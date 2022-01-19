Україна хоче закупити у Німеччині військові кораблі та системи ППО, - посол Мельник

Навіть після численних відмов уряду Німеччини у продажу Україні озброєнь та "не здається" і продовжує заявляти про бажання придбати у Берліна бойові кораблі та системи протиповітряної оборони.

Про це пише Spiegel, публікуючи коментар посла України у ФРН Андрія Мельника, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Дипломат конкретизував потреби Збройних Сил України перед загрозою нового нападу Росії. За його словами, йдеться насамперед про німецькі військові кораблі, "які є одними з найкращих у світі, і яких ми гостро потребуємо для надійної оборони довгого узбережжя Чорного та Азовського морів".

"Існує такий самий величезний попит на найсучасніші системи ППО, які виробляють німецькі збройові компанії", – додав він.

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Як уточнює видання, Україна "вже багато років вимагає від Німеччини зброї, поки що безрезультатно", і додає: Мельника аргументи Берліну "дратують".

"Дивно, що в Берліні питання про історичну відповідальність також використовується як аргумент для відмови від військової допомоги. Ця відповідальність має поширюватися на український народ, який втратив не менше восьми мільйонів життів під час німецько-фашистської окупації України", – пояснив він.

Spiegel зазначає, що в коаліції ФРН "починають виникають сумніви" щодо жорсткої позиції щодо непостачання зброї.

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Недавно голова комітету бундестагу з оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерманн заявила, що "ми маємо подумати про постачання до України оборонного озброєння", хоча раніше вона ж говорила, що "в коаліційній угоді ми виключили доставлення зброї до кризових районів. Україна – одна з них".