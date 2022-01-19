За тиждень захворюваність на COVID-19 у світі зросла на 20%, - ВООЗ

Захворюваність на коронавірус COVID-19 у всьому світі збільшилася на 20% порівняно з попереднім тижнем.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це йдеться у щотижневому епідеміологічному бюлетені Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

За тиждень із 10 до 16 січня було виявлено понад 18,7 млн нових випадків зараження коронавірусом, це на 3 млн більше, ніж за аналогічну кількість днів минулого тижня. При цьому тоді голова ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус заявив, що в період із 3 до 9 січня було виявлено найбільшу кількість заражень за один тиждень.

Зростання захворюваності було зафіксовано у всіх регіонах, крім африканського, де кількість заражень впала на 27%. Найсильніше захворюваність зросла у Південно-Східній Азії (на 145%) та у Східному Середземномор'ї (на 68%).

Смертність від коронавірусу в усьому світі залишилася незмінною. Найбільше зростання смертей від наслідків захворювання було виявлено у Південно-Східній Азії (на 12%), в інших регіонах показники практично не змінилися.

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Загалом за тиждень було зафіксовано приблизно 45,5 тис. спричинених COVID-19 смертей у всьому світі.

За весь період пандемії у світі було виявлено понад 335,5 млн випадків зараження коронавірусом та понад 5,5 млн смертей від наслідків захворювання.

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