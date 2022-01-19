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Новини Війна
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Кулеба - Боррелю: Якою б високою не була ціна стримування Росії, ціна припинення нової війни буде набагато вищою

Кулеба - Боррелю: Якою б високою не була ціна стримування Росії, ціна припинення нової війни буде набагато вищою

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з високим представником ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозепом Боррелем щодо безпекової ситуації довкола України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

Як зазначається, розмова відбулася у контексті активних дипломатичних зусиль України, США та ЄС задля запобігання подальшій ескалації з боку РФ та напередодні засідання Ради ЄС 24 січня.

"Кожна країна Європейського Союзу має розуміти, що якою б високою не була ціна стримування Росії, ціна припинення нової війни буде набагато вищою. Єдина правильна стратегія - це проявити твердість і діяти єдиним фронтом з Україною", - наголосив Кулеба.

Сторони обговорили комплексний пакет стримування Росії, зокрема підготовку жорстких санкцій ЄС проти РФ на випадок подальшої ескалації.

Також повідомляється, що Боррель поінформував Кулебу про підсумки зустрічі міністрів закордонних справ ЄС минулого тижня та підтвердив, що в Євросоюзі панує чітке розуміння: лише сильний пакет стримування зупинить Росію.

"Дмитро Кулеба підкреслив, що попри підвищений рівень загрози, ситуація перебуває під контролем. Він наголосив, що немає жодних підстав для паніки та розхитування ситуації всередині країни або створення загроз її фінансовій стабільності. Натомість Україна завершила 2021 рік з рекордними економічними показниками: найвищим рівнем доларового ВВП з часів відновлення незалежності та десятирічним рекордом обсягів експорту№", - зазначають в МЗС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наші розвіддані свідчать: масований напад Росії на Україну не є найімовірнішим сценарієм, - Боррель

Крім того, повідомляється, що Боррель погодився, що однією з цілей Росії нині є саме внутрішня дестабілізація України, зокрема з метою здійснення негативного впливу на економічні та фінансові процеси. Глава європейської дипломатії запевнив у готовності ЄС і надалі підтримувати Україну в цих сферах.

"Дмитро Кулеба поінформував Жозепа Борреля про нещодавні масовані кібернапади на державні установи України. Жозеп Боррель підтвердив, що Євросоюз готовий підтримати нашу державу в зусиллях з системного зміцнення кібербезпеки. Співрозмовники домовилися організувати відповідний процес взаємодії", - йдеться у пресрелізі щодо телефонної розмови Кулеби та Борреля. 

Сторони домовилися продовжувати тісні контакти.

Автор: 

армія рф (17538) росія (65394) Євросоюз (13460) Кулеба Дмитро (3604) Боррель Жозеп (1074)


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Когда наконец Кулеба начнет продвигать экономические интересы Украины и требовать от запада открыть свои рынки для любой украинской продукции без всяких квот и пошлин. Приближается конец января и опять будут публикации об окончании годовых (!) квот на импорт меда или чего-то там в ЕС.
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19.01.2022 11:35 Відповісти
Курятину милостиво дозводили недавно поставляти.
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19.01.2022 11:43 Відповісти
"Кулеба - Боррелю: Якою б високою не була ціна стримування Росії, ціна припинення нової війни буде набагато вищою"
_Это просто факт.
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19.01.2022 11:51 Відповісти
припинення війни - це виключно ПЕРЕМОГА, інакше війни не закінчуються, більше нічого й ніколи не може бути
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19.01.2022 12:22 Відповісти
Як? Через військові дії .... не можна. То яка перемога? Залишилась. Дипломатична.
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19.01.2022 12:46 Відповісти
як це "яка перемога?" повна перемога плюс стягнення контрибуції за нанесення ушкоджень, як завжди робиться після причинених злодіянь
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19.01.2022 13:17 Відповісти
Вражий військовий табір в 200 км на північ від Києва, нормально? "Звідти трохи більше 40 кілометрів до кордону з Чернігівською областю України та близько 90 кілометрів - з Київською." Джерело:
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19.01.2022 14:16 Відповісти
 
 