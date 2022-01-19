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Новини
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ЄС підтримуватиме стійкість України протидії кібер- та гібридних загроз: ЗМІ опублікували чернетку підсумків наради голів МЗС

ЄС підтримуватиме стійкість України протидії кібер- та гібридних загроз: ЗМІ опублікували чернетку підсумків наради голів МЗС

Європейський Союз готовий підтримати посилення стійкості України, в тому числі проти гібридних та кіберзагроз.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", про це йдеться в чернетці висновків зустрічі Ради міністрів закордонних справ блоку щодо безпекової ситуації, яка є в розпорядженні редакції.

"ЄС підтверджує свою відданість подальшій підтримці стійкості України, в тому числі в протидії кібер- та гібридним загрозам та спростуванні дезінформації. Рада підкреслює важливість реформ на українському порядку денному як способу посилити зовнішню та внутрішню витривалість України, та засвідчує перевірену часом та міцну підтримку ЄС у цьому напрямку", - йдеться в документі.

Згідно з ним, дипломати ЄС також засуджують тривалу російську агресію проти України та закликають Москву до деескалації ситуації, виконанні вимог міжнародного права та переговорів.

"Діалог у відповідності до ключових принципів, які лежать в основі безпекової архітектури Європи, є шляхом покращити безпекову ситуацію та захистити мир і стабільність на нашому континенті. Згадкам про "сфери впливу" немає місця в 21 столітті", - зазначили голови МЗС.

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Автор: 

кіберзлочин (810) Євросоюз (13460) кібербезпека (1166)


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Когда наконец эти министры МЗС откроют свои рынки для любой украинской продукции без всяких квот и пошлин. Приближается конец января и опять будут публикации об окончании годовых (!) квот на импорт меда или чего-то там в ЕС.
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19.01.2022 11:37 Відповісти
Особливо німці та французи-найкращі підара...-ну тобто підтримувальники...
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19.01.2022 11:37 Відповісти
хватит нас пидтримувать, мы и сами можем ходить, помогите в расследовании и введите санкции против рашки
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19.01.2022 11:43 Відповісти
Чим будете підтримувати - "глибоким занепокоєнням" ну і ще тим більше що ще тільки будете. Британія вам в приклад що треба робити хоча б для того що ракети ***** після нападу на Україну не падали на ваші "парижі" з "берлінами".
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19.01.2022 11:45 Відповісти
Праздник для коррупционеров: Гранты будут! Пилить есть что.

P.S.
А кибератаки Microsoft проанализирует. (что они, собственно, уже и сделали)
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19.01.2022 11:55 Відповісти




ТЁТЯ РОЗА



- А мне кажется, всё это симуляция. Российские войска не готовы к вторжению.
- Но ведь там столько танков и орудий!
- Там пока нет главного. Войска не обеспечены нужным количеством передвижных крематориев и рефрижераторов.
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19.01.2022 12:01 Відповісти
 
 