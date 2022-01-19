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Україна хоче закупити у Німеччині військові кораблі та системи ППО, - посол Мельник

Україна хоче закупити у Німеччині військові кораблі та системи ППО, - посол Мельник

Навіть після численних відмов уряду Німеччини у продажу Україні озброєнь та "не здається" і продовжує заявляти про бажання придбати у Берліна бойові кораблі та системи протиповітряної оборони.

Про це пише Spiegel, публікуючи коментар посла України у ФРН Андрія Мельника, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Дипломат конкретизував потреби Збройних Сил України перед загрозою нового нападу Росії. За його словами, йдеться насамперед про німецькі військові кораблі, "які є одними з найкращих у світі, і яких ми гостро потребуємо для надійної оборони довгого узбережжя Чорного та Азовського морів".

"Існує такий самий величезний попит на найсучасніші системи ППО, які виробляють німецькі збройові компанії", – додав він.

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Як уточнює видання, Україна "вже багато років вимагає від Німеччини зброї, поки що безрезультатно", і додає: Мельника аргументи Берліну "дратують".

"Дивно, що в Берліні питання про історичну відповідальність також використовується як аргумент для відмови від військової допомоги. Ця відповідальність має поширюватися на український народ, який втратив не менше восьми мільйонів життів під час німецько-фашистської окупації України", – пояснив він.

Spiegel зазначає, що в коаліції ФРН "починають виникають сумніви" щодо жорсткої позиції щодо непостачання зброї.

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Недавно голова комітету бундестагу з оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерманн заявила, що "ми маємо подумати про постачання до України оборонного озброєння", хоча раніше вона ж говорила, що "в коаліційній угоді ми виключили доставлення зброї до кризових районів. Україна – одна з них".

Автор: 

Німеччина (7390) зброя (7477) Мельник Андрій (234)


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Топ коментарі
+35
корабли можно купить в турции англии южной корее, пво отличное в израиле. зачем нам унижаться перед этими ************** подстилками
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19.01.2022 11:28
+30
Навіщо Україні віськові кораблі за кучу грошей які можна потопити кількома пострілами. Набагато ефективніше покрити берегову лінію протикорабельними системами які будуть прострілювати все Чорне море а на решту закупити кілька сотень безпілотників!
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19.01.2022 11:30
+18
тут важен принцып, если дойчи дрогнут и начнут поставки оружия, это будет очень символично. Передовая страна ЕС поставляет оружие Украине
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19.01.2022 11:30
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Купите аналоги в Китае...... Полно производителей..... Вряд ли немцы производят что то не заменимое....
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19.01.2022 13:11 Відповісти
А що, "95 квартал" не випускає ніякі кораблі і катери? Знищили придурки "Кузню"? А як обіцяли все дешево і багато. Повірили шахраям?
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19.01.2022 13:21 Відповісти
Мельник - единственно супер-полезный дипломат при верховном горнолыжнике.
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19.01.2022 13:23 Відповісти
Может хватит уже бредить этому послу. Немецкое да и вообще любое западное оружие слишком дорогое. Украина никогда у них ничего не купит. За все 8 лет единственное что покупала Украина это советское оружие у Чехии, Литвы и Польши, если не считать навязанных американских покупок за американские же деньги.
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19.01.2022 13:34 Відповісти
Мельнику не надоело стучать в пустоту?? немецкие чиновники и элиты ихние коррумпированы и продажны...давно на прикормке у кремля!!!
Реакция Германии на «множество реваншистских авантюр России была «неадекватной такой и осталось неадекватной и пасивной.
Продажная политика Берлина фактически способствовала ослаблению неядерных государств Восточной Европы и немецкая политика финансово укрепила РФ все более экспансионистской к захвахту у соседей территорий.. Берлин спонсор войн и созюник РФ.

Лучше уже проспонсируйте наши проекты и заводы КБ Южное, и Луча.... эффективное ПВО вам сделают средней и дальней дальности. Главное дайте денег. А не вбухивать млрды в дороги. Когда оккупант и враг у ворот.
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19.01.2022 15:27 Відповісти
КБ Піденне розробляє ЗРК дальньої дії до 280 км, а КБ Луч середньої до 100 км, потрібні обидва проекти для армии.

"Південне" ім. М. К. Янгеля" розраховує на державну підтримку у створенні української зенітно-ракетної системи великої дальності "Кільчень".

Перший прототип українського ЗРК великої дальності "Кільчень" КБ "Південне" обіцяє зробити за 3 роки. За умов відповідного фінансування держави.

ссылка --
https://defence-ua.com/people_and_company/pershij_prototip_ukrajinskoji_zrk_velikoji_dalnosti_kilchen_kb_pivdenne_obitsjaje_zrobiti_za_3_roki-5276.html

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19.01.2022 15:31 Відповісти
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19.01.2022 15:33 Відповісти
сомневаюсь, что б немецкие проститутки что-то там продадут... им ***** не разрешит...
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19.01.2022 16:11 Відповісти
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