УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7392 відвідувача онлайн
Новини
22 936 45

Близько 600 підприємств з ОРДЛО та Криму отримали від Кабміну пільги на газ

Близько 600 підприємств з ОРДЛО та Криму отримали від Кабміну пільги на газ

До списку Міністерства аграрної політики на отримання пільгової ціни на природний газ включено щонайменше 585 юридичних осіб, зареєстрованих на окупованій території Криму та Донецької й Луганської областей.

Про це повідомляє видання LIGA.net.

"За підрахунками LIGA.net, у списку Мінагрополітики є щонайменше 585 юридичних осіб, зареєстрованих на окупованій території Криму та Донецької та Луганської областей. Деякі з них ще працюють, наприклад Криммолоко – у Сімферополі, завод Луганськ-Нива та Російський хліб, розташований біля Донецька", - пише видання.

Крім підприємств із окупованих територій, до переліку пільговиків потрапили експортно-орієнтовані підприємства, найбільші агрохолдинги та навіть газові трейдери.
Чи справді вони можуть отримати дешевий газ приватних виробників? Співрозмовник LIGA.net у Мінагрополітиці це виключає.

За його словами, список формувався "за один день напередодні Нового року", тож там можуть бути неточності", - зазначає видання.
Нагадаємо, наприкінці грудня 2021 року уряд зобов'язав приватних видобувачів газу частину свого ресурсу за пільговими цінами продати аграрним підприємствам.
До переліку потенційних пільговиків потрапили всі найбільші в країні аграрні холдинги, включаючи компанії олігархів Юрія Косюка, Андрія Веревського та Олега Бахматюка. Також до реєстру пільговиків включені облгази Дмитра Фірташа та паливна компанія ОККО Віталія Антонова.
Ідею уряду про продаж "соціального" газу аграрним холдингам розкритикували в Асоціації газовидобувних компаній, попередивши про загрозу зниження видобутку на 1 млрд м3 на рік.

Автор: 

газ (10455) пільги (438) Мінагрополітики (1557)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+43
Я хочу, щоб Зе покидьок здох!
показати весь коментар
19.01.2022 11:45
+38
Не удивлюсь ,если при Зеленском обнаружится схема ,когда Украина покупает газ у России по $2000 , и продает назад по $300
показати весь коментар
19.01.2022 11:44
+37
Це не співпраця зєлємойши із окупантом та терористами?
А, ні ... "Ето_другоє!", правда, зебіли?
показати весь коментар
19.01.2022 11:45
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А что так можно было?
показати весь коментар
19.01.2022 11:43 Відповісти
конечно можно.. зеленский через своего другана мецгера - давно выдает безвозвратные кредиты на сотни млн.долларов в ордло.. финансируя НАПРЯМУЮ террористов.
А для лохов - видосики про "посОдить Порошенко"

Да и финансирование зеленским терроризма через "585 юридичних осіб, зареєстрованих на окупованій території Криму та Донецької й Луганської областей. " - тому доказательство
показати весь коментар
19.01.2022 11:59 Відповісти
И эта зелёная МЕРЗОСТЬ СУДИТ Петра Порошенко ЗА "ЗРАДУ"?????
показати весь коментар
19.01.2022 12:04 Відповісти
Велике Ґазівництво! - а ****!?
показати весь коментар
19.01.2022 12:06 Відповісти
Не удивлюсь ,если при Зеленском обнаружится схема ,когда Украина покупает газ у России по $2000 , и продает назад по $300
показати весь коментар
19.01.2022 11:44 Відповісти
Я хочу, щоб Зе покидьок здох!
показати весь коментар
19.01.2022 11:45 Відповісти
Це не співпраця зєлємойши із окупантом та терористами?
А, ні ... "Ето_другоє!", правда, зебіли?
показати весь коментар
19.01.2022 11:45 Відповісти
А де ДБР, це не державна зрада?
показати весь коментар
19.01.2022 11:45 Відповісти
За його словами, список формувався "за один день напередодні Нового року", тож там можуть бути неточності" - более конкретно признаться, что работали уже бухими, даже и не получится.
показати весь коментар
19.01.2022 11:46 Відповісти
Стиль работы зеленых приматов, ранее уже озвученный: "Маю право на помилку"(с)
показати весь коментар
19.01.2022 12:07 Відповісти
На +/- ответственной фирме, работника за подобный "документ" уже послали бы и в и на , как вариант, по статье за профнепригодность...
показати весь коментар
19.01.2022 12:43 Відповісти
венедиктова уже возбудилась не?
показати весь коментар
19.01.2022 11:47 Відповісти
От й ЗЛОЧИН. Къырымлы САМІ голосять, би Кїірім ДО визволення від всього відрізали, а тотой смітник ордло взагалі заблокувати й оголосити резервацією. Інакше каналізація тота так і буде забита!
показати весь коментар
19.01.2022 11:47 Відповісти
Ну це ж не вугілля у 2014 (( у 2022 можна все , патаму што лінії в галавє атсутствуют ((
показати весь коментар
19.01.2022 11:48 Відповісти
Там в галаве адна лінія і та прямая😁
показати весь коментар
19.01.2022 11:52 Відповісти
і на цій лінії зепокидьок сидить.
показати весь коментар
19.01.2022 12:34 Відповісти
показати весь коментар
19.01.2022 11:49 Відповісти
А ну теперь понятно почему у нас такие необосновано завышенные тарифы. Платим и за себя и за окупантов.
показати весь коментар
19.01.2022 11:50 Відповісти
Криммолоко - у Сімферополі???
показати весь коментар
19.01.2022 11:51 Відповісти
я писав тиждень тому що пільги отримають косюки, такі як він і тд.
сьогодня це, на 100% копія написаного мною, пише ліга.нет.
я неук, зовсім, що до вишів.
то на скільки тупущі та вороваті люди в керівництві країни,
як що я це прорахував та зпрогнозував, а вони ні.....
повторюсь, в мене нема ніякої вищої і навіть технічної освіти.
показати весь коментар
19.01.2022 11:53 Відповісти
А як же бізнес на крові?!
показати весь коментар
19.01.2022 11:54 Відповісти
это другое!!!!!!111 ща падажди. бордатая сирожа все объяснит
показати весь коментар
19.01.2022 11:56 Відповісти
А зебарига на крові гріє сраку на Сейшелах. Воно відпочиває після карпатських походеньок.
показати весь коментар
19.01.2022 11:55 Відповісти
цікаво,а скільки коштує скумбрія на сейшелах?
показати весь коментар
19.01.2022 12:02 Відповісти
7,99 грн.
показати весь коментар
19.01.2022 12:09 Відповісти
ошиблись с несколькими предприятиями , ещё можно понять , но с сотнями ... похоже отбор в зе владу идёт по принципу чем тупее - тем лучше
показати весь коментар
19.01.2022 12:04 Відповісти
а хто оплачує їхню пільгу? мондрий наріт? аби не порох...
показати весь коментар
19.01.2022 12:04 Відповісти
показати весь коментар
19.01.2022 12:06 Відповісти
Не от "Кабмина",а ОТ НАС С ВАМИ УКРАИНЦЫ.
показати весь коментар
19.01.2022 12:06 Відповісти
А за измену пытаются судить Порошенко . Тогда зеленых сук надо сразу "травить дихлофосом"
показати весь коментар
19.01.2022 12:09 Відповісти
Почему я должен полатить в офисе за электричество 5,8грн за киловат, а зеленый скот, и все мрази которые с ними связаны, в двое или трое меньше? Что за льготы вообще? На каком основании!

Выродки зеленые!
показати весь коментар
19.01.2022 12:10 Відповісти
Ну собаки!
А вони в Порошенку зрадника побачили!
показати весь коментар
19.01.2022 12:11 Відповісти
показати весь коментар
19.01.2022 12:28 Відповісти
Сподіваюсь колись редактори Цензору навчаться робити посилання безпосередньо на першоджерело матеріалу, а не головну сторінку ресурсу. Поводьте себе професійно!
показати весь коментар
19.01.2022 12:22 Відповісти
Цікаво, це фінансування тероризму чи ні?
показати весь коментар
19.01.2022 12:33 Відповісти
Значит своим накидка, а тем кто по ту сторону фронта скидка.
Пи....ц полный

показати весь коментар
19.01.2022 12:38 Відповісти
ЗА ЦЕ ... Зеленського арештувати з подальшим триманням на домашньому арешті з залогом у мільярд. БАКСІВ. Ніяких гривень.
показати весь коментар
19.01.2022 12:43 Відповісти
Косюк и тут пристроился...
показати весь коментар
19.01.2022 12:51 Відповісти
зарегистрированных на оккупированной территории Крыма и Донецкой и Луганской областей - это же финансирование терроризма по бубочке...
показати весь коментар
19.01.2022 13:02 Відповісти
финансирование терроризма? не, это другое!
показати весь коментар
19.01.2022 13:08 Відповісти
Выходит это уже не "государственная измена" не "финансирование терроризма"? Почему? Только потому, что это преступление дело рук Зеленского и его банды, а они сейчас у власти и по их "лягушечному мнению" они могут делать все, что хотят.
показати весь коментар
19.01.2022 13:12 Відповісти
Ця банда за гроші олігархів і з великого крадівництва оплачує десятки продажних політтехнологів і експердів по визову , а також телеканали - сраколизи для відволікання уваги від шахрайських схем, звинувачуючи Порошенка у всіх проблемах України. Вони зроблять усе можливе і неможливе аби не допустити повернення його до влади. А локшиноспоживаючий нарід плескає в долоні.
показати весь коментар
19.01.2022 13:34 Відповісти
Вот тупая жидовская мерзость этот офшорный барыга зеленский!!
показати весь коментар
19.01.2022 14:48 Відповісти
Оце так поворот. Одного не розумію а за що тоді Пороха судять?
показати весь коментар
19.01.2022 17:21 Відповісти
 
 