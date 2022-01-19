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Новини Оборона
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Велика Британія цього тижня поставила в Україну тисячі оборонних легких протитанкових ракет, - заступник міністра оборони Гіппі

Велика Британія цього тижня поставила в Україну тисячі оборонних легких протитанкових ракет, - заступник міністра оборони Гіппі

Британська сторона цього тижня передала українським військовим декілька тисяч легких протитанкових ракет.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, повідомив у середу заступник міністра оборони Великої Британії Джеймс Гіппі.

"Велика Британія цього тижня передала тисячі оборонних легких протитанкових ракет Україні", - наводить його слова ВВС.

Гіппі наголосив на важливості мирного, дипломатичного вирішення кризи навколо України.

"Не потрібен той кошмар (збройний конфлікт. - Ред.), який може розпочатися лише за декілька днів або тижнів", - сказав він.

"Українці – горда суверенна нація, і вони готові відстоювати кожну п'ядь своєї країни", - додав він.

Напередодні українське Міністерство оборони повідомило, що в Україну прибула чергова партія міжнародної технічної допомоги від Великої Британії у вигляді нових легких протитанкових засобів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Британські C-17 минулої доби здійснили 6 рейсів до України: Сьогодні прибуде ще один

Велика Британія (5610) оборона (4796) ракети (4031)


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Топ коментарі
+35
настоящий друг познаётся в беде..
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19.01.2022 13:14
+24
тисячі Стингерков для быстрокрылых Ястребков тоже очень нужны,плиз..
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19.01.2022 13:14
+17
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19.01.2022 13:12
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19.01.2022 13:12 Відповісти
настоящий друг познаётся в беде..
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19.01.2022 13:14 Відповісти
Как хорошо, что брексит состоялся. Если бы Британия сейчас была бы в ЕС, гансы бы заблокировали поставку ракет. Как в случае с Литвой, и ее антидроновыми ружьями для нас.
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19.01.2022 13:55 Відповісти
Это просто ПРЕКРАСНО сер ! но мало! очень!
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19.01.2022 13:14 Відповісти
твои слова, к немцам.
они суки, даже дорогу и воздух для любых поставок нам, блокируют
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19.01.2022 13:23 Відповісти
несколько тысяч противотанковых ракет - мало? да у рашистов столько бронетехники нет
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19.01.2022 13:40 Відповісти
А в войска они попадут?
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19.01.2022 13:57 Відповісти
не попадут, можешь спать спокойно
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19.01.2022 14:00 Відповісти
Какой то глупый ответ.
Эти ракеты на складах останутся? Сцикло не будет нервировать хозяина?
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19.01.2022 14:09 Відповісти
не задавай тупорылых вопросов
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19.01.2022 14:10 Відповісти
Так я людям задавал вопрос, но тут тупорылый ты подвернулся случайно. Ладно у нормальных поспрашиваю.
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19.01.2022 14:15 Відповісти
В войска? Не знаю..
А вот в рашентанки- точно попадут)))
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19.01.2022 14:06 Відповісти
як мало, коли англосакси самі мають їх 20 тис
ну 10 тис може і підкинули
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19.01.2022 14:15 Відповісти
тисячі Стингерков для быстрокрылых Ястребков тоже очень нужны,плиз..
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19.01.2022 13:14 Відповісти
Увы, ваш оптимизм неоправдан!
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19.01.2022 13:36 Відповісти
видите ли,Георгий,мне лично приходилось видеть результаты их применения в ДРА,где советской авиацией,что теми окурками,были усеяны её просторы,так что будем посмотреть..
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19.01.2022 13:44 Відповісти
Мне не интересует. что и где вы видели! Или не называйте Ми-24 "ястребками" . Даже штурмовики СУ-24 знают как летать, чтобы их ПЗРК не сбивали! Тем более истребители - бомбардировщики!
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19.01.2022 14:07 Відповісти
ну так бы сразу и сказали,георгий,что ж вы молчали-то !
теперь становятся очевидными провалы в происках мировой империалистической военщины и их флагмана - сышыа !
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19.01.2022 14:13 Відповісти
(бялдь,и откуда вы,беанаты,берётесь ? )
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19.01.2022 14:15 Відповісти
Чурка, ты свои пожелания о приобретении стингеров уже превознес в ранг спасения неба Украины от немецко-российских захватчиков! Пока ПЗРК нам никто не дает. не смотря на твои розово-патриотические сопли!
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19.01.2022 14:55 Відповісти
георгий,я рад,что Вы отозвались именно на нужный пост - значит,я точно не ошибся..
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19.01.2022 14:58 Відповісти
( бялдь,и откуда вы,3,14 дары такие берётесь ?)
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19.01.2022 15:00 Відповісти
А для того и беремся, что бы таких, как ты зарывать мордой в песок и насыщать твое очко своей спермой! И более ничего! Иди, подмывайся, что бы больно не было!
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19.01.2022 15:04 Відповісти
георгий,Ваш отзыв на 3,14дара не оставляет у меня сомнений в Вашей принадлежности к славному племени нарасиянских витезей,т.е. опущеной петушни..
засим прощайте,собиратель вафель..
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19.01.2022 17:01 Відповісти
Иди уже, потомок татаро-монгольский, покоритель Московии, отоссы за юртой и жди дань от московитов!
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19.01.2022 18:42 Відповісти
Срочно нужны хотя бы малые установки ПВО. Сейчас войны привыкли вести " малой кровью" с воздуха. Сирия к примеру, Карабах или даже в свое время Сербия, Ирак.
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19.01.2022 13:14 Відповісти
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19.01.2022 13:15 Відповісти
Спасибо Британия за подарки, очень хорошие подарки. Более подробно https://www.facebook.com/watch?v=1540153509688110
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19.01.2022 16:09 Відповісти
Зачем? Архамия сказало все норм, забирайте назад!
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19.01.2022 13:15 Відповісти
оно еще от отдыха не отошло - в угаре
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19.01.2022 13:28 Відповісти
Ну а що ще він міг сказати якщо він російська консерва? Таких як він під час початку рф повномасштабних бойових дій треба буде стратити в перші ж хвилини інакше вони ще створять гору проблем.
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19.01.2022 17:31 Відповісти
Хіпі здорової країни.
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19.01.2022 13:15 Відповісти
Великобритания, СПАСИБО!!!

Рузькэ в аду гореть будет!
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19.01.2022 13:16 Відповісти
судя по количеству сожженных,а потому не вернувшихся домой бурятцев - их место,походу,займут якутцы...
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19.01.2022 13:16 Відповісти
Вообще то не понятно - кацапы убирают армию из Сибири и Дальнего Востока по приказу китайцев, но почему под нашу границу.
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19.01.2022 13:17 Відповісти
а потому что немци подигривают раше.
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19.01.2022 13:25 Відповісти
Могущество Рассеи Сибирью будет произрастать! Сказал когда-то академик М. Ломоносов. Но, Путин решил, что иероглифы карябать и чирикать по-китайски рассеянам не под силу! Тем более. научиться двумя палочками рис есть! И попер на Украину...
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19.01.2022 13:53 Відповісти
Ну цифровой ты и *********.
Ломоносов много херни говорил с бодуна, но рАсея никогда не произрастет Сибирью. Мозгов не хватает и желания работать.
И в Сибири сейчас кацапы на полусогнутых карябают ироглифы, чирикают подобострастно на китайском, и жрут рис палочками.
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19.01.2022 14:02 Відповісти
Ты откуда выпорхнул, резик? Вижу стадию сидения на полу обосранной жопой ты уже прошел и теперь скачешь по обрыганному и обосранном полу своей балдой, смешно дрыгая волосатыми и кривыми нижними конечностями в воздухе! Какого х.. полиглотов ты нашел в Сибири? Которые здесь в Украине делают вид, что не понимают украинского языка? Так разбаловали их здесь! А если одной палочкой придется рис кушать, то и китайский язык с иероглифами, может, осилят! Земля рассейская сократися до Урала, но не умрет! Путин - ты лучший уничтожитель рассейского государства! Михайла Ломоносов и Ермак Тимофеевич в своих гробах крутятся, как турбины атомных электростанций, глядя на тебя!
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19.01.2022 14:26 Відповісти
У тебя обострение мальчик или передоз ну прямо жириновский.
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19.01.2022 15:07 Відповісти
Включайте "Прямий"
Поліція вкрала у демонстрантів бутерброди до чаю та бочку.
Київ тримайся! Українці з тобою!

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19.01.2022 13:18 Відповісти
Може їх не кормлять? З голодухи, Бубочка зарплату не платить.
То хай би й поїли...
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19.01.2022 13:26 Відповісти
Правильно полиция сделала.
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19.01.2022 13:30 Відповісти
Смачного!
За бочками приходь після акції!

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19.01.2022 13:34 Відповісти
У пліснявої хламідії зараз буде істерика.
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19.01.2022 13:18 Відповісти
Насторожує те, що надані гранатомети для ближнього бою, які можливо використовувати у приміщеннях (є контейнер з водою, що гасить реактивний потік позаду, як я зрозумів), тобто для боїв у містах…
така фігня…
такі реальні загрози…
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19.01.2022 13:22 Відповісти
Ну, останні десятиліття всі реактивні засоби робляться з можливістю запуску з закритого укриття. Але не варто розслаблятися, ефект від пуску все рівно присутній, хоча й значно зменшений в порівнянні зі старими системами. Фізику не обманиш, для того аби викинути 10 кіло на п'ять-шість метрів потрібен значний імпульс.
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19.01.2022 13:33 Відповісти
https://site.ua/arkadiy.babchenko/privet-buryaty-iy4erz1

Что такое восемьсот метров в городе? Выйдите на улицу. Посмотрите вокруг. Наш мозг уcтроен так, что в первую очередь мы определяем наиболее опасными те объекты, которые расположены ближе к нам. То есть - два-три ближайших дома, которые окружают нас непосредственно. А теперь присмотритесь в просвет между этими домами. Видите, вон там, вдалеке, девятиэтажка, на которую вы вообще не обращали внимания? Так вот, смерть теперь там настолько же реалистична, как и в ближайших кустах. И вон та двенадцатиэтажка в конце улицы, окна которой еле видны. Или вон тот кусок дома, который вы даже не определяете, как дом, вы его даже не видите, настолько просвет мал - но вас оттуда видят, за вами следят и вас уже берут на прицел.

То есть, при достаточном количестве групп с NLAW спрятать бронетехнику в городе становится просто невозможно.
Либо же её надо держать где-то за километр от лини соприкосновения, при этом гарантированно контролируя все пространство вокруг - что в условиях штурма совершенно невозможно, тем более ночью - но это тогда просто лишает её смысла.
Либо навешивать на каждый танк «Арену», но это дорого, Россия так и не вешает их, небыстро, да и нафиг надо, буряты на пять порядков дешевле, бабы новых нарожают.

Короче говоря, про танки в контактном бою в городе Россия может забыть.
Они и раньше-то на улицах представляли из себя в основном только мишень, теперь же просто можно ставить точку.

Их теперь остается использовать только как большую снайперскую винтовку с дальних дистанций по целеуказаниям пехоты, что долго, нудно и зачастую уже бессмысленно.

Функция стрельбы из квартиры, которой также обладает NLAW, в городе также критически важна. В ролике видно, из насколько маленького помещения можно вести огонь и что оператор стоит сразу за стрелком - и ноль проблем. В принципе, и из «шайтан-трубы» можно стрелять из квартиры - я стрелял - но во-первых, это крайне некомфортно, мягко говоря, а во-вторых, пыль, вспышка и выхлоп демаскируют стрелка.
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19.01.2022 13:34 Відповісти
Без лишніх базікань . Дякуєм Британія !
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19.01.2022 13:23 Відповісти
Спасибі за допомогу народу Великобританії, Парламенту та королеві Єлизаветі II.
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19.01.2022 13:24 Відповісти
Слава Україні і слава Британії!
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19.01.2022 13:25 Відповісти
Тепер діло за тим щоб ця зброя була доставлена в війська. А не заховали зелені жаби.
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19.01.2022 13:28 Відповісти
"Велика Британія цього тижня передала тисячі оборонних легких протитанкових ракет Україні", - і це дуже добре, і напевне вчасно, ціна, яку заплатить Мордор за війн,у зростає. Канада теж обіцяла допомогти озброєнням, якщо зважилася, краще не зволікати.
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19.01.2022 13:38 Відповісти
Ще би справжнього Верховного Головнокомадуючого…
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19.01.2022 13:43 Відповісти
При якому всі склади *********** практично були знищені?
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19.01.2022 13:55 Відповісти
Так…
Він потім ще й в Чехї склади підпалив…
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19.01.2022 14:03 Відповісти
Тисячі?! Шо ж виробите з кацапами!
Оце так хлопці! Шикарно! Щира подяка від українців!

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19.01.2022 13:45 Відповісти
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19.01.2022 13:47 Відповісти
Это все хорошо, но когда они в войска попадут?
Сцикун с дерьмаком их на складах держать будут, что бы не гневить хозяев и если что быстро передать склады кацапам.
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19.01.2022 13:55 Відповісти
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19.01.2022 14:04 Відповісти
Ще з "цієї ж опери":

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19.01.2022 14:23 Відповісти
англия всегда была с нами в отличие от германии, достаточно взглянуть на историю мировых войн. и унр и упа они нормально поддерживали в отличие от той же франции.
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19.01.2022 14:12 Відповісти
и про голод 33-го года первым на западе написал британский журналист.
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19.01.2022 14:13 Відповісти
Норм. Супер. Лонг лив грейт Британ.
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19.01.2022 14:15 Відповісти
З Британії -- Хіпі, зі США -- Преслі.
Rock lives!
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19.01.2022 14:41 Відповісти
Боже храни Королеву!!!
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19.01.2022 14:48 Відповісти
Наразі, вважаю, дуже важливе розподілити це озброення між різними військовими частинами та розпочати навчання його вирористанню. Ні в якому разі не зберігати все на одному із складів Бориспільского аеропорту чи тільки одному з армійських складів де весь цей вантаж може стати легкою здобиччю іскандерів або деверсантів.
Впевнений, у разі посилення збройної агресії проти України, склади з найбільш еффективною зброєю будуть першими мішенями але якщо цю зброю розосередити - знищити ії буде дуже важко. Якщо з'ясуюється що ці протитанкові комплекси ще досі зберігаються у Борисполі, чекають розмитнення чи ще чогось це цілковита зрада. Вже треба діяти так, як би діяли якщо вже розпочався наступ на Київ та Харків, на Херсон або розпочнеться завтра.

PS. А частину взагалі відправити на схід, провести навчання та передати зразки на лінію зіткнення.
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19.01.2022 15:02 Відповісти
А наш ЗЕБИЛ не мог купить, например, у Южной Кореи аналогичные системы !??
Но, Зеленьку важней выделить средства на "Велике Будівництво", причем 1000 000 000 грн...
А 50-100 млн для армии в такой критической ситуации - нельзя...
НУ РЕАЛЬНО - ЗЕДЕБИЛ !
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19.01.2022 15:29 Відповісти
Да, нам бы еще Стингеров ... Слава Британии !!! Не бояться кацапского черта!
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19.01.2022 15:32 Відповісти
СЛАВА БРИТАНИИ.... СЛАВА КОРОЛЕВЕ!!!!!
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19.01.2022 16:26 Відповісти
І за них велика подяка Великій Британії.
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19.01.2022 17:27 Відповісти
Many thanks, guys !
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20.01.2022 04:42 Відповісти
Прекрасно.
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20.01.2022 23:40 Відповісти
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23.01.2022 16:40 Відповісти
 
 