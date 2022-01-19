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Вартість проїзду в громадському транспорті Житомира зросте на 2 грн із 29 січня, - рішення міськради

Вартість проїзду в громадському транспорті Житомира зросте на 2 грн із 29 січня, - рішення міськради

У Житомирі з 29 січня на 2 гривні зросте вартість проїзду в електротранспорті та автобусах.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", відповідне рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету Житомирської міської ради.

"Проєктом рішення пропонується збільшити вартість проїзду на 2 гривні. Якщо ми маємо по електротранспорту зараз вартість проїзду 4,5,6 грн, відповідно до способу оплати – готівково, банківською карткою, транспортною карткою, то пропонується встановити вартість транспортною карткою та карткою житомирянина на рівні 6 грн, а 8 грн, якщо оплата буде готівково або банківською карткою", - розповів начальник управління транспорту та звʼязку міської ради Костянтин Підпокровний.

Для автобусних маршрутів вартість проїзду також зросте на 2 грн. При оплаті транспортною карткою вона становитиме 8 грн, а банківською карткою та готівкою – 10 грн.

Вартість проїзду для учнів загальноосвітніх шкіл залишається на рівні 3 грн, але при умові оплати транспортною карткою. Натомість для них при оплаті готівкою збільшиться на 1 грн проїзд в електротранспорті, а на автобусних маршрутах – на 2 грн.

Читайте: Ціни на проїзд у маршрутках Чернівців підвищили до 9 грн

Автор: 

Житомир (578) проїзд (279) транспорт (1397)


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Топ коментарі
+4
вова, вовочка, вовище. ЗЕ спасибо тебе о величайший *****. мудрый нарид только об этом и мечтал. СПАСИБО СПАСИБО СПАСИБО. нарид просит еще покращень
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19.01.2022 12:01
+1
Сподіваюсь, в Житомирі багато проголосувало за Бубочку.
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19.01.2022 12:16
+1
в багатьох містах вже давно така ціна
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19.01.2022 12:30
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вова, вовочка, вовище. ЗЕ спасибо тебе о величайший *****. мудрый нарид только об этом и мечтал. СПАСИБО СПАСИБО СПАСИБО. нарид просит еще покращень
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19.01.2022 12:01 Відповісти
Вован, жги еще, повышай цены дальше!

Здесь не Белоруссия и не Казахстан, Батон уже убедился.
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19.01.2022 12:04 Відповісти
Да мне пох. Я не в Житомире живу 🤷
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19.01.2022 12:08 Відповісти
Это совсем не означает, что в городе в котором ты живёшь не будет завтра какого либо подобного сюрприза
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19.01.2022 12:33 Відповісти
Я пешком хожу по своему городу уже лет двадцать. Естественно могу иногда проехать и на маршрутке. И естественно могу о@уеть от цены проезда. И цена может быть и больше чем в Житомире. Но мне пох на цену в Житомире.🤷
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19.01.2022 17:58 Відповісти
Сподіваюсь, в Житомирі багато проголосувало за Бубочку.
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19.01.2022 12:16 Відповісти
Может и нет, но горсовет они точно себе выбирали.
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19.01.2022 12:36 Відповісти
Дурна відповідь на рівні школяра молодших класів
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19.01.2022 12:40 Відповісти
Відповідь на рівні розуміння для зеідіотів. Які, наобиравши, відкинули країну у розвитку на десятиріччя назад.
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19.01.2022 16:52 Відповісти
За подібні питання виставляються претензії до мера того міста в якому це відбувається
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19.01.2022 12:44 Відповісти
При Порху тарифы не подымали)))))
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19.01.2022 13:20 Відповісти
При Пороху дурнуватих брехливих заяв робили на порядок менше. Типу "заплата вчителям в $4000", "кінець епохи бідності", "найвеличніший президент світу", "скумбрія по 8 грн. в 2021 році" і таке інше.
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19.01.2022 16:50 Відповісти
Жити по-новому
Украинцы слишком много едят, потому что такая культура
и т.д.
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20.01.2022 10:19 Відповісти
хуже не будет.
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19.01.2022 12:20 Відповісти
в багатьох містах вже давно така ціна
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19.01.2022 12:30 Відповісти
в Краматорске уже давно 10 грн, в соседней Дружковке 9 грн. И эти города, заметьте, далеко не Житомир по уровню жизни.
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19.01.2022 13:11 Відповісти
Зеленский, прекрати повышать мировые цены на энергоносители!!!
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19.01.2022 12:31 Відповісти
А ****, епоха бідності пройшла, стали багатшими - платіть.
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19.01.2022 13:19 Відповісти
Удивили! В Виннице уже почти год как всё по 8, а маршрутка 10 грн, независимо от способа оплаты! Кстати, наличными уже второй год никто не оплачивает, даже кондукторов всех сократили)))
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19.01.2022 15:41 Відповісти
Уроди!!!
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20.01.2022 08:40 Відповісти
 
 