеріїв розвитку демократії. Ми прагнемо досягти критеріїв у сфері економіки, енергетики, і багатьох інших сферах, у тому числі сфері безпеки", – зазначив Петро Порошенко.

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"Я пишаюся тим, що разом з нашими американськими партнерами, нашими європейськими партнерами ми створили повноцінну антикорупційну інфраструктуру – Національне антикорупційне бюро, Спеціального антикорупційного прокурора, спеціалізовані агентства та окремий Антикорупційний суд. Все це здобуло позитивну оцінку і було започатковано в якості цілком завершеної структури", – нагадав Петро Порошенко.

"На жаль, протягом останніх трьох років ми спостерігаємо скочування зі шляху реформ. І це стосується не лише антикорупційної сфери, а всього пакету, який ми зробили разом з американськими партнерами. Тому однозначно потрібний сигнал від Сполучених Штатів з тим, щоб стимулювати реформи, не дозволити сповзання на цьому шляху, просування нас на шляху трансатлантичної та європейської інтеграції. Це абсолютно важливо", – констатує Порошенко.

"У нас є вже існуюча інфраструктура. Ми зміцнили законодавство. І ми маємо нарешті стати абсолютно незалежними від корупціонерів. Необхідно призначити керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури", – вважає лідер партії.

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Порошенко зауважив, що наразі Зеленський не призначає керівника САП, і це блокує роботу інституції.

"Рівень корупції значно зріс за ці три роки, і Зеленський розуміє, що якщо зʼявиться незалежний Среціалізований антикорупційний прокурор, то члени його команди, його оточення ризикує опинитися за гратами через корупцію. Саме так. Зі свого боку намагатимусь зробити все для незалежності цих органів, подальшого просування шляхом реформ, передусім у сфері протидії корупції", – наголосив Порошенко.