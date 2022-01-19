Німеччина хоче провести зустріч у "нормандському форматі". Дати поки немає, - представник МЗС ФРН Зассе

Берлін хоче провести зустріч у "нормандському форматі" і працює над проведенням такої зустрічі, але дати, як і раніше, немає.

Про це повідомила офіційний представник МЗС Німеччини Андреа Зассе, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"І в Києві, і в Москві ми наголосили на потребі й бажанні провести таку зустріч. Дати поки що вам повідомити не можу", - сказала Зассе журналістам у Берліні в середу.

Напередодні глава МЗС ФРН Анналена Бербок зустрічалася у Москві з російським колегою Сергієм Лавровим, перед тим вона відвідувала Київ.

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