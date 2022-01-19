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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Прем'єр Нідерландів Рютте і глава МЗС Нідерландів Хукстра приїдуть до України через тривожну ситуацію на кордоні з РФ

Прем'єр Нідерландів Рютте і глава МЗС Нідерландів Хукстра приїдуть до України через тривожну ситуацію на кордоні з РФ

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте та міністр закордонних справ Вопке Хукстра відвідають Україну через посилення напруженості на російсько-українському кордоні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє NU.nl.

Рютте назвав ситуацію на російсько-українському кордоні "дуже тривожною".

Зазначається, що Захід побоюється, що Росія готує вторгнення в Україну, оскільки Москва розмістила вздовж кордону десятки тисяч військових.

Також читайте: Кулеба заручився підтримкою Нідерландів у стримуванні агресії Росії: вимоги Кремля неприйнятні, - МЗС

Автор: 

Нідерланди (1570) Рютте Марк (401)


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Все эти визиты 3 в одном.поддержка народа Украины . продемонстрировать что консерве не стоит делать глупости и московии что будет больно. хочу верить в это!
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19.01.2022 12:56 Відповісти
А тем временем кацапы ШКОДЯТ европейским странам

Это война: "лошарики" портят норвежские оптоволоконные кабели в Арктике
https://youtu.be/uXbQPYlVX5c

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19.01.2022 12:57 Відповісти
І чсому я ненавиджу Великоросів, ОПЗЖоповців? Може вони просто азіати і не будуть підривати а Україні школи, як в себе будинки?
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19.01.2022 12:58 Відповісти
...тим паче, що східний кордон рф невмолимо відсовується за Урал

Китай прижал Кремль:
Отвод войск из Сибири и Дальнего Востока начинает передел РФ - https://www.youtube.com/watch?v=NHAuixa46as&ab_channel=MixNews
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19.01.2022 12:59 Відповісти
Уже кто только не едет в Киев. Да создайте уже вы комитет управления Украиной и выкиньте этого зебобика с Банковой!
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19.01.2022 13:42 Відповісти
 
 