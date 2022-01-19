Начальник поліції Києва має пояснити, чому правоохоронці застосували силу проти учасників акції біля Печерського суду, - Погребиський

Начальник поліції Києва має на позачерговому засідання Київської міської ради у четвер дати пояснення про незаконні дії поліцейських під час акції на підтримку п’ятого Президента України під Печерським районним судом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС", про це заявив депутат від "Європейської Солідарності" в Київраді, ветеран російсько-української війни Олександр Погребиський.

Він повідомив, що співробітники поліції застосували, зокрема, і до нього фізичну силу під час протистояння з учасниками мирної акції.

"Мені побили ноги співробітники поліції. На мої зауваження, що я депутат Київради, взагалі не реагують, лаються в мій бік", - розповів Погребиський.

"Завтра у нас позачергова сесія, буду викликати начальника поліції міста Києва Івана Вигівського. Всі співробітники поліції, які в цьому брали участь, мають нести покарання", - сказав депутат Київради.

Погребиський вимагає, щоб начальник поліції був присутній на позачерговій сесії Київської міської ради.

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