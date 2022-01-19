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Українці старше 60 років зможуть витратити "ковідну" тисячу на придбання ліків із 24 січня, - Шмигаль

Українці старше 60 років зможуть витратити

Українці старше 60 років зможуть витратити 1000 гривень, отриману в межах програми "єПідтримка", на придбання ліків із 24 січня.

Про це повідомив сьогодні на засіданні уряду прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Українці, старші 60 років, з 24 січня зможуть витратити 1 тис. грн на купівлю ліків. Програму також буде розширено на дітей віком від 12 років"", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про 1000 грн за вакцинацію: Доручив додати можливість придбання ліків для категорії 60+

Як пізніше повідомила пресслужба МОЗ, українці віком 60+ зможуть придбати за кошти програми "єПідтримка" ліки в аптечних закладах та інтернет-аптеках. Купити можна буде будь-які лікарські засоби за рецептом лікаря, так і без нього з 24 січня.

Також зазначається, що банки перевірятимуть вік людини у момент проведення платежу. Коли саме вона оформила картку – неважливо, головне, щоб на момент купівлі ліків їй вже виповнилося 60 років.

За кошти програми можна буде придбати виключно лікарські засоби, а не будь-які інші товари, що є в аптеці.

Автор: 

вакцина (4419) Кабмін (14108) ліки (1326) МОЗ (5398) Шмигаль Денис (4608)


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Топ коментарі
+10
Тобто до 60 років українці не хворіють?
Можно подати на уряд Зеленського до суду за порушення кількох статей Конституції ,дивно ніхто вже не звертає уваги на основний закон...
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19.01.2022 13:37
+8
Дыбилизм конкретный. А почему тока старые фердыщенки могут воспользоваться, шобы еще раз проголосовали? Буба, засунь свою тыщу собi в гузно... Готовься, недолго осталось хороводить.
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19.01.2022 13:36
+8
А кому 59 тот будет лечиться читая книги или пойдет в театр? ***** вы штопаные. Напечатали денег отчего инфляция взлетела, так еще и ети деньги в трубу в прямом смысле выкинули
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19.01.2022 13:43
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Дыбилизм конкретный. А почему тока старые фердыщенки могут воспользоваться, шобы еще раз проголосовали? Буба, засунь свою тыщу собi в гузно... Готовься, недолго осталось хороводить.
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19.01.2022 13:36 Відповісти
хто сказав що можуть? якщо нeмає смартфону то нe можуть.
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19.01.2022 14:18 Відповісти
якщо доживуть
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19.01.2022 13:37 Відповісти
Тобто до 60 років українці не хворіють?
Можно подати на уряд Зеленського до суду за порушення кількох статей Конституції ,дивно ніхто вже не звертає уваги на основний закон...
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19.01.2022 13:37 Відповісти
а мiжпрeдмeтним зв"язкам нe вчать нi в школ нi у вузi.
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19.01.2022 14:19 Відповісти
старым пенсам-самогоноварильщикам - подспорье, затариться медицинским спиртом, перегнать в самогон и отбить бабки, пусть алкашня тоже тешится...
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19.01.2022 13:38 Відповісти
Велика подяка тобі в сраку.
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19.01.2022 13:42 Відповісти
А кому 59 тот будет лечиться читая книги или пойдет в театр? ***** вы штопаные. Напечатали денег отчего инфляция взлетела, так еще и ети деньги в трубу в прямом смысле выкинули
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19.01.2022 13:43 Відповісти
А до 60 років людям хворіти неможна? Їм гроші на ліки не потрібні?
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19.01.2022 13:47 Відповісти
ні... вам потрібен цирк, кіно, театр, каруселька, ну ще можливо книги і білет на літак (це не образи, я перераховую те на що можно витратити вовінутищщу))))
(сарказм...гіркий)
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19.01.2022 13:53 Відповісти
Ну в мене тищі немає. А ось у дружини є. Бо вона працює в Укрзалізниці, а там вакцинація обовʼязкова. Викрутили їхньому відділу руки. Тепер вони ізгої. Самі найгирші в структурі. Ось як. Опиралися як і скільки могли. Але проти структури, як кажуть... Так ось дружина дуже обурювалася що не може онкохворим дітям цю кляту тищу на благодійність скинути. Ось як. Ця тища у Вас нібито є, а нібито і немає.
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19.01.2022 13:59 Відповісти
так! все так! і я оборююсь що тільки шапіто потребує наших ковідних, а не діти, поранені, хворі, безпорадні ... і ще знущання - на ліки, але тільки після 60 )))
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19.01.2022 14:03 Відповісти
Для неї онко це особисте. Вона чотири роки тому перехворіла. Цілий рік аду. Не приведи Господь комусь пройти. Досі те лікування видихає.
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19.01.2022 14:05 Відповісти
тьху.....тьху...
(хай допомагає Боженька й надалі ! )
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19.01.2022 14:08 Відповісти
Дякую. Вам і Вашим близьким теж не хворіти. Най Бог допомагає.
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19.01.2022 14:09 Відповісти
В таком возрасте мало кто знает, что это за зверь такой "Дія", и мало кто имеет смартфоны. Хотели бы помочь реально, так можно было выделить таким людям наличку...а так просто циничный популизм.
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19.01.2022 13:48 Відповісти
Не переживайте, пенсы-самогоноварильщики из кожи полезут, изучат смартфон, бо 1000 вавы - это же медицинский спирт, которым можно отбить тыщенку... А ШО ДЕЛАТЬ...ХЕХ... ЗЫ...ВАВА - КАПУТ.
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19.01.2022 13:55 Відповісти
Порох пришел в суд, ща выступает (прямой).
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19.01.2022 13:51 Відповісти
Найвеличнийвший по приколу повторяет стебы над поголовьем Запоребрика. Только уже над нами.

https://www.youtube.com/watch?v=T3JSdnF7O-Q
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19.01.2022 13:55 Відповісти
Шо-та баб Юлька спит в своей берлоге, нигде не отсвечивает... Уже сама разуверилась в себе, зря тока на ботокс потратилась. Чи може то вана гузно натянула на пыку?
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19.01.2022 13:58 Відповісти
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19.01.2022 14:01 Відповісти
Оце вже рішення))!! Нарешті))!! Піду куплю віаГру))!!
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19.01.2022 14:06 Відповісти
Не зрозумiло, вiдлили чи нi позавчора суддю, до сих пiр його не е в судi...
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19.01.2022 14:13 Відповісти
О. зъявився.
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19.01.2022 14:14 Відповісти
Все, кумедь закончилась личными обязательствами.... ВАВА - капут.
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19.01.2022 14:22 Відповісти
А когда будут давать реальную банковскую карту е-помощи для оплаты в терминале аптеки?

У большинства не то что NFC в телефоне нет, а и просто смартфонов.
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19.01.2022 15:15 Відповісти
щоб ви всралися й води не було, щоб підмитися!
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19.01.2022 16:03 Відповісти
...или же на приобретение осиновых кольев для всего списочного состава Кабмина.
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19.01.2022 16:11 Відповісти
Дебіли кінчені , у більшості пенсіонерів немає смартфонів ,то як вони отримають "зеліну тисячу"?
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19.01.2022 17:14 Відповісти
 
 