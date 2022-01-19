Стан здоров'я Саакашвілі не покращується, йому необхідні психотерапія і медикаментозне лікування, - доктор Григолія

Рекомендації альтернативної групи лікарів, яка спостерігає у в'язниці за станом здоров'я експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі, виконуються не в повному обсязі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням Інтерфакс-Україна, про це заявила в середу на брифінгу омбудсмен Ніно Ломджарія.

"Більшість рекомендацій альтернативної групи лікарів щодо лікування Міхеіла Саакашвілі не виконується. Зокрема, не виконуються рекомендації щодо фізичної та психологічної реабілітації Саакашвілі", - сказала Ломджарія.

"Міхеілу Саакашвілі необхідне лікування за трьома напрямами - зняти стрес, психотерапія має бути багатосторонньою, і треба провести медикаментозне лікування. Ми востаннє оглянули колишнього президента 11 січня і свідчимо, що його стан не покращується", - сказав на брифінгу один із лікарів альтернативної групи Георгій Григолія.

Він зазначив, що "будь-який радикальний крок може кардинально порушити здоров'я Саакашвілі" у зв'язку з порушеннями здоров'я, викликаними його тривалим голодуванням.

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Саакашвілі таємно прибув до Грузії 29 вересня. 1 жовтня його було затримано у Тбілісі, після чого поміщено до в'язниці у місті Руставі, де він оголосив голодування. 8 листопада його без погодження з родичами та адвокатами перевели з в'язниці у місті Руставі до тюремної лікарні у Тбілісі (район Глдані). 20 листопада його було переведено до військового шпиталю в Горі. 30 грудня Саакашвілі повернули до Руставської в'язниці.

У Грузії Саакашвілі проходить у декількох кримінальних справах. Своє затримання Саакашвілі вважає незаконним, а обвинувачення - сфальсифікованими.