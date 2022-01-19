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Британські C-17 минулої доби здійснили 6 рейсів до України: Сьогодні прибуде ще один

Британські C-17 минулої доби здійснили 6 рейсів до України: Сьогодні прибуде ще один

Минулої доби важкі військово-транспортні літаки C-17A Globemaster III британських Королівських ВПС здійснили 6 рейсів в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс", про це свідчать дані західних авіаресурсів.

Черговий борт прибув на аеродром Бориспіль під Києвом 18 січня у районі 14:30 за місцевим часом. Британські літаки вилітають в Україну з військово-повітряної бази Брайз Нортон в Англії. Операція, в якій задіяна, як мінімум, половина з усіх восьми важких транспортних літаків, що є в британських Королівських ВПС, почалася в понеділок.

Кожен C-17A Globemaster III здатний перевозити до 77,5 тонни вантажу.

Водночас сьогодні ще один літак C-17А прямує до України.

Британські C-17 минулої доби здійснили 6 рейсів до України: Сьогодні прибуде ще один 01

17 січня міністр оборони Сполученого Королівства Бен Воллес під час виступу в Палаті громад британського парламенту заявив, що Велика Британія поставить Україні легкі протитанкові оборонні системи озброєнь.

"Ми ухвалили рішення про постачання Україні легких протитанкових систем оборонної зброї", ‒ сказав Воллес, додавши, що "вони не є стратегічною зброєю і не становлять загрози для Росії. Їх слід використовувати для самооборони".

Рішення надіслати зброю, за словами міністра оборони Сполученого Королівства, було відповіддю на "дедалі більш загрозливу поведінку з боку Росії". А "невелика кількість" британських військових допоможе навчити українські війська використовувати цю зброю.

В цей же день, 17 січня, два транспортних літаки C-17A Globemaster III британських ВПС доставили легкі протитанкові оборонні системи в аеропорт Бориспіль.

Читайте: Розвідувальна місія чи демонстрація сили: російський літак несподівано пролетів над фінською військовою частиною. ФОТОрепортаж

Автор: 

Велика Британія (5610) зброя (7477) літак (2919)


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Топ коментарі
+103
Оце справжні друзі України!!! Дякую!!!
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19.01.2022 12:22
+58
Тихо, спокійно. завантажили привезли... А кацапи тим часом гімном стікають...
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19.01.2022 12:26
+49
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19.01.2022 12:30
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Кстати, сам заметил, вот относительно недавно стало особенно активно это проскакивать. Действительно странно, ведь новости по посылу не похожи на перепечатку с рос сайтов.
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19.01.2022 13:05 Відповісти
А Вы где-то видели шпионов,которые бегают и кричат:"Я шпион!"?Очень странные статейки иногда у них проскакивают,а интнрвью Бутусова,где он заявлял,что Байрактары себя не оправдывают и нецелесообразны,вообще наталкивает на определенные мысли...В ФБ молчит-не комментирует...
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19.01.2022 13:24 Відповісти
Приуньіли "Искандерьі" и поникли "Тополя",

З Альбіону в Україну допомога прибула!

Подяка Великій Британії за вклад у боротьбу з рашистами! Смерть Мокшанії!
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19.01.2022 12:49 Відповісти
Боже, храни Королеву!
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19.01.2022 12:51 Відповісти
Главное, чтобы Зелень это вооружение в армию поставил, а не на складе спрятал.
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19.01.2022 12:51 Відповісти
Молодец, Серёжа! Шептуна пустил классно! Дай Бог тебе здоровья!
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19.01.2022 14:00 Відповісти
Надо повторить!
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19.01.2022 12:54 Відповісти
История всегда повторяется, только ***** никогда не училось в школе, оно об этом не знает
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19.01.2022 13:15 Відповісти
питаннячко !!! о нахера нам ці іграшки з дальністю до...800 метрів.. ми не збираємся воювати в містах. нам на фронт на передову треба те що заспокоїть холуів ******.. на передову. а на передовій ці пукалки абсолютно без потреби. це так -ми вам дамо те шо нам не треба.. і всі гуртом радіють від цього.. і Бутусов попереду..
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19.01.2022 13:02 Відповісти
у тебе не будуть питати хочеш ти бмд в забудові чи ні
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19.01.2022 14:00 Відповісти
в забудові ми не маємо російських військ. маємо на фронті.. на фронті треба обладнання . тому постачання того шо нам не треба- та ще й за наші гроші - то дурість.
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19.01.2022 14:12 Відповісти
Англичане помогли в борьбе с коричневой чумой,теперь с ватной помогут.
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19.01.2022 13:02 Відповісти
Що значить допомогли? Вони з першого до останнього дня WW2 воювали.
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19.01.2022 13:06 Відповісти
Буржуи из Британии и США сначала заказали раскрутку клоуна, размахивающего руками - Гитлера, натравили Германию на СССР, чтобы на чужой войне нажиться, и только когда почуяли, что в Сталинграде жареным запахло - "второй фронт" открыли, чтобы за свои козни в последствии по заслугам не получить. В итоге и целыми остались, и разбогатели на европейской катастрофе.
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19.01.2022 13:49 Відповісти
ракоцап, повзи далі - тут водкі нема.
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19.01.2022 13:55 Відповісти
Великобритания в одиночку боролась с Гитлером в Европе в 1940 году, после падения Франции. В то время , когда твоя Рашка в виде совка, оккупировала совместно с Гитлером Польшу и напала на Финляндию. Именно советские и немецкие фашисты развязали 2-ю мировую войну.
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19.01.2022 14:07 Відповісти
трохфименко шо ти мелешь.. лаптеголовий..
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19.01.2022 14:10 Відповісти
Украине любая помощь не помешает. В том числе и политическая поддержка, которую оказывают США и Великобритания. А вот немцам - позор!
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19.01.2022 13:02 Відповісти
І ніякий це не позор, а психіатричний прийом. Німці напевно наступні, хто від блоку НАТО поїде до )(.йла брати аналізи та ставити діагноз. Тому їх репутація не повинна суперечити політиці партії та нормам поведінки гомосовєтікуса на всю голову.
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19.01.2022 13:22 Відповісти
Дали или купили!!!! эти.... ЭТО две БОЛЬШИЕ РАЗНИЦЫ!!! ДАЛИ _ ЭТО КОГДА ДАРОМ!! НУ. А. если купили, то мы, идиоты (жители укр-ры) опять ПОПАЛИ на деньги!!! През ЗЕЛЯ свои платить не будет!!
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19.01.2022 13:03 Відповісти
А что - Порох бы платил? Дааааа???
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19.01.2022 13:14 Відповісти
Вы действительно идиоты))) жители болот
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19.01.2022 13:16 Відповісти
Там срок на списаие подходит. А нам как раз. Бесплатно.
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19.01.2022 13:41 Відповісти
а нам оно нахера. на передовой на фронте его нельзя использовать- безполезная игрушка.. 800 метров.. на тобі Боже шо собі не гоже..
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19.01.2022 14:08 Відповісти
тобі ж сказали-ефективний в місті,вуличних боях!
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19.01.2022 14:44 Відповісти
ще один тугодум.. валера подумай..те.. навіщо нам іграшка за наші гроші для вуличних боів в місті якщо в нас на фронті не вистачає зброї.. дронів. радарів. контрснайперського обладнання..
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19.01.2022 14:56 Відповісти
іграшка в тебе в матні,а ця штуковина розносить танк вдрузки,чи може бріти дурніші від тебе?
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19.01.2022 15:41 Відповісти
дурнішим можеш бути лише ти.. валірію..
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20.01.2022 12:42 Відповісти
якщо дуже сильно надути щоки і зробити грізний вигляд,то може здатися Що ти охеренно розумний,а насправді ....
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20.01.2022 16:18 Відповісти
Мы крутые!!!! Спасибо!!!
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19.01.2022 13:05 Відповісти
Це тільки початок.
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19.01.2022 13:12 Відповісти
Добре у макак підгора. Чують сракою що прийдеться додому їхати в світтевому мішку. Кому повезе.
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19.01.2022 13:13 Відповісти
Ніколи не бачив щоб товариш Скабєєєєва драматично мовчала, "коментуючи" сюжет про поставку NLAW.
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19.01.2022 13:13 Відповісти
https://zn.ua/POLITICS/kompleks-nlaw-peredannyj-britaniej-dlja-ukrainy-luchshij-lehkij-protivotankovyj-perenosnoj-kompleks-v-mire.html

https://zn.ua/POLITICS/kompleks-nlaw-peredannyj-britaniej-dlja-ukrainy-luchshij-lehkij-protivotankovyj-perenosnoj-kompleks-v-mire.html Комплекс NLAW переданный Британией для Украины
https://zn.ua › Политика





12 часов назад - Переданный Британией Украине противотанковый комплекс NLAW, не имеет аналогов в мире в своем классе легких переносных противотанковых ...

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19.01.2022 13:20 Відповісти
https://youtu.be/KVsnD8DVbTA NLAW - на вооружении и Украины.
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19.01.2022 13:24 Відповісти
Da oni xorosyje,kak i ************ vintovki u britov samije lucyje
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19.01.2022 13:25 Відповісти
NLAW -шведы разработали, у них - тоже все добротное, как и у англичан с амерами.
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19.01.2022 13:32 Відповісти
Да пусть хоть говном своим удавится, на земле чище будет
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19.01.2022 13:25 Відповісти
Вот это дело... И не зря же англосаксы - No 1 в МИРЕ. Киммерия - это они США создали, индусов мальца подучили (в течении 300 лет не есть себе подобных), С их помощью и каазламордым покажем кузькину мать раз и навсегда.
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19.01.2022 13:17 Відповісти
Ecio i ************ vintovki privezli,tam oni pocti do 3 kilometrov mozet popast v cel.Afganistane na nix rekordi fiksirovali po dalnosti popadanija.Toze nuzno takix imet
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19.01.2022 13:23 Відповісти
- Діду! А чого ти стріляєш короткими чергами - два-три постріли?
- Внучку! Я і так попадаю! Та й патрони треба берегти - кацапів на захоплення нашої землі пре неміряно!
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19.01.2022 13:24 Відповісти
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19.01.2022 13:26 Відповісти
Респект Британии, а фрицы *уки.
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19.01.2022 13:28 Відповісти
На данный момент "птичка" уже над Киевом. Скоро приземлится. Британцы удивляют. Огромная им благодарность.
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19.01.2022 13:30 Відповісти
Взад поедет не один отряд копченых бурят.
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19.01.2022 13:37 Відповісти
СПАСИБО БРИТАНИЯ.......
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19.01.2022 16:20 Відповісти
теперь каждый танкист из за поребрика трижды подумает(есть сомнения в такой способности у кацапов), что приваренная кровать над башней танка не сможет удержать разлетающиеся в разные стороны их мозги.
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19.01.2022 17:23 Відповісти
"вони не є стратегічною зброєю і не становлять загрози для Росії " ?
а нам надо, чтоб становило!
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19.01.2022 19:56 Відповісти
Подяка британцям !
Вони вже ж давно в Україні (отак помаленьку, від інструкторів). Освоїлися.

Не можуть не допомогти.
І дійсно, плюнули на продажних німців і імпотентних французів.
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20.01.2022 04:53 Відповісти
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