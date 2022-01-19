Стан здоров'я Саакашвілі не покращується, йому необхідні психотерапія і медикаментозне лікування, - доктор Григолія
Рекомендації альтернативної групи лікарів, яка спостерігає у в'язниці за станом здоров'я експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі, виконуються не в повному обсязі.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням Інтерфакс-Україна, про це заявила в середу на брифінгу омбудсмен Ніно Ломджарія.
"Більшість рекомендацій альтернативної групи лікарів щодо лікування Міхеіла Саакашвілі не виконується. Зокрема, не виконуються рекомендації щодо фізичної та психологічної реабілітації Саакашвілі", - сказала Ломджарія.
"Міхеілу Саакашвілі необхідне лікування за трьома напрямами - зняти стрес, психотерапія має бути багатосторонньою, і треба провести медикаментозне лікування. Ми востаннє оглянули колишнього президента 11 січня і свідчимо, що його стан не покращується", - сказав на брифінгу один із лікарів альтернативної групи Георгій Григолія.
Він зазначив, що "будь-який радикальний крок може кардинально порушити здоров'я Саакашвілі" у зв'язку з порушеннями здоров'я, викликаними його тривалим голодуванням.
Саакашвілі таємно прибув до Грузії 29 вересня. 1 жовтня його було затримано у Тбілісі, після чого поміщено до в'язниці у місті Руставі, де він оголосив голодування. 8 листопада його без погодження з родичами та адвокатами перевели з в'язниці у місті Руставі до тюремної лікарні у Тбілісі (район Глдані). 20 листопада його було переведено до військового шпиталю в Горі. 30 грудня Саакашвілі повернули до Руставської в'язниці.
У Грузії Саакашвілі проходить у декількох кримінальних справах. Своє затримання Саакашвілі вважає незаконним, а обвинувачення - сфальсифікованими.
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чего было тянуть до тюрьмы?
Как были вы ничтожними,могила вас исправит.
Я вижу ты вышло на смену.
Держись от меня подальше, а тоя тебя успокоюзадолго до конца рабочего дня.
Тебя здесь за человека не считают, кацап, и твои коменты нах никому не нужны.
Полиция бьет ветеранов и протестующих, сносит палатки с чаем и едой, пытаясь разогнать народ, поддерживающий Пороха. Первая кровь пролита и дороги назад у ЗЕ больше нет.
А Цензора там нет. Не интересно это Цензору.
акож поліцейські забирають діжки, які принесли активісти. У хід пішов сльозогінний газ. Поліція та Нацгвардія намагаються відтіснити учасників акції, а також розбирають намети.
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https://t.me/espresotb/14235 https://t.me/espresotb/14235
Да, ЦН могла бы продемонстрировать миру правовую систему зеленского,ведь когда преступление публично констатируеться,совершать его намного труднее.
Неужени и ЦН запугал зеленый карлик?