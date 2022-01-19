Заява про евакуацію дипломатів РФ із України - провокація. Джерела СБУ, американська газета і Білий дім - одна зв'язка, - Захарова. ВIДЕО
Спікер російського МЗС Марія Захарова обурилася словами речниці Білого дому Джен Псакі, яка підтвердила інформацію про плани РФ евакуювати своїх дипломатів із України.
В ефірі у пропагандиста Володимира Соловйова Захарова назвала заяву Псакі провокацією, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА Новости".
"У мене питання, яка справа Псакі і американській стороні до того, що відбувається з посольствами інших країн? Це перше питання... Друге питання, навіть не питання, а ремарка. Це все можна охарактеризувати як провокативну поведінку. Третій момент, ми тепер розуміємо, що все, що було зроблено, тобто ці джерела СБУ, американська газета без підключення московських кореспондентів, і Білий дім - це одна зв'язка. Найголовніше, це говорить про їх залученість у всі аспекти, включаючи підготовку провокацій", - заявила вона.
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Только почему-то бацилла арахамии еще раньше её все это запела....
до других стран дела у Псаки нет, а вот до московии есть уже у всего мира дела.
На те й розрахунок був: "Геволт! Що ж це робиться! Вже евакуюють! ***** вже шматує на собі сорочку!!"
мовляв, інформаціі про відїзд дипломатів нема, посольства працюють у штатному режимі ...
кому вірити?
Бо ви злодії світового маштабу, навіть окупувавши Крим та частину Донбасу, ви продовжуєте співати "хачят лі руззкія вайньі?"