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Начальник поліції Києва має пояснити, чому правоохоронці застосували силу проти учасників акції біля Печерського суду, - Погребиський

Начальник поліції Києва має пояснити, чому правоохоронці застосували силу проти учасників акції біля Печерського суду, - Погребиський

Начальник поліції Києва має на позачерговому засідання Київської міської ради у четвер дати пояснення про незаконні дії поліцейських під час акції на підтримку п’ятого Президента України під Печерським районним судом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС", про це заявив депутат від "Європейської Солідарності" в Київраді, ветеран російсько-української війни Олександр Погребиський.

Він повідомив, що співробітники поліції застосували, зокрема, і до нього фізичну силу під час протистояння з учасниками мирної акції.

"Мені побили ноги співробітники поліції. На мої зауваження, що я депутат Київради, взагалі не реагують, лаються в мій бік", - розповів Погребиський.

"Завтра у нас позачергова сесія, буду викликати начальника поліції міста Києва Івана Вигівського. Всі співробітники поліції, які в цьому брали участь, мають нести покарання", - сказав депутат Київради.

Погребиський вимагає, щоб начальник поліції був присутній на позачерговій сесії Київської міської ради.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Звинувачення Порошенка у держзраді - "абсурд" та "ідіотизм", - Яценюк

Автор: 

Київ (19541) Нацполіція (15207) Порошенко Петро (15181) Погребиський Олександр (18)


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Топ коментарі
+22
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19.01.2022 13:45
+16
Що тут пояснювати, то не правоохоронці, а зелупоохоронці, їх чекає такій же кінець як і членограя, може строк хіба що поменше буде!
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19.01.2022 13:45
+14
чи законні дії поліції якщо вони одіті в захисні скафандри без номерних знаків ?
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19.01.2022 13:45
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Що тут пояснювати, то не правоохоронці, а зелупоохоронці, їх чекає такій же кінець як і членограя, може строк хіба що поменше буде!
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19.01.2022 13:45 Відповісти
Алё, народ, наших бьют. Мы ж не белорусы...
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19.01.2022 14:08 Відповісти
Тому що найвеличніше обісралось.
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19.01.2022 13:45 Відповісти
чи законні дії поліції якщо вони одіті в захисні скафандри без номерних знаків ?
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19.01.2022 13:45 Відповісти
Ну, якщо Пороху не вистачило 5 років, аби поліцейські були впізнавані, то що вже на Зелю лаятись?
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19.01.2022 16:27 Відповісти
а якщо нині Закон елементарно не виконується стосовно ідентифікації за номерам на касках?
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19.01.2022 19:20 Відповісти
а шо, робити коктейлi вже розучилися?
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19.01.2022 13:45 Відповісти
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19.01.2022 13:45 Відповісти
очильник поліції нікому нічого "нє должєн" (с)
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19.01.2022 13:47 Відповісти
в толпе есть провокаторы, и это отчетливо видно по прямому эфиру. пытаются разнять сторонников ПАПы и силовиков, как пару персонажей появляются в кадре и начинают бить кулаками полицейских, после чего начинается новый замес
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19.01.2022 13:48 Відповісти
Що тут дивного?

Главою Нацполіції Києва став близький до Єрмака Вигівський
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19.01.2022 13:49 Відповісти
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19.01.2022 13:50 Відповісти
Кохаймося ,чорнобриві, але ж не з кварталом!
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19.01.2022 18:24 Відповісти
Задача Порошенко сегодня под судом простая - создать видимость Майдана. Для этого полицию провоцируют на агрессивные ответные действия. Потом это будут показывать на телеканалах Порошенко и Ахметова в режиме 24/7 с комментариями об избиении оппозиции и политических репрессиях.
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19.01.2022 13:50 Відповісти
А ти справжній майданівець, як і риг Татаров з офісу Зєлі-Єрмака?
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19.01.2022 13:57 Відповісти
А ты чего не тут? Или горазда только в сетях трындеть?
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19.01.2022 14:06 Відповісти
ти, омерзительньій, також тут. Триндиш.
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19.01.2022 14:09 Відповісти
Таких чмошников даже в ЗЕ-полицию не берут.

Таким деньги платят только в ОПЗЕ за плевание говном.
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19.01.2022 14:11 Відповісти
Я в играх олигархов не участвую. А ты - такая ярая порохоботка и всралась. Негоже.
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19.01.2022 14:12 Відповісти
То тобі від тебе самого смердить, омерзительньій.
Твоє лайно не летить далі твого монітору.
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19.01.2022 14:16 Відповісти
Да всралась. Не оправдывайся.
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19.01.2022 14:34 Відповісти
Ти занадто високої думки про свою значущість, омерзительньій, якщо придумав, що я збиралась перед тобою виправдовуватись.
Очевидно, що тема неконтрольованих випорожнень, від якої ти не відходиш, дуже близька, хвороблива для тебе особисто.
Іди помийся.
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19.01.2022 14:39 Відповісти
А чего тут думать? Ты уже оправдываешься. Это заметно.
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19.01.2022 15:58 Відповісти
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19.01.2022 16:25 Відповісти
Надо же кому то тебя здесь на бутылку насаживать, чучело лишнехрмосомное
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19.01.2022 14:18 Відповісти
Я заметил, что бутылка - твоя любимая тема. Тебя сегодня еще не пялили и ты страдаешь?
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19.01.2022 14:33 Відповісти
А твоя задача лежать в спаме и доедать половину вареника.
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19.01.2022 14:02 Відповісти
Все так і відбувалось.
Але в 17-18-му.Й з іншими особами й каналами.


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19.01.2022 14:13 Відповісти
Шо? Нацжоны буянили?
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19.01.2022 15:34 Відповісти
Мусарня-с
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19.01.2022 13:51 Відповісти
ДАВНО нема мусарні, придурок! Це вже купа років найманець, авакяном зібраний, поки БИДЛО через дуроскоп йому оплески фігачило!
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19.01.2022 13:57 Відповісти
БЛД!!! Київ, ти шо, Киев?! ЯКОГО КУЯ не ЗНЕСЕНО тоту паліцейську орду?! Ви що там, *****, пердуни диванні й чекаєте, би студенти заїхали й вам показали, ЯК й ЩО треба робити? Хоча б 1990-й, суки, пригадайте!
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19.01.2022 13:56 Відповісти
Всі інфопомийки Ахметова в прямому єфірі топлять за Петра. Совпаденіе?
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19.01.2022 13:56 Відповісти
Когда придут и будут тебя садить ни за что, то ты будешь рад? В Украине то что строят в Беларуси и России не прокатит
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19.01.2022 14:11 Відповісти
Всі інфопомийки КалоМойши в прямому єфірі топлять за Зебуина. Совпаденіе?
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19.01.2022 15:35 Відповісти
И все?
Это все, чем разродился главред ЦН по поводу цепных псов ЗЕ-режима в полицейской форме?

Ведь недавно, когда припекало под задом Бутусова, он не побрезговал выйти на Майдан, чтобы народ его защитил от ЗЕ.

А потом, видимо, Бутусов выгодно выменял свою неприкосновенность у ЗЕ.
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19.01.2022 13:59 Відповісти
Якщо росія нападе на Україну головним завданням українців буде дуже швидко, паралельно із знищенням орків, зачистити суддів, прокурорів, мусорське начальство і іншу наволоч!
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19.01.2022 13:59 Відповісти
безсумнівно. але чому це було собатовано після 14року? Чому розвалені справи майдну? Чому картавий кум 5-го президента без юр. освіти став генпрокурором? І тд.
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19.01.2022 14:04 Відповісти
Эта - другое.
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19.01.2022 14:07 Відповісти
В "картавого кума" Єфремов сидів в СІЗО. У 100% прокурвах вашого преЗедента він вийшов із СІЗО, живе в своє задоволення.
Що із кримінальними справами стосовно Єфремова, Богатирьової, Портнова на даний час?
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19.01.2022 14:15 Відповісти
Это вам Портнов рассказал?
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19.01.2022 15:37 Відповісти
Порошенко нарехформував перевертнів в погонах, замість нормальної поліції, а Порохоботи тепер обурюються, що бандити в погонах їх бють. Єдина людина якій треба пред'являти претензії ваш любимий Пєця. До речі зверніть увагу, що суддя який судить Порошенка ним і презначений, і рехформу прокуратури проводив - алкаш без освіти - Лученко.
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19.01.2022 14:06 Відповісти
Підтримка Порошенка
Полєзні водійоти, що є масовкою у іграх двох олігархів.
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19.01.2022 14:06 Відповісти
оцей?
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19.01.2022 14:07 Відповісти
Регалій багато, а мозок видно зеленою цвіллю покрився...
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19.01.2022 14:12 Відповісти
ЗЕ пролил первую кровь.

Радикализация протестов и демонтаж ЗЕ-режима теперь неизбежны.
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19.01.2022 14:10 Відповісти
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19.01.2022 15:59 Відповісти
Вигівський повинний пояснити, чому його "Беркут" напав на мирних людей...
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19.01.2022 14:10 Відповісти
Тому, що таку поліцію нарехформував Порошенко. На мирних людей поліція нападала і в 2014 році і пізніше, згадайте як зимою бандити в мусорських погонах розгромили наметове містечко в Києві на підтримку Саакашвілі і ветеранів АТО тримали за шию в снігу на морозі. Можливо коли ви на власній шкурі відчуєте ціну реформам Порошенка, тоді ви не будете захищати цього злочинця
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19.01.2022 14:21 Відповісти
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19.01.2022 14:11 Відповісти
як тiльки зарплату волкам позорним дали так одразу кусаться лiзуть
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19.01.2022 14:16 Відповісти

Порошенка відпустили під особисте зобов'язання.
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19.01.2022 14:22 Відповісти
Бєня з пуйлом рвуть рослинність на своїх дупах.)
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19.01.2022 14:24 Відповісти
Вор и изменник Родины должен сидеть в тюрьме! Если не виновный - отпустят. А ситуацию расшатывать не надо, тогда и полиция никого трогать не будет.
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19.01.2022 14:47 Відповісти
це щоби Блінкін бачив з вікна готелю
-в фуйла довгі руки
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19.01.2022 14:49 Відповісти
і ці руки тирчать з окаженілих дуп свідків бариги
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19.01.2022 17:55 Відповісти
ТА НІХТО НЕ БУДЕ *ВИЗВАН*, нікуди!!! ТОМУ І вова клічко, раптом захворів!!!
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19.01.2022 16:16 Відповісти
Режисьор Блінкєн наказав зєльоному шапіто зупинити цю криворизько-квн-івську дебільну виставу! Мабуть блювати набридло.
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19.01.2022 18:44 Відповісти
 
 