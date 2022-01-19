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Через зростання захворюваності на COVID-19 в Україні можуть знову призупинити планові госпіталізації, - Ляшко

Через зростання захворюваності на COVID-19 в Україні можуть знову призупинити планові госпіталізації, - Ляшко

В Україні через зростання захворюваності на COVID-19 знову можуть призупинити планові госпіталізації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Після впровадження червоного рівня епідемічної небезпеки у державних та комунальних закладах охорони здоров'я буде призупинено планові госпіталізації для переорієнтації звільнених ліжок на прийом хворих на коронавірусну хворобу", - сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Він повідомив, що наразі у лікарнях у країні виділено понад 64 тис. ліжок для госпіталізації хворих на COVID-19, із них понад 96,7% забезпечено киснем.

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Як повідомлялося, Івано-Франківська область наблизилася до впровадження червоного рівня епіднебезпеки щодо COVID-19, у помаранчевій зоні вже перебувають Львівська, Рівненська, Чернівецька та Сумська області.

лікарня (1362) Ляшко Олег (1019) коронавірус (19923)


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Ляшко ще й досі міністр? Я думав цього дібіла вже давно вигнали.
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19.01.2022 13:48 Відповісти
Головне щоб без наявності ковід-сертифікату нікого не лікували . Тоді лікарні на 97% спорожніють і все буде ОК .
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19.01.2022 13:59 Відповісти
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19.01.2022 14:09 Відповісти
 
 