Німеччина хоче провести зустріч у "нормандському форматі". Дати поки немає, - представник МЗС ФРН Зассе
Берлін хоче провести зустріч у "нормандському форматі" і працює над проведенням такої зустрічі, але дати, як і раніше, немає.
Про це повідомила офіційний представник МЗС Німеччини Андреа Зассе, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"І в Києві, і в Москві ми наголосили на потребі й бажанні провести таку зустріч. Дати поки що вам повідомити не можу", - сказала Зассе журналістам у Берліні в середу.
Напередодні глава МЗС ФРН Анналена Бербок зустрічалася у Москві з російським колегою Сергієм Лавровим, перед тим вона відвідувала Київ.
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https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/7584984221527618?__cft__[0]=AZVkloPj9TaXerdvJLuZ4-VDHmpvit2pXpxN-gQanJOstp0CT4EJSeIMQallTYwRaUbSxZLQSk1Ap45bEMaZQvubK_UCunwFD3mH7oci9mAtO40KvoSrbdpeBxIPbj0Kfec&__tn__=%2CO%2CP-R 3 ч. ·
У нас тихо прошло событие, что 73 немецких эксперта по Восточной Европе обратились с открытым письмом к властям Германии с призывом урезонить Россию всеми возможными средствами. Более того, эти эксперты озвучивают, что постсоветская Россия несёт риски для цивилизованного мира и Европе надо сконцентрироваться на двух проблемах - это российский реваншизм и «Северный поток-2». И это письмо обговаривают в Германии в СМИ и соцсетях. У нас же, в следствие бестолковой государственной информационной политики, господствуют упаднические настроения и, к сожалению, игнорируются подобные информационные поводы. А это письмо должно было бы мотивировать украинскую власть на более активную позицию в дипломатическом и информационном плане. Но не с нашим счастьем.
В письме говорится, что в то время, как более 100 000 российских военных продолжают представлять потенциальную угрозу на границе с Украиной, переговоры о требованиях России о гарантиях безопасности не принесли каких-то положительных изменений. Опасность вторжения все еще не предотвращена, Запад не хочет подрывать фундаментальные принципы, а Россия остается агрессивной. И этот кризис, очевидно, является поворотным моментом для безопасности в Европе.
В на фоне всего происходящего 73 немецких эксперта в открытом письме пишут, что Германия, «как крупнейшая европейская экономическая держава, критически оценивала действия Кремля, но в основном бездействовала в течение последних трех десятилетий». Будучи ключевой страной ЕС, НАТО и западного сообщества ценностей, Федеративная Республика несет особую ответственность. Это касается «как в целях сдерживания и введения санкций против России, так и в отношении поддержки государств, расчлененных и преследуемых Москвой».
Однако экономические санкции ЕС, после аннексии Крыма, были «мягким и недостаточным ответом на все более агрессивный курс Кремля», и Германия допустила много ошибок. В частности, германо-российские трубопроводы в Балтийском море «задним числом доказали, что проложили путь для вторжения России в Украину два года спустя» («Северный поток-1») и «полностью устранили оставшееся экономическое влияние Украины, с целью обеспечения своей безопасности, на Россию» («Северный поток-2»). Подписавшиеся приходят к выводу: «Нападение Путина на Украину в 2014 году выглядит как логическое следствие в свете предшествующей 20-летней пассивности немецкой политики по отношению к российскому неоимпериализму». Дальнейшая «просто словесная или символическая реакция Берлина на российские ревизионистские авантюры» «только соблазнит Кремль на дальнейшие авантюры».
На фоне таких потрясений Германия должна, наконец, уйти со своего особого пути в восточной политике, который воспринимается как таковой не только в Центральной и Восточной Европе. Преступления нацистской Германии на территории современной России с 1941 по 1944 год не годятся для оправдания сдержанности Западной Германии в реакции на реваншизм и нигилизм Кремля в соответствии с международным правом. Особенно, когда - как в случае с Украиной - речь идет о вторжении России на международно признанную территорию другого государства, ставшего жертвой прежних экспансионистских усилий Германии. Нельзя мириться с продолжающимся демонстративным нарушением основных принципов ООН, ОБСЕ и Совета Европы, официально принятых Москвой в Восточной, а теперь и в Северной Европе.
Политика ФРГ в отношении России должна быть коренным образом скорректирована. Дальнейшая чисто словесная или символическая реакция Берлина на российские ревизионистские авантюры, как и в прошлом, будет лишь искушать Кремль к дальнейшим авантюрам. Как ключевая страна ЕС, НАТО и западного сообщества ценностей, Германия несет особую ответственность.
В интересах международной безопасности, европейской интеграции и общих норм Берлин должен наконец сократить разрыв между своей публичной риторикой и реальной практикой в Восточной Европе. Это должно быть выражено в ряде параллельных и конкретных мер политического, правового, дипломатического, гражданского, технического и экономического характера. Германия является крупным торговым, исследовательским и инвестиционным партнером как России, так и стран Восточного партнерства ЕС, а также ведущей державой Евросоюза. В некоторых областях у нее больше возможностей для участия, чем у большинства других западных стран. Это относится как к сдерживанию и санкциям против России, так и к поддержке государств, расчлененных и угнетенных Москвой. Берлин должен подкрепить свои добрые слова гораздо более эффективными действиями, чем раньше.
Ссылка на открытое письмо в первом комментарии.
На Заході вже пообговорювали «скільки мільйонів #Україна #біженців втече з ЄС», «як довго #армія України буде чинити опір рф».
Час їм обговорити, «як довго немовлята UA виживуть у морозних полях» після російських ударів.
Окремо запрошуються до виступу німецькі експерти/медіа.