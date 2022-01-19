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Кремль про пропозицію Ердогана провести зустріч Путіна та Зеленського у Туреччині: Головне - вплинути на Київ, місце - вторинне

Кремль про пропозицію Ердогана провести зустріч Путіна та Зеленського у Туреччині: Головне - вплинути на Київ, місце - вторинне

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков у ході брифінгу для журналістів прокоментував пропозицію турецького президента Реджепа Тайіпа Ердогана щодо проведення зустрічі глав РФ та України Володимира Путіна та Володимира Зеленського у Туреччині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Газета.ру"

"Ми вітаємо зусилля будь-яких країн, які можуть допомогти у врегулюванні ситуації в Україні. Основні розбіжності пов'язані із пробуксуванням процесу виконання Мінських угод з боку України. Якщо Туреччина може спонукати їх на виконання цих домовленостей, то це можна тільки вітати. Місце проведення зустрічі вторинне", - заявив він.

Напередодні стало відомо, що Ердоган запросив президента Росії Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського на переговори. За його словами, Анкара готова виступити у будь-якій ролі для зниження напруженості між РФ та Україною.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Туреччини Ердоган відвідає Україну в найближчі тижні, - прессекретар

Зеленський Володимир (23978) перемовини (2924) Пєсков Дмитро (1648) путін володимир (23881) Туреччина (3502) Ердоган Реджеп Таїп (929)


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Топ коментарі
+15
Головне московии убраться из Украины! остальное вообще отсутствует как место и все остальное!
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19.01.2022 12:23
+9
мразота.
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19.01.2022 12:23
+5
"...Віддай мені душу!" (с)

М. Гоголь-Яновський

"Пропала грамота"
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19.01.2022 12:22
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"...Віддай мені душу!" (с)

М. Гоголь-Яновський

"Пропала грамота"
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19.01.2022 12:22 Відповісти
значит никакая встреча Путину не нужна...это заведомо провоцировать вбросами непринятные требвоания все одно что просто потребвоать от Украина выбросить белый флаг и сдаться на все требования России... такая же Петрушка с переговорами с США и Евросоюзом НАТО послали кретина сказочного ублюдка Рябова известного своими неадекватными жлобинскими выходками чтобы потом втирать-- мол видите- мы хотели -- а они США/ НАТО -не хотят.. переговоры ради переговоров..... иммитация типа работы.. а на деле -мечтает Х..ло встать Вселенским правителем Господи! и сколько таких убогих было уже за все время Цивилизации...
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19.01.2022 12:49 Відповісти
Ситуация, как если бы Воры требовали убрать охрану в Банке, потому что им не комфортно грабить этот Банк.
И рассказывали, что "Место проведение встречи вторично, главное чтоб договорится - ни замков ни охраны!"
Там они в РФ вообще мозги пропили, понятно же, что их пошлют нахрен с такими пожеланиями???
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19.01.2022 13:19 Відповісти
Головне московии убраться из Украины! остальное вообще отсутствует как место и все остальное!
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19.01.2022 12:23 Відповісти
мразота.
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19.01.2022 12:23 Відповісти
Опять все вокруг плохие, только мы хорошие. Пескову надо просто перестать брехать.
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19.01.2022 12:23 Відповісти
Щас! А дышать он как будет?
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19.01.2022 13:12 Відповісти
Порешают на троих? Эрдоган имеет влияние на пуйла, может че нить решат.
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19.01.2022 12:24 Відповісти
Не будь дитиною. Мавпа ніколи не стане Людиною, як і чухонський кацап. Він же - КАКАїст. Думати треба.
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19.01.2022 12:30 Відповісти
Ага эти решат. Как сдать Украину.
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19.01.2022 12:30 Відповісти
Дурікам піськову та путіну-українці самі вибиратимуть своє майбутнє...
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19.01.2022 12:26 Відповісти
Ердогана взяти в союзники, щоб дав ********** росії як в Нагірному К.і ***** даже не хрюкне
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19.01.2022 12:29 Відповісти
Какая встреча?Кремлевского упыря и его консервы?
Дайте уже возможность чтобы "это" досидело срок президентский молча,лучше не будет ,мы понимаем, уже чтобы хуже не было.
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19.01.2022 12:31 Відповісти
если зеля на это поведется, то окончательно себя похоронит
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19.01.2022 12:34 Відповісти
Везде идет шум, что надо повлиять на "агрессивную" Украину. А кто повлияет на "миролюбивую" Россию?
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19.01.2022 12:36 Відповісти
и самое главное - где "плоды" агрессии Украины? отжатый Крым? или ихтамнеты в Донбассе?
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19.01.2022 12:51 Відповісти
Щоб примусити Блазня думати, треба не дозволяти йому робити те, що він вважає своїм привілеєм. Примусити московію вважати газ та нафту товаром, а не зброєю - і все чванство кацапа залишиться у минулому.
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19.01.2022 12:39 Відповісти
Місце вторинне- тоді путлер хай летить в Київ,якщо сяде.
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19.01.2022 12:39 Відповісти
Вроде же тебе показали куда тебе идти с твоими фантазиями
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19.01.2022 12:42 Відповісти
Я беспокоюсь, если Зеленский будет вести переговоры с путлером без свидетелей и здаст Украину параше.
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19.01.2022 12:45 Відповісти
Ви виключаєте телефонні розмови? Чи електронні. Все буде ...... не під контролем суспільства. А можливо вже сталось. Не виключаю.
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19.01.2022 12:51 Відповісти
Писькин, а хе хе не хо хо? Вы тупые никак не поймёте, что сначала вывод ваших войск и оружия из лугандона, а потом уже все остальное - договоренности, переговоры, договоры, меморандумы, саммиты, конференции, встречи, ясные и чёткиесигналы, озабоченности и прочая куйня….
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19.01.2022 12:46 Відповісти
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19.01.2022 12:47 Відповісти
Абсолютно бессмысленны и очень вредны любые разговоры-переговоры с путином кого бы то ни было.Они не имеют никакого смысла,ничем не заканчиваются и только добавляют путину веса в мировой политике.Болтовня про дипломатические усилия нужна только для того,чтобы замаскировать собственную импотенцию Европы и США.Реально остановить путина могут только массированные поставки авиации,ПВО,наступательного ракетного вооружения,способного добивать до Москвы.
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19.01.2022 12:58 Відповісти
С сусумасшедшим бесполезно место.
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19.01.2022 12:58 Відповісти
прекратите стрелять для начала падлы
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19.01.2022 12:58 Відповісти
Ой..... Не смешите мои тапочки.....
Повлиять на бубочку очень легко.....
Купите права на его сериалы и шоу по всем рашинским кагналам..... Пригласите его и 95 кв поиграть на пианино на корпоративе Газпрома....
Устройте концерт в Кремле......
И оно подпишет что угодно.
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19.01.2022 13:09 Відповісти
а зачем в Грузии??? Гражданство у обоих русское че стесняться то
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19.01.2022 13:18 Відповісти
Все получилось точно как тут утром вещал один "специалист международник", что: Турция решит проблему быстее чем кто либо другой..."
Искренне жаль всех этих наивных "лучше плохой мир чем хорошая война". Неужели, здравомыслящий человек может желать войны? Толь конченные шизоидные, кремлевские ублюдки могут призывать бомбить Каев и жечь украинцев. И тут же твердить о "братском народе". Тем кто еще не прозрел, предлагаю помотреть парашенские помойки и послушать заявления, на секундочку, действующих депутатов гос думы. Складывается впечатление что кацапы шизоидная нация. "Плохой мир" с кацапией возможен только на ее условиях. А условие у них одно, Украины не должно быть как государства, и они делают для этого все.
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19.01.2022 13:53 Відповісти
Ніяких перемовин з вбивцею.Діти інваліди, які загинули від цапської БУК не прощають вбивцю ні на цьому, ні на тому світі.Хто йде на перемовини з вбивцею, той сам вбивця.
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19.01.2022 14:07 Відповісти
головне щоб ви іздохли, падли косорилі.....
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19.01.2022 14:20 Відповісти
 
 