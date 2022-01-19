Кремль про пропозицію Ердогана провести зустріч Путіна та Зеленського у Туреччині: Головне - вплинути на Київ, місце - вторинне
Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков у ході брифінгу для журналістів прокоментував пропозицію турецького президента Реджепа Тайіпа Ердогана щодо проведення зустрічі глав РФ та України Володимира Путіна та Володимира Зеленського у Туреччині.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Газета.ру"
"Ми вітаємо зусилля будь-яких країн, які можуть допомогти у врегулюванні ситуації в Україні. Основні розбіжності пов'язані із пробуксуванням процесу виконання Мінських угод з боку України. Якщо Туреччина може спонукати їх на виконання цих домовленостей, то це можна тільки вітати. Місце проведення зустрічі вторинне", - заявив він.
Напередодні стало відомо, що Ердоган запросив президента Росії Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського на переговори. За його словами, Анкара готова виступити у будь-якій ролі для зниження напруженості між РФ та Україною.
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М. Гоголь-Яновський
"Пропала грамота"
И рассказывали, что "Место проведение встречи вторично, главное чтоб договорится - ни замков ни охраны!"
Там они в РФ вообще мозги пропили, понятно же, что их пошлют нахрен с такими пожеланиями???
Дайте уже возможность чтобы "это" досидело срок президентский молча,лучше не будет ,мы понимаем, уже чтобы хуже не было.
Повлиять на бубочку очень легко.....
Купите права на его сериалы и шоу по всем рашинским кагналам..... Пригласите его и 95 кв поиграть на пианино на корпоративе Газпрома....
Устройте концерт в Кремле......
И оно подпишет что угодно.
Искренне жаль всех этих наивных "лучше плохой мир чем хорошая война". Неужели, здравомыслящий человек может желать войны? Толь конченные шизоидные, кремлевские ублюдки могут призывать бомбить Каев и жечь украинцев. И тут же твердить о "братском народе". Тем кто еще не прозрел, предлагаю помотреть парашенские помойки и послушать заявления, на секундочку, действующих депутатов гос думы. Складывается впечатление что кацапы шизоидная нация. "Плохой мир" с кацапией возможен только на ее условиях. А условие у них одно, Украины не должно быть как государства, и они делают для этого все.