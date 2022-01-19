Військовий аташе США Преслі прибув до України: Забезпечимо підтримку Сухопутних військ України всіма необхідними силами та засобами. ФОТО
З візитом до Командування Сухопутних військ прибув військовий аташе США Брендон Преслі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сухопутних військ ЗС України.
Військові обговорили стратегічні напрямки співпраці, розвиток тренувальних місій, а також питання надання оборонної зброї та забезпечення її ефективного застосування.
Представник США запевнив, що Сполучені Штати і надалі продовжать надавати необхідну підтримку своїм партнерам.
Водночас Командувач Сухопутних військ України генерал-полковник Олександр Сирський наголосив, що Сухопутні війська України глибоко цінують допомогу американських колег у непростий для України час.
Топ коментарі
+30 Александр Чуднивец #474549
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+18 Evro7
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+16 Вла
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Якщо НАТО та США (окрім оборонної зброї) негайно нададуть Україні потужну наступальну зброю (та/або) розмістять свої військові бази на території Україні - при НЕдеескалації росією до кінця січня ц.р. штучної напруги навколо України... та при неповерненні українських територій в українську юрисдикцію...
Лише тоді будемо вважати..., :
- а)...що Будапештський меморандум НЕ був мертво народженим...
б) що США та інші його підписанти не "надули жорстоко Україну" в зв'язку зі своєю вимогою до України ядерно роззброїтися !
Агрохімія зробив заяву, що ситуація так собі, у нормі..
Ото он ручку взял галочку напротив Агрохимии ставит....
З Пісків ********))
І, до речи, цією потворою - ніт. це западло
А тут не достаточно дать, надо еще обучить управлению, а это время которого нет...
какцапы будут утилизированны!
Что это значит для сухопутных сил - украинские беспилотники и бомбордировщики будут сбиваться русскими истребителями, а вот русские беспилотники и бомбордировщики не будут сбиваться и смогут спокойно бомбить украинские войска. Короче будет как в последней войне в Карабахе, но на месте избиваемых армян будет ВСУ, или как было в Югославии, когда сербам пришлось прятать технику, чтобы ее всю не выпилили с воздуха.
Потому это жизненно важно для ВСУ!
во-вторых, какцапы не могут обнаружить байрактары, их "хвалённая" техника не реагирует на беспилотники
а воздух будет прям так забит, что одной ракеты бук будет достаточно, чтоб он ста свободен от "российской авиации"!
Просто запомни, кто контролирует воздух тот и выиграет в конечном счете.
Министр инициировал консультации с партнёрами по НАТО.
- В сложившейся ситуации мы рассматриваем ввод российских вооруженных сил в Беларусь не только как фактор, дестабилизирующий ситуацию с безопасностью, но и как еще большую прямую угрозу для Литвы, - добавил министр обороны. https://t.me/charter97_org/59849 https://t.me/charter97_org/59849
а можешь расия с еще более большой буквы написать ?
В Госдуме РФ обсудили внешнеполитические вопросы: "За победу России в новой войне!". ВИДЕО
На первом заседании сессии Госдумы РФ депутаты обсуждали возможный военный конфликт с Украиной, странами Запада и НАТО.
Об этом сообщает со ссылкой на https://tvrain.ru/teleshow/here_and_now/za_pobedu_rossii_v_novoj_vojne-546052/?fbclid=************************************************************* Дождь .
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предупредил о подготовке к продвижению НАТО в Украину, лидер КПРФ Геннадий Зюганов поддержал ультиматум Путина Западу, а глава ЛДПР Владимир Жириновский предсказал падение доллара и "роспуск" Евросоюза.
"Надо не упустить шанс, и мы станем великим государством", - сказал Жириновский. По его словам, в 2024 году выборов в Америке не будет, потому что Америки не будет. А деньги надо вкладывать в рубли. Жириновский на заседании даже спрогнозировал войну весной этого года. Источник:
На крайняк - швабростан або лаптєстан.
А потом можно будет с тобой это обсудить, а то смахиваешь ты на кацапского провокатора!
Запад не однородный - западной, и отсчасти восточной, Европе вообще вся это бодяга не выгодна, т.к. у них бизнес с Россией. Турция тоже самое, им конфликт не выгоден экономически.
Для США конфликт тоже не к месту - у них сейчас на прицеле Китай, а Россия если и не помогла бы им в этом, то хоть не вредила бы.
Кроме того у всех Западных стран сейчас на повестке дня еще и изминение климата и тут им интересна помощь России по водородным, да и газовым, проектам.
На самом деле выгоден конфликт России с НАТО (Украиной) только Китаю, может ***** действует по его указке, оттягивает на себя часть сил.
А может в Москве посчитали, что Западу на столько невыгодно с Россией бодаться, что можно забрать Украину и отделаться озабоченостями.
Сложно сказать, но важно другое - Украина воюет за свои интересы, и делала бы это в любом случае, но если они, интересы, совпадают еще с кем то, то и прекрасно - любая помощь приветствуется! Единственный виновник во всем этом - Россия.
вскукарекни что нибудь еще такое же умное, набутылочник лишнехрмосомный!
Пацаны, вы теперь за Зелей следите, шоб он под шумок не здрыснул.
Чушь!
Украина отдувается за то, что не хочет быть как Беларусь, а с Западом терки у русских только за то, чтобы они не помогали Украине защищаться.
Это значит, что есть только 3 варианта :
- сопротивляться России с помощью Запада
- сопротивляться России без помощи Запада
- сдаться России и стать второй Беларусью
Ну ка, за какой ты вариант?
@zloy_odessit
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https://twitter.com/zloy_odessit/status/1483776738480082945 42 мин
В Киев прибыл 7 рейс C-17 ВВС Великобритании с очередной партией гранатомётов NLAW Но мало кто может точно сказать, сколько за эти 2 дня было доставлено в Украину NLAW? Один C-17 вмещает 10 паллет, на каждой по 18 NLAW 7 рейсов это 1260 NLAW Неплохое усиление за 48 часов