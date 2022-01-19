За добу в Києві від COVID-19 померло 12 осіб, виявили 1268 нових випадків. Серед захворілих 126 дітей, - Кличко. КАРТА

У Києві виявили за минулу добу 1268 хворих на коронавірус. 12 людей померли.

Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"1268 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. 12 людей померли. Всього, за період пандемії, в Києві 8389 летальних випадків від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 347 496", – повідомив Кличко.

Захворіли минулої доби: 715 жінок віком від 18 до 92 років та 427 чоловіків віком від 18 до 89 років. А також 52 дівчинки від 4 місяців до 17 років і 74 хлопчики від 6 місяців до 17 років.

Серед померлих 6 жінок від 49 до 89 років і 6 чоловіків від 54 до 81 року.

До лікарень столиці госпіталізували 84 хворих на коронавірус та 51 особу з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

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Одужали минулої доби 635 людей. Загалом коронавірус подолали 328 527 мешканців столиці.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі — 209, у Дніпровському — 171 та в Солом‘янському районі — 132 випадки", – зазначив Віталій Кличко.