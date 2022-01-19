Блінкен про скупчення військ РФ біля кордону України: Путін має можливість розпочати агресію у найкоротші терміни

Державний секретар США Ентоні Блінкен сподівається, що РФ відмовиться від агресивних планів і зможе дотримуватися мирного шляху вирішення ситуації.

Про це він заявив сьогодні під час зустрічі із дипломатами в посольстві США в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

У розмові з дипломатами Блінкен сказав, що сильно сподівається, що Росія зможе дотримуватися дипломатичного і мирного шляху і попередив, що президент Росії Володимир Путін може віддати наказ про атаку в найкоротші терміни.

"Як ви всі дуже добре знаєте, упродовж останніх кількох місяців ми інтенсивно зосереджували увагу на Україні через значне нарощування російських сил поблизу українського кордону", – сказав Блінкен.

За його словами, російське нарощування відбувалося "без провокацій, без причин".

"Ми знаємо, що є плани ще більше збільшити ці сили у дуже короткий термін, і це дає президенту Путіну можливість також у дуже короткий термін вжити подальших агресивних дій проти України", - сказав Блінкен.

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