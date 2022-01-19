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Новини Затримання Саакашвілі в Грузії
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Стан здоров'я Саакашвілі не покращується, йому необхідні психотерапія і медикаментозне лікування, - доктор Григолія

Стан здоров'я Саакашвілі не покращується, йому необхідні психотерапія і медикаментозне лікування, - доктор Григолія

Рекомендації альтернативної групи лікарів, яка спостерігає у в'язниці за станом здоров'я експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі, виконуються не в повному обсязі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням Інтерфакс-Україна, про це заявила в середу на брифінгу омбудсмен Ніно Ломджарія.

"Більшість рекомендацій альтернативної групи лікарів щодо лікування Міхеіла Саакашвілі не виконується. Зокрема, не виконуються рекомендації щодо фізичної та психологічної реабілітації Саакашвілі", - сказала Ломджарія.

"Міхеілу Саакашвілі необхідне лікування за трьома напрямами - зняти стрес, психотерапія має бути багатосторонньою, і треба провести медикаментозне лікування. Ми востаннє оглянули колишнього президента 11 січня і свідчимо, що його стан не покращується", - сказав на брифінгу один із лікарів альтернативної групи Георгій Григолія.

Він зазначив, що "будь-який радикальний крок може кардинально порушити здоров'я Саакашвілі" у зв'язку з порушеннями здоров'я, викликаними його тривалим голодуванням.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лікування у горійському госпіталі ще більше підірвало моє здоров'я, - Саакашвілі

Саакашвілі таємно прибув до Грузії 29 вересня. 1 жовтня його було затримано у Тбілісі, після чого поміщено до в'язниці у місті Руставі, де він оголосив голодування. 8 листопада його без погодження з родичами та адвокатами перевели з в'язниці у місті Руставі до тюремної лікарні у Тбілісі (район Глдані). 20 листопада його було переведено до військового шпиталю в Горі. 30 грудня Саакашвілі повернули до Руставської в'язниці.

У Грузії Саакашвілі проходить у декількох кримінальних справах. Своє затримання Саакашвілі вважає незаконним, а обвинувачення - сфальсифікованими.

Грузія (1846) Саакашвілі Міхеіл (2155)


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Топ коментарі
+15
Психолог і нарколог поставлять його на ноги.
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19.01.2022 12:31
+11
так ему надо было еще на воле обратиться к психиатру и наркологу,чтоб они назначили медикаменты для замещения наркотиков .
чего было тянуть до тюрьмы?
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19.01.2022 12:33
+11
Это было понятно, когда он ещё в офисе простых решений работал.
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19.01.2022 12:34
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Психолог і нарколог поставлять його на ноги.
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19.01.2022 12:31 Відповісти
так ему надо было еще на воле обратиться к психиатру и наркологу,чтоб они назначили медикаменты для замещения наркотиков .
чего было тянуть до тюрьмы?
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19.01.2022 12:33 Відповісти
Это было понятно, когда он ещё в офисе простых решений работал.
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19.01.2022 12:34 Відповісти
Щось геть немає новин про те що діэться під печерським судом.Там "космонавти" зеленського замість охороняти спокій,самі провокують і штирхають людей.
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19.01.2022 12:35 Відповісти
Народ собирается постепенно.

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19.01.2022 12:49 Відповісти
Народ уже давно собрался кацап, ты ожидал там фотомоделей увидеть?
Как были вы ничтожними,могила вас исправит.
Я вижу ты вышло на смену.
Держись от меня подальше, а тоя тебя успокоюзадолго до конца рабочего дня.
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19.01.2022 12:55 Відповісти
Обещали, что будет горячий чай и бутерброды.
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19.01.2022 12:58 Відповісти
Пошел вон.
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19.01.2022 13:01 Відповісти
Конфеты уже привезли.

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19.01.2022 13:19 Відповісти
Ты плохо меня понял,провокатор?Кому конфеты,а кому кокс от Зели.
Тебя здесь за человека не считают, кацап, и твои коменты нах никому не нужны.
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19.01.2022 13:24 Відповісти
Последний раз предупреждаю,кацап, прекрати провокации на склоки между украинцами.
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19.01.2022 13:25 Відповісти
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19.01.2022 13:02 Відповісти
Так более информативно.

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19.01.2022 13:11 Відповісти
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19.01.2022 13:20 Відповісти
Током лечите. Электротерапия
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19.01.2022 12:35 Відповісти
добейте его.. вы окажите миру услугу..
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19.01.2022 12:37 Відповісти
У Карлсона закінчився кокс. Нічого, Зеля поділиться.
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19.01.2022 12:39 Відповісти
Всётаки кокса надо, ога? Или всётаки спиды?
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19.01.2022 12:39 Відповісти
Психотерапия ему была нужна и раньше.
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19.01.2022 12:42 Відповісти
странно что пропала декабристка ясько со своим плачем Ярославны
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19.01.2022 12:45 Відповісти
Да вообще всем наплевать, грузины его вылечат
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19.01.2022 12:47 Відповісти
Вот аферист Михо конечно важнее того, что по сути прямо сейчас в Киеве повторяются события Майдана.

Полиция бьет ветеранов и протестующих, сносит палатки с чаем и едой, пытаясь разогнать народ, поддерживающий Пороха. Первая кровь пролита и дороги назад у ЗЕ больше нет.

А Цензора там нет. Не интересно это Цензору.
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19.01.2022 12:47 Відповісти
сутичка виникла після того, як учасники акції, які прийшли підтримати Порошенка, хотіли встановити грубку та зробити чай, проте поліцейські стали їм заважати. Т
акож поліцейські забирають діжки, які принесли активісти. У хід пішов сльозогінний газ. Поліція та Нацгвардія намагаються відтіснити учасників акції, а також розбирають намети.

***
https://t.me/espresotb/14235 https://t.me/espresotb/14235

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19.01.2022 12:58 Відповісти
Недарма ******* їм зарплатню підвищив...
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19.01.2022 13:02 Відповісти
https://t.me/stranaua/23062
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19.01.2022 13:04 Відповісти
Те кто должен охранять порядок, сами провоцируют людей на стычки.
Да, ЦН могла бы продемонстрировать миру правовую систему зеленского,ведь когда преступление публично констатируеться,совершать его намного труднее.
Неужени и ЦН запугал зеленый карлик?
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19.01.2022 13:05 Відповісти
Да кому потрібний цей гірський цап. ,що про нього нам завжди нагадують.. є новини--які актуоль ні для України,а нас хочуть відволікти від наших проблем.
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19.01.2022 12:52 Відповісти
яреськотерапию он хочет
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19.01.2022 12:53 Відповісти
та дайте ему уже коксу. мучается, ведь, людина...
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19.01.2022 13:05 Відповісти
В принципі до Міхо більшість відносилась з симпатією,поки він не почав оті жалісливі ігри з втратою власного здоров"я...Чому йому ніхто не підказав,що в таких випадках люди не стільки жаліють,скільки зневажають і навіть ненавидять...Приклад Юліі Тимошенко то яскраво показав,вона без проблем стала б післямайданним президентом,якби не оті фокуси з попереком та іншими болячками,які у неї раптом загострились в тюрмі...І водночас Юрій Луценко,лицемір і гівнюк ще той,в тюрмі однак тримався гідно,не вкривався клітчатим коцом,не хворів лише голодував - і це дало йому перспективу...
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19.01.2022 13:19 Відповісти
Та не стала б ніким та медведчуківська хвойда.
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19.01.2022 13:20 Відповісти
Михуила жалко.....Он ,как Данко ,хотел посветить людям ,а оказалось шо уже светло и без него. И в камере как -то грустно и нет проруби ....
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19.01.2022 13:24 Відповісти
Ну вот и прозвучала правда. У Миши с головкой непорядок. В психушку его нуно на лечение отправлять. Лично я давно заметил, что он слегонца шизанутый.
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19.01.2022 13:24 Відповісти
Ні європейці ні амери ніхто не заклопотаний про його стан то навіщо воно нам?
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19.01.2022 16:05 Відповісти
на каменоломни Михуела, через полгода будет здоров как Шварцниггер !
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19.01.2022 16:46 Відповісти
 
 