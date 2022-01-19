Австралія готова долучитися до санкційного тиску на РФ для деескалації ситуації на українському кордоні, - глава МЗС Пейн

У контексті консолідації міжнародної коаліції на підтримку України міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів першу телефонну розмову з міністеркою закордонних справ, міністеркою в справах жінок Австралії Маріс Пейн.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ України, передає Цензор.НЕТ.

"Маріс Пейн запевнила Дмитра Кулебу в беззастережній підтримці суверенітету та територіальної цілісності України з боку Австралії, готовності активно долучатися до зусиль міжнародної спільноти задля деескалації ситуації, зокрема шляхом санкційного тиску", - йдеться у повідомленні.

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Глави української та австралійської дипломатій обговорили втілення комплексного пакету стримування Російської Федерації від подальшої агресії проти України, що включає політичний, економічний та безпековий компонент.

Міністри приділили особливу увагу зміцненню оборонних можливостей України, практичній підтримці розвитку систем кіберзахисту в Україні.

"Дмитро Кулеба наголосив на зацікавленості включення України до Австралійської генералізованої системи тарифних преференцій, аби збільшити обсяги двосторонньої торгівлі та інвестицій, створити додаткові можливості для виходу українських експортерів на ринки Австралії", - зазначили в МЗС.

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Сторони домовилися координувати зусилля в контексті притягнення Росії до відповідальності за аварію літака рейсу MH17 та досягнення справедливості для родичів жертв цієї трагедії.

Пейн прийняла запрошення Кулеби відвідати Україну з візитом цього року.