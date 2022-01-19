Українці старше 60 років зможуть витратити "ковідну" тисячу на придбання ліків із 24 січня, - Шмигаль

Українці старше 60 років зможуть витратити 1000 гривень, отриману в межах програми "єПідтримка", на придбання ліків із 24 січня.

Про це повідомив сьогодні на засіданні уряду прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Українці, старші 60 років, з 24 січня зможуть витратити 1 тис. грн на купівлю ліків. Програму також буде розширено на дітей віком від 12 років"", - зазначив він.

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Як пізніше повідомила пресслужба МОЗ, українці віком 60+ зможуть придбати за кошти програми "єПідтримка" ліки в аптечних закладах та інтернет-аптеках. Купити можна буде будь-які лікарські засоби за рецептом лікаря, так і без нього з 24 січня.

Також зазначається, що банки перевірятимуть вік людини у момент проведення платежу. Коли саме вона оформила картку – неважливо, головне, щоб на момент купівлі ліків їй вже виповнилося 60 років.

За кошти програми можна буде придбати виключно лікарські засоби, а не будь-які інші товари, що є в аптеці.