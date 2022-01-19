Начальник поліції Києва має пояснити, чому правоохоронці застосували силу проти учасників акції біля Печерського суду, - Погребиський
Начальник поліції Києва має на позачерговому засідання Київської міської ради у четвер дати пояснення про незаконні дії поліцейських під час акції на підтримку п’ятого Президента України під Печерським районним судом.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС", про це заявив депутат від "Європейської Солідарності" в Київраді, ветеран російсько-української війни Олександр Погребиський.
Він повідомив, що співробітники поліції застосували, зокрема, і до нього фізичну силу під час протистояння з учасниками мирної акції.
"Мені побили ноги співробітники поліції. На мої зауваження, що я депутат Київради, взагалі не реагують, лаються в мій бік", - розповів Погребиський.
"Завтра у нас позачергова сесія, буду викликати начальника поліції міста Києва Івана Вигівського. Всі співробітники поліції, які в цьому брали участь, мають нести покарання", - сказав депутат Київради.
Погребиський вимагає, щоб начальник поліції був присутній на позачерговій сесії Київської міської ради.
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Таким деньги платят только в ОПЗЕ за плевание говном.
Твоє лайно не летить далі твого монітору.
Очевидно, що тема неконтрольованих випорожнень, від якої ти не відходиш, дуже близька, хвороблива для тебе особисто.
Іди помийся.
Але в 17-18-му.Й з іншими особами й каналами.
Это все, чем разродился главред ЦН по поводу цепных псов ЗЕ-режима в полицейской форме?
Ведь недавно, когда припекало под задом Бутусова, он не побрезговал выйти на Майдан, чтобы народ его защитил от ЗЕ.
А потом, видимо, Бутусов выгодно выменял свою неприкосновенность у ЗЕ.
Що із кримінальними справами стосовно Єфремова, Богатирьової, Портнова на даний час?
Полєзні водійоти, що є масовкою у іграх двох олігархів.
Радикализация протестов и демонтаж ЗЕ-режима теперь неизбежны.
Порошенка відпустили під особисте зобов'язання.
-в фуйла довгі руки