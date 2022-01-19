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Новини Війна
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Військовий аташе США Преслі прибув до України: Забезпечимо підтримку Сухопутних військ України всіма необхідними силами та засобами. ФОТО

З візитом до Командування Сухопутних військ прибув військовий аташе США Брендон Преслі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сухопутних військ ЗС України.

Військові обговорили стратегічні напрямки співпраці, розвиток тренувальних місій, а також питання надання оборонної зброї та забезпечення її ефективного застосування.

Військовий аташе США Преслі прибув до України: Забезпечимо підтримку Сухопутних військ України всіма необхідними силами та засобами 01

Представник США запевнив, що Сполучені Штати і надалі продовжать надавати необхідну підтримку своїм партнерам.

Водночас Командувач Сухопутних військ України генерал-полковник Олександр Сирський наголосив, що Сухопутні війська України глибоко цінують допомогу американських колег у непростий для України час.

Військовий аташе США Преслі прибув до України: Забезпечимо підтримку Сухопутних військ України всіма необхідними силами та засобами 02
Військовий аташе США Преслі прибув до України: Забезпечимо підтримку Сухопутних військ України всіма необхідними силами та засобами 03

Військовий аташе США Преслі прибув до України: Забезпечимо підтримку Сухопутних військ України всіма необхідними силами та засобами 04

Автор: 

допомога (8375) США (23065)


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Топ коментарі
+30
Амерам-черговий респект...
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19.01.2022 13:43
+18
Агрохимию на помойку, а нам пожалуйста весь спектр вооружений, буряты страсть как поджариться хотят))
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19.01.2022 13:56
+16
нє-нє, пане аташе!
Агрохімія зробив заяву, що ситуація так собі, у нормі..
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19.01.2022 13:44
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Амерам-черговий респект...
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19.01.2022 13:43 Відповісти
А на фото показывает ручкой, так ещё джавелинчиков, стингеров впридачу, ну и ещё чего-нибудь потяжелее, понятно хлопцы, будет
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19.01.2022 14:01 Відповісти
Такі заяви - то дуже добре, але... ми їх достатньо наслухалися за час російської окупації...

Якщо НАТО та США (окрім оборонної зброї) негайно нададуть Україні потужну наступальну зброю (та/або) розмістять свої військові бази на території Україні - при НЕдеескалації росією до кінця січня ц.р. штучної напруги навколо України... та при неповерненні українських територій в українську юрисдикцію...

Лише тоді будемо вважати..., :

- а)...що Будапештський меморандум НЕ був мертво народженим...

б) що США та інші його підписанти не "надули жорстоко Україну" в зв'язку зі своєю вимогою до України ядерно роззброїтися !
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19.01.2022 14:22 Відповісти
нє-нє, пане аташе!
Агрохімія зробив заяву, що ситуація так собі, у нормі..
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19.01.2022 13:44 Відповісти
атташе, передайте своим, что бы заблокировали арахамии счета, как коррупционеру, там есть за что
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19.01.2022 13:53 Відповісти
США на этой неделе могут объявить о финансовых санкциях против пророссийских сепаратистов в Украине, - The Wall Street Journal Источник:

Ото он ручку взял галочку напротив Агрохимии ставит....
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19.01.2022 14:06 Відповісти
Агрохимию на помойку, а нам пожалуйста весь спектр вооружений, буряты страсть как поджариться хотят))
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19.01.2022 13:56 Відповісти
Та це ж делікатесна страва: підсмажені буряти, хрусткі, з скоринкою..
З Пісків ********))
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19.01.2022 14:02 Відповісти
Ти ще смаженим ****** не смакував.
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19.01.2022 14:10 Відповісти
а чому ***** з великої літери?
І, до речи, цією потворою - ніт. це западло
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19.01.2022 14:13 Відповісти
На мою думку, краще смаженого хукйла прикопати - він і смаженим смердіти буде і ніяка приправа не зможе перебити той сморід
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19.01.2022 15:17 Відповісти
Ну тут Агрохимия прав, а особенно если вспомнить что война уже 8 лет идет и при Трампе такие выходки ***** просто пресекались полетами Б52 над Украиной и того сразу величие рассасывалось. Но тут интересней американцы дадут вооружение, сверх обещанного как англичане или будут только обещать.
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19.01.2022 14:05 Відповісти
вооружение пойдет с первыми жареными бурятами!
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19.01.2022 14:07 Відповісти
А вот на оборот лучше, сначала вооружение, а потом жареные буряты, чего ждать? Опять плодить трупы украинских граждан дипломатическими методами?
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19.01.2022 14:10 Відповісти
Хламидия говорит все херня не нагоняйте панику.
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19.01.2022 13:44 Відповісти
Уже кто только не едет в Киев. Да создайте уже вы комитет управления Украиной и выкиньте этого зебобика с Банковой!
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19.01.2022 13:48 Відповісти
Вы знаете батенька, а ведь очень хорошая мысль, главное своевременная
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19.01.2022 13:57 Відповісти
"А оце вже діло,синку !" (с)
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19.01.2022 13:48 Відповісти
Та й хлопці на фото гарнезні - наче з однієї родини..
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19.01.2022 13:51 Відповісти
ого! вот это мощно! ВСУ и так не хило кацапов утилизировала, со "всіма необхідними силами та засобами" это будет круто!
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19.01.2022 13:48 Відповісти
Нужен контроль воздуха - но одних Сухопутных Войсках далеко не уедешь...
А тут не достаточно дать, надо еще обучить управлению, а это время которого нет...
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19.01.2022 14:03 Відповісти
у ВСУ есть зенитно-ракетные войска с С300, буками, боевые самолёты и вертолёты, беспилотники (которых самих по себе какцапы не способны обнаружить и которые сами по себе могут утилизировать весь какцапский металлолом)!
какцапы будут утилизированны!
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19.01.2022 14:17 Відповісти
Что-то есть, но этого мало - ЗРК мало и боекомплект маленький и невосполнимый, Истребители тоже есть, но тоже старые и их мало. Больше ничего для завоевания контроля в воздухе нет, а это значит, что он очень скоро будет за русскими.

Что это значит для сухопутных сил - украинские беспилотники и бомбордировщики будут сбиваться русскими истребителями, а вот русские беспилотники и бомбордировщики не будут сбиваться и смогут спокойно бомбить украинские войска. Короче будет как в последней войне в Карабахе, но на месте избиваемых армян будет ВСУ, или как было в Югославии, когда сербам пришлось прятать технику, чтобы ее всю не выпилили с воздуха.

Потому это жизненно важно для ВСУ!
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19.01.2022 14:50 Відповісти
так у нас такие же истребители, как и у выгребной ямы! это во-первых!
во-вторых, какцапы не могут обнаружить байрактары, их "хвалённая" техника не реагирует на беспилотники
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19.01.2022 14:52 Відповісти
Глупости. Беспилотники спокойно сбиваются пулеметной очередью, без всяких ракет, которым и нужен захват цели, точно так как воевали самолеты во вторую мировую. То что ты пишешь, это про ЗРК, но если воздух будет забит российской авиацией, то беспилотникам хана.
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19.01.2022 15:28 Відповісти
ага, прям такие глупости, что армяне "сбили" 100500 байрактаров, только турки не заметили!
а воздух будет прям так забит, что одной ракеты бук будет достаточно, чтоб он ста свободен от "российской авиации"!
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19.01.2022 16:08 Відповісти
Мне сложно понять этот противоречивый поток мыслей, ну да ладно...

Просто запомни, кто контролирует воздух тот и выиграет в конечном счете.
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19.01.2022 17:08 Відповісти
если не дошло - перечитай еще раз! может по-умнеешь
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19.01.2022 17:50 Відповісти
В АраХуюХламидии всё норм
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19.01.2022 13:48 Відповісти
в нирване все спокойно))))
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19.01.2022 13:59 Відповісти
Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас назвал прибытие российских военных подразделений на территорию Республики Беларусь - прямой и непосредственной угрозой Литве.

Министр инициировал консультации с партнёрами по НАТО.

- В сложившейся ситуации мы рассматриваем ввод российских вооруженных сил в Беларусь не только как фактор, дестабилизирующий ситуацию с безопасностью, но и как еще большую прямую угрозу для Литвы, - добавил министр обороны. https://t.me/charter97_org/59849 https://t.me/charter97_org/59849

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19.01.2022 13:50 Відповісти
Ось це інша справа,москві дали чітко зрозуміти ,що получать вони не тільки по яйцях..
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19.01.2022 13:50 Відповісти
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19.01.2022 13:52 Відповісти
Путин конечно х-ло. Но иногда закрадывается мысль, что Западу выгоден не мир в нашей стране, а война с Россией. Что бы мы ее обескровили, как в свое время Афганистан СССР.
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19.01.2022 13:52 Відповісти
жека,гони ты их нахер,эти мысли,что с бодуна..
а можешь расия с еще более большой буквы написать ?
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19.01.2022 13:55 Відповісти
"Западу не выгоден мир в нашей стране"? Запад делает всё возможное, на политическом поле для сохранения мира в нашей стране! кацапы не принимают никаких аргументов, кроме "Украина должна перестать существовать"! Как изволите аргументировать, кроме кулаком в морду?
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19.01.2022 13:56 Відповісти
вот как Дума россии способствует нормализации отношений?

В Госдуме РФ обсудили внешнеполитические вопросы: "За победу России в новой войне!". ВИДЕО

На первом заседании сессии Госдумы РФ депутаты обсуждали возможный военный конфликт с Украиной, странами Запада и НАТО.

Об этом сообщает со ссылкой на https://tvrain.ru/teleshow/here_and_now/za_pobedu_rossii_v_novoj_vojne-546052/?fbclid=************************************************************* Дождь .

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предупредил о подготовке к продвижению НАТО в Украину, лидер КПРФ Геннадий Зюганов поддержал ультиматум Путина Западу, а глава ЛДПР Владимир Жириновский предсказал падение доллара и "роспуск" Евросоюза.

"Надо не упустить шанс, и мы станем великим государством", - сказал Жириновский. По его словам, в 2024 году выборов в Америке не будет, потому что Америки не будет. А деньги надо вкладывать в рубли. Жириновский на заседании даже спрогнозировал войну весной этого года. Источник:
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19.01.2022 14:12 Відповісти
Ага, закрадывается, но, не застав никого дома, отчаливает восвояси.
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19.01.2022 13:59 Відповісти
хлопче, замап'ятай: нема ніякої росії, є - *********.
На крайняк - швабростан або лаптєстан.
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19.01.2022 14:04 Відповісти
Давай для теста ты напишешь : ПТН ПНХ и Крым это Украина!
А потом можно будет с тобой это обсудить, а то смахиваешь ты на кацапского провокатора!
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19.01.2022 14:23 Відповісти
ПТНПНХ И КРЫМ ЭТО УКРАИНА. НУ И ЧТО ДАЛЬШЕ?
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19.01.2022 15:01 Відповісти
Молодец, хоть не кацап, уже хорошо! Просто спорить с северным олянеми смысла нет, они просто идут нах.

Запад не однородный - западной, и отсчасти восточной, Европе вообще вся это бодяга не выгодна, т.к. у них бизнес с Россией. Турция тоже самое, им конфликт не выгоден экономически.
Для США конфликт тоже не к месту - у них сейчас на прицеле Китай, а Россия если и не помогла бы им в этом, то хоть не вредила бы.

Кроме того у всех Западных стран сейчас на повестке дня еще и изминение климата и тут им интересна помощь России по водородным, да и газовым, проектам.

На самом деле выгоден конфликт России с НАТО (Украиной) только Китаю, может ***** действует по его указке, оттягивает на себя часть сил.

А может в Москве посчитали, что Западу на столько невыгодно с Россией бодаться, что можно забрать Украину и отделаться озабоченостями.

Сложно сказать, но важно другое - Украина воюет за свои интересы, и делала бы это в любом случае, но если они, интересы, совпадают еще с кем то, то и прекрасно - любая помощь приветствуется! Единственный виновник во всем этом - Россия.
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19.01.2022 17:28 Відповісти
молодец! именно для этого Запад оккупировал у нас Крым и часть Донбаса!

вскукарекни что нибудь еще такое же умное, набутылочник лишнехрмосомный!
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19.01.2022 14:23 Відповісти
Спасибо!!!!
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19.01.2022 13:55 Відповісти
Ого народ засуетился.
Пацаны, вы теперь за Зелей следите, шоб он под шумок не здрыснул.
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19.01.2022 13:56 Відповісти
На лыжах?
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19.01.2022 13:59 Відповісти
Запросто. На лыжах по Банковой без штанов. Закосит под дебила. У него в этом большой опыт.
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19.01.2022 14:07 Відповісти
а кому он нужен?
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19.01.2022 15:48 Відповісти
Езжайте назад, Арахамия сказал, что все нормально, для беспокойства нет причин.. Правда, зеленые дегенераты?!
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19.01.2022 13:59 Відповісти
вертайтесь назад, абизяна арахумия сказала все фейк
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19.01.2022 13:59 Відповісти
Молодцы США. Только самый некрасивый камуфляж из всех имеющихся. Чот у них со вкусом...
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19.01.2022 14:00 Відповісти
Ну вам не угодишь, то пальто не такое, то Порохнеправильно ***** посылает.
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19.01.2022 14:03 Відповісти
Штатам респект и уважуха!! Хламидия и компания ьвердят что у нас все спокойно. сливают Вагнеровцев, хотят заглядывать Х.уйлу в глазки поросячьи моля о мире... Пятая колонна процветает в Украине пользуясь демократией и саботажниками
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19.01.2022 14:05 Відповісти
да серьезно все прямо визит за визитом поставка за поставкой видно уже окончательно приняли решение отказать раше а мы будем принимать всю дурь ***** его маниакального решения войны
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19.01.2022 14:07 Відповісти
Т.е. ты хочешь сказать что Украина будет отдуваться за Запад?
Чушь!

Украина отдувается за то, что не хочет быть как Беларусь, а с Западом терки у русских только за то, чтобы они не помогали Украине защищаться.

Это значит, что есть только 3 варианта :

- сопротивляться России с помощью Запада
- сопротивляться России без помощи Запада
- сдаться России и стать второй Беларусью

Ну ка, за какой ты вариант?
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19.01.2022 14:36 Відповісти
Не зря говорят "Друг познается в беде". Спасибо США и Англии, позор Германии, да и озабоченной Европе, за исключением Польши и прибалтов.
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19.01.2022 14:07 Відповісти
Не очень хорошее предчувствие. Как они все, скопом, активно поехали в Украину, гос секретарь, директор ЦРУ, военный атташе США, военные Канады, вооружение из Великобритании, и многие другие. Вообще не помню такой активности, со стороны иностранных организаций. Осел оманский и агрохимия, что то, нам, не договаривают.
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19.01.2022 14:11 Відповісти
В "титул" віслюка окрім "оманський" треба додавати ще й "сейшельський". Бо може образитися
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19.01.2022 14:34 Відповісти
Great!
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19.01.2022 14:46 Відповісти
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19.01.2022 14:46 Відповісти
Александр Коваленко


@zloy_odessit

·
https://twitter.com/zloy_odessit/status/1483776738480082945 42 мин



В Киев прибыл 7 рейс C-17 ВВС Великобритании с очередной партией гранатомётов NLAW Но мало кто может точно сказать, сколько за эти 2 дня было доставлено в Украину NLAW? Один C-17 вмещает 10 паллет, на каждой по 18 NLAW 7 рейсов это 1260 NLAW Неплохое усиление за 48 часов
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19.01.2022 15:05 Відповісти
Уважаю американских военных! Смотрю канал HISTORY. Война на Тихом океане. Японцы живодеры, амерам досталось. И Арденны-тоже. Одним словом, держимся вместе и свинособаки нам побоку! Слава Героям!
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19.01.2022 15:38 Відповісти
ВОТ ТЕБЕ И МНОГОХОДОВОЧКА !)
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19.01.2022 16:28 Відповісти
ЛУКАШЕНКО - ВПЕРЕД )))
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19.01.2022 16:28 Відповісти
 
 