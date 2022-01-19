Кремль про пропозицію Ердогана провести зустріч Путіна та Зеленського у Туреччині: Головне - вплинути на Київ, місце - вторинне

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков у ході брифінгу для журналістів прокоментував пропозицію турецького президента Реджепа Тайіпа Ердогана щодо проведення зустрічі глав РФ та України Володимира Путіна та Володимира Зеленського у Туреччині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Газета.ру"

"Ми вітаємо зусилля будь-яких країн, які можуть допомогти у врегулюванні ситуації в Україні. Основні розбіжності пов'язані із пробуксуванням процесу виконання Мінських угод з боку України. Якщо Туреччина може спонукати їх на виконання цих домовленостей, то це можна тільки вітати. Місце проведення зустрічі вторинне", - заявив він.

Напередодні стало відомо, що Ердоган запросив президента Росії Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського на переговори. За його словами, Анкара готова виступити у будь-якій ролі для зниження напруженості між РФ та Україною.

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