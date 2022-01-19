Прем'єр Нідерландів Рютте і глава МЗС Нідерландів Хукстра приїдуть до України через тривожну ситуацію на кордоні з РФ
Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте та міністр закордонних справ Вопке Хукстра відвідають Україну через посилення напруженості на російсько-українському кордоні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє NU.nl.
Рютте назвав ситуацію на російсько-українському кордоні "дуже тривожною".
Зазначається, що Захід побоюється, що Росія готує вторгнення в Україну, оскільки Москва розмістила вздовж кордону десятки тисяч військових.
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