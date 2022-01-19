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Російська військова техніка стала табором за 200 км на північ від Києва, - CIT. ВІДЕО+ФОТО

Вчора в блозі Digital Forensic Research Lab при експертній групі Atlantic Council був опублікований огляд прибуття російських військ до Республіки Білорусь.

Зокрема, там йшлося про розвантаження російських реактивних систем залпового вогню "Ураган" на станції Речиця на Гомельщині на північ від Києва, пише Conflict Intelligence Team, передає Цензор.НЕТ.

Пізніше автор статті Майкл Шелдон виклав фотографію табору з військовою технікою, яка, ймовірно, була знята в районі Речиці. На фотографії ми помітили транспортно-заряджувальну машину 9Т452 того ж РСЗВ "Ураган".

Російська військова техніка стала табором за 200 км на північ від Києва, - CIT 01

"Користувач твіттера @danvan71 геолокував подібний кадр на відео з TikTok на шосе М10 в районі пункту зупинки "Іванівка" (ми перевірили та підтвердили цю геолокацію). Звідти трохи більше 40 кілометрів до кордону з Чернігівською областю України та близько 90 кілометрів – з Київською. Варто зазначити, що в цьому районі немає полігонів, заявлених для російсько-білоруських навчань "Союзная решимость", які мають відбутися у лютому", - пишуть дослідники.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Перекидання російських військ у Білорусь - це пряма загроза для Литви, - міністр оборони Анушаускас

"Поява російської техніки в безпосередній близькості від кордону з Київською областю викликає особливі побоювання у зв'язку із заявами джерел CNN, згідно з якими є розвіддані, що російські війська можуть спробувати взяти Київ та здійснити зміну влади в Україні. Справа в тому, що всі основні урядові будівлі в Києві знаходяться на західному березі Дніпра, а можливий наступ з півночі дозволяє не долати таку значну водну перешкоду (на відміну від наступу з боку російсько-українського кордону)", - зазначають дослідники.

"При цьому ми досі не знаємо, про які масштаби зосередження сил на північ від Києва йдеться. Як мінімум частина російських сил, які вступили до Білорусі, пройшли до заявлених місць проведення навчань (наприклад, до Бреста біля кордону з Польщею). На даний момент нам здається імовірним, що ціль цього зосередження — змусити українське командування тримати частину сил на західному березі Дніпра для прикриття Києва, що обмежить можливості протидії потенційній російській операції на сході України", - констатують дослідники.

Російська військова техніка стала табором за 200 км на північ від Києва, - CIT 02

Автор: 

армія рф (17538) Білорусь (7941) кордон (4775) РСЗВ (210)


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Топ коментарі
+38
финский солдат взял в плен дидов

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19.01.2022 13:42
+34
это фейк - (с) арахамия
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19.01.2022 13:23
+30
опухший от отдыха агрохимия наконец-то всплыл в эфире с очередным бредом
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19.01.2022 13:25
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это фейк - (с) арахамия
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19.01.2022 13:23 Відповісти
і тому хамія оперативно міняє власника

Китай прижал Кремль:
Отвод войск из Сибири и Дальнего Востока начинает передел РФ - https://www.youtube.com/watch?v=NHAuixa46as&ab_channel=MixNews

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19.01.2022 13:24 Відповісти
Arthur Kharytonov@ArthurKei_UA

https://twitter.com/ArthurKei_UA/status/1483730889876152321 1 ч

Арахамія, Бойко та половина уряду України знову відвідали «свято» від Комуністичної партії Китаю. Деталей дуже мало.
Зазначили, що Зеленський та Сі Цзіньпін уже досягли стратегічних консенсусів.
СН також пообіцяла «відкривати краще майбутнє завтра» разом з Компартією КНР.
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19.01.2022 13:25 Відповісти
Ворог мого ворогу...
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19.01.2022 13:44 Відповісти
опухший от отдыха агрохимия наконец-то всплыл в эфире с очередным бредом
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19.01.2022 13:25 Відповісти
...нормальниє гєроі всєгда ідут в обход
чєрєз кітайщіну

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19.01.2022 13:26 Відповісти
А тут незрозуміло чи це мінус чи плюс, Китай відкриє писок, москалі навчання з білорусами будуть проводити на Камчатці, он як з Казахстану тікали. Дивує наявність там Бойко, хитрожопий нарветься на люлю від Москви.
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19.01.2022 13:33 Відповісти
...а Бойко у касабів тут за "івана" - як-от мобільний ресурсний запас, що його за потреби схарчать, здадуть на глум чи розміняють на прихисток
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19.01.2022 13:37 Відповісти
Ваші слова да Богу у вуха, він падла, дуже популярний на заході у мирян МП, без нього ОПЖ буде мати 0.00000001
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19.01.2022 13:53 Відповісти
Ха, очепятка "слуна народу". Може краще "слюна народу"?
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19.01.2022 13:48 Відповісти
Хламидия по сути опожопер.
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19.01.2022 13:31 Відповісти
А ему чё, он ноги унесет в числе первых, в его вселенной все ок
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20.01.2022 01:09 Відповісти
Arthur Kharytonov@ArthurKei_UA



Росія, Іран і КНР проведуть військові навчання у Перській затоці - на фоні ризику посилення російського вторгнення до України.
Кремль вже перекинув війська з Далекого Сходу до Ірану.
Саме цим він пояснює «маніпуляції» з військами на кордонах.
КНР та Іран - це та сама РФ.
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19.01.2022 13:23 Відповісти
А підоласт Арахамія каже що це все фейки.
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19.01.2022 13:24 Відповісти
Добриво і металобрухт.
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19.01.2022 13:25 Відповісти
Наші вчора теж зірвались і поїхали кудись, цілий день техніку вантажили, сподіваюсь на зустріч ординцям.
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19.01.2022 13:26 Відповісти
менше патякайте
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19.01.2022 13:33 Відповісти
Ага, а всі московські попи спали, нехай знають, легко не буде.
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19.01.2022 13:55 Відповісти
Теперь уже точно можем быть уверены, руки у России развязаны. Германия практически дала добро.
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19.01.2022 13:29 Відповісти
Знову англосакси і слов'яни проти фашистів і мордв
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19.01.2022 13:30 Відповісти
ага, вже й повітряний міст працює

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19.01.2022 13:34 Відповісти
Судя по карте - Германия уже союзник России
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19.01.2022 14:02 Відповісти
Скорее всего Германия опять вляпается в грязную историю 😀😀
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19.01.2022 15:29 Відповісти
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19.01.2022 13:31 Відповісти
Проросійська поліція прямо зараз стоїть на Софійській площі.
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19.01.2022 13:34 Відповісти
Так а что зеленое чучело себе думает?! Это ж ****** какой-то!
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19.01.2022 13:37 Відповісти
горобцю, йди лайно клювати своє міліцейське!
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19.01.2022 14:38 Відповісти
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19.01.2022 15:10 Відповісти
Добре, що батраки розуміють своє місце в політичному життю країни і знають куди їм йти. Вперед.
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19.01.2022 15:13 Відповісти
А ти що, кинеш роботу та приїдеш Неньку захищати? НЕ ВІРЮ!!!
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19.01.2022 15:20 Відповісти
********, скоро партизанить будем, кацапов в плен не брать
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19.01.2022 13:37 Відповісти
Тобі лаптю яке діло?
Вали напуй на лента сру, тут не подають!
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19.01.2022 14:40 Відповісти
За своим лесом смотрите.
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19.01.2022 14:41 Відповісти
А сябры уже раком перед кацапами стоять и видно дуже добре им, ахаха
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19.01.2022 15:36 Відповісти
та деж ми будемо стільки брухту складати?
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19.01.2022 13:38 Відповісти
Ахмет жалівся, що металобрухту шарового не вистачає.
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19.01.2022 13:39 Відповісти
так ткните рылом в эту информацию ара-хамии обторченному !!!
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19.01.2022 13:39 Відповісти
Если начнут движение в 4 утра, то где-то к 9-ти будут под Киевом. Президент к этому времени попьёт кофе и будет думать.
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19.01.2022 13:40 Відповісти
ніт, зашурує дорогу, а думати там нічим
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19.01.2022 13:51 Відповісти
А нашо йому у Київ їхать? Макимальна дальність стрільби урагана 120 км
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19.01.2022 15:16 Відповісти
Засрут все кусты вокруг)
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19.01.2022 13:41 Відповісти
И в это время зебил Арахамия делает вкид для лохов
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19.01.2022 13:41 Відповісти
Нехай вони там всі позамерзають
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19.01.2022 13:42 Відповісти
Околеют пусть, скоты фашистские!
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19.01.2022 14:23 Відповісти
финский солдат взял в плен дидов

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19.01.2022 13:42 Відповісти
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19.01.2022 13:52 Відповісти
Наверное из-за подобного немецкая проститутка путлера наложила вето на продажу снайперских винтовок Украине!
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19.01.2022 14:34 Відповісти
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_snipers Подивіться на прізвища кращих радянських снайперів Другої світової . Розрекламований Зайцев далеко не перший в списку? скоріше п'ятий з кінця в світовому рейтингу серед радянських. Ну, лідер Васо Квачантирадзе - 534
Іван Сидоренко- 500+
Микола Ільїн (с Чернухіно-тимчасово окуповане)- 494
Федір Д'яченко- 425
Федір Охлопков (якут)- 423
Степан Петренко- 422
Семен Номоконов (бурят)- 367
Абухаджі Ідрісов (чечен)- 349+
Людмила Павліченко- 309
Іван Кульбертінов (якут)- 252
Васілій Зайцев- 242
Михаіл Сурков (Красноярскій край)- 236
Ноа Адамія (грузин)- 200+
Владімір Пчелінцев- 152
Роза Шаніна - 60

тут прямо я незнаю до кого й відносити (немає інфи), їх цілі були комуняками і їх результат краще ніж у Шаніної.
Ольга Мінчакевич (біла гвардія)- 129
Тетяна Мінчакевич (біла гвардія)- 93
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19.01.2022 17:12 Відповісти
Так сложить сколько снайперы убили и хватит на дивизию. Похоже в актив снайперам писали за всю роту
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20.01.2022 01:13 Відповісти
Ну, Сімо особисто батальйон вклав, а здається Ільїн зупинив наступ батальйону.
Але для мене феноменом є невідомий снайпер конфедератів часів громадянської війни в Південній Кароліні лютого 1864, з дульнозарядним шестигранним полігоналом Вітворда, який на 1271 м. зупинив наступ і вклав генерала Джона Седжвіка, котрий гарцював на коні намагаючись підняти солдат в наступ. Гад мабуть мав конкретну аномалію зору. Бо, без бінокля на 1271 метр навіть розледіти людину важко, а стріляти на випередження з відкритим прицілом по вершнику, взагалі за межею розуміння.
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20.01.2022 09:59 Відповісти
Просто повезло. И не повезло другому.
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21.01.2022 19:38 Відповісти
Слава Герою! Я хтів би бути як він.
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19.01.2022 15:49 Відповісти
Путин загнал себя в украинскую ловушку

На прошлой неделе, в четверг, я в эфире ток-шоу «Прожектор» озвучил не предположение, а факт того, что Путин наращиванием войск у границ с Украиной, давлением и шантажом Запада, а так же культивацией враждебной риторики, попросту загнал себя в ловушку.



Данный тезис многим оказался непонятным, что и не удивительно, а потому, я решил расписать более подробно, почему Путин находится в ловушке, которую расставил, вроде бы как, для Украины и Запада. Но, прежде чем заговорить об угрозах вторжения в Украину и шантаже НАТО и Запада в целом, я бы хотел начать с вопросов энергетического характера.



Дело в том, что в 2021 году Кремль развернул две масштабные кампании по оказанию давления на Европу и США. И первой такой кампанией стал энергетический шантаж, посредством создания искусственного кризиса с поставками газа. И именно с этой кампании я и хотел бы начать поподробнее.




Цель энергетического шантажа.



Главной целью оказания энергетического шантажа на ЕС для России было заставить европейцев ускорить сертификацию и запуск газопровода "Северный поток-2". Наивысшей целью являлось не только заставить их сертифицировать и запустить СП-2 уже в 2021 году, но и исключить его из списка попадающих под ограничения энергетических директив ЕС.



Напомню, что энергетические директивы ЕС ограничивают объём поставок по СП-2 на 50%. То есть, даже в случае запуска данного газопровода, мощностью 55 млрд кубометров в год, объем поставок газа по нём не будет превышать 27,5 млрд кубометров. Это в свою очередь перспективу окупаемости данного проекта, стоимость которого официально 9,5 млрд евро, но это лишь морская часть трубопровода, а многие упускают его сухопутный сегмент, прокладка которого обошлась российскому бюджету минимум в 20 млрд долларов, отдаляет за пределы полувека.



То есть, при действующих энергетических директивах "Северный поток-2" окупится только через 50 лет. Но это если он вообще будет запущен, а пока этого не происходит, Россия терпит убытки за простой "безработной" инфраструктуры.



Методы энергетического шантажа.



Россия избрала самый действенный, по её мнению, метод энергетического шантажа - перекрыть Европе газ. Но, перекрыть не явно.



Во-первых, «Газпром» отказался заключать с европейскими покупателями коротко-срочные и среднесрочные контракты, соглашаясь только на долгосрочные. Во-вторых, «Газпром» прекратил закачку в подземные хранилища газа, которые в странах Европы контролируют дочерние компании российской монополии. Например, в Германии это Rehden, Jemgum и Haidach, в Австрии это Haidach UGS, а в Нидерландах это Bergermeer UGS.



На сегодняшний день практически все они опустошены. Опустошены из-за того, что Россия прекратила закачивать в них газ с весны прошлого года, сразу после окончания отопительного сезона 2020-2021. Хотя, не смотря на наличие контрактов или их отсутствие, дочерние компании «Газпрома» должны были заполнить своих ПХГ, на случай, если контракты будут заключены, чтобы можно было оперативно предоставлять энергоресурсы. Это нормальная, стандартная и главное - правильная практика.



Но, Россия этого не сделала, явно, осознавая то, что никакие контракты она заключать не будет и пустые ПХГ - это часть плана по созданию энергетического кризиса в ЕС.



Ну и в-третьих, это уменьшение поставок газа в ЕС как таковых. Для этого использовалось не только планомерное уменьшение объёмов ежесуточных поставок газа, но и разного рода приостановки работы трубопроводов, например, под предлогом - на ремонт.



Таким образом, Россия искусственно создала энергетический кризис в ЕС для того, чтобы диктовать европейцам свои условия.



Эффект и польза от энергетического шантажа.



Собственно, эффект оказался для России совершенно неожиданным. Не смотря на информационную кампанию в российских и пророссийских медиа о том, что Россия не нарушает никакие обязательства, её с первых же дней стали обвинять в провоцировании кризиса. И, вместо того, чтобы соглашаться на условия шантажиста - ускоренную сертификацию и запуск СП-2, сертификацию трубопровода вообще отсрочили на вторую половину 2022 года, а Россию всё чаще стали упоминать как страну, использующую газ в качестве элемента геополитического давления, а не как элемент развития экономики.



Кроме того, Россия от созданного кризиса не получила абсолютно никакой финансовой выгоды, ведь она выполняет сейчас долгосрочные контракты, стоимость 1 тыс кубометров газа в которых - 250 долларов. Но, помимо отсутствия финансовой выгоды, Россия, уменьшив поставки в ЕС, стала зарабатывать меньше, чем например, заработала на поставках газа в 2013 году, только по объёмам поставленного ресурса.



И самое главное, Россия стала терять европейский рынок. Норвегия нарастила поставки газа в страны ЕС и уже превысила объёмы поставок российского газа, а США развернули круглосуточную поставку СПГ.



Таким образом Россия не получила абсолютно никакой геополитической выгоды, экономической, стратегической и лишь ухудшила свою репутацию, которая и так была на уровне ниже ноля. Что в ситуации, когда твой план не приносит абсолютно никакой выгоды, следует делать? Разумеется, отказываться от него!



Но как показал январь 2022 года, Россия продолжила уменьшать поставки газа в ЕС, вызывая ещё большее раздражение со стороны европейского сообщества, настолько недальновидной политикой.



То есть, мы имели с вами прецедент, когда Россия, проиграв бой, продолжила его в одиночку, как шизофреник отшельник, намереваясь добиться поставленной цели, при очевидных негативных последствиях для себя и несбыточности цели. Что же это если не ловушка, в которую Россия сама же и угодила?



Такую тактику я бы назвал - суицидальной. Тактикой леммингов.



И после такого, довольно продолжительного вступления, теперь поговорим о второй масштабной кампании, которую Россия развернула в 2021 году и продолжает её до сих пор - угроза вторжения в Украину.



Цель угрозы вторжения в Украину.



Российская Федерация не в первый раз использует милиарный фактор как возможность начать и проводить переговоры со странами, которые уже давно избегают прямого общения с руководством страны-агрессора. И весной 2021 года Россия провела репетицию такого формата общения, когда создав прецедент с наращиванием своих войск у границ с Украиной, вынудила президента США согласиться на встречу с президентом России Владимиром Путиным.



Сценарий же осени 2021 подразумевал куда более серьёзные цели, чем просто встреча и переговоры. Этот сценарий подразумевает оказание давления на НАТО и непосредственно США по целому ряду вопросов, от вступления Украины в Североатлантический альянс до возвращения НАТО к границам 1997 года.



Фактически, это список из, более чем, десятка пунктов, которые в ультимативном характере были предъявлены странам Запада.



Методы сценария "угроза вторжения в Украину".



Основной метод оказания давления - это милитарная составляющая России. Стягивание войск к границам с Украиной, доведение их численности до предельных значений. Проведение регулярных учений у границ с Украиной, в том числе и на территории соседних государств, находящихся под полным контролем Кремля - Беларуси.



Среднее значение российского контингента у границ с Украиной уже много лет находилось на уровне 80 тыс человек. Этого количество не достаточно для осуществления успешного масштабного вторжения, но с октября 2021 года это количество стало планомерно увеличиваться и по состоянию на январь 2022, численность российского контингента у границ Украины превышает
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19.01.2022 13:46 Відповісти
https://zloy-odessit.livejournal.com/3722372.html
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19.01.2022 13:46 Відповісти
Сасате писос хутина ,руске зольдаты. Слава Украине!
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19.01.2022 13:48 Відповісти
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19.01.2022 13:49 Відповісти
хз. не факт.
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19.01.2022 15:51 Відповісти
А что? Живой труп и бедные люди? Преступление и мир?
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19.01.2022 16:29 Відповісти
Беларусы дапамагаюць, як могуць Воінам святла,
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19.01.2022 13:51 Відповісти
А могуць вони мало.
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19.01.2022 13:53 Відповісти
Выведдадзеныя - гэта не так ужо і мала.
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19.01.2022 14:06 Відповісти
Я за Київ не боюсь, там є спецбатальйон "Юзік" який розірве москалів, як Тузік газету. А ще є спецпідрозділ "95 квартал", це вам не "95 бригада", там один "Лисий" вартує п'ятьом кацапських дивізій. Читали на його спецодежі надпис на англійській мові? Отож. Йому те, що там написано. Цей порве всіх, як Тузік грєлку. Нарід 73% знає кого вибирати, нарід дуже вумний.
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19.01.2022 13:58 Відповісти
вумний як вутка
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19.01.2022 20:59 Відповісти
А я говорил, столицу нужно переместить в Кривой Рог.
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19.01.2022 13:59 Відповісти
а Бердичев?
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19.01.2022 20:59 Відповісти
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19.01.2022 14:00 Відповісти
все фейк (с)
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19.01.2022 14:00 Відповісти
Я, конечно, может быть, чего-то не понимаю, но напрашиваются вопросы. 1. "Користувач твіттера @danvan71 Джерело: " - на его странице в Твитере выложено множество спутниковых снимков. Наш последний спутник выведен на орбиту совсем недавно. Или что, у этого пользователя есть доступ к таким снимкам из рашки? 2. Кто делал эти снимки - Майкл Шелдон? А кто он такой, если поиск в инете указывает только на актера и еще кого-то, но не на журналиста? 3. Если он - Майкл Шелдон является журналистом и автором снимков, то кто с такой фамилией имеет доступ к местам дислокации военных в том месте? 4. Если не он автор снимков - то кто? Как-то это все на какую-то хер...ю похоже.
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19.01.2022 14:06 Відповісти
Не задавай слишком умных вопросов. Лучше посмотри чем люди занимаются.

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19.01.2022 14:56 Відповісти
Ну норм, у вас свои проблемы
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19.01.2022 15:15 Відповісти
Нормальный анализ. Нормальные вопросы. Я думаю, что нагибают рынок бондов Украины, для последующей скупки за 1/2 цены.
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19.01.2022 15:59 Відповісти
А США нагнетают именно для этого. Вторжения не будет
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19.01.2022 16:01 Відповісти
Ну тогда и российские тоже, их рынок тоже прилично просел.
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19.01.2022 16:10 Відповісти
Россия -20% да. Но Украина просто рухнула.

Предлагаю план наступления:
1) создать панику на рынках
2) убедиться, что инвесторы поверили и продают подешевке. В россии на 20%, В Украине падение 1/2 начальной цены
3) скупить все дешево. Украину в первью очередь.
4) отменить панику.
5) продать подорижье другим лохам.
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19.01.2022 19:06 Відповісти
Судя по полному отсутствию крематориев и рефрижераторов - русня пока что не готова воевать с Украиной...
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19.01.2022 14:06 Відповісти
Нормальный анализ. А то война-война.
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19.01.2022 14:58 Відповісти
Для шановних наших братив белоруссков. Украинская армия,, авиация, артелерия и диверсионные подразделения будут в случае вторжения бить по российским войскам и территориям с которых они заходили в Украину или по территории где они будут находиться в момент или после вторжения.
Чтобы у вас не было ни каких иллюзии.
Думайте!
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19.01.2022 14:08 Відповісти
Лякають кацапи європейців і США всіма своїми силами і металобрухтом, щоб отримати папір, де б ті відмовили Україні йти в НАТО. Це їх останній шанс. Бо якщо Україна вступить в НАТО, то московити ніколи не зможуть на неї напасти і прийдеться переписувати історію, бо вони ніякі не росіяни і не слов'яни, а дика монголо-татарсько-фінська орда.
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19.01.2022 14:09 Відповісти
Да очнись уже, дурачок. Так и будете сидеть на диване и рассказывать, что "пугают", пока ракета не шарахнет по дому. Поражает тупая беспечность наших сограждан.
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19.01.2022 14:19 Відповісти
Що вам до того дому? Із москалями воюють у шанцях.
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19.01.2022 14:25 Відповісти
Да уж... сказочные длббы. Просто сказочные! Страусыс-с...
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19.01.2022 14:27 Відповісти
Сама ти Зося дурочка. Тобі по голові вже вдарила російська пропаганда, тобі і ракети не потрібно. Я знаю, що пишу. Кацапи будуть нападати через окуповані землі і під прапорами створених ними "ДНР" "ЛНР", можливо і через Білорусь. Але ніколи зі своєї території і під своїми прапорами. Вони слабенькі і сцикливі, як і ти Зося.
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19.01.2022 14:37 Відповісти
Ой дурак...
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19.01.2022 14:58 Відповісти
Вопрос на засыпку - пора поднимать панику, или что?
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19.01.2022 15:16 Відповісти
Пусть перемёрзнут,заболеют и сдохнут.
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19.01.2022 14:16 Відповісти
Покажіть хтось бульбенфюреру трактор!!
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19.01.2022 14:22 Відповісти
Свалка техники выведенной из эоны отчуждения ?
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19.01.2022 14:24 Відповісти
А зеленый козел, тем временем - "Западные СМИ вбрасывают фейки, ситуация на Донбассе ничем не хуже той, которая была весной 2021, - "слуга народа" Арахамия" Источник: https://censor.net/ru/n3310841
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19.01.2022 14:32 Відповісти
Как же они ******* уже!
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19.01.2022 14:38 Відповісти
Не знаю як хто, а я в перший же день активної фази побігу у Військомат
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19.01.2022 14:47 Відповісти
Дружина мера Дніпра Филатова живе не по статках та фінансує російський клуб.

мерської зарплати, хоч і чималої, також навряд вистачить на такі подорожі, що відбуваються по кілька разів на рік. «Невже стільки приносять завод у Кривому Розі та акції обленерго, які належать Суркісам?» - патетично запитує Красіков, та призиває НАЗК та НАБУ перевірити витрати сім'ї мера Дніпра. Тому що одне діло вихвалятися своїми статками та гучно заявляти, що ти «доларовий мільйонер», а інша - довести джерело фінансових надходжень.

У завершенні слід додати цікавий факт від журналиста Красікова. Клуб, який забезпечував сходження дружини міського голови Дніпра на масив Вінсон в Антарктиді, російський та називається: «Российский альпинистский клуб Российских любителей путешествий и восхождений». Висновки робіть самі.

Подробнее тут - https://litsa.com.ua/druzhina-mera-dnipra-zhive-ne-po-statkax-ta-finansuye-rosijskij-klub/
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19.01.2022 15:04 Відповісти
Боже мой! Это типа катюши? они и так оружием собираются поливать Киев? Я видела ролики как оно работает, это ужас! Твари!
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19.01.2022 16:43 Відповісти
А чего вы ожидали от фашисокацапов? Мариуполь они сахарным сиропом поливали?
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20.01.2022 01:16 Відповісти
"не смотрите в верх" Украинский вариант
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19.01.2022 17:56 Відповісти
При такому скупченні наступального озброєння і техніки в безпосередній близькості до кордону і до с т о л и ц і в такій ситуації Армія завдає превентивного удару і знищує небезпечне угрупування. Москалі би так зробили ... і Ізраїль і Америка. За кілька годин маршу вони можуть увійти до Києва, там кордон не прикритий.
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19.01.2022 18:45 Відповісти
**** на цьому ненздрі людям так і намагаються в голову вставити дезу....
Хтотут з вас самий вумний вутак чи вутка ..завтра що видвигалися на саму не прикриту ділянку державного кордону....
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20.01.2022 21:02 Відповісти
Ударить по скоплению российских фашистов всем чем есть!
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25.02.2022 14:56 Відповісти
 
 