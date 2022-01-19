ЄС підтримуватиме стійкість України протидії кібер- та гібридних загроз: ЗМІ опублікували чернетку підсумків наради голів МЗС

Європейський Союз готовий підтримати посилення стійкості України, в тому числі проти гібридних та кіберзагроз.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", про це йдеться в чернетці висновків зустрічі Ради міністрів закордонних справ блоку щодо безпекової ситуації, яка є в розпорядженні редакції.

"ЄС підтверджує свою відданість подальшій підтримці стійкості України, в тому числі в протидії кібер- та гібридним загрозам та спростуванні дезінформації. Рада підкреслює важливість реформ на українському порядку денному як способу посилити зовнішню та внутрішню витривалість України, та засвідчує перевірену часом та міцну підтримку ЄС у цьому напрямку", - йдеться в документі.

Згідно з ним, дипломати ЄС також засуджують тривалу російську агресію проти України та закликають Москву до деескалації ситуації, виконанні вимог міжнародного права та переговорів.

"Діалог у відповідності до ключових принципів, які лежать в основі безпекової архітектури Європи, є шляхом покращити безпекову ситуацію та захистити мир і стабільність на нашому континенті. Згадкам про "сфери впливу" немає місця в 21 столітті", - зазначили голови МЗС.

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