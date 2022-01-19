Велика Британія цього тижня поставила в Україну тисячі оборонних легких протитанкових ракет, - заступник міністра оборони Гіппі
Британська сторона цього тижня передала українським військовим декілька тисяч легких протитанкових ракет.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, повідомив у середу заступник міністра оборони Великої Британії Джеймс Гіппі.
"Велика Британія цього тижня передала тисячі оборонних легких протитанкових ракет Україні", - наводить його слова ВВС.
Гіппі наголосив на важливості мирного, дипломатичного вирішення кризи навколо України.
"Не потрібен той кошмар (збройний конфлікт. - Ред.), який може розпочатися лише за декілька днів або тижнів", - сказав він.
"Українці – горда суверенна нація, і вони готові відстоювати кожну п'ядь своєї країни", - додав він.
Напередодні українське Міністерство оборони повідомило, що в Україну прибула чергова партія міжнародної технічної допомоги від Великої Британії у вигляді нових легких протитанкових засобів.
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они суки, даже дорогу и воздух для любых поставок нам, блокируют
Эти ракеты на складах останутся? Сцикло не будет нервировать хозяина?
А вот в рашентанки- точно попадут)))
ну 10 тис може і підкинули
теперь становятся очевидными провалы в происках мировой империалистической военщины и их флагмана - сышыа !
засим прощайте,собиратель вафель..
Рузькэ в аду гореть будет!
Ломоносов много херни говорил с бодуна, но рАсея никогда не произрастет Сибирью. Мозгов не хватает и желания работать.
И в Сибири сейчас кацапы на полусогнутых карябают ироглифы, чирикают подобострастно на китайском, и жрут рис палочками.
Поліція вкрала у демонстрантів бутерброди до чаю та бочку.
Київ тримайся! Українці з тобою!
То хай би й поїли...
За бочками приходь після акції!
така фігня…
такі реальні загрози…
Что такое восемьсот метров в городе? Выйдите на улицу. Посмотрите вокруг. Наш мозг уcтроен так, что в первую очередь мы определяем наиболее опасными те объекты, которые расположены ближе к нам. То есть - два-три ближайших дома, которые окружают нас непосредственно. А теперь присмотритесь в просвет между этими домами. Видите, вон там, вдалеке, девятиэтажка, на которую вы вообще не обращали внимания? Так вот, смерть теперь там настолько же реалистична, как и в ближайших кустах. И вон та двенадцатиэтажка в конце улицы, окна которой еле видны. Или вон тот кусок дома, который вы даже не определяете, как дом, вы его даже не видите, настолько просвет мал - но вас оттуда видят, за вами следят и вас уже берут на прицел.
То есть, при достаточном количестве групп с NLAW спрятать бронетехнику в городе становится просто невозможно.
Либо же её надо держать где-то за километр от лини соприкосновения, при этом гарантированно контролируя все пространство вокруг - что в условиях штурма совершенно невозможно, тем более ночью - но это тогда просто лишает её смысла.
Либо навешивать на каждый танк «Арену», но это дорого, Россия так и не вешает их, небыстро, да и нафиг надо, буряты на пять порядков дешевле, бабы новых нарожают.
Короче говоря, про танки в контактном бою в городе Россия может забыть.
Они и раньше-то на улицах представляли из себя в основном только мишень, теперь же просто можно ставить точку.
Их теперь остается использовать только как большую снайперскую винтовку с дальних дистанций по целеуказаниям пехоты, что долго, нудно и зачастую уже бессмысленно.
Функция стрельбы из квартиры, которой также обладает NLAW, в городе также критически важна. В ролике видно, из насколько маленького помещения можно вести огонь и что оператор стоит сразу за стрелком - и ноль проблем. В принципе, и из «шайтан-трубы» можно стрелять из квартиры - я стрелял - но во-первых, это крайне некомфортно, мягко говоря, а во-вторых, пыль, вспышка и выхлоп демаскируют стрелка.
Він потім ще й в Чехї склади підпалив…
Оце так хлопці! Шикарно! Щира подяка від українців!
Сцикун с дерьмаком их на складах держать будут, что бы не гневить хозяев и если что быстро передать склады кацапам.
Rock lives!
Впевнений, у разі посилення збройної агресії проти України, склади з найбільш еффективною зброєю будуть першими мішенями але якщо цю зброю розосередити - знищити ії буде дуже важко. Якщо з'ясуюється що ці протитанкові комплекси ще досі зберігаються у Борисполі, чекають розмитнення чи ще чогось це цілковита зрада. Вже треба діяти так, як би діяли якщо вже розпочався наступ на Київ та Харків, на Херсон або розпочнеться завтра.
PS. А частину взагалі відправити на схід, провести навчання та передати зразки на лінію зіткнення.
Но, Зеленьку важней выделить средства на "Велике Будівництво", причем 1000 000 000 грн...
А 50-100 млн для армии в такой критической ситуации - нельзя...
НУ РЕАЛЬНО - ЗЕДЕБИЛ !