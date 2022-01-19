Україна хоче закупити у Німеччині військові кораблі та системи ППО, - посол Мельник
Навіть після численних відмов уряду Німеччини у продажу Україні озброєнь та "не здається" і продовжує заявляти про бажання придбати у Берліна бойові кораблі та системи протиповітряної оборони.
Про це пише Spiegel, публікуючи коментар посла України у ФРН Андрія Мельника, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Дипломат конкретизував потреби Збройних Сил України перед загрозою нового нападу Росії. За його словами, йдеться насамперед про німецькі військові кораблі, "які є одними з найкращих у світі, і яких ми гостро потребуємо для надійної оборони довгого узбережжя Чорного та Азовського морів".
"Існує такий самий величезний попит на найсучасніші системи ППО, які виробляють німецькі збройові компанії", – додав він.
Як уточнює видання, Україна "вже багато років вимагає від Німеччини зброї, поки що безрезультатно", і додає: Мельника аргументи Берліну "дратують".
"Дивно, що в Берліні питання про історичну відповідальність також використовується як аргумент для відмови від військової допомоги. Ця відповідальність має поширюватися на український народ, який втратив не менше восьми мільйонів життів під час німецько-фашистської окупації України", – пояснив він.
Spiegel зазначає, що в коаліції ФРН "починають виникають сумніви" щодо жорсткої позиції щодо непостачання зброї.
Недавно голова комітету бундестагу з оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерманн заявила, що "ми маємо подумати про постачання до України оборонного озброєння", хоча раніше вона ж говорила, що "в коаліційній угоді ми виключили доставлення зброї до кризових районів. Україна – одна з них".
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Реакция Германии на «множество реваншистских авантюр России была «неадекватной такой и осталось неадекватной и пасивной.
Продажная политика Берлина фактически способствовала ослаблению неядерных государств Восточной Европы и немецкая политика финансово укрепила РФ все более экспансионистской к захвахту у соседей территорий.. Берлин спонсор войн и созюник РФ.
Лучше уже проспонсируйте наши проекты и заводы КБ Южное, и Луча.... эффективное ПВО вам сделают средней и дальней дальности. Главное дайте денег. А не вбухивать млрды в дороги. Когда оккупант и враг у ворот.
"Південне" ім. М. К. Янгеля" розраховує на державну підтримку у створенні української зенітно-ракетної системи великої дальності "Кільчень".
Перший прототип українського ЗРК великої дальності "Кільчень" КБ "Південне" обіцяє зробити за 3 роки. За умов відповідного фінансування держави.
ссылка --
https://defence-ua.com/people_and_company/pershij_prototip_ukrajinskoji_zrk_velikoji_dalnosti_kilchen_kb_pivdenne_obitsjaje_zrobiti_za_3_roki-5276.html