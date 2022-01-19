"Кулеба - Боррелю: Якою б високою не була ціна стримування Росії, ціна припинення нової війни буде набагато вищою"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з високим представником ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозепом Боррелем щодо безпекової ситуації довкола України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

Як зазначається, розмова відбулася у контексті активних дипломатичних зусиль України, США та ЄС задля запобігання подальшій ескалації з боку РФ та напередодні засідання Ради ЄС 24 січня.

"Кожна країна Європейського Союзу має розуміти, що якою б високою не була ціна стримування Росії, ціна припинення нової війни буде набагато вищою. Єдина правильна стратегія - це проявити твердість і діяти єдиним фронтом з Україною", - наголосив Кулеба.

Сторони обговорили комплексний пакет стримування Росії, зокрема підготовку жорстких санкцій ЄС проти РФ на випадок подальшої ескалації.

Також повідомляється, що Боррель поінформував Кулебу про підсумки зустрічі міністрів закордонних справ ЄС минулого тижня та підтвердив, що в Євросоюзі панує чітке розуміння: лише сильний пакет стримування зупинить Росію.

"Дмитро Кулеба підкреслив, що попри підвищений рівень загрози, ситуація перебуває під контролем. Він наголосив, що немає жодних підстав для паніки та розхитування ситуації всередині країни або створення загроз її фінансовій стабільності. Натомість Україна завершила 2021 рік з рекордними економічними показниками: найвищим рівнем доларового ВВП з часів відновлення незалежності та десятирічним рекордом обсягів експорту№", - зазначають в МЗС.

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Крім того, повідомляється, що Боррель погодився, що однією з цілей Росії нині є саме внутрішня дестабілізація України, зокрема з метою здійснення негативного впливу на економічні та фінансові процеси. Глава європейської дипломатії запевнив у готовності ЄС і надалі підтримувати Україну в цих сферах.

"Дмитро Кулеба поінформував Жозепа Борреля про нещодавні масовані кібернапади на державні установи України. Жозеп Боррель підтвердив, що Євросоюз готовий підтримати нашу державу в зусиллях з системного зміцнення кібербезпеки. Співрозмовники домовилися організувати відповідний процес взаємодії", - йдеться у пресрелізі щодо телефонної розмови Кулеби та Борреля.

Сторони домовилися продовжувати тісні контакти.