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Новини Війна
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Блінкен про скупчення військ РФ біля кордону України: Путін має можливість розпочати агресію у найкоротші терміни

Блінкен про скупчення військ РФ біля кордону України: Путін має можливість розпочати агресію у найкоротші терміни

Державний секретар США Ентоні Блінкен сподівається, що РФ відмовиться від агресивних планів і зможе дотримуватися мирного шляху вирішення ситуації.

Про це він заявив сьогодні під час зустрічі із дипломатами в посольстві США в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

У розмові з дипломатами Блінкен сказав, що сильно сподівається, що Росія зможе дотримуватися дипломатичного і мирного шляху і попередив, що президент Росії Володимир Путін може віддати наказ про атаку в найкоротші терміни.

"Як ви всі дуже добре знаєте, упродовж останніх кількох місяців ми інтенсивно зосереджували увагу на Україні через значне нарощування російських сил поблизу українського кордону", – сказав Блінкен.

За його словами, російське нарощування відбувалося "без провокацій, без причин".

"Ми знаємо, що є плани ще більше збільшити ці сили у дуже короткий термін, і це дає президенту Путіну можливість також у дуже короткий термін вжити подальших агресивних дій проти України", - сказав Блінкен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Очікуємо від Росії деескалації та відведення військ від кордонів України, - Шольц

Автор: 

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А чего наш Верховный опять пропал. Сейшелы или Карибы?
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19.01.2022 12:20 Відповісти
В параллельной вселенной.
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19.01.2022 12:28 Відповісти
Колумбійські КОКоСи....
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19.01.2022 14:27 Відповісти
та забей Энтони. ерунда это. айокс будешь? (с) мзч
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19.01.2022 12:20 Відповісти
Сейчас его как Байден победит!!! Для американского лохтората после обсеруса в Афгане.
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19.01.2022 12:34 Відповісти
Сейчас они отрицают возможность войны, а когда РФ нападет, оно будет говорить, что эта война только в головах американцев
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19.01.2022 14:12 Відповісти
 
 