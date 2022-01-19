Вартість проїзду в громадському транспорті Житомира зросте на 2 грн із 29 січня, - рішення міськради
У Житомирі з 29 січня на 2 гривні зросте вартість проїзду в електротранспорті та автобусах.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", відповідне рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету Житомирської міської ради.
"Проєктом рішення пропонується збільшити вартість проїзду на 2 гривні. Якщо ми маємо по електротранспорту зараз вартість проїзду 4,5,6 грн, відповідно до способу оплати – готівково, банківською карткою, транспортною карткою, то пропонується встановити вартість транспортною карткою та карткою житомирянина на рівні 6 грн, а 8 грн, якщо оплата буде готівково або банківською карткою", - розповів начальник управління транспорту та звʼязку міської ради Костянтин Підпокровний.
Для автобусних маршрутів вартість проїзду також зросте на 2 грн. При оплаті транспортною карткою вона становитиме 8 грн, а банківською карткою та готівкою – 10 грн.
Вартість проїзду для учнів загальноосвітніх шкіл залишається на рівні 3 грн, але при умові оплати транспортною карткою. Натомість для них при оплаті готівкою збільшиться на 1 грн проїзд в електротранспорті, а на автобусних маршрутах – на 2 грн.
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