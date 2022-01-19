На конференцію Зеленського з послами в Карпатах витратили понад 6 млн грн, - DOZORRO. ІНФОГРАФІКА

Наприкінці грудня в Івано-Франківській області відбулася щорічна конференція послів України під гаслом "Дипломатія 30. Стратегія сильної держави", на її організацію витратили щонайменше 6,1 млн грн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє проєкт DOZORRO.

Зазначається, що закупівлі здійснювали Міністерство закордонних справ, Державне управління справами та парк "Синьогора", у якому проходив перший день заходу.

МЗС провело три переговорні процедури на послуги з організації двох окремих днів конференції та кейтеринг. Підряди отримали ДО "Резиденція "Синьогора"" (1,1 млн грн) ТОВ "Фірма "Надія" (2,25 млн грн) та ДП "Гарант-Сервіс" (1,47 млн грн). Готель "Надія", згідно з обґрунтуванням застосування переговорної процедури, був єдиним в Івано-Франківську, що задовольняв технічні вимоги: мав достатньо номерів, конференц-зали і міг забезпечити харчування учасників. Замовник розглядав 20 варіантів у місті. Синьогору і ДП "Гарант-Сервіс" обрали, бо вони створені спеціально для обслуговування таких подій.

Окремо на частину конференції в с. Гута ще понад 1 млн грн витратило Державне управління справами.

Найбільше коштів пішло на:

- різну техніку, зокрема мультимедійну і кліматичну — понад 445 тис. грн;

- оформлення локації (облаштування сцени, підлоги, тент, різні конструкції) — понад 416 тис. грн.

Також для заходу ДУС закупило кейтерингові послуги, тематичне оформлення, меблі та відеозйомку.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський збирає всіх українських послів на конференцію: "Нам потрібен результат". ВIДЕО

Окрім цього, послуги з перевезення учасників конференції оплатив сам парк "Синьогора" — ще майже 100 тис. грн. Послуги замовили в одного ФОП Гунько А. В. двома договорами з різними кодами CPV.

Так само по декілька договорів отримали і підрядники ДУС: 4 договори на забезпечення звукової апаратури на заході і 10 договорів на облаштування локації (сцена, різні металеві і дерев’яні конструкції тощо).

"Це схоже на ухилення від проведення спрощених закупівель. Замовник розбиває послуги на договори до 50 тис. грн, щоб їх можна було укласти поза Prozorro. Для цього підбирають різні коди CPV і прописують різні назви. Досить важко довести, що це порушення. Держаудитслужба зазвичай навіть не береться перевіряти такі випадки," — пояснює фахівець з публічних закупівель проєкту DOZORRO Ярослав Пилипенко.

Нагадаємо, конференція послів України відбулася 21-22 грудня. Захід відкрив Президент України Володимир Зеленський, який окреслив українським послам ключові завдання Стратегії зовнішньополітичної діяльності України. У другий день конференції пройшли пленарні сесії за участю прем’єр-міністра, голови Верховної Ради та секретаря Ради національної безпеки і оборони.

Саме цей дипломатичний захід, за словами президента, він готував наприкінці листопада, коли скористався гвинтокрилами ДСНС, щоб дістатися Гути. У резиденцію він літав разом з очільником ОП Андрієм Єрмаком, у якого тоді був день народження.