Прем'єр Нідерландів Рютте і глава МЗС Нідерландів Хукстра приїдуть до України через тривожну ситуацію на кордоні з РФ

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте та міністр закордонних справ Вопке Хукстра відвідають Україну через посилення напруженості на російсько-українському кордоні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє NU.nl.

Рютте назвав ситуацію на російсько-українському кордоні "дуже тривожною".

Зазначається, що Захід побоюється, що Росія готує вторгнення в Україну, оскільки Москва розмістила вздовж кордону десятки тисяч військових.

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