Російська військова техніка стала табором за 200 км на північ від Києва, - CIT. ВІДЕО+ФОТО

Вчора в блозі Digital Forensic Research Lab при експертній групі Atlantic Council був опублікований огляд прибуття російських військ до Республіки Білорусь.

Зокрема, там йшлося про розвантаження російських реактивних систем залпового вогню "Ураган" на станції Речиця на Гомельщині на північ від Києва, пише Conflict Intelligence Team, передає Цензор.НЕТ.

Пізніше автор статті Майкл Шелдон виклав фотографію табору з військовою технікою, яка, ймовірно, була знята в районі Речиці. На фотографії ми помітили транспортно-заряджувальну машину 9Т452 того ж РСЗВ "Ураган".

"Користувач твіттера @danvan71 геолокував подібний кадр на відео з TikTok на шосе М10 в районі пункту зупинки "Іванівка" (ми перевірили та підтвердили цю геолокацію). Звідти трохи більше 40 кілометрів до кордону з Чернігівською областю України та близько 90 кілометрів – з Київською. Варто зазначити, що в цьому районі немає полігонів, заявлених для російсько-білоруських навчань "Союзная решимость", які мають відбутися у лютому", - пишуть дослідники.

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"Поява російської техніки в безпосередній близькості від кордону з Київською областю викликає особливі побоювання у зв'язку із заявами джерел CNN, згідно з якими є розвіддані, що російські війська можуть спробувати взяти Київ та здійснити зміну влади в Україні. Справа в тому, що всі основні урядові будівлі в Києві знаходяться на західному березі Дніпра, а можливий наступ з півночі дозволяє не долати таку значну водну перешкоду (на відміну від наступу з боку російсько-українського кордону)", - зазначають дослідники.

"При цьому ми досі не знаємо, про які масштаби зосередження сил на північ від Києва йдеться. Як мінімум частина російських сил, які вступили до Білорусі, пройшли до заявлених місць проведення навчань (наприклад, до Бреста біля кордону з Польщею). На даний момент нам здається імовірним, що ціль цього зосередження — змусити українське командування тримати частину сил на західному березі Дніпра для прикриття Києва, що обмежить можливості протидії потенційній російській операції на сході України", - констатують дослідники.