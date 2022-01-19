Британські C-17 минулої доби здійснили 6 рейсів до України: Сьогодні прибуде ще один

Минулої доби важкі військово-транспортні літаки C-17A Globemaster III британських Королівських ВПС здійснили 6 рейсів в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс", про це свідчать дані західних авіаресурсів.

Черговий борт прибув на аеродром Бориспіль під Києвом 18 січня у районі 14:30 за місцевим часом. Британські літаки вилітають в Україну з військово-повітряної бази Брайз Нортон в Англії. Операція, в якій задіяна, як мінімум, половина з усіх восьми важких транспортних літаків, що є в британських Королівських ВПС, почалася в понеділок.

Кожен C-17A Globemaster III здатний перевозити до 77,5 тонни вантажу.

Водночас сьогодні ще один літак C-17А прямує до України.







17 січня міністр оборони Сполученого Королівства Бен Воллес під час виступу в Палаті громад британського парламенту заявив, що Велика Британія поставить Україні легкі протитанкові оборонні системи озброєнь.

"Ми ухвалили рішення про постачання Україні легких протитанкових систем оборонної зброї", ‒ сказав Воллес, додавши, що "вони не є стратегічною зброєю і не становлять загрози для Росії. Їх слід використовувати для самооборони".

Рішення надіслати зброю, за словами міністра оборони Сполученого Королівства, було відповіддю на "дедалі більш загрозливу поведінку з боку Росії". А "невелика кількість" британських військових допоможе навчити українські війська використовувати цю зброю.

В цей же день, 17 січня, два транспортних літаки C-17A Globemaster III британських ВПС доставили легкі протитанкові оборонні системи в аеропорт Бориспіль.

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