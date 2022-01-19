Британські C-17 минулої доби здійснили 6 рейсів до України: Сьогодні прибуде ще один
Минулої доби важкі військово-транспортні літаки C-17A Globemaster III британських Королівських ВПС здійснили 6 рейсів в Україну.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс", про це свідчать дані західних авіаресурсів.
Черговий борт прибув на аеродром Бориспіль під Києвом 18 січня у районі 14:30 за місцевим часом. Британські літаки вилітають в Україну з військово-повітряної бази Брайз Нортон в Англії. Операція, в якій задіяна, як мінімум, половина з усіх восьми важких транспортних літаків, що є в британських Королівських ВПС, почалася в понеділок.
Кожен C-17A Globemaster III здатний перевозити до 77,5 тонни вантажу.
Водночас сьогодні ще один літак C-17А прямує до України.
17 січня міністр оборони Сполученого Королівства Бен Воллес під час виступу в Палаті громад британського парламенту заявив, що Велика Британія поставить Україні легкі протитанкові оборонні системи озброєнь.
"Ми ухвалили рішення про постачання Україні легких протитанкових систем оборонної зброї", ‒ сказав Воллес, додавши, що "вони не є стратегічною зброєю і не становлять загрози для Росії. Їх слід використовувати для самооборони".
Рішення надіслати зброю, за словами міністра оборони Сполученого Королівства, було відповіддю на "дедалі більш загрозливу поведінку з боку Росії". А "невелика кількість" британських військових допоможе навчити українські війська використовувати цю зброю.
В цей же день, 17 січня, два транспортних літаки C-17A Globemaster III британських ВПС доставили легкі протитанкові оборонні системи в аеропорт Бориспіль.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
З Альбіону в Україну допомога прибула!
Подяка Великій Британії за вклад у боротьбу з рашистами! Смерть Мокшанії!
https://zn.ua/POLITICS/kompleks-nlaw-peredannyj-britaniej-dlja-ukrainy-luchshij-lehkij-protivotankovyj-perenosnoj-kompleks-v-mire.html Комплекс NLAW переданный Британией для Украины
https://zn.ua › Политика
12 часов назад - Переданный Британией Украине противотанковый комплекс NLAW, не имеет аналогов в мире в своем классе легких переносных противотанковых ...
- Внучку! Я і так попадаю! Та й патрони треба берегти - кацапів на захоплення нашої землі пре неміряно!
а нам надо, чтоб становило!
Вони вже ж давно в Україні (отак помаленьку, від інструкторів). Освоїлися.
Не можуть не допомогти.
І дійсно, плюнули на продажних німців і імпотентних французів.