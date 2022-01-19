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Австралія готова долучитися до санкційного тиску на РФ для деескалації ситуації на українському кордоні, - глава МЗС Пейн

Австралія готова долучитися до санкційного тиску на РФ для деескалації ситуації на українському кордоні, - глава МЗС Пейн

У контексті консолідації міжнародної коаліції на підтримку України міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів першу телефонну розмову з міністеркою закордонних справ, міністеркою в справах жінок Австралії Маріс Пейн.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ України, передає Цензор.НЕТ.

"Маріс Пейн запевнила Дмитра Кулебу в беззастережній підтримці суверенітету та територіальної цілісності України з боку Австралії, готовності активно долучатися до зусиль міжнародної спільноти задля деескалації ситуації, зокрема шляхом санкційного тиску", - йдеться у повідомленні.

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Глави української та австралійської дипломатій обговорили втілення комплексного пакету стримування Російської Федерації від подальшої агресії проти України, що включає політичний, економічний та безпековий компонент.

Міністри приділили особливу увагу зміцненню оборонних можливостей України, практичній підтримці розвитку систем кіберзахисту в Україні.

"Дмитро Кулеба наголосив на зацікавленості включення України до Австралійської генералізованої системи тарифних преференцій, аби збільшити обсяги двосторонньої торгівлі та інвестицій, створити додаткові можливості для виходу українських експортерів на ринки Австралії", - зазначили в МЗС.

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Сторони домовилися координувати зусилля в контексті притягнення Росії до відповідальності за аварію літака рейсу MH17 та досягнення справедливості для родичів жертв цієї трагедії.

Пейн прийняла запрошення Кулеби відвідати Україну з візитом цього року.

Автор: 

Австралія (431) росія (65394) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+6
Дякуємо
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19.01.2022 12:50
+5
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19.01.2022 13:01
+4
Австралійцям-респект за підтримку...
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19.01.2022 12:54
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ооо, міром да на московскоє гебйо..!
та де ж ви всі у 2008-14 поховалися?..
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19.01.2022 12:48 Відповісти
Дякуємо
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19.01.2022 12:50 Відповісти
Австралійцям-респект за підтримку...
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19.01.2022 12:54 Відповісти
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19.01.2022 13:01 Відповісти
Спасибо австралийцы, давно пора давить этого плешивого гомика!
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19.01.2022 13:02 Відповісти
Давить плешивого карлика по полной!!! Респект Австралии что не морозится!!!
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19.01.2022 13:07 Відповісти
хороші новини з іншого континенту!
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19.01.2022 13:18 Відповісти
Это настоящие друзья.

Российская вакцина от коронавируса Sputnik V признана для международных поездок в Австралию
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19.01.2022 13:19 Відповісти
Международные путешественники, получившие две дозы российской вакцины Sputnik V, теперь будут считаться полностью вакцинированными и допущены к въезду в Австралию. https://www.sbs.com.au/news/great-news-tga-approves-russia-s-sputnik-covid-19-vaccine-for-travel-purposes/3e906d65-0f31-4f4f-ae4f-32d65d5be2c5 SBS news
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19.01.2022 13:22 Відповісти
И шо?. Шо ты хотело этим сказать?
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19.01.2022 13:29 Відповісти
хороші новини з іншого континенту!

А про разговор с министершей (!) иностранных дел, министершей по делам женщин (!) Австралии Марис Пейн - это просто пипец
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19.01.2022 13:44 Відповісти
Пипец, это ***** твоё набункерное Вот это действительно пипец, весь мир ржёт))
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19.01.2022 13:51 Відповісти
уничтожение козломордией гражданского самолета уже называют аварией?
....за аварию самолета рейса MH17
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19.01.2022 13:21 Відповісти
Министр, а не министерша. Цензор!
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19.01.2022 13:23 Відповісти
'министерша' по делам женщин (!)
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19.01.2022 13:47 Відповісти
 
 